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Sony Alpha A7С II Body фотоаппарат черный
Sony Alpha A7С II Body фотоаппарат черный
Sony Alpha A7С II Body фотоаппарат черный
Sony Alpha A7С II Body фотоаппарат черный
Sony Alpha A7С II Body фотоаппарат черный
Sony Alpha A7С II Body фотоаппарат черный
Sony Alpha A7С II Body фотоаппарат черный
Sony Alpha A7С II Body фотоаппарат черный

Sony Alpha A7С II Body фотоаппарат черный

Sony
Артикул: MTG-2867

Sony Alpha A7С II Body фотоаппарат черный. Оснащена полнокадровой 33-мегапиксельной CMOS-матрицей Exmor R и процессором BIONZ XR — комбинацией, способной создавать 10-битные изображения 4K со скоростью до 30 кадров в секунду или максимальную скорость непрерывной съемки 10 кадров в секунду с автофокусировкой и AE с использованием механического или электронного затвора. Внедрение конструкции с задней подсветкой в сенсор камеры обеспечивает более высокое разрешение без ущерба для чувствительности. Благодаря диапазону ISO 100-51 200 с возможностью расширения до ISO 50-204 800 камера может работать при слабом освещении, с минимальным шумом и широким динамическим диапазоном.

Описание

Запись в 10-битном формате 4:2:2 с использованием усовершенствованного формата XAVC SI для обеспечения стабильной производительности и качества при скорости передачи данных до 600 Мбит/с.

Возможна полнокадровая запись в формате 4K с частотой кадров до 30p, до 60p в формате 4K с кадрированием Super35 и запись в формате Full HD до 120p с использованием полного считывания пикселей 1:1 без объединения.

Высокоскоростная запись со скоростью 120 кадров в секунду также позволяет записывать видеоролики с 4-кратным и 5-кратным замедлением с частотой кадров 30p или 24p.

Режим Slow & Quick (S&Q) позволяет снимать видео 4K с заданным шагом в диапазоне 1–60 кадров в секунду и Full HD в диапазоне 1–120 кадров в секунду, в зависимости от формата. Эти настройки позволят вам замедлить действие, а также ускорить медленно движущуюся сцену.

Гамма-кривые S-Log3 и S-Gamut3.Cine обеспечивают более 15 ступеней динамического диапазона и повышенную гибкость постобработки, включая сопоставление видео с других камер Sony Cinema Line.

S-Cinetone можно использовать для передачи четких цветов и здорового тона кожи, основанного на технологии профессиональных камер Cinema Line, таких как VENICE. Этот цветовой профиль предлагает естественные полутона, мягкие цвета и особенно хорошо контролируемые блики.

Creative Looks можно внедрить в записанный материал, чтобы создать определенное настроение во время записи и свести к минимуму необходимость редактирования.

Созданные пользователем LUT и предустановки можно настроить для точного мониторинга отснятого материала или предварительного просмотра определенного вида во время съемки, а также применить к монитору камеры, электронному видоискателю или выходу HDMI.

Кроме того, блок обработки искусственного интеллекта распознает и отслеживает объекты при записи видео, плавно автоматически обрезая их, чтобы объект оставался на видном месте в кадре, и упрощая сложную операторскую работу. Это отслеживание можно произвольно расположить в кадре и настроить по скорости и чувствительности — и все это одним прикосновением пальца.

Теперь предлагающая семь ступеней компенсации дрожания, 5-осевая оптическая система стабилизации изображения на уровне пикселей, которая противодействует пяти различным типам дрожания камеры, возникающим во время ручной съемки фотографий и видео, алгоритмически оптимизирована для точного обнаружения и контроля вплоть до одного пиксель. Блок обработки искусственного интеллекта также улучшает связь между телом и объективом, обеспечивая более стабильное кадрирование перед съемкой. Это позволяет пользователям уверенно использовать любой объектив, даже адаптированный, для получения критически важных изображений, не сталкиваясь с размытием изображения из-за дрожания камеры.

Для фотографов камера a7C II предлагает широкий спектр цветопередачи и сжатия для оптимального качества изображения и управления хранилищем, что обусловлено введением формата High Efficiency Image File (HEIF). Пользователи также могут выбирать между параметрами «Сжатие» и «Сжатие без потерь» при съемке в формате RAW. Блок обработки искусственного интеллекта также помогает добиться лучших результатов экспозиции в автоматическом режиме с применением алгоритмических настроек, выполняемых для тона кожи, условий контрового освещения и баланса белого. Те же пресеты Creative Looks, доступные для видео, также доступны и при фотосъемке, что позволяет дополнительно задавать пользовательские конфигурации с восемью настраиваемыми параметрами. Для оптимального просмотра фотографий при подключении к выбранным мониторам и телевизорам

Наличие переднего диска управления обеспечивает дополнительный уровень контроля и скорости на кончике вашего указательного пальца и гарантирует, что вы не будете постоянно использовать большие пальцы в момент пиковых действий.

