Sony Alpha A7CR Body фотоаппарат черный

Описание

Усовершенствованная система обработки изображений Sony a7CR оснащена полнокадровой матрицей Exmor R CMOS с разрешением 61 МП и процессором BIONZ XR — мощное сочетание невероятного разрешения с высокой четкостью, низким уровнем шума и широким динамическим диапазоном в 15 ступеней. Что касается скорости съемки, сенсор и процессор обеспечивают съемку со скоростью до 8 кадров в секунду с механическим затвором и 7 кадров в секунду с электронным затвором при полном разрешении и постоянной автофокусировке/автоэкспозиции. При съемке только в формате JPEG за одну серию можно записать более 1000 кадров. Структура датчика обеспечивает впечатляющее качество изображения, а слой медной проводки значительно повышает скорость передачи данных для создания 14-битных фотографий с высоким разрешением 61 МП и собственным диапазоном чувствительности от ISO 100–32 000, который можно расширить до ISO 50–102 400.

Новый процессор BIONZ XR обеспечивает до 8 раз большую производительность обработки по сравнению с предыдущими поколениями, что обеспечивает более высокую общую производительность, впечатляющее качество изображения с широкой чувствительностью и динамическим диапазоном, а также более плавную обработку, позволяющую выполнять множество задач искусственного интеллекта и интеллектуальную автофокусировку. наряду с процессами визуализации. Эта система обработки также уменьшает скользящие затворы и другие искажения движения, обеспечивая четкую визуализацию движущихся объектов.

Этот уникальный режим композитинга позволяет добиться еще большего разрешения, чем позволяет сенсор на 61 МП. Работая в сочетании со стабилизацией изображения со сдвигом датчика, этот режим смещает датчик при выполнении 16 последовательных экспозиций, чтобы получить примерно 240,8 МП информации для большей точности цветопередачи и детализации, чем это возможно при одной экспозиции, а также впечатляющего размера изображения 19 008 х 12 672 пикселей. Эти файлы затем можно объединить во время постобработки с помощью программного обеспечения Sony Imaging.

Камера a7CR использует алгоритмы на базе искусственного интеллекта, такие как оценка позы человека, для определения участков кожи и более точного баланса экспозиции при съемке портретов. Этот метод автоэкспозиции примерно на 20 % более надежен, даже при контровом освещении или прямом солнечном свете, а также даже когда объект не смотрит прямо в камеру. Технология глубокого обучения, а также внешние датчики видимого света и ИК-излучения также способствуют более точной цветопередаче и автоматической обработке баланса белого.

Теперь предлагающая семь ступеней компенсации дрожания, 5-осевая оптическая система стабилизации изображения на уровне пикселей, которая противодействует пяти различным типам дрожания камеры, возникающим во время ручной съемки фотографий и видео, алгоритмически оптимизирована для точного обнаружения и контроля вплоть до одного пиксель. Блок обработки искусственного интеллекта также улучшает связь между телом и объективом, обеспечивая более стабильное кадрирование перед съемкой. Это позволяