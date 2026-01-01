Sony ZV-E10 kit 16-50mm фотоаппарат белый

Характеристики:
- БАЙОНЕТНОЕ КРЕПЛЕНИЕ Байонет E
- СООТНОШЕНИЕ РАЗМЕРОВ СТОРОН ЭКРАНА 3.2
- КОЛИЧЕСТВО ПИКСЕЛЕЙ (ЭФФЕКТИВНЫХ) Прибл. 24,2 мегапикселя
- КОЛИЧЕСТВО ПИКСЕЛЕЙ (ОБЩЕЕ) Прибл. 25,0 мегапикселя
- ТИП МАТРИЦЫ CMOS-матрица Exmor типа APS-C (23,5 x 15,6 мм)
- СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ОТ ПЫЛИ
- ФОРМАТ ЗАПИСИ JPEG (DCF вер. 2.0, Exif вер. 2.32, совместимость с MPF Baseline), RAW (формат Sony ARW 2.3)
- РАЗМЕР ИЗОБРАЖЕНИЯ (ПИКСЕЛЕЙ) [3:2] L — 6000 x 4000 (24 МП), M: 4240 x 2832 (12 МП), S: 3008 x 2000 (6,0 МП)
- РАЗМЕР (ПИКСЕЛЕЙ) [4:3] L — 5328 x 4000 (21 МП), M: 3776 x 2832 (11 МП), S: 2656 x 2000 (5,3 МП)
- РАЗМЕР ИЗОБРАЖЕНИЯ (ПИКСЕЛЕЙ) [16:9] L — 6000 x 3376 (20 МП), M: 4240 x 2400 (10 МП), S: 3008 x 1688 (5,1 МП)
- РАЗМЕР ИЗОБРАЖЕНИЯ (ПИКСЕЛЕЙ) [1:1] L — 4000 x 4000 (16 МП), M: 2832 x 2832 (8,0 МП), S: 2000 x 2000 (4,0 МП)
- РЕЖИМЫ КАЧЕСТВА ИЗОБРАЖЕНИЯ RAW, RAW и JPEG, JPEG (сверхвысокое, высокое и стандартное качество)
- ЭФФЕКТ РИСУНКА 13 типов: Игрушечная камера (Обычный/Холодный/Теплый/Зеленый/Пурпурный), Взрывной цвет, Постеризация
- (цвет, ч/б), Ретро, Мягкий яркий фон, Частичные цветовые фильтры (R/G/B/Y), Высококонтрастный монохромный, Насыщенный монохромный, Мягкий фокус, Рисунок в HDR, Миниатюра, Акварель, Иллюстрация
- ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РЕЖИМ Стандартный, Яркий, Портрет, Пейзаж, Закат, Ч/Б, Сепия
- ПАРАМЕТРЫ ИЗОБРАЖЕНИЯ Да (выкл. / PP1–PP10). Параметры: уровень черного, гамма (видео, фото, кино 1–4, ITU709, ITU709 [800%],
- S-Log2, S-Log3, HLG, HLG1-3), гамма черного, кривая гаммы, режим цвета, насыщенность, фаза цвета, глубина цвета, детали, копирование, сброс
- ФУНКЦИИ ДИНАМИЧЕСКОГО ДИАПАЗОНА Выкл., оптимизатор динамического диапазона, автоматический расширенный динамический диапазон
- ЦВЕТОВОЕ ПРОСТРАНСТВО Стандарт sRGB (с гаммой sYCC) и стандарт Adobe RGB, совместимые с TRILUMINOS™ Color
14BIT RAW Да
- ФОРМАТ ЗАПИСИ XAVC S
- ФОРМАТ СЖАТИЯ ВИДЕО XAVC S: MPEG-4, AVC/H.264
- ФОРМАТ ЗАПИСИ АУДИО XAVC S: LPCM 2-кан.