Используйте функцию выхода USB камеры с управлением UVC/UAC через компьютер для потоковой передачи приложений и трансляций с полнокадровым видео 4K со скоростью 30 кадров в секунду.

Встроенный Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac позволяет осуществлять связь в диапазонах 2,4 ГГц и 5 ГГц для мгновенного обмена изображениями на мобильные устройства для прямого обмена в социальных сетях, по электронной почте и на сайтах облачных хранилищ.

Встроенные 3,5-мм порты для наушников и микрофона обеспечивают больший контроль над звуком во время записи видео.

Электронный OLED-видоискатель с разрешением 2,36 м имеет яркое изображение с высоким разрешением и 0,70-кратным увеличением для наблюдения на уровне глаз и занятий спортом, а также специальный режим со скоростью 120 кадров в секунду для более плавного просмотра при отслеживании движущихся объектов.

Открывающийся вбок сенсорный ЖК-дисплей с диагональю 3,0 дюйма и разрешением 1,03 м с переменным углом наклона работает под высоким, низким и фронтальным углами.

Вмещает литий-ионную аккумуляторную батарею Z большой емкости, а также может питаться через USB-соединение от компьютера или мобильного аккумулятора. Это соединение также можно использовать для зарядки аккумулятора.

Прочный корпус из магниевого сплава имеет прочный профиль и оснащен пыле- и влагозащитой для защиты от суровых условий окружающей среды.

Характеристики:

  • СИСТЕМА СМЕННЫХ ОБЪЕКТИВОВ Байонет E
  • СОВМЕСТИМОСТЬ С ОБЪЕКТИВАМИ Объективы Sony с байонетом E
  • ТИП 35 мм
  • ТИП МАТРИЦЫ Полнокадровая CMOS-матрица Exmor™ 35-мм (35,8 x 23,9 мм)
  • КОЛИЧЕСТВО ПИКСЕЛЕЙ (ЭФФЕКТИВНЫХ) 24,3 Мп
  • КОЛИЧЕСТВО ПИКСЕЛЕЙ (ОБЩЕЕ) 24,7 МП
  • СООТНОШЕНИЕ СТОРОН МАТРИЦЫ 3,2
  • СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ОТ ПЫЛИ ДА
  • РАЗМЕР ИЗОБРАЖЕНИЯ (ПИКСЕЛЕЙ), 3:2 APS-C L: 3936 x 2624 (10 МП) 3008 x 2000 (6.0M) 1968 x 1312 (2.6M) Полный кадр 35-мм: L: 6000 x 4000 (24 М), М: 3936 x 2624 (10 М), S: 3008 x 2000 (6,0 M)
  • РАЗМЕР ИЗОБРАЖЕНИЯ (ПИКСЕЛЕЙ), 16:9 35 мм полнокадровый L: 6000 x 3376 (20 М.) М: 3936 x 2216 (8.7M), S: 3008 x 1688 (5.1M) APS-C L: 3936 x 2216 (8.7M), S: 3008 x 1688 (5.1M), S: 1968 x 1112 (2.2M)
  • РАЗМЕР ИЗОБРАЖЕНИЯ (ПИКСЕЛЕЙ), ФУНКЦИЯ SWEEP PANORAMA Стандарт: горизонтальное 8192 x 1856 (15 МП), вертикальное 3872 x 2160 (8,4 МП) Широкоугольное положение: Горизонтальное 12 416 x 1856 (23 М), вертикальное 5536 x 2160 (12 М)
  • РЕЖИМЫ КАЧЕСТВА ИЗОБРАЖЕНИЯ RAW, RAW & JPEG, JPEG Extra fine, JPEG Fine, JPEG Standard
  • ВЫВОД RAW 14 бит
  • ФОРМАТ RAW БЕЗ СЖАТИЯ Да
  • ЭФФЕКТ ИЗОБРАЖЕНИЯ Высокая контрастность Mono Игрушечная камера(Нормальный/Холодный/Теплый/Зеленый/Пурпурный) Мягкие светлые тона Поп-цвета Постеризация (Цвет) Постеризация (Черно-белый) Ретро Частичные цветовые фильтры (R,G,B,Y)
  • ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РЕЖИМ Глубокий Закат Нейтральный Ночь Окошко стилей Освещение Осенние листья Пейзаж Портрет Сепия Стандартный Черно-белый Чистота Яркое изображение
  • ФУНКЦИИ ДИНАМИЧЕСКОГО ДИАПАЗОНА Автоматический расширенный динамический диапазон (Автоматическая коррекция разницы в экспозиции, Уровень разницы в экспозиции (1-6 EV, 1.0 EV шаг)) Выкл Оптимизатор динамического диапазона (Авто/Уровень (1-5))
  • ФОРМАТ ЗАПИСИ ВИДЕО AVCHD 2.0 / MP4 / XAVC S (до 1920 x 1080/60p 50 Мбит/с)
  • ФОРМАТ ВИДЕОСЖАТИЯ AVCHD: MPEG-4, AVC/H.264 MP4: MPEG-4, AVC/H.264 XAVC S: MPEG-4, AVC/H.264
  • ФОРМАТ ЗАПИСИ АУДИО AVCHD / MP4 / XAVC S
  • ФУНКЦИИ ВИДЕОСЪЕМКИ Отображение уровня громкости, уровня записи звука, автоматический медленный затвор, Показ инф. о HDMI (по выбору Вкл./Выкл.), тайм код/бит пользователя, видеозапись в двух форматах, автоматический медленный затвор, управления записью
  • СОВМЕСТИМЫЕ НОСИТЕЛИ ДЛЯ ЗАПИСИ Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO-HG Duo, Memory Stick XC-HG Duo, SD-карта памяти, SDHC-карта памяти (совместимость с UHS-I), SDXC-карта памяти (совместимость с UHS-I)
  • ПОДАВЛЕНИЕ ШУМА Длительная выдержка Шумоподавление при высоком значении ISO
  • ТЕХНОЛОГИЯ СНИЖЕНИЯ ШУМА MULTI FRAME Авто/ISO от 100 до 51200
  • РЕЖИМЫ БАЛАНСА БЕЛОГО Авто / Дневной свет / Тень / Облачный / Свет лампы накаливания/ Люминесцентное освещение (Теплый белый / Холодный белый / Дневной белый свет / Дневной свет), Вспышка, Цветовая температура (2500 до 9900 K), Цветной фильтр (G7 до M7: 15 шагов, A7 до B7: 15 шагов), Пользовательский, Подводный
  • МИКРОРЕГУЛИРОВКА AWB G7 до M7 (15 шагов), A7 до B7 (15 шагов)
  • БРЕКЕТИНГ 3 кадра, В/Н с возможностью выбора
  • ТИП ФОКУСИРОВКИ Быстрая гибридная автофокусировка (автофокус с определением фазы /автофокус с определением контрастности)
  • ДАТЧИК ФОКУСИРОВКИ матрица Exmor CMOS
