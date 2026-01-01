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FLM HSA-80 адаптер для горячего башмака
FLM HSA-80 адаптер для горячего башмака

FLM HSA-80 адаптер для горячего башмака

FLM
Артикул: DAN-6327

Адаптер FLM HSA-80 для горячего башмака.

Адаптер устанавливаемый на выравнивающую площадку или на штатив. Имеет соединение холодный башмак для установки совместимого оборудования. Совместим с оборудованием FLM, зажимами QRB-40, QRB-50 и QRB-70 серии II, регулируемыми основаниями LB-15 и LB-30 и штативом CP-30.

Описание

Характеристики:

  • материал - алюминий
  • максимальная нагрузка - 1 кг
  • размер - 80x21x3 мм
  • вес - 25 г

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