- ЦВЕТОВОЕ ПРОСТРАНСТВО Стандарт xvYCC (x.v.Color при подключении по HDMI-кабелю) совместимость с TRILUMINOS Color
- ЭФФЕКТ РИСУНКА 7 типов: Игрушечная камера (Обычный/Холодный/Теплый/Зеленый/Пурпурный), Взрывной цвет, Постеризация (цвет, ч/б), Ретро, Мягкий яркий фон, Частичные цветовые фильтры (R/G/B/Y), Высококонтрастный монохромный
- ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РЕЖИМ Стандартный, Яркий, Портрет, Пейзаж, Закат, Ч/Б, Сепия
- ПАРАМЕТРЫ ИЗОБРАЖЕНИЯ Да (выкл. / PP1–PP10). Параметры: уровень черного, гамма (видео, фото, кино 1–4, ITU709, ITU709 [800%], S-Log2, S-Log3, HLG, HLG1-3), гамма черного, кривая гаммы, режим цвета, насыщенность, фаза цвета, глубина цвета, детали, копирование, сброс
- СИСТЕМА ЗАПИСИ ВИДЕО (XAVC S 4K) 3840 x 2160 (4:2:0, 8 бит, NTSC) (прибл.) 30p (100 Мбит/с / 60 Мбит/с), 3840 x 2160 (4:2:0, 8 бит, NTSC) (прибл.) 24p (100 Мбит/с / 60 Мбит/с), 3840 x 2160 (4:2:0, 8 бит, PAL) (прибл.) 25p (100 Мбит/с / 60 Мбит/с)
- СИСТЕМА ЗАПИСИ ВИДЕО (XAVC S HD) 1920 x 1080 (4:2:0, 8 бит, NTSC) (прибл.) 120p (100 Мбит/с / 60 Мбит/с), 1920 x 1080 (4:2:0, 8 бит, NTSC) (прибл.) 60p (50 Мбит/с / 25 Мбит/с), 1920 x 1080 (4:2:0, 8 бит, NTSC) (прибл.) 30p (50 Мбит/с / 16 Мбит/с), 1920 x 1080 (4:2:0, 8 бит, NTSC) (прибл.) 24p (50 Мбит/с), 1920 x 1080 (4:2:0, 8 бит, PAL) (прибл.) 100p (100 Мбит/с / 60 Мбит/с), 1920 x 1080 (4:2:0, 8 бит, PAL) (прибл.) 50p (50 Мбит/с / 25 Мбит/с), 1920 x 1080 (4:2:0, 8 бит, PAL) (прибл.) 25p (50 Мбит/с / 16 Мбит/с)
- ЗАМЕДЛЕННАЯ И УСКОРЕННАЯ СЪЕМКА (ЧАСТОТА КАДРОВ ПРИ СЪЕМКЕ) Режим NTSC: 1, 2, 4, 8, 15, 30, 60, 120 кадров/с в режиме PAL 1, 2, 3, 6, 12, 25, 50, 100 кадров/с
- ФУНКЦИИ ВИДЕОСЪЕМКИ Отображение уровня звука, уровень записи звука, селектор PAL/NTSC, запись прокси-файлов (1280 x 720 [прибл. 9 Мбит/с]), временной код / информационный бит, автоматический медленный затвор, помощь при отображении данных гаммы
- ДАННЫЕ О РАСПОЛОЖЕНИИ СО СМАРТФОНА Да
- НОСИТЕЛЬ Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO-HG Duo, Memory Stick Micro (M2), карта памяти SD, карта памяти SDHC (совместимость с UHS-I), карта памяти SDXC (совместимость с UHS-I), карта памяти microSD, карта памяти microSDHC, карта памяти microSDXC
- СЛОТ ДЛЯ КАРТЫ ПАМЯТИ Многофункциональный, для карт памяти Memory Stick Duo / SD
- ШУМОПОДАВЛЕНИЕ Шумоподавление на длинных выдержках: Вкл./выкл., доступно при выдержках дольше 1 секунды, Шумоподавление при высоких значениях ISO: Норм./Низк./Выкл.
