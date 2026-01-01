Sony ZV-E1 Body фотоаппарат черный

Описание

Полнокадровый датчик изображения Sony ZV-E1 обеспечивает невероятную светочувствительность и свободу от цифрового шума при записи в условиях очень слабого освещения, а также ширину динамического диапазона и возможность гибко управлять глубиной резкости для создания кинематографических видео. Эта матрица была впервые представлена в камере a7S III (2020 год), а затем была перенесена в FX3. Она зарекомендовала себя как один из наиболее светочувствительных сенсоров для создания цветного изображения: вы можете снимать при ISO 51200, 102400 и даже выше. Записывайте ночные посиделки у костра, прогулки по городу после заката солнца так же легко, как днем. Широкий динамический диапазон матрицы (более 15 ступеней по данным Sony) и возможность внутренней записи в режиме 4:2:2 10 бит обеспечивает подлинное HDR изображение, с сохранением деталей как в тенях, так и в светлых областях.

ZV-E1 может записывать UHD 4K видео со скоростью до 60 кадров/с, что обеспечивает красивый эффект «слоу мо», а при выборе разрешения Full HD вы сможете замедлить время в 10 раз при сохранении визуальной плавности движения (240 кадров/с). Бесплатное обновление ПО, которое должно выйти в июне 2023 года, откроет доступ к режиму 4К 120 кадров/с. Отметим, что небольшие размеры камеры и отсутствие встроенного вентилятора затрудняют охлаждение: если FX3 может записывать в любом формате практически без ограничений по времени, а Sony a7S III отключается примерно через 1 час записи в 4К 60р, то у ZV-E1 эти показатели скромнее: в 4К 60р камера может записывать около 30 минут в комнатных условиях (без воздействия прямых солнечных лучей). При выборе скорости 30 кадров/с и менее камера не перегревается.

Сенсорное меню камеры переработано для более понятного управления параметрами съемки. Например, для простого управления цветопередачей, контрастом и насыщенностью цвета выберите режим Cinematic Vlog, и далее один из нескольких «видов» (Look) и «настроений» (Mood). Для большей кинематографичности можно выбрать соотношение сторон Cinemascope 2.35:1 (итоговое изображение будет записано в стандартном формате 16:9 с черными полосами сверху и снизу). У ZV-E1 сохранена запись в Log (S-Gamut3.Cine/S-Log3, S-Gamut3/S-Log3) для сохранения максимума информации и последующей обработки изображения в редакторе, а также возможность устанавливать свои собственные LUT профили цветопередачи.

ZV-E1 использует все последние наработки Sony в области искусственного интеллекта: в частности, она умеет распознавать не только лица и глаза, но и основные части тела: положение туловища, головы, рук и ног. Это позволяет ей, например, при активном движении применять функцию автоматического кадрирования Framing Stabilizer, которая будет сохранять ваше положение в кадре даже если камера сильно раскачивается из стороны в сторону. Активный режим стабилизации изображения Dynamic active Mode объединяет механическую и цифровую стабилизацию для максимально полного устранения любой тряски: нет необходимости в дорогих и сложных электронных стабилизаторах. Другая функция автоматического кадрирования Auto Framing позволяет вам закрепить камеру на штативе и спокойно перемещаться по комнате: кадр будет следовать вслед за вами, как будто вас снимает профессиональный оператор.

Несмотря на миниатюрные размеры (ZV-E1 на 50% легче a7S III), камера сохранила удобный поворотный экран и защиту от пыли и влаги. Аккумулятор высокой емкости NP-FZ100 обеспечивает около 1.5 часов видеозаписи. Вы также можете использовать внешнее питание через разъем USB-C (для длительной работы необходимо, чтобы внешний аккумулятор или сетевое зарядное устройство поддерживали функцию USB PD). На верхнюю панель добавлен качественный 3-капсюльный стереомикрофон с регулируемой направленностью (вперед, назад, во все стороны, авто). Для записи на улице предусмотрена эффективная меховая защита, которая устраняет большую часть помех от шума ветра. Tally индикатор на передней панели позволяет понять, когда камера записывает видео, даже если вы находитесь от нее достаточно далеко и не видите экран.

Встроенные модули Wi-Fi и Bluetooth позволяют настроить беспроводное дистанционное управление, а также быстро делиться снимками и видео, передавая их на смартфон. Благодаря поддержке стандартов UVC/UAC вы можете использовать ZV-E1 как высококачественную веб-камеру: поддерживается разрешение до 4К 30р, без каких-либо адаптеров или карт захвата видео.

ZV-E1 предлагает очень много возможностей за свои деньги: камера ощутимо дешевле a7S III или FX3. При этом нужно понимать, что она не занимает место этих камер, а является их младшим родственником. Так, например, у нее нет активного охлаждения, нет механического затвора (синхронизация со вспышкой 1/30 с), блок механической стабилизации матрицы упрощен (как у модели a7C), имеется всего 1 слот для карт памяти (только SD). Порт HDMI уменьшен до размера D (Micro), также понижено разрешение экрана (1.04 млн. точек вместо 1.44 млн.).

Характеристики:

