Sony Alpha A7С II Body фотоаппарат черный

Описание

Запись в 10-битном формате 4:2:2 с использованием усовершенствованного формата XAVC SI для обеспечения стабильной производительности и качества при скорости передачи данных до 600 Мбит/с.



Возможна полнокадровая запись в формате 4K с частотой кадров до 30p, до 60p в формате 4K с кадрированием Super35 и запись в формате Full HD до 120p с использованием полного считывания пикселей 1:1 без объединения.



Высокоскоростная запись со скоростью 120 кадров в секунду также позволяет записывать видеоролики с 4-кратным и 5-кратным замедлением с частотой кадров 30p или 24p.



Режим Slow & Quick (S&Q) позволяет снимать видео 4K с заданным шагом в диапазоне 1–60 кадров в секунду и Full HD в диапазоне 1–120 кадров в секунду, в зависимости от формата. Эти настройки позволят вам замедлить действие, а также ускорить медленно движущуюся сцену.



Гамма-кривые S-Log3 и S-Gamut3.Cine обеспечивают более 15 ступеней динамического диапазона и повышенную гибкость постобработки, включая сопоставление видео с других камер Sony Cinema Line.



S-Cinetone можно использовать для передачи четких цветов и здорового тона кожи, основанного на технологии профессиональных камер Cinema Line, таких как VENICE. Этот цветовой профиль предлагает естественные полутона, мягкие цвета и особенно хорошо контролируемые блики.



Creative Looks можно внедрить в записанный материал, чтобы создать определенное настроение во время записи и свести к минимуму необходимость редактирования.



Созданные пользователем LUT и предустановки можно настроить для точного мониторинга отснятого материала или предварительного просмотра определенного вида во время съемки, а также применить к монитору камеры, электронному видоискателю или выходу HDMI.

Кроме того, блок обработки искусственного интеллекта распознает и отслеживает объекты при записи видео, плавно автоматически обрезая их, чтобы объект оставался на видном месте в кадре, и упрощая сложную операторскую работу. Это отслеживание можно произвольно расположить в кадре и настроить по скорости и чувствительности — и все это одним прикосновением пальца.



Теперь предлагающая семь ступеней компенсации дрожания, 5-осевая оптическая система стабилизации изображения на уровне пикселей, которая противодействует пяти различным типам дрожания камеры, возникающим во время ручной съемки фотографий и видео, алгоритмически оптимизирована для точного обнаружения и контроля вплоть до одного пиксель. Блок обработки искусственного интеллекта также улучшает связь между телом и объективом, обеспечивая более стабильное кадрирование перед съемкой. Это позволяет пользователям уверенно использовать любой объектив, даже адаптированный, для получения критически важных изображений, не сталкиваясь с размытием изображения из-за дрожания камеры.

Для фотографов камера a7C II предлагает широкий спектр цветопередачи и сжатия для оптимального качества изображения и управления хранилищем, что обусловлено введением формата High Efficiency Image File (HEIF). Пользователи также могут выбирать между параметрами «Сжатие» и «Сжатие без потерь» при съемке в формате RAW. Блок обработки искусственного интеллекта также помогает добиться лучших результатов экспозиции в автоматическом режиме с применением алгоритмических настроек, выполняемых для тона кожи, условий контрового освещения и баланса белого. Те же пресеты Creative Looks, доступные для видео, также доступны и при фотосъемке, что позволяет дополнительно задавать пользовательские конфигурации с восемью настраиваемыми параметрами. Для оптимального просмотра фотографий при подключении к выбранным мониторам и телевизорам

Наличие переднего диска управления обеспечивает дополнительный уровень контроля и скорости на кончике вашего указательного пальца и гарантирует, что вы не будете постоянно использовать большие пальцы в момент пиковых действий.



Используйте функцию выхода USB камеры с управлением UVC/UAC через компьютер для потоковой передачи приложений и трансляций с полнокадровым видео 4K со скоростью 30 кадров в секунду.



Встроенный Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac позволяет осуществлять связь в диапазонах 2,4 ГГц и 5 ГГц для мгновенного обмена изображениями на мобильные устройства для прямого обмена в социальных сетях, по электронной почте и на сайтах облачных хранилищ.



Встроенные 3,5-мм порты для наушников и микрофона обеспечивают больший контроль над звуком во время записи видео.



Электронный OLED-видоискатель с разрешением 2,36 м имеет яркое изображение с высоким разрешением и 0,70-кратным увеличением для наблюдения на уровне глаз и занятий спортом, а также специальный режим со скоростью 120 кадров в секунду для более плавного просмотра при отслеживании движущихся объектов.



Открывающийся вбок сенсорный ЖК-дисплей с диагональю 3,0 дюйма и разрешением 1,03 м с переменным углом наклона работает под высоким, низким и фронтальным углами.



Вмещает литий-ионную аккумуляторную батарею Z большой емкости, а также может питаться через USB-соединение от компьютера или мобильного аккумулятора. Это соединение также можно использовать для зарядки аккумулятора.



Прочный корпус из магниевого сплава имеет прочный профиль и оснащен пыле- и влагозащитой для защиты от суровых условий окружающей среды.

Характеристики: