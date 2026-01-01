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Sony ZV-E10 kit 16-50mm фотоаппарат белый
Sony ZV-E10 kit 16-50mm фотоаппарат белый
Sony ZV-E10 kit 16-50mm фотоаппарат белый
Sony ZV-E10 kit 16-50mm фотоаппарат белый
Sony ZV-E10 kit 16-50mm фотоаппарат белый
Sony ZV-E10 kit 16-50mm фотоаппарат белый

Sony ZV-E10 kit 16-50mm фотоаппарат белый

Sony
Артикул: MTG-2062

Sony ZV-E10 kit 16-50mm фотоаппарат белый. ZV-E10 учитывает все нюансы видеосъемки. Создает профессиональные видео для блогов благодаря преимуществам сменной оптики, большой APS-C матрицы, встроенного направленного трехкапсульного микрофона. Камера ZV-E10 дает возможность создавать фильмы в 4K HDR (расширенный динамический диапазон) с естественной цветопередачей без сложного постредактирования или цветокоррекции. 

Описание

Характеристики: 

  • БАЙОНЕТНОЕ КРЕПЛЕНИЕ Байонет E
  • СООТНОШЕНИЕ РАЗМЕРОВ СТОРОН ЭКРАНА 3.2
  • КОЛИЧЕСТВО ПИКСЕЛЕЙ (ЭФФЕКТИВНЫХ) Прибл. 24,2 мегапикселя
  • КОЛИЧЕСТВО ПИКСЕЛЕЙ (ОБЩЕЕ) Прибл. 25,0 мегапикселя
  • ТИП МАТРИЦЫ CMOS-матрица Exmor типа APS-C (23,5 x 15,6 мм)
  • СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ОТ ПЫЛИ 
  • ФОРМАТ ЗАПИСИ JPEG (DCF вер. 2.0, Exif вер. 2.32, совместимость с MPF Baseline), RAW (формат Sony ARW 2.3)
  • РАЗМЕР ИЗОБРАЖЕНИЯ (ПИКСЕЛЕЙ) [3:2] L — 6000 x 4000 (24 МП), M: 4240 x 2832 (12 МП), S: 3008 x 2000 (6,0 МП)
  • РАЗМЕР (ПИКСЕЛЕЙ) [4:3] L — 5328 x 4000 (21 МП), M: 3776 x 2832 (11 МП), S: 2656 x 2000 (5,3 МП)
  • РАЗМЕР ИЗОБРАЖЕНИЯ (ПИКСЕЛЕЙ) [16:9] L — 6000 x 3376 (20 МП), M: 4240 x 2400 (10 МП), S: 3008 x 1688 (5,1 МП)
  • РАЗМЕР ИЗОБРАЖЕНИЯ (ПИКСЕЛЕЙ) [1:1] L — 4000 x 4000 (16 МП), M: 2832 x 2832 (8,0 МП), S: 2000 x 2000 (4,0 МП)
  • РЕЖИМЫ КАЧЕСТВА ИЗОБРАЖЕНИЯ RAW, RAW и JPEG, JPEG (сверхвысокое, высокое и стандартное качество)
  • ЭФФЕКТ РИСУНКА 13 типов: Игрушечная камера (Обычный/Холодный/Теплый/Зеленый/Пурпурный), Взрывной цвет, Постеризация
  • (цвет, ч/б), Ретро, Мягкий яркий фон, Частичные цветовые фильтры (R/G/B/Y), Высококонтрастный монохромный, Насыщенный монохромный, Мягкий фокус, Рисунок в HDR, Миниатюра, Акварель, Иллюстрация
  • ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РЕЖИМ Стандартный, Яркий, Портрет, Пейзаж, Закат, Ч/Б, Сепия
  • ПАРАМЕТРЫ ИЗОБРАЖЕНИЯ Да (выкл. / PP1–PP10). Параметры: уровень черного, гамма (видео, фото, кино 1–4, ITU709, ITU709 [800%],
  • S-Log2, S-Log3, HLG, HLG1-3), гамма черного, кривая гаммы, режим цвета, насыщенность, фаза цвета, глубина цвета, детали, копирование, сброс
  • ФУНКЦИИ ДИНАМИЧЕСКОГО ДИАПАЗОНА Выкл., оптимизатор динамического диапазона, автоматический расширенный динамический  диапазон
  • ЦВЕТОВОЕ ПРОСТРАНСТВО Стандарт sRGB (с гаммой sYCC) и стандарт Adobe RGB, совместимые с TRILUMINOS™ Color
    14BIT RAW Да
  • ФОРМАТ ЗАПИСИ XAVC S
  • ФОРМАТ СЖАТИЯ ВИДЕО XAVC S: MPEG-4, AVC/H.264
  • ФОРМАТ ЗАПИСИ АУДИО XAVC S: LPCM 2-кан.
  • ЦВЕТОВОЕ ПРОСТРАНСТВО Стандарт xvYCC (x.v.Color при подключении по HDMI-кабелю) совместимость с TRILUMINOS Color
  • ЭФФЕКТ РИСУНКА 7 типов: Игрушечная камера (Обычный/Холодный/Теплый/Зеленый/Пурпурный), Взрывной цвет, Постеризация (цвет, ч/б), Ретро, Мягкий яркий фон, Частичные цветовые фильтры (R/G/B/Y), Высококонтрастный монохромный
  • ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РЕЖИМ Стандартный, Яркий, Портрет, Пейзаж, Закат, Ч/Б, Сепия
  • ПАРАМЕТРЫ ИЗОБРАЖЕНИЯ Да (выкл. / PP1–PP10). Параметры: уровень черного, гамма (видео, фото, кино 1–4, ITU709, ITU709 [800%], S-Log2, S-Log3, HLG, HLG1-3), гамма черного, кривая гаммы, режим цвета, насыщенность, фаза цвета, глубина цвета, детали, копирование, сброс
  • СИСТЕМА ЗАПИСИ ВИДЕО (XAVC S 4K) 3840 x 2160 (4:2:0, 8 бит, NTSC) (прибл.) 30p (100 Мбит/с / 60 Мбит/с), 3840 x 2160 (4:2:0, 8 бит, NTSC) (прибл.) 24p (100 Мбит/с / 60 Мбит/с), 3840 x 2160 (4:2:0, 8 бит, PAL) (прибл.) 25p (100 Мбит/с / 60 Мбит/с)
  • СИСТЕМА ЗАПИСИ ВИДЕО (XAVC S HD) 1920 x 1080 (4:2:0, 8 бит, NTSC) (прибл.) 120p (100 Мбит/с / 60 Мбит/с), 1920 x 1080 (4:2:0, 8 бит, NTSC) (прибл.) 60p (50 Мбит/с / 25 Мбит/с), 1920 x 1080 (4:2:0, 8 бит, NTSC) (прибл.) 30p (50 Мбит/с / 16 Мбит/с), 1920 x 1080 (4:2:0, 8 бит, NTSC) (прибл.) 24p (50 Мбит/с), 1920 x 1080 (4:2:0, 8 бит, PAL) (прибл.) 100p (100 Мбит/с / 60 Мбит/с), 1920 x 1080 (4:2:0, 8 бит, PAL) (прибл.) 50p (50 Мбит/с / 25 Мбит/с), 1920 x 1080 (4:2:0, 8 бит, PAL) (прибл.) 25p (50 Мбит/с / 16 Мбит/с)
  • ЗАМЕДЛЕННАЯ И УСКОРЕННАЯ СЪЕМКА (ЧАСТОТА КАДРОВ ПРИ СЪЕМКЕ) Режим NTSC: 1, 2, 4, 8, 15, 30, 60, 120 кадров/с в режиме PAL 1, 2, 3, 6, 12, 25, 50, 100 кадров/с
  • ФУНКЦИИ ВИДЕОСЪЕМКИ Отображение уровня звука, уровень записи звука, селектор PAL/NTSC, запись прокси-файлов (1280 x 720 [прибл. 9 Мбит/с]), временной код / информационный бит, автоматический медленный затвор, помощь при отображении данных гаммы
  • ДАННЫЕ О РАСПОЛОЖЕНИИ СО СМАРТФОНА Да
  • НОСИТЕЛЬ Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO-HG Duo, Memory Stick Micro (M2), карта памяти SD, карта памяти SDHC (совместимость с UHS-I), карта памяти SDXC (совместимость с UHS-I), карта памяти microSD, карта памяти microSDHC, карта памяти microSDXC
  • СЛОТ ДЛЯ КАРТЫ ПАМЯТИ Многофункциональный, для карт памяти Memory Stick Duo / SD
  • ШУМОПОДАВЛЕНИЕ Шумоподавление на длинных выдержках: Вкл./выкл., доступно при выдержках дольше 1 секунды, Шумоподавление при высоких значениях ISO: Норм./Низк./Выкл.
  • РЕЖИМЫ БАЛАНСА БЕЛОГО Авто, дневной свет, тень, облачность, лампа накаливания, люминесцентное освещение, вспышка, под водой, цветовая температура (2500–9900 К) и цветовой фильтр / пользовательские настройки
    Фокусировка
  • ТИП ФОКУСИРОВКИ Быстрая гибридная автофокусировка (фазовая АФ/контрастная АФ)
  • ДАТЧИК ФОКУСИРОВКИ Матрица Exmor CMOS
  • ТОЧКА ФОКУСИРОВКИ 425 точек (фазовая автофокусировка) / 425 точек (контрастная автофокусировка)
  • ДИАПАЗОН СВЕТОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ФОКУСА EV-3–EV-20 (при эквиваленте ISO 100 и установленном объективе со светосилой f/2,0)
  • РЕЖИМ ФОКУСИРОВКИ AF-A (автоматическая автофокусировка), AF-S (автофокусировка для одного снимка), AF-C (непрерывная автофокусировка), DMF (прямая ручная фокусировка), ручная фокусировка
  • ОБЛАСТЬ ФОКУСИРОВКИ Широкая, зональная, центральная, универсальная точечная, расширенная точечная фокусировка, с отслеживанием
  • АВТОФОКУСИРОВКА ПО ГЛАЗАМ Фотосъемка: автофокусировка по глазам человека (выбор правого/левого глаза) или животного; видеосъемка: автофокусировка по глазам человека (выбор правого/левого глаза)
  • ДРУГИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Микрокорректировка автофокусировки (только при использовании LA-EA2 или LA-EA4 (продаются отдельно)), предиктивное управление, фиксация фокуса, скорость перехода автофокусировки (видеосъемка), чувствительность к сдвигу объекта съемки при автофокусировке (видеосъемка)
  • ПОДСВЕТКА АФ -
  • ТИП ФОКУСИРОВКИ С LA-EA3 (ПРОДАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО) Определение фазы
  • ТИП ЭКСПОНОМЕТРИИ 1200-зональный оценочный
  • ДАТЧИК ЗАМЕРА ОСВЕЩЕННОСТИ Матрица Exmor CMOS
  • СВЕТОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ПРИ ЗАМЕРЕ ЭКСПОЗИЦИИ EV-2–EV20 (эквивалент ISO100 с объективом со светосилой f/2.0)
  • РЕЖИМ ЭКСПОНОМЕТРИИ Мультисегментный, центровзвешенный, точечный, усредненный для всего экрана, по самой яркой области
  • КОМПЕНСАЦИЯ ЭКСПОЗИЦИИ +/–5,0 EV (шаг 1/3 EV или 1/2 EV на выбор)
  • БРЕКЕТИНГ АВТОЭКСПОЗИЦИИ Брекетинг: непрерывн., Брекетинг: покадровый, 3 или 5 кадров на выбор. (освещение, вспышка)
  • БЛОКИРОВКА АВТОЭКСПОЗИЦИИ Да
  • РЕЖИМЫ ЭКСПОЗИЦИИ АВТО (iAuto/Superior Auto), программируемая автоэкспозиция (P), приоритет диафрагмы (A), приоритет скорости затвора (S), ручной (M), видеосъемка (iAuto, программируемая автоэкспозиция (P), приоритет диафрагмы (A), приоритет скорости затвора (S), ручной (M)), замедленная и ускоренная съемка (программируемая автоэкспозиция (P), приоритет диафрагмы (A), приоритет скорости затвора (S), ручной (M)), функция Sweep Panorama, выбор сцены
  • ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ISO (РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ИНДЕКС ЭКСПОЗИЦИИ) [Фотосъемка]: ISO 100–32 200 (значения от ISO 50 до ISO 51 200 можно настроить в качестве расширенного диапазона ISO), авторежим (ISO 100–6400, с выбором верхнего и нижнего предела). [Видеосъемка]: эквивалент ISO 100–32 000, авторежим (ISO 100–6400, с выбором верхнего и нижнего предела).
  • ПОДАВЛЕНИЕ МЕРЦАНИЯ -
  • ВЫБОР СЮЖЕТА Портрет, Динамичный спорт, Макро, Пейзаж, Закат, Ночь, В сумерках с рук, Ночной портрет, Режим повышения резкости движущихся предметов
  • ТИП ЭКРАНА 7,5 см (тип 3,0), TFT
  • ЧИСЛО ТОЧЕК 921 600 точек
  • СЕНСОРНАЯ ПАНЕЛЬ Да (сенсорный затвор/фокусировка/отслеживание)
  • РЕГУЛИРОВКА ЯРКОСТИ Ручная (5 ступеней от -2 до +2), режим Солнечная погода
  • НАСТРАИВАЕМЫЙ УГОЛ Угол открывания — прибл. 176 градусов, угол поворота — прибл. 270 градусов
  • FOCUS MAGNIFIER Да, увеличение фокусируемой области (5,9x/11,7x)
  • ФУНКЦИИ ДЛЯ СЪЕМКИ ВИДЕОБЛОГОВ Режим Product Showcase (Демонстрация продукта), расфокусировка фона
  • PLAYMEMORIES CAMERA APPS™ -
  • ЦИФРОВОЙ ЗУМ CLEAR IMAGE [Фотосъемка]: прибл. 2x, [видеосъемка]: прибл. 1,5x (4K), прибл. 2x (HD)
  • ЦИФРОВОЙ ЗУМ Интеллектуальный зум (фотосъемка): M: прибл. 1,4x, S: прибл. 2x; цифровой зум (фотосъемка): L: прибл. 4x; M — прибл. 5,7x, S: прибл. 8x; цифровой зум (видеосъемка) — прибл. 4x
  • РАСПОЗНАВАНИЕ ЛИЦ Обнаружение лиц/глаз при автофокусировке, обнаружение лиц при мультизамере, регистрация обнаружения лиц
  • ТАЙМЕР АВТОСПУСКА Да
  • ДРУГОЕ Интервальная съемка, таймер автоспуска, яркий предварительный просмотр, справочное руководство
  • ТИП Контролируемый электроникой, вертикального хода, шторно-щелевого типа
  • ТИП ЗАТВОРА Механический или электронный затвор
  • ВЫДЕРЖКА [Фото]: от 1/4000 до 30 с, длительная выдержка; видео: от 1/4000 до 1/4 (1/3 ступени), до 1/60 в режиме AUTO, до 1/30 в режиме Auto Slow Shutter («Автоматический медленный затвор»)
  • СКОРОСТЬ СИНХРОНИЗАЦИИ ВСПЫШКИ 1/160 с
  • ЗАТВОР С ЭЛЕКТРОННОЙ ПЕРЕДНЕЙ ШТОРКОЙ Да, Вкл./Выкл
  • БЕСШУМНАЯ СЪЕМКА Да, Вкл./Выкл.
    Стабилизация изображения
  • ТИП [Фотосъемка]: функция стабилизации изображения поддерживается для объектива, [видеосъемка]: функция стабилизации изображения поддерживается для объектива в стандартном режиме; электронная стабилизация изображения поддерживается в активном режиме
  • Управление вспышкой
  • УСИЛ. AV-СИГНАЛА TTL с предвспышкой
  • КОМПЕНСАЦИЯ ВСПЫШКИ +/-3,0 EV (переключение между шагами 1/3 и 1/2 EV)
  • РЕЖИМЫ ВСПЫШКИ Вспышка выкл., автовспышка, заполняющая вспышка, медленная синхронизация, синхронизация по задней шторке, беспроводное управление2, скоростная синхронизация2
  • СОВМЕСТИМОСТЬ С ВНЕШНЕЙ ВСПЫШКОЙ Системная вспышка Sony α совместима с мультиинтерфейсным разъемом; для использования вспышки, совместимой с автоблокируемым разъемом для крепления аксессуаров, подключите адаптер
  • КРЕПЛЕНИЕ FE Да
  • БЕСПРОВОДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ Да (световой сигнал: доступно с заполняющей вспышкой, медленной синхронизацией, скоростной синхронизацией; радиосигнал: доступно с заполняющей вспышкой, синхронизацией по задней шторке, медленной синхронизацией, скоростной синхронизацией)
  • Привод
  • РЕЖИМЫ РАБОТЫ ЗАТВОРА Покадровая съемка, серийная съемка (Hi+ / Hi / Mid / Lo на выбор), таймер автоматической съемки, таймер автоматической съемки (сер.), брекетинг: покадровый, брекетинг: серийный, брекетинг баланса белого, брекетинг DRO
