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Sony Alpha A7CR Body фотоаппарат черный
Sony Alpha A7CR Body фотоаппарат черный
Sony Alpha A7CR Body фотоаппарат черный
Sony Alpha A7CR Body фотоаппарат черный
Sony Alpha A7CR Body фотоаппарат черный
Sony Alpha A7CR Body фотоаппарат черный
Sony Alpha A7CR Body фотоаппарат черный
Sony Alpha A7CR Body фотоаппарат черный

Sony Alpha A7CR Body фотоаппарат черный

Sony
Артикул: MTG-2866

Sony Alpha A7CR Body фотоаппарат черный. Обладая вычислительной и разрешающей способностью, компания Sony встроила полнокадровую матрицу a7R V с разрешением 61 МП и процессор BIONZ XR в свою самую мощную компактную беззеркальную камеру a7CR , обеспечив профессиональное качество изображения в форм-факторе, оптимизированном для повседневного ношения в течение всего дня. 

Описание

Усовершенствованная система обработки изображений Sony a7CR оснащена полнокадровой матрицей Exmor R CMOS с разрешением 61 МП и процессором BIONZ XR — мощное сочетание невероятного разрешения с высокой четкостью, низким уровнем шума и широким динамическим диапазоном в 15 ступеней. Что касается скорости съемки, сенсор и процессор обеспечивают съемку со скоростью до 8 кадров в секунду с механическим затвором и 7 кадров в секунду с электронным затвором при полном разрешении и постоянной автофокусировке/автоэкспозиции. При съемке только в формате JPEG за одну серию можно записать более 1000 кадров. Структура датчика обеспечивает впечатляющее качество изображения, а слой медной проводки значительно повышает скорость передачи данных для создания 14-битных фотографий с высоким разрешением 61 МП и собственным диапазоном чувствительности от ISO 100–32 000, который можно расширить до ISO 50–102 400.

Новый процессор BIONZ XR обеспечивает до 8 раз большую производительность обработки по сравнению с предыдущими поколениями, что обеспечивает более высокую общую производительность, впечатляющее качество изображения с широкой чувствительностью и динамическим диапазоном, а также более плавную обработку, позволяющую выполнять множество задач искусственного интеллекта и интеллектуальную автофокусировку. наряду с процессами визуализации. Эта система обработки также уменьшает скользящие затворы и другие искажения движения, обеспечивая четкую визуализацию движущихся объектов.

Этот уникальный режим композитинга позволяет добиться еще большего разрешения, чем позволяет сенсор на 61 МП. Работая в сочетании со стабилизацией изображения со сдвигом датчика, этот режим смещает датчик при выполнении 16 последовательных экспозиций, чтобы получить примерно 240,8 МП информации для большей точности цветопередачи и детализации, чем это возможно при одной экспозиции, а также впечатляющего размера изображения 19 008 х 12 672 пикселей. Эти файлы затем можно объединить во время постобработки с помощью программного обеспечения Sony Imaging.

Камера a7CR использует алгоритмы на базе искусственного интеллекта, такие как оценка позы человека, для определения участков кожи и более точного баланса экспозиции при съемке портретов. Этот метод автоэкспозиции примерно на 20 % более надежен, даже при контровом освещении или прямом солнечном свете, а также даже когда объект не смотрит прямо в камеру. Технология глубокого обучения, а также внешние датчики видимого света и ИК-излучения также способствуют более точной цветопередаче и автоматической обработке баланса белого.

Теперь предлагающая семь ступеней компенсации дрожания, 5-осевая оптическая система стабилизации изображения на уровне пикселей, которая противодействует пяти различным типам дрожания камеры, возникающим во время ручной съемки фотографий и видео, алгоритмически оптимизирована для точного обнаружения и контроля вплоть до одного пиксель. Блок обработки искусственного интеллекта также улучшает связь между телом и объективом, обеспечивая более стабильное кадрирование перед съемкой. Это позволяет пользователям уверенно использовать любой объектив, даже адаптированный, для получения критически важных изображений, не сталкиваясь с размытием изображения из-за дрожания камеры.

Благодаря специальной обработке автофокусировка a7RC значительно улучшается за счет более интеллектуальных возможностей отслеживания и распознавания объектов, а также надежной гибридной системы автофокусировки, которой славятся камеры Alpha. Автофокусировка с распознаванием в реальном времени работает с семью различными выбираемыми типами целей:
Человек, который отслеживает положение тела и головы для получения точных портретов. Производительность автофокусировки по глазам в реальном времени также была улучшена на 60 % благодаря возможностям оценки позы человека.

Режимы «Животное», «Птица» и «Животное/Птица» теперь на 40 % точнее позволяют отслеживать и распознавать различные типы животных. Распознавание этих объектов включает в себя собак, кошек, птиц и других людей, с возможностью точно фокусироваться на глазах и распознавать тела и головы животных.

Распознавание насекомых обеспечивает еще более высокую производительность благодаря возможности обнаружения головы или всего насекомого.

Распознавание автомобиля/поезда и самолета означает, что камера может обнаружить переднюю часть поезда, нос самолета или легко обнаружить весь быстродвижущийся объект.

Функция отслеживания в реальном времени использует распознавание движущихся объектов на основе искусственного интеллекта, что делает ее особенно подходящей для съемки спортивных состязаний и боевых действий. 

Кроме того, функция оценки позы человека позволяет камере различать нескольких людей и удерживать фокус на целевом объекте; даже если кто-то переходит дорогу, камера сохраняет фокус на ключевом человеке.

Система быстрой гибридной автофокусировки, охватывающая 79 % площади полнокадрового изображения или 100 % области кадрирования APS-C, включает в себя плотную сетку из 693 точек определения фазы для быстрой и точной фокусировки в различных условиях освещения с пониженной чувствительностью. до -4 ЕВ. Эту систему фокусировки можно использовать во всех режимах записи, что позволяет использовать ее как для видео, так и для фотосъемки.

Постоянная DMF (Прямая ручная фокусировка) позволяет в любой момент использовать кольцо фокусировки объектива для ручного управления фокусировкой, что упрощает переключение фокусировки на другой объект даже при работе с автофокусировкой.

Для фотографирования движущихся объектов эта система автофокусировки поддерживает максимальную скорость непрерывной съемки 10 кадров в секунду, обеспечивая постоянное отслеживание автофокусировки между каждым последовательным кадром.

Возможен встроенный в камеру брекетинг фокусировки с возможностью записи до 299 кадров с последовательно смещенными точками фокусировки для создания составных изображений во время постобработки с большей, чем возможно, глубиной резкости.

Автофокусировка по глазам в реальном времени полностью поддерживается во время видеозаписи для обнаружения объектов и отслеживания глаз людей, животных и птиц во время съемки.
Карта фокуса — это уникальный способ визуализации глубины резкости, который работает аналогично выделению пиков с помощью красочного наложения сцены, которое указывает, какие части сцены находятся перед и за точкой фокусировки, в зависимости от выбранной диафрагмы.

Функция AF Assist, перенесенная из цифровой кинокамеры FX6, позволяет интуитивно переключаться на ручное управление фокусировкой для регулировки положения фокусировки при работе с автофокусировкой. Это быстрый способ выборочного переключения фокуса между различными объектами сцены во время записи.

Компенсация Focus Breathing — уникальное решение для компенсации того, как определенные объективы ведут себя при перестановке фокуса, автоматически сглаживает переходы фокуса и поддерживает постоянное поле зрения при изменении положения фокуса во время съемки. Этот режим слегка обрезает изображение и корректирует любые обнаруженные изменения в композиции во время фокусировки.

Записывайте полнокадровое видео 4K с частотой 60 кадров в секунду в 10-битном формате 4:2:2, используя усовершенствованный формат XAVC SI для обеспечения стабильной производительности и качества со скоростью передачи данных до 600 Мбит/с, а при внешней записи через полноразмерный порт HDMI 16-битный необработанный выходной сигнал можно использовать для еще большего тонального воспроизведения и гибкости постобработки.

При использовании обрезки Super 35 возможна запись полного считывания пикселей с разрешением до UHD 4K и частотой кадров до 30p или можно использовать передискретизацию 6,2K для большей резкости и детализации.

Необработанный вывод поддерживается с разрешением до 4K 60p, а также возможна одновременная внутренняя запись 4K.

При записи в формате Full HD высокоскоростная запись со скоростью 120 кадров в секунду позволяет записывать видеоролики с 4-кратным и 5-кратным замедлением с частотой воспроизведения, установленной на 30p или 24p.

Гамма-кривые S-Log3 и S-Gamut3.Cine обеспечивают более 15 ступеней динамического диапазона и повышают гибкость постобработки, включая сопоставление видео с других камер Sony Cinema Line.

S-Cinetone можно использовать для передачи четких цветов и здорового тона кожи, основанного на технологии профессиональных камер Cinema Line, таких как VENICE. Этот цветовой профиль предлагает естественные полутона, мягкие цвета и особенно хорошо контролируемые блики.

Creative Looks можно внедрить в записанный материал, чтобы создать определенное настроение во время записи и свести к минимуму необходимость редактирования.

Созданные пользователем LUT и предустановки можно настроить для точного мониторинга отснятого материала или предварительного просмотра определенного вида во время съемки, а также применить к монитору камеры, электронному видоискателю или выходу HDMI.

Наличие переднего диска управления обеспечивает дополнительный уровень контроля и скорости на кончике вашего указательного пальца и гарантирует, что вы не будете постоянно использовать большие пальцы в момент пиковых действий.

Используйте функцию выхода USB камеры с управлением UVC/UAC через компьютер для потоковой передачи приложений и трансляций.

Встроенный Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac позволяет осуществлять связь в диапазонах 2,4 ГГц и 5 ГГц для мгновенного обмена изображениями на мобильные устройства для прямого обмена в социальных сетях, по электронной почте и на сайтах облачных хранилищ.

Встроенные 3,5-мм порты для наушников и микрофона обеспечивают больший контроль над звуком во время записи видео.

Электронный OLED-видоискатель с разрешением 2,36 м имеет яркое изображение с высоким разрешением и 0,70-кратным увеличением для наблюдения на уровне глаз и занятий спортом, а также специальный режим со скоростью 120 кадров в секунду для более плавного просмотра при отслеживании движущихся объектов.

Открывающийся вбок сенсорный ЖК-дисплей с диагональю 3,0 дюйма и разрешением 1,03 м с переменным углом наклона работает под высоким, низким и фронтальным углами.

Вмещает литий-ионную аккумуляторную батарею Z большой емкости, а также может питаться через USB-соединение от компьютера или мобильного аккумулятора. Это соединение также можно использовать для зарядки аккумулятора.

Прочный корпус из магниевого сплава имеет прочный профиль и оснащен пыле- и влагозащитой для защиты от суровых условий окружающей среды.

Характеристики:

  • Байонет Sony E-mount
  • Производитель Sony
  • Тип матрицы КМОП (CMOS) BSI/ full frame / 35.7 x 23.8 мм /Разрешение матрицы (Мп) 63
  • Светочувствительность, ISO 100-32000 / аппаратно возможно расширение диапазона ISO до 50-102400 /Максимальное разрешение снимков 9504x6336
  • Диапазон выдержки 30 -1/4000 с / электронный 1/8000 /Стабилизация изображения со сдвигом матрицы
  • Используемые карты памяти SD, SDHC, SDXC
  • Высота (мм) 124Ширина (мм) 71Толщина (мм) 63
  • Вес (г) 515 кг

Комплектация

  • Аккумулятор Sony NP-FZ100 
  • Крышка Sony ALC-B1EM
  • Ремень
  • Гарантийный талон

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