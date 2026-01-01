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KUPO KS-008 Joining Stud/Swivel адаптер шестигранный

KUPO KS-008 Joining Stud/Swivel адаптер шестигранный

Kupo
Артикул: OLE-1516

KUPO KS-008 Joining Stud/Swivel адаптер шестигранный

Двойной стальной шестигранный адаптер для соединения двух зажимов Convi Clamp в шести различных позициях относительно друг друга.

Описание

Характеристики:

  • Материал сталь
  • Вес 25 г

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