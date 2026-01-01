FLM HSA-80 адаптер для горячего башмака

Артикул: DAN-6327

Адаптер FLM HSA-80 для горячего башмака.

Адаптер устанавливаемый на выравнивающую площадку или на штатив. Имеет соединение холодный башмак для установки совместимого оборудования. Совместим с оборудованием FLM, зажимами QRB-40, QRB-50 и QRB-70 серии II, регулируемыми основаниями LB-15 и LB-30 и штативом CP-30.