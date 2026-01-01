Benro QRB95 поворотный держатель камеры с объективом

Описание

Держатель совместим с различными камерами и объективами. Максимальный внешний диаметр объектива до 94 мм. Расстояние от центра объектива до края регулируется в диапазоне 36,7-50,7 мм.

Держатель выполнен в формфакторе полукольца не случайно, такая форма позволяет менять положение камеры без блокировки ручки и элементов управления.

Держатель оснащен быстросъемной пластиной двойного назначения. Установить держатель вы можете как на фото, так и на видеоголовы. У вас есть выбор – быстросъемная площадка тип Arca Swiss или 501 PL. Достаточно открутить площадку и перевернуть, и снова закрутить. Быстрая адаптация крепления под ваши задачи.

Входящий в комплект шестигранный ключ крепится к держателю с помощью магнита для удобства хранения. Ключ не потеряется и будет всегда под рукой, когда понадобится.

На основании держателя имеется резьба ¼ и 3/8 дюйма. Установить держатель можно на любые опоры, в том числе и на монопод.

Держатель оснащен креплением «холодный башмак» для установки различных аксессуаров (свет, микрофоны и т.п.). Для съемки с рук на «холодном башмаке» можно закрепить верхнюю ручку.

Если не используется функция поворота, на площадку для установки на штатив можно закрепить дополнительное оборудование.

Характеристики:

• Нагрузка, кг – 10

• Вес, кг – 0,317

• Размер, см – 14,6x7x13,5

• Материал – алюминиевый сплав