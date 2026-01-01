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Benro QRB95 поворотный держатель камеры с объективом
Benro QRB95 поворотный держатель камеры с объективом
Benro QRB95 поворотный держатель камеры с объективом
Benro QRB95 поворотный держатель камеры с объективом
Benro QRB95 поворотный держатель камеры с объективом
Benro QRB95 поворотный держатель камеры с объективом
Benro QRB95 поворотный держатель камеры с объективом
Benro QRB95 поворотный держатель камеры с объективом

Benro QRB95 поворотный держатель камеры с объективом

Benro
Артикул: MTG-3363

Benro QRB95 поворотный держатель камеры с объективом. С поворотным держателем BENRO QRB95 вы моментально переведете камеру из панорамной ориентации в портретную и обратно не пропуская ни секунды и не смещая центр объектива. Высота быстросъемной площадки регулируется. Отрегулируйте камеру на держателе и центр объектива будет всегда находиться в одной точке, не зависимо от поворота камеры.

Описание

Держатель совместим с различными камерами и объективами. Максимальный внешний диаметр объектива до 94 мм. Расстояние от центра объектива до края регулируется в диапазоне 36,7-50,7 мм.
Держатель выполнен в формфакторе полукольца не случайно, такая форма позволяет менять положение камеры без блокировки ручки и элементов управления.
Держатель оснащен быстросъемной пластиной двойного назначения. Установить держатель вы можете как на фото, так и на видеоголовы. У вас есть выбор – быстросъемная площадка тип Arca Swiss или 501 PL. Достаточно открутить площадку и перевернуть, и снова закрутить. Быстрая адаптация крепления под ваши задачи.
Входящий в комплект шестигранный ключ крепится к держателю с помощью магнита для удобства хранения. Ключ не потеряется и будет всегда под рукой, когда понадобится.
На основании держателя имеется резьба ¼ и 3/8 дюйма. Установить держатель можно на любые опоры, в том числе и на монопод.
Держатель оснащен креплением «холодный башмак» для установки различных аксессуаров (свет, микрофоны и т.п.). Для съемки с рук на «холодном башмаке» можно закрепить верхнюю ручку.
Если не используется функция поворота, на площадку для установки на штатив можно закрепить дополнительное оборудование.

Характеристики:

• Нагрузка, кг – 10
• Вес, кг – 0,317
• Размер, см – 14,6x7x13,5
• Материал – алюминиевый сплав

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