- РЕЖИМЫ БАЛАНСА БЕЛОГО Авто, дневной свет, тень, облачность, лампа накаливания, люминесцентное освещение, вспышка, под водой, цветовая температура (2500–9900 К) и цветовой фильтр / пользовательские настройки
Фокусировка
- ТИП ФОКУСИРОВКИ Быстрая гибридная автофокусировка (фазовая АФ/контрастная АФ)
- ДАТЧИК ФОКУСИРОВКИ Матрица Exmor CMOS
- ТОЧКА ФОКУСИРОВКИ 425 точек (фазовая автофокусировка) / 425 точек (контрастная автофокусировка)
- ДИАПАЗОН СВЕТОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ФОКУСА EV-3–EV-20 (при эквиваленте ISO 100 и установленном объективе со светосилой f/2,0)
- РЕЖИМ ФОКУСИРОВКИ AF-A (автоматическая автофокусировка), AF-S (автофокусировка для одного снимка), AF-C (непрерывная автофокусировка), DMF (прямая ручная фокусировка), ручная фокусировка
- ОБЛАСТЬ ФОКУСИРОВКИ Широкая, зональная, центральная, универсальная точечная, расширенная точечная фокусировка, с отслеживанием
- АВТОФОКУСИРОВКА ПО ГЛАЗАМ Фотосъемка: автофокусировка по глазам человека (выбор правого/левого глаза) или животного; видеосъемка: автофокусировка по глазам человека (выбор правого/левого глаза)
- ДРУГИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Микрокорректировка автофокусировки (только при использовании LA-EA2 или LA-EA4 (продаются отдельно)), предиктивное управление, фиксация фокуса, скорость перехода автофокусировки (видеосъемка), чувствительность к сдвигу объекта съемки при автофокусировке (видеосъемка)
- ПОДСВЕТКА АФ -
- ТИП ФОКУСИРОВКИ С LA-EA3 (ПРОДАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО) Определение фазы
- ТИП ЭКСПОНОМЕТРИИ 1200-зональный оценочный
- ДАТЧИК ЗАМЕРА ОСВЕЩЕННОСТИ Матрица Exmor CMOS
- СВЕТОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ПРИ ЗАМЕРЕ ЭКСПОЗИЦИИ EV-2–EV20 (эквивалент ISO100 с объективом со светосилой f/2.0)
- РЕЖИМ ЭКСПОНОМЕТРИИ Мультисегментный, центровзвешенный, точечный, усредненный для всего экрана, по самой яркой области
- КОМПЕНСАЦИЯ ЭКСПОЗИЦИИ +/–5,0 EV (шаг 1/3 EV или 1/2 EV на выбор)
- БРЕКЕТИНГ АВТОЭКСПОЗИЦИИ Брекетинг: непрерывн., Брекетинг: покадровый, 3 или 5 кадров на выбор. (освещение, вспышка)
- БЛОКИРОВКА АВТОЭКСПОЗИЦИИ Да
- РЕЖИМЫ ЭКСПОЗИЦИИ АВТО (iAuto/Superior Auto), программируемая автоэкспозиция (P), приоритет диафрагмы (A), приоритет скорости затвора (S), ручной (M), видеосъемка (iAuto, программируемая автоэкспозиция (P), приоритет диафрагмы (A), приоритет скорости затвора (S), ручной (M)), замедленная и ускоренная съемка (программируемая автоэкспозиция (P), приоритет диафрагмы (A), приоритет скорости затвора (S), ручной (M)), функция Sweep Panorama, выбор сцены
- ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ISO (РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ИНДЕКС ЭКСПОЗИЦИИ) [Фотосъемка]: ISO 100–32 200 (значения от ISO 50 до ISO 51 200 можно настроить в качестве расширенного диапазона ISO), авторежим (ISO 100–6400, с выбором верхнего и нижнего предела). [Видеосъемка]: эквивалент ISO 100–32 000, авторежим (ISO 100–6400, с выбором верхнего и нижнего предела).