  • ТОЧКА ФОКУСИРОВКИ APS-C: 99 точек (фазовый автофокус), 25 точек (контрастный автофокус) Полный кадр 35-мм: 117 точек (фазовый автофокус)
  • ДИАПАЗОН СВЕТОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ФОКУСА EV-1 - EV20 (эквивалент ISO100 с объективом со светосилой F2.0)
  • РЕЖИМ AF Автофокусировка для одного снимка (AF-S), Постоянная автофокусировка (AF-C), Прямая ручная фокусировка (DMF), Ручная фокусировка
  • ОБЛАСТЬ ФОКУСИРОВКИ Зональная Универсальная точечная (S/M/L) Фиксирующий автофокус (широкий / зональный / по центру / универсальный точечный (S/M/L)) Центральный Широкая (117 точек (фазовый автофокус), 25 точек (контрастный автофокус))
  • ДИАПАЗОН ПОДСВЕТКИ АВТОФОКУСА Примерно 0,3 м - Примерно 3,0 м (с объективом E 28-70 мм F3.5-5.6 OSS)
  • ТИП ЭКСПОНОМЕТРИИ 1200-зональный оценочный
  • ДАТЧИК ЗАМЕРА ОСВЕЩЕННОСТИ матрица Exmor CMOS
  • СВЕТОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ПРИ ЗАМЕРЕ ЭКСПОЗИЦИИ EV-1 – EV 20 (при эквиваленте ISO 100 с объективом со светосилой f/2.0)
  • РЕЖИМ ЭКСПОНОМЕТРИИ Матричный, центровзвешенный, точечный
  • РЕЖИМЫ ЭКСПОЗИЦИИ АВТО (iAUTO, Superior Auto), Программируемая автоэкспозиция (P), Приоритет диафрагмы (A), Приоритет выдержки (S), Ручной (M), Выбор сюжета, Панорамный режим (Sweep Panorama), Видео
  • АВТОБРЕКЕТИНГ (AE) Продолж./Брекетинг: Покадровый, С шагом 1/3 EV, 1/2 EV, 2/3 EV, 1,0 EV, 2,0 EV, 3,0 EV, 3 /5 кадра
  • БЛОКИРОВКА АВТОЭКСПОЗИЦИИ Заблокирована, если кнопка затвора нажата наполовину. Функция доступна с зажатой кнопкой автофокусировки. (Вкл./Выкл./Авто)
  • ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ISO (РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ИНДЕКС ЭКСПОЗИЦИИ) ISO 50–25600
  • ТИП ВИДОИСКАТЕЛЯ Электронный видоискатель, 0,5" (цветной)
  • ЧИСЛО ТОЧЕК 2,359,296 точек
  • РЕГУЛИРОВКА ЯРКОСТИ (ВИДОИСКАТЕЛЬ) Авто / Ручная (5 шагов между -2 и +2)
  • ОХВАТ ИЗОБРАЖЕНИЯ 100%
  • УВЕЛИЧЕНИЕ Прибл. 0,71x (с объективом 50 мм, наведенном на бесконечность, -1м)
  • ДИОПТРИЙНЫЙ КОРРЕКТОР От -4,0 до +3,0 м
  • РАССТОЯНИЕ ДО ТОЧКИ ОБЗОРА Прибл. 27 мм от окуляра объектива, 22 мм от рамки окуляра при -1 м-1 (по стандарту CIPA)
  • ТИП ЖК - ЖК-экран TFT с диагональю 3,0"
  • ОБЩЕЕ ЧИСЛО ТОЧЕК 1 228 800 точек
  • РЕГУЛИРОВКА ЯРКОСТИ ЖК Ручной режим (5 шагов от -2 до +2 ), режим Солнечная погода
  • ФУНКЦИЯ FOCUS MAGNIFIER Полный кадр 35-мм: 5,9x, 11,7x APS-C: 3,8x, 7,7x
  • ФУНКЦИЯ PEAKING MF Да (значение уровня: высокое / среднее / низкое / выкл., Цвет: Белый / Красный / Желтый)
    Другие характеристики
  • ФОКУСИРОВКА ПО ЛИЦУ Вкл/Вкл (Распознавание лиц)/Выкл
  • ЧЕТКОСТЬ ИЗОБРАЖЕНИЯ ПРИ МАСШТАБИРОВАНИИ ЦИФРОВОЙ ЗУМ (ФОТО) Фотосъемка / Видеосъемка: прибл. 2x Полный кадр 35-мм: до 8x APS-C: до 8х
  • ЦИФРОВОЙ ЗУМ (ВИДЕО) Полный кадр 35-мм: Прибл. 4x APS-C: Прибл. 4x
  • КОМПЕНСАЦИЯ ОБЪЕКТИВА Затемнение по краям; хроматическая аберрация; искажение
  • ВЫДЕРЖКА Видео: 1/8000 - 1/4 (1/3 шага) до 1/50 в режиме АВТО (до 1/25 в режиме Автоматический медленный затвор) Фотосъемка: 1/8000–30 сек., длительная
    Стабилизация изображения
  • ЭФФЕКТ КОМПЕНСАЦИИ 4,5 шага (по стандарту CIPA. Только угловые перемещения. С установленным объективом Sonnar T* FE 55 мм F1.8 ZA Шумоподавление на длинных выдержках выкл.)
    Управление вспышкой
  • УПРАВЛЕНИЕ ВСПЫШКОЙ TTL с предвспышкой
  • КОМПЕНСАЦИЯ ВСПЫШКИ +/-3,0 EV (переключение между шагами 1/3 и 1/2 EV)