  • СКОРОСТЬ ПРИВОДА ПРИ НЕПРЕРЫВНОЙ ЗАПИСИ (ПРИБЛ. МАКС.) Серийная съемка: Hi+ — 11 кадров в секунду, Hi — 8 кадров в секунду, Mid — 6 кадров в секунду, Lo — 3 кадра/с3
  • КОЛИЧЕСТВО ЗАПИСЫВАЕМЫХ КАДРОВ (ПРИБЛ.) JPEG сверхвысокое L: 99 кадров3; JPEG высокое L: 116 кадров3; JPEG стандартное L: 137 кадров3, RAW: 46 кадров3, RAW и JPG: 45 кадров3
  • АВТОСПУСК Задержка 10 с/ задержка 5 с / задержка 2 с / таймер непрерывной автоматической съемки / таймер автоматической съемки брекетинга
  • РЕЖИМЫ Одиночный (с отображением или без отображения съемочной информации, гистограммы Y RGB и предупреждения о пересвете/недодержке), просмотр индекс-изображения, режим увеличенного отображения (L: 18,8-кратный, M: 13,3-кратный, S: 9,4-кратный, Panorama (стандартный): 25,6-кратный, панорама (широкоугольный): 38,8-кратный), автоматический просмотр, ориентация изображения, слайд-шоу, выбор папки (Дата / Фото / XAVC S HD / XAVC S 4K), защита, оценка, отображение группы серийных снимков
  • ИНТЕРФЕЙС ПК Накопитель большой емкости / MTP
  • BLUETOOTH Да (Bluetooth версии 4.1, диапазон 2,4 ГГц)
  • МУЛЬТИИНТЕРФЕЙСНЫЙ РАЗЪЕМ Да (с помощью цифрового звукового интерфейса)5
  • РАЗЪЕМ МИКРОФОНА Да (стереофонический мини-разъем 3,5 мм)
  • РАЗЪЕМ НАУШНИКОВ Да (стереофонический мини-разъем 3,5 мм)
  • ФУНКЦИИ Просмотр на смартфоне, дистанционное управление с помощью смартфона, дистанционное управление с ПК, BRAVIA Sync (контроль HDMI), PhotoTV HD
    Аудио
  • МИКРОФОН Встроенный стереофонический
  • АС Встроенный, монофонический
  • Печать
  • СОВМЕСТИМЫЕ СТАНДАРТЫ Exif Print, Print Image Matching III, настройка DPOF
  • Пользовательские функции
  • ТИП Настройка пользовательских кнопок, программируемая настройка (1 для камеры, 4 для карт памяти), функция My Menu
  • Компенсация объектива
  • НАСТРОЙКА Затемнение по краям; хроматическая аберрация; искажение
  • Питание
  • ВХОДЯЩИЙ В КОМПЛЕКТ АККУМУЛЯТОР Один аккумулятор NP-FW50
  • ВРЕМЯ РАБОТЫ ОТ АККУМУЛЯТОРА (ФОТОГРАФИЯ) Прибл. 440 снимков, если используется ЖК-монитор (стандарт CIPA)6
  • ВРЕМЯ РАБОТЫ ОТ АККУМУЛЯТОРА (ВИДЕОСЪЕМКА, ФАКТИЧЕСКАЯ ЗАПИСЬ) Прибл. 80 мин, если используется ЖК-монитор (стандарт CIPA)7
    ВРЕМЯ РАБОТЫ ОТ АККУМУЛЯТОРА (ВИДЕОСЪЕМКА, НЕПРЕРЫВНАЯ ЗАПИСЬ) Прибл. 125 мин, если используется ЖК-монитор (стандарт CIPA)
  • ВНУТРЕННЯЯ ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА Да
  • ВНЕШНЕЕ ПИТАНИЕ Адаптер питания переменного тока AC-PW20 (продается отдельно)
  • ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ (ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЖК-ЭКРАНА) [Фотосъемка]: прибл. 2.0 Вт (с установленным объективом E PZ 16–50 мм f/3,5–5,6 OSS), [видеосъемка]: прибл. 3,5 Вт (с установленным объективом E PZ 16–50 мм f/3,5–5,6 OSS)
  • ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ USB Да
    Другое
  • РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА 0–40 °C
  • Размер и вес
  • ВЕС (С АККУМУЛЯТОРОМ И КАРТОЙ ПАМЯТИ) Прибл. 343 г
  • РАЗМЕРЫ (Ш X В X Г) Прибл. 115,2 x 64,2 x 44,8 мм (ОТ РУКОЯТКИ ДО МОНИТОРА)

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