- ПОДАВЛЕНИЕ МЕРЦАНИЯ -
- ВЫБОР СЮЖЕТА Портрет, Динамичный спорт, Макро, Пейзаж, Закат, Ночь, В сумерках с рук, Ночной портрет, Режим повышения резкости движущихся предметов
- ТИП ЭКРАНА 7,5 см (тип 3,0), TFT
- ЧИСЛО ТОЧЕК 921 600 точек
- СЕНСОРНАЯ ПАНЕЛЬ Да (сенсорный затвор/фокусировка/отслеживание)
- РЕГУЛИРОВКА ЯРКОСТИ Ручная (5 ступеней от -2 до +2), режим Солнечная погода
- НАСТРАИВАЕМЫЙ УГОЛ Угол открывания — прибл. 176 градусов, угол поворота — прибл. 270 градусов
- FOCUS MAGNIFIER Да, увеличение фокусируемой области (5,9x/11,7x)
- ФУНКЦИИ ДЛЯ СЪЕМКИ ВИДЕОБЛОГОВ Режим Product Showcase (Демонстрация продукта), расфокусировка фона
- PLAYMEMORIES CAMERA APPS™ -
- ЦИФРОВОЙ ЗУМ CLEAR IMAGE [Фотосъемка]: прибл. 2x, [видеосъемка]: прибл. 1,5x (4K), прибл. 2x (HD)
- ЦИФРОВОЙ ЗУМ Интеллектуальный зум (фотосъемка): M: прибл. 1,4x, S: прибл. 2x; цифровой зум (фотосъемка): L: прибл. 4x; M — прибл. 5,7x, S: прибл. 8x; цифровой зум (видеосъемка) — прибл. 4x
- РАСПОЗНАВАНИЕ ЛИЦ Обнаружение лиц/глаз при автофокусировке, обнаружение лиц при мультизамере, регистрация обнаружения лиц
- ТАЙМЕР АВТОСПУСКА Да
- ДРУГОЕ Интервальная съемка, таймер автоспуска, яркий предварительный просмотр, справочное руководство
- ТИП Контролируемый электроникой, вертикального хода, шторно-щелевого типа
- ТИП ЗАТВОРА Механический или электронный затвор
- ВЫДЕРЖКА [Фото]: от 1/4000 до 30 с, длительная выдержка; видео: от 1/4000 до 1/4 (1/3 ступени), до 1/60 в режиме AUTO, до 1/30 в режиме Auto Slow Shutter («Автоматический медленный затвор»)
- СКОРОСТЬ СИНХРОНИЗАЦИИ ВСПЫШКИ 1/160 с
- ЗАТВОР С ЭЛЕКТРОННОЙ ПЕРЕДНЕЙ ШТОРКОЙ Да, Вкл./Выкл
- БЕСШУМНАЯ СЪЕМКА Да, Вкл./Выкл.
Стабилизация изображения
- ТИП [Фотосъемка]: функция стабилизации изображения поддерживается для объектива, [видеосъемка]: функция стабилизации изображения поддерживается для объектива в стандартном режиме; электронная стабилизация изображения поддерживается в активном режиме
- Управление вспышкой
- УСИЛ. AV-СИГНАЛА TTL с предвспышкой
- КОМПЕНСАЦИЯ ВСПЫШКИ +/-3,0 EV (переключение между шагами 1/3 и 1/2 EV)
- РЕЖИМЫ ВСПЫШКИ Вспышка выкл., автовспышка, заполняющая вспышка, медленная синхронизация, синхронизация по задней шторке, беспроводное управление2, скоростная синхронизация2
- СОВМЕСТИМОСТЬ С ВНЕШНЕЙ ВСПЫШКОЙ Системная вспышка Sony α совместима с мультиинтерфейсным разъемом; для использования вспышки, совместимой с автоблокируемым разъемом для крепления аксессуаров, подключите адаптер
- КРЕПЛЕНИЕ FE Да
- БЕСПРОВОДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ Да (световой сигнал: доступно с заполняющей вспышкой, медленной синхронизацией, скоростной синхронизацией; радиосигнал: доступно с заполняющей вспышкой, синхронизацией по задней шторке, медленной синхронизацией, скоростной синхронизацией)
- Привод
- РЕЖИМЫ РАБОТЫ ЗАТВОРА Покадровая съемка, серийная съемка (Hi+ / Hi / Mid / Lo на выбор), таймер автоматической съемки, таймер автоматической съемки (сер.), брекетинг: покадровый, брекетинг: серийный, брекетинг баланса белого, брекетинг DRO
