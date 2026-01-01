Характеристики:
- Материал сталь
- Вес 25 г
Москва
Малая Семеновская 3с6
KUPO KS-008 Joining Stud/Swivel адаптер шестигранный
Двойной стальной шестигранный адаптер для соединения двух зажимов Convi Clamp в шести различных позициях относительно друг друга.
Характеристики:
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
KUPO KS-016 90/45 Joining stud адаптер шестигранный
Стальной шестигранный адаптер для углового соединения зажимов ConviClamp. Пригоден для изготовления рам или монтажа тяжелых поперечин.