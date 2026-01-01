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KUPO KS-101 Umbrella Swivel Bracket держатель

KUPO KS-101 Umbrella Swivel Bracket держатель

Kupo
Артикул: MTG-1820

KUPO KS-101 Umbrella Swivel Bracket держатель. 

Шарнирный держатель для зонта сделан из алюминия и оснащен приемной втулкой 5/8" (16 мм) с обеих сторон, которая служит для крепления на стойки или аксессуары, оснащенные стандартным штифтом.
Гнездо для зонта совместимо с трубками диаметром до 3/8" (9.5мм). 

Описание

KUPO KS-101 Umbrella Swivel Bracket держатель

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