- СКОРОСТЬ ПРИВОДА ПРИ НЕПРЕРЫВНОЙ ЗАПИСИ (ПРИБЛ. МАКС.) Серийная съемка: Hi+ — 11 кадров в секунду, Hi — 8 кадров в секунду, Mid — 6 кадров в секунду, Lo — 3 кадра/с3
- КОЛИЧЕСТВО ЗАПИСЫВАЕМЫХ КАДРОВ (ПРИБЛ.) JPEG сверхвысокое L: 99 кадров3; JPEG высокое L: 116 кадров3; JPEG стандартное L: 137 кадров3, RAW: 46 кадров3, RAW и JPG: 45 кадров3
- АВТОСПУСК Задержка 10 с/ задержка 5 с / задержка 2 с / таймер непрерывной автоматической съемки / таймер автоматической съемки брекетинга
- РЕЖИМЫ Одиночный (с отображением или без отображения съемочной информации, гистограммы Y RGB и предупреждения о пересвете/недодержке), просмотр индекс-изображения, режим увеличенного отображения (L: 18,8-кратный, M: 13,3-кратный, S: 9,4-кратный, Panorama (стандартный): 25,6-кратный, панорама (широкоугольный): 38,8-кратный), автоматический просмотр, ориентация изображения, слайд-шоу, выбор папки (Дата / Фото / XAVC S HD / XAVC S 4K), защита, оценка, отображение группы серийных снимков
- ИНТЕРФЕЙС ПК Накопитель большой емкости / MTP
- BLUETOOTH Да (Bluetooth версии 4.1, диапазон 2,4 ГГц)
- МУЛЬТИИНТЕРФЕЙСНЫЙ РАЗЪЕМ Да (с помощью цифрового звукового интерфейса)5
- РАЗЪЕМ МИКРОФОНА Да (стереофонический мини-разъем 3,5 мм)
- РАЗЪЕМ НАУШНИКОВ Да (стереофонический мини-разъем 3,5 мм)
- ФУНКЦИИ Просмотр на смартфоне, дистанционное управление с помощью смартфона, дистанционное управление с ПК, BRAVIA Sync (контроль HDMI), PhotoTV HD
Аудио
- МИКРОФОН Встроенный стереофонический
- АС Встроенный, монофонический
- Печать
- СОВМЕСТИМЫЕ СТАНДАРТЫ Exif Print, Print Image Matching III, настройка DPOF
- Пользовательские функции
- ТИП Настройка пользовательских кнопок, программируемая настройка (1 для камеры, 4 для карт памяти), функция My Menu
- Компенсация объектива
- НАСТРОЙКА Затемнение по краям; хроматическая аберрация; искажение
- Питание
- ВХОДЯЩИЙ В КОМПЛЕКТ АККУМУЛЯТОР Один аккумулятор NP-FW50
- ВРЕМЯ РАБОТЫ ОТ АККУМУЛЯТОРА (ФОТОГРАФИЯ) Прибл. 440 снимков, если используется ЖК-монитор (стандарт CIPA)6
- ВРЕМЯ РАБОТЫ ОТ АККУМУЛЯТОРА (ВИДЕОСЪЕМКА, ФАКТИЧЕСКАЯ ЗАПИСЬ) Прибл. 80 мин, если используется ЖК-монитор (стандарт CIPA)7
ВРЕМЯ РАБОТЫ ОТ АККУМУЛЯТОРА (ВИДЕОСЪЕМКА, НЕПРЕРЫВНАЯ ЗАПИСЬ) Прибл. 125 мин, если используется ЖК-монитор (стандарт CIPA)
- ВНУТРЕННЯЯ ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА Да
- ВНЕШНЕЕ ПИТАНИЕ Адаптер питания переменного тока AC-PW20 (продается отдельно)
- ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ (ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЖК-ЭКРАНА) [Фотосъемка]: прибл. 2.0 Вт (с установленным объективом E PZ 16–50 мм f/3,5–5,6 OSS), [видеосъемка]: прибл. 3,5 Вт (с установленным объективом E PZ 16–50 мм f/3,5–5,6 OSS)
- ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ USB Да
Другое
- РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА 0–40 °C
- Размер и вес
- ВЕС (С АККУМУЛЯТОРОМ И КАРТОЙ ПАМЯТИ) Прибл. 343 г
- РАЗМЕРЫ (Ш X В X Г) Прибл. 115,2 x 64,2 x 44,8 мм (ОТ РУКОЯТКИ ДО МОНИТОРА)