  • РЕЖИМЫ ВСПЫШКИ Автовспышка Беспроводная Выкл Заполняющая вспышка Медленная синхронизация Синхронизация по задней шторке Скоростная синхронизация Уменьшение эффекта красных глаз (вкл. / выкл. на выбор)
  • СОВМЕСТИМОСТЬ С ВНЕШНЕЙ ВСПЫШКОЙ Системная вспышка Sony α совместима с мультиинтерфейсным разъемом; для использования вспышки, совместимой с автоблокируемым разъемом для крепления аксессуаров, подключите адаптер
  • КРЕПЛЕНИЕ FE Да
    Привод
  • РЕЖИМЫ РАБОТЫ ЗАТВОРА
    выбор (3/5 кадров), Брекетинг (серийная, одиночный, баланс белого, DRO) Одиночный, Непрерывный, Автоспуск (с задержкой на выбор 10 с или 2 с), Непрерывный автоспуск (задержка 10 с)
  • СКОРОСТЬ ПРИВОДА ПРИ НЕПРЕРЫВНОЙ ЗАПИСИ (ПРИБЛ. МАКС.)
    5 кадров в секунду (в режиме высокоскоростной непрерывной съемки)
    Воспроизведение
  • РЕЖИМЫ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ Автоматический просмотр (10/5/2 с, выкл.) Выбор папки (Дата/ Фото/ MP4/ AVCHD/ XAVC S) Защита Одиночная съемка (со съемочной информацией или без, гистограммой Y RGB и предупреждением о пересвете / недодержке) Ориентация изображения (Авто/Ручная/Не выбрано) Перемотка вперед / назад (видео) Прокрутка панорамы Просмотр 25-кадровый (index view) Режим увеличения дисплея (L: 18,8-кратный, M: 12,3-кратный, S: 9,4-кратный, Панорама (стандарт): 25,6-кратный, Панорама (широкоугольн.): 38,8-кратный Слайдшоу Удалить
    Интерфейс
  • ИНТЕРФЕЙС ПК Внешний накопитель, MTP, пульт ДУ для ПК
    NFC™ ДА
  • ВЫХОД HD Микроразъем HDMI (тип D), BRAVIA Sync (связь с меню), PhotoTV HD, просмотр фотографий в 4K
  • МУЛЬТИИНТЕРФЕЙСНЫЙ РАЗЪЕМ Да
  • ДРУГОЕ Разъем для микрофона (3,5 мм стереофонический мини-разъем), Разъем для наушников (3,5 мм стереофонический мини-разъем), Разъем для вертикальной ручки
  • МУЛЬТИИНТЕРФЕЙСНЫЙ РАЗЪЕМ Мини-разъем для микрофона Мини-разъем для наушников Мультиинтерфейсный разъем Мультиразъем/разъем micro USB Разъем для вертикальной рукоятки
    Аудио
  • МИКРОФОН Встроенный стереомикрофон или ECM-XYST1M / XLR-K1M (продается отдельно)
    АС Встроенный, монофонический
    Печать
  • СОВМЕСТИМЫЕ СТАНДАРТЫ
    Exif Print, Print Image Matching III, DPOF setting
    Пользовательские функции
  • ТИП ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ ФУНКЦИЙ Пользовательская настройка программных кнопок Программируемая настройка
    Питание
  • ВХОДЯЩИЙ В КОМПЛЕКТ АККУМУЛЯТОР
    Аккумулятор NP-FZ100
  • ВРЕМЯ РАБОТЫ ОТ АККУМУЛЯТОРА (ФОТОГРАФИЯ) До 350 снимков
  • ВРЕМЯ РАБОТЫ ОТ АККУМУЛЯТОРА (ВИДЕО) Непрерывное: Прибл. 100 мин с видоискателем, прибл. 100 мин с ЖК-экраном (по стандарту CIPA) Фактическое: Прибл. 60 мин с видоискателем, прибл. 65 мин с ЖК-экраном (по стандарту CIPA)
  • ВНЕШНЕЕ ПИТАНИЕ Адаптер питания переменного тока (AC-PW20, дополнительно)
    Размер и вес
  • РАЗМЕРЫ (Ш X В X Г) 126,9 х 95,7 х 59,7 мм
  • ВЕС (С АККУМУЛЯТОРОМ И КАРТОЙ ПАМЯТИ) 556 г (только корпус) / 559 г (включая аккумулятор и носители данных)
    WiFi® & NFC
  • ВОЗМОЖНОСТИ БЕСПРОВОДНОГО И СЕТЕВОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ Поддержка функции NFC One-touch Приложения для камеры для скачивания Технология Wi-Fi®
  • Упаковка и габариты Вес (кг) 1.5
  • Габариты (ВxШxГ) (см) 14 x 16 x 21

Комплектация

  • Аккумулятор Sony NP-FZ100
  • Крышка Sony ALC-B1EM
  • Ремень
  • Гарантийный талон

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