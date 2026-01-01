Sony Alpha A7С II Body фотоаппарат черный

Запись в 10-битном формате 4:2:2 с использованием усовершенствованного формата XAVC SI для обеспечения стабильной производительности и качества при скорости передачи данных до 600 Мбит/с.
Возможна полнокадровая запись в формате 4K с частотой кадров до 30p, до 60p в формате 4K с кадрированием Super35 и запись в формате Full HD до 120p с использованием полного считывания пикселей 1:1 без объединения.
Высокоскоростная запись со скоростью 120 кадров в секунду также позволяет записывать видеоролики с 4-кратным и 5-кратным замедлением с частотой кадров 30p или 24p.
Режим Slow & Quick (S&Q) позволяет снимать видео 4K с заданным шагом в диапазоне 1–60 кадров в секунду и Full HD в диапазоне 1–120 кадров в секунду, в зависимости от формата. Эти настройки позволят вам замедлить действие, а также ускорить медленно движущуюся сцену.
Гамма-кривые S-Log3 и S-Gamut3.Cine обеспечивают более 15 ступеней динамического диапазона и повышенную гибкость постобработки, включая сопоставление видео с других камер Sony Cinema Line.
S-Cinetone можно использовать для передачи четких цветов и здорового тона кожи, основанного на технологии профессиональных камер Cinema Line, таких как VENICE. Этот цветовой профиль предлагает естественные полутона, мягкие цвета и особенно хорошо контролируемые блики.
Creative Looks можно внедрить в записанный материал, чтобы создать определенное настроение во время записи и свести к минимуму необходимость редактирования.
Созданные пользователем LUT и предустановки можно настроить для точного мониторинга отснятого материала или предварительного просмотра определенного вида во время съемки, а также применить к монитору камеры, электронному видоискателю или выходу HDMI.
Кроме того, блок обработки искусственного интеллекта распознает и отслеживает объекты при записи видео, плавно автоматически обрезая их, чтобы объект оставался на видном месте в кадре, и упрощая сложную операторскую работу. Это отслеживание можно произвольно расположить в кадре и настроить по скорости и чувствительности — и все это одним прикосновением пальца.
Теперь предлагающая семь ступеней компенсации дрожания, 5-осевая оптическая система стабилизации изображения на уровне пикселей, которая противодействует пяти различным типам дрожания камеры, возникающим во время ручной съемки фотографий и видео, алгоритмически оптимизирована для точного обнаружения и контроля вплоть до одного пиксель. Блок обработки искусственного интеллекта также улучшает связь между телом и объективом, обеспечивая более стабильное кадрирование перед съемкой. Это позволяет пользователям уверенно использовать любой объектив, даже адаптированный, для получения критически важных изображений, не сталкиваясь с размытием изображения из-за дрожания камеры.
Для фотографов камера a7C II предлагает широкий спектр цветопередачи и сжатия для оптимального качества изображения и управления хранилищем, что обусловлено введением формата High Efficiency Image File (HEIF). Пользователи также могут выбирать между параметрами «Сжатие» и «Сжатие без потерь» при съемке в формате RAW. Блок обработки искусственного интеллекта также помогает добиться лучших результатов экспозиции в автоматическом режиме с применением алгоритмических настроек, выполняемых для тона кожи, условий контрового освещения и баланса белого. Те же пресеты Creative Looks, доступные для видео, также доступны и при фотосъемке, что позволяет дополнительно задавать пользовательские конфигурации с восемью настраиваемыми параметрами. Для оптимального просмотра фотографий при подключении к выбранным мониторам и телевизорам
Наличие переднего диска управления обеспечивает дополнительный уровень контроля и скорости на кончике вашего указательного пальца и гарантирует, что вы не будете постоянно использовать большие пальцы в момент пиковых действий.
Используйте функцию выхода USB камеры с управлением UVC/UAC через компьютер для потоковой передачи приложений и трансляций с полнокадровым видео 4K со скоростью 30 кадров в секунду.
Встроенный Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac позволяет осуществлять связь в диапазонах 2,4 ГГц и 5 ГГц для мгновенного обмена изображениями на мобильные устройства для прямого обмена в социальных сетях, по электронной почте и на сайтах облачных хранилищ.
Встроенные 3,5-мм порты для наушников и микрофона обеспечивают больший контроль над звуком во время записи видео.
Электронный OLED-видоискатель с разрешением 2,36 м имеет яркое изображение с высоким разрешением и 0,70-кратным увеличением для наблюдения на уровне глаз и занятий спортом, а также специальный режим со скоростью 120 кадров в секунду для более плавного просмотра при отслеживании движущихся объектов.
Открывающийся вбок сенсорный ЖК-дисплей с диагональю 3,0 дюйма и разрешением 1,03 м с переменным углом наклона работает под высоким, низким и фронтальным углами.
Вмещает литий-ионную аккумуляторную батарею Z большой емкости, а также может питаться через USB-соединение от компьютера или мобильного аккумулятора. Это соединение также можно использовать для зарядки аккумулятора.
Прочный корпус из магниевого сплава имеет прочный профиль и оснащен пыле- и влагозащитой для защиты от суровых условий окружающей среды.
Характеристики:
- СИСТЕМА СМЕННЫХ ОБЪЕКТИВОВ Байонет E
- СОВМЕСТИМОСТЬ С ОБЪЕКТИВАМИ Объективы Sony с байонетом E
- ТИП 35 мм
- ТИП МАТРИЦЫ Полнокадровая CMOS-матрица Exmor™ 35-мм (35,8 x 23,9 мм)
- КОЛИЧЕСТВО ПИКСЕЛЕЙ (ЭФФЕКТИВНЫХ) 24,3 Мп
- КОЛИЧЕСТВО ПИКСЕЛЕЙ (ОБЩЕЕ) 24,7 МП
- СООТНОШЕНИЕ СТОРОН МАТРИЦЫ 3,2
- СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ОТ ПЫЛИ ДА
- РАЗМЕР ИЗОБРАЖЕНИЯ (ПИКСЕЛЕЙ), 3:2 APS-C L: 3936 x 2624 (10 МП) 3008 x 2000 (6.0M) 1968 x 1312 (2.6M) Полный кадр 35-мм: L: 6000 x 4000 (24 М), М: 3936 x 2624 (10 М), S: 3008 x 2000 (6,0 M)
- РАЗМЕР ИЗОБРАЖЕНИЯ (ПИКСЕЛЕЙ), 16:9 35 мм полнокадровый L: 6000 x 3376 (20 М.) М: 3936 x 2216 (8.7M), S: 3008 x 1688 (5.1M) APS-C L: 3936 x 2216 (8.7M), S: 3008 x 1688 (5.1M), S: 1968 x 1112 (2.2M)
- РАЗМЕР ИЗОБРАЖЕНИЯ (ПИКСЕЛЕЙ), ФУНКЦИЯ SWEEP PANORAMA Стандарт: горизонтальное 8192 x 1856 (15 МП), вертикальное 3872 x 2160 (8,4 МП) Широкоугольное положение: Горизонтальное 12 416 x 1856 (23 М), вертикальное 5536 x 2160 (12 М)
- РЕЖИМЫ КАЧЕСТВА ИЗОБРАЖЕНИЯ RAW, RAW & JPEG, JPEG Extra fine, JPEG Fine, JPEG Standard
- ВЫВОД RAW 14 бит
- ФОРМАТ RAW БЕЗ СЖАТИЯ Да
- ЭФФЕКТ ИЗОБРАЖЕНИЯ Высокая контрастность Mono Игрушечная камера(Нормальный/Холодный/Теплый/Зеленый/Пурпурный) Мягкие светлые тона Поп-цвета Постеризация (Цвет) Постеризация (Черно-белый) Ретро Частичные цветовые фильтры (R,G,B,Y)
- ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РЕЖИМ Глубокий Закат Нейтральный Ночь Окошко стилей Освещение Осенние листья Пейзаж Портрет Сепия Стандартный Черно-белый Чистота Яркое изображение
- ФУНКЦИИ ДИНАМИЧЕСКОГО ДИАПАЗОНА Автоматический расширенный динамический диапазон (Автоматическая коррекция разницы в экспозиции, Уровень разницы в экспозиции (1-6 EV, 1.0 EV шаг)) Выкл Оптимизатор динамического диапазона (Авто/Уровень (1-5))
- ФОРМАТ ЗАПИСИ ВИДЕО AVCHD 2.0 / MP4 / XAVC S (до 1920 x 1080/60p 50 Мбит/с)
- ФОРМАТ ВИДЕОСЖАТИЯ AVCHD: MPEG-4, AVC/H.264 MP4: MPEG-4, AVC/H.264 XAVC S: MPEG-4, AVC/H.264
- ФОРМАТ ЗАПИСИ АУДИО AVCHD / MP4 / XAVC S
- ФУНКЦИИ ВИДЕОСЪЕМКИ Отображение уровня громкости, уровня записи звука, автоматический медленный затвор, Показ инф. о HDMI (по выбору Вкл./Выкл.), тайм код/бит пользователя, видеозапись в двух форматах, автоматический медленный затвор, управления записью
- СОВМЕСТИМЫЕ НОСИТЕЛИ ДЛЯ ЗАПИСИ Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO-HG Duo, Memory Stick XC-HG Duo, SD-карта памяти, SDHC-карта памяти (совместимость с UHS-I), SDXC-карта памяти (совместимость с UHS-I)
- ПОДАВЛЕНИЕ ШУМА Длительная выдержка Шумоподавление при высоком значении ISO
- ТЕХНОЛОГИЯ СНИЖЕНИЯ ШУМА MULTI FRAME Авто/ISO от 100 до 51200
- РЕЖИМЫ БАЛАНСА БЕЛОГО Авто / Дневной свет / Тень / Облачный / Свет лампы накаливания/ Люминесцентное освещение (Теплый белый / Холодный белый / Дневной белый свет / Дневной свет), Вспышка, Цветовая температура (2500 до 9900 K), Цветной фильтр (G7 до M7: 15 шагов, A7 до B7: 15 шагов), Пользовательский, Подводный
- МИКРОРЕГУЛИРОВКА AWB G7 до M7 (15 шагов), A7 до B7 (15 шагов)
- БРЕКЕТИНГ 3 кадра, В/Н с возможностью выбора
- ТИП ФОКУСИРОВКИ Быстрая гибридная автофокусировка (автофокус с определением фазы /автофокус с определением контрастности)
- ДАТЧИК ФОКУСИРОВКИ матрица Exmor CMOS
- ТОЧКА ФОКУСИРОВКИ APS-C: 99 точек (фазовый автофокус), 25 точек (контрастный автофокус) Полный кадр 35-мм: 117 точек (фазовый автофокус)
- ДИАПАЗОН СВЕТОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ФОКУСА EV-1 - EV20 (эквивалент ISO100 с объективом со светосилой F2.0)
- РЕЖИМ AF Автофокусировка для одного снимка (AF-S), Постоянная автофокусировка (AF-C), Прямая ручная фокусировка (DMF), Ручная фокусировка
- ОБЛАСТЬ ФОКУСИРОВКИ Зональная Универсальная точечная (S/M/L) Фиксирующий автофокус (широкий / зональный / по центру / универсальный точечный (S/M/L)) Центральный Широкая (117 точек (фазовый автофокус), 25 точек (контрастный автофокус))
- ДИАПАЗОН ПОДСВЕТКИ АВТОФОКУСА Примерно 0,3 м - Примерно 3,0 м (с объективом E 28-70 мм F3.5-5.6 OSS)
- ТИП ЭКСПОНОМЕТРИИ 1200-зональный оценочный
- ДАТЧИК ЗАМЕРА ОСВЕЩЕННОСТИ матрица Exmor CMOS
- СВЕТОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ПРИ ЗАМЕРЕ ЭКСПОЗИЦИИ EV-1 – EV 20 (при эквиваленте ISO 100 с объективом со светосилой f/2.0)
- РЕЖИМ ЭКСПОНОМЕТРИИ Матричный, центровзвешенный, точечный
- РЕЖИМЫ ЭКСПОЗИЦИИ АВТО (iAUTO, Superior Auto), Программируемая автоэкспозиция (P), Приоритет диафрагмы (A), Приоритет выдержки (S), Ручной (M), Выбор сюжета, Панорамный режим (Sweep Panorama), Видео
- АВТОБРЕКЕТИНГ (AE) Продолж./Брекетинг: Покадровый, С шагом 1/3 EV, 1/2 EV, 2/3 EV, 1,0 EV, 2,0 EV, 3,0 EV, 3 /5 кадра
- БЛОКИРОВКА АВТОЭКСПОЗИЦИИ Заблокирована, если кнопка затвора нажата наполовину. Функция доступна с зажатой кнопкой автофокусировки. (Вкл./Выкл./Авто)
- ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ISO (РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ИНДЕКС ЭКСПОЗИЦИИ) ISO 50–25600
- ТИП ВИДОИСКАТЕЛЯ Электронный видоискатель, 0,5" (цветной)
- ЧИСЛО ТОЧЕК 2,359,296 точек
- РЕГУЛИРОВКА ЯРКОСТИ (ВИДОИСКАТЕЛЬ) Авто / Ручная (5 шагов между -2 и +2)
- ОХВАТ ИЗОБРАЖЕНИЯ 100%
- УВЕЛИЧЕНИЕ Прибл. 0,71x (с объективом 50 мм, наведенном на бесконечность, -1м)
- ДИОПТРИЙНЫЙ КОРРЕКТОР От -4,0 до +3,0 м
- РАССТОЯНИЕ ДО ТОЧКИ ОБЗОРА Прибл. 27 мм от окуляра объектива, 22 мм от рамки окуляра при -1 м-1 (по стандарту CIPA)
- ТИП ЖК - ЖК-экран TFT с диагональю 3,0"
- ОБЩЕЕ ЧИСЛО ТОЧЕК 1 228 800 точек
- РЕГУЛИРОВКА ЯРКОСТИ ЖК Ручной режим (5 шагов от -2 до +2 ), режим Солнечная погода
- ФУНКЦИЯ FOCUS MAGNIFIER Полный кадр 35-мм: 5,9x, 11,7x APS-C: 3,8x, 7,7x
- ФУНКЦИЯ PEAKING MF Да (значение уровня: высокое / среднее / низкое / выкл., Цвет: Белый / Красный / Желтый)
Другие характеристики
- ФОКУСИРОВКА ПО ЛИЦУ Вкл/Вкл (Распознавание лиц)/Выкл
- ЧЕТКОСТЬ ИЗОБРАЖЕНИЯ ПРИ МАСШТАБИРОВАНИИ ЦИФРОВОЙ ЗУМ (ФОТО) Фотосъемка / Видеосъемка: прибл. 2x Полный кадр 35-мм: до 8x APS-C: до 8х
- ЦИФРОВОЙ ЗУМ (ВИДЕО) Полный кадр 35-мм: Прибл. 4x APS-C: Прибл. 4x
- КОМПЕНСАЦИЯ ОБЪЕКТИВА Затемнение по краям; хроматическая аберрация; искажение
- ВЫДЕРЖКА Видео: 1/8000 - 1/4 (1/3 шага) до 1/50 в режиме АВТО (до 1/25 в режиме Автоматический медленный затвор) Фотосъемка: 1/8000–30 сек., длительная
Стабилизация изображения
- ЭФФЕКТ КОМПЕНСАЦИИ 4,5 шага (по стандарту CIPA. Только угловые перемещения. С установленным объективом Sonnar T* FE 55 мм F1.8 ZA Шумоподавление на длинных выдержках выкл.)
Управление вспышкой
- УПРАВЛЕНИЕ ВСПЫШКОЙ TTL с предвспышкой
- КОМПЕНСАЦИЯ ВСПЫШКИ +/-3,0 EV (переключение между шагами 1/3 и 1/2 EV)
- РЕЖИМЫ ВСПЫШКИ Автовспышка Беспроводная Выкл Заполняющая вспышка Медленная синхронизация Синхронизация по задней шторке Скоростная синхронизация Уменьшение эффекта красных глаз (вкл. / выкл. на выбор)
- СОВМЕСТИМОСТЬ С ВНЕШНЕЙ ВСПЫШКОЙ Системная вспышка Sony α совместима с мультиинтерфейсным разъемом; для использования вспышки, совместимой с автоблокируемым разъемом для крепления аксессуаров, подключите адаптер
- КРЕПЛЕНИЕ FE Да
Привод
- РЕЖИМЫ РАБОТЫ ЗАТВОРА
выбор (3/5 кадров), Брекетинг (серийная, одиночный, баланс белого, DRO) Одиночный, Непрерывный, Автоспуск (с задержкой на выбор 10 с или 2 с), Непрерывный автоспуск (задержка 10 с)
- СКОРОСТЬ ПРИВОДА ПРИ НЕПРЕРЫВНОЙ ЗАПИСИ (ПРИБЛ. МАКС.)
5 кадров в секунду (в режиме высокоскоростной непрерывной съемки)
Воспроизведение
- РЕЖИМЫ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ Автоматический просмотр (10/5/2 с, выкл.) Выбор папки (Дата/ Фото/ MP4/ AVCHD/ XAVC S) Защита Одиночная съемка (со съемочной информацией или без, гистограммой Y RGB и предупреждением о пересвете / недодержке) Ориентация изображения (Авто/Ручная/Не выбрано) Перемотка вперед / назад (видео) Прокрутка панорамы Просмотр 25-кадровый (index view) Режим увеличения дисплея (L: 18,8-кратный, M: 12,3-кратный, S: 9,4-кратный, Панорама (стандарт): 25,6-кратный, Панорама (широкоугольн.): 38,8-кратный Слайдшоу Удалить
Интерфейс
- ИНТЕРФЕЙС ПК Внешний накопитель, MTP, пульт ДУ для ПК
NFC™ ДА
- ВЫХОД HD Микроразъем HDMI (тип D), BRAVIA Sync (связь с меню), PhotoTV HD, просмотр фотографий в 4K
- МУЛЬТИИНТЕРФЕЙСНЫЙ РАЗЪЕМ Да
- ДРУГОЕ Разъем для микрофона (3,5 мм стереофонический мини-разъем), Разъем для наушников (3,5 мм стереофонический мини-разъем), Разъем для вертикальной ручки
- МУЛЬТИИНТЕРФЕЙСНЫЙ РАЗЪЕМ Мини-разъем для микрофона Мини-разъем для наушников Мультиинтерфейсный разъем Мультиразъем/разъем micro USB Разъем для вертикальной рукоятки
Аудио
- МИКРОФОН Встроенный стереомикрофон или ECM-XYST1M / XLR-K1M (продается отдельно)
АС Встроенный, монофонический
Печать
- СОВМЕСТИМЫЕ СТАНДАРТЫ
Exif Print, Print Image Matching III, DPOF setting
Пользовательские функции
- ТИП ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ ФУНКЦИЙ Пользовательская настройка программных кнопок Программируемая настройка
Питание
- ВХОДЯЩИЙ В КОМПЛЕКТ АККУМУЛЯТОР
Аккумулятор NP-FZ100
- ВРЕМЯ РАБОТЫ ОТ АККУМУЛЯТОРА (ФОТОГРАФИЯ) До 350 снимков
- ВРЕМЯ РАБОТЫ ОТ АККУМУЛЯТОРА (ВИДЕО) Непрерывное: Прибл. 100 мин с видоискателем, прибл. 100 мин с ЖК-экраном (по стандарту CIPA) Фактическое: Прибл. 60 мин с видоискателем, прибл. 65 мин с ЖК-экраном (по стандарту CIPA)
- ВНЕШНЕЕ ПИТАНИЕ Адаптер питания переменного тока (AC-PW20, дополнительно)
Размер и вес
- РАЗМЕРЫ (Ш X В X Г) 126,9 х 95,7 х 59,7 мм
- ВЕС (С АККУМУЛЯТОРОМ И КАРТОЙ ПАМЯТИ) 556 г (только корпус) / 559 г (включая аккумулятор и носители данных)
WiFi® & NFC
- ВОЗМОЖНОСТИ БЕСПРОВОДНОГО И СЕТЕВОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ Поддержка функции NFC One-touch Приложения для камеры для скачивания Технология Wi-Fi®
- Упаковка и габариты Вес (кг) 1.5
- Габариты (ВxШxГ) (см) 14 x 16 x 21