Sony ILME-FX30 Body цифровая камера

Описание

Усовершенствованная система обработки изображений FX30 не уступает другим опциям линейки Cinema Line от Sony — запись детализированных 10-битных изображений UHD 4K со скоростью до 120 кадров в секунду — что дает ей характеристики, соответствующие настоящей кинокамере. Недавно разработанная 26-мегапиксельная матрица Exmor R CMOS APS-C и процессор BIONZ XR способны создавать высококачественные изображения 4K с областью Super 35 мм (16:9). Эта система способна записывать 14+ ступеней динамического диапазона и использует архитектуру Dual Base ISO для повышения производительности при слабом освещении.

Усовершенствованная система обработки изображений FX30 не уступает другим опциям линейки Cinema Line от Sony — запись детализированных 10-битных изображений UHD 4K со скоростью до 120 кадров в секунду — что дает ей характеристики, соответствующие настоящей кинокамере. Недавно разработанная 26-мегапиксельная матрица Exmor R CMOS APS-C и процессор BIONZ XR способны создавать высококачественные изображения 4K с областью Super 35 мм (16:9). Эта система способна записывать 14+ ступеней динамического диапазона и использует архитектуру Dual Base ISO для повышения производительности при слабом освещении.

Запись с высокой чувствительностью до ISO 32000 и Dual Base ISO (800/2500).При использовании S-Log3 FX30 может захватывать 14+ ступеней динамического диапазона.Записывайте в 10-битном формате 4:2:2, используя передовые форматы XAVC HS и XAVC S-I.Полное считывание пикселей с сенсора 6K создает высококачественное видео UHD 4K со скоростью до 60 кадров в секунду.Возможна высокоскоростная съемка в 4К со скоростью до 120 кадров в секунду при кропе 1,6х и в Full HD до 240 кадров в секунду.Выход HDMI поддерживает 16-битное необработанное видео для выбора отдельно доступных рекордеров.



Кинематографисты смогут захватывать изображения, которые сразу же готовы к публикации, для проектов с быстрой обработкой или выбирать максимальное качество и гибкость при публикации благодаря широкому набору параметров управления изображением:В S-Cinetone используется та же технология управления цветом, что и в передовых кинокамерах Sony, включая линейку VENICE, с естественными средними тонами, мягкими цветами и плавным переходом светлых участков.Профили изображения, такие как S-Log3 и HLG, будут захватывать изображения с расширенным динамическим диапазоном и гибкостью для редакторов.В записанные кадры можно запечь творческие образы, чтобы создать определенное настроение во время записи и свести к минимуму необходимость редактирования.Можно установить до 16 пользовательских LUT и три предустановки для точного мониторинга отснятого материала или предварительного просмотра определенного вида во время съемки. Их можно применить к монитору камеры или электронному видоискателю, а также к выходу HDMI.



Профессиональные функции помогут как новичкам, так и профессионалам максимально эффективно использовать FX30. Это включает в себя три режима съемки журнала:Гибкий ISO использует стандартные настройки ISO для простой работы и максимальной гибкости.Cine EI обеспечивает захват максимального динамического диапазона за счет записи с выбранным вручную базовым значением ISO и применения корректировок к метаданным для мониторинга и постобработки.Cine EI quick автоматически переключается между двумя базовыми настройками ISO для упрощения работы и высокого качества.

Сенсорный автофокус Sony FX30Сенсорный автофокус Sony FX30

Быстрая гибридная автофокусировка

Наслаждайтесь высокоскоростной и высокоточной автофокусировкой в ​​любом режиме, включая 4K со скоростью до 120 кадров в секунду, с помощью усовершенствованной системы быстрой гибридной автофокусировки, которая использует 495 точек (759 точек в режиме фото), распределенных по 90% матрицы изображения.

Автофокусировка по глазам в реальном времени и отслеживание в реальном времени будут отслеживать глаза людей и животных.

Функция AF Assist автоматически переключается на ручную фокусировку поворотом кольца фокусировки объектива.

Карта фокуса упрощает визуализацию области фокусировки в вашей сцене.

5-осевая стабилизация изображения

Sony оснастила FX30 5-осевой встроенной системой стабилизации изображения, которая помогает создавать плавные изображения даже при работе с рук. Доступен активный режим, в котором оптические системы сочетаются с цифровой оптимизацией, что позволяет снимать сверхплавные кадры. FX30 также может записывать движение гироскопа при отключенных оптических стабилизаторах, что можно использовать в постобработке для создания стабильного кадра.

В FX30 реализовано множество кинофункций Sony:

Компенсация дыхания работает с некоторыми объективами в разрешении 4K до 60p в камере или до 120p при использовании программного обеспечения Catalyst после записи.

Вход синхронизации временного кода с дополнительным кабелем адаптера временного кода VMC-BNCM1

Индикаторы Tally для легкой индикации того, что камера записывает.

Просмотр Catalyst и подготовка к интеграции

FX30 записывает обширный массив метаданных, которые можно считывать и использовать для расширенной постобработки с помощью программного обеспечения Sony Catalyst Browse and Prepare.

Записанные метаданные включают:

Встроенные данные LUT и индекса экспозиции (EI).Метаданные гироскопа и стабилизации объектива для дальнейшего уменьшения дрожания камеры.Компенсацию дыхания можно контролировать и регулировать вручную.Метаданные вращения камеры обеспечат правильное отображение отснятого материала.Метки кадра могут быть добавлены к клипам во время или после записи для справки.

Эргономичная форма для работы в одиночкуSony FX30 используется с ручкой XLR (в модели ILME-FX30. Рукоятка отсутствует в модели ILME-FX30B)

Легкий и компактный, FX30 (с дизайном, соответствующим FX3) предлагает пользователям возможность снимать без клетки. Пользователи также могут наслаждаться плавными портативными кадрами благодаря 5-осевой системе стабилизации изображения в теле.

На корпусе имеется несколько точек крепления с резьбой, которые идеально подходят для аксессуаров, а также мультиинтерфейсный башмак, поддерживающий расширенные аксессуары. Кроме того, интегрированный вентилятор обеспечивает надежную производительность во время расширенных дублей.

Легкий корпус весит всего 1,2 фунта.Специальная качелька зума.Полностью настраиваемое расположение кнопок.Пять точек крепления с резьбой 1/4"-20 для принадлежностей.Мультиинтерфейсный разъем поддерживает расширенные аксессуары.Активный охлаждающий вентилятор обеспечивает непрерывную съемку во время длительных дублей.Благодаря дизайну, соответствующему FX3, FX30 может использовать многие из тех же аксессуаров, таких как клетки, без каких-либо модификаций.

Множество вариантов подключенияFX30 оснащен широким набором разъемов для максимальной настройки и гибкости на съемочной площадке:

Полноразмерный выход HDMI обеспечивает чистый вывод до 4K 60p, а также 16-битное необработанное видео.Аудио поддерживается на корпусе с 3,5-мм выходом для наушников и 3,5-мм входом для микрофона.Соединение USB-C можно использовать для высокоскоростной передачи данных или для питания камеры.Multi-Terminal (Micro-USB) поддерживает различные аксессуары, такие как пульты дистанционного управления, для расширения функциональности.Синхронизация временного кода доступна при использовании приобретаемого отдельно кабеля адаптера временного кода VMC-BNCM1.Мультиинтерфейсный башмак поддерживает расширенные аксессуары, в том числе входящий в комплект рукоятку XLR.Слоты для карт памяти Sony FX30

Для записи видео с высоким битрейтом и высокой частотой кадров в FX30 используется усовершенствованный универсальный набор медиаслотов. Камера оснащена двумя слотами для карт CFexpress Type A/SD, что позволяет пользователям выбирать между различными типами носителей для различных ситуаций. CFexpress Type A имеет сверхвысокие скорости, которые можно использовать для самых продвинутых функций записи FX30, в то время как SD-карты часто более распространены и по-прежнему обладают высокой скоростью и большой емкостью.

Эта версия поставляется со съемной рукояткой XLR с двумя комбинированными входами XLR/TRS для использования профессионального аудиооборудования. На ручке есть крепление для микрофона, физические элементы управления звуком и три резьбы 1/4"-20 для крепления аксессуаров. Она также надежно крепится к FX30 с помощью мультиинтерфейсного башмака и пары винтов.

Эргономичное ручное управление камерой.Два комбинированных входа XLR/TRS и один стереовход 3,5 мм.Можно записать до четырех каналов звука.Три резьбы для крепления аксессуаров 1/4"-20.Физические циферблаты и переключатели для регулировки усиления и других параметров звука.Зажимное крепление для микрофона идеально подходит для дополнительных микрофонов-пушек, устанавливаемых на камеру.

Обновленная система менюFX30 имеет улучшенное меню управления, которое делает его более интуитивно понятным:

Главное меню обеспечивает быстрый просмотр всех наиболее важных настроек видео, включая профиль изображения, формат записи, баланс белого, диафрагму, ISO и многое другое.Экран съемки перемещает информацию о настройках и значках состояния к краям экрана, чтобы изображение оставалось четким.

Характеристики: