FLM HSA-80 адаптер для горячего башмака

Характеристики:
- материал - алюминий
- максимальная нагрузка - 1 кг
- размер - 80x21x3 мм
- вес - 25 г
Москва
Малая Семеновская 3с6
Адаптер FLM HSA-80 для горячего башмака.
Адаптер устанавливаемый на выравнивающую площадку или на штатив. Имеет соединение холодный башмак для установки совместимого оборудования. Совместим с оборудованием FLM, зажимами QRB-40, QRB-50 и QRB-70 серии II, регулируемыми основаниями LB-15 и LB-30 и штативом CP-30.
Характеристики:
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