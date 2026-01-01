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Малая Семеновская 3с6
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Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
KUPO KS-101 Umbrella Swivel Bracket держатель.
Шарнирный держатель для зонта сделан из алюминия и оснащен приемной втулкой 5/8" (16 мм) с обеих сторон, которая служит для крепления на стойки или аксессуары, оснащенные стандартным штифтом.
Гнездо для зонта совместимо с трубками диаметром до 3/8" (9.5мм).
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