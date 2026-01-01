Артикул: MTG-1820

KUPO KS-101 Umbrella Swivel Bracket держатель.

Шарнирный держатель для зонта сделан из алюминия и оснащен приемной втулкой 5/8" (16 мм) с обеих сторон, которая служит для крепления на стойки или аксессуары, оснащенные стандартным штифтом.

Гнездо для зонта совместимо с трубками диаметром до 3/8" (9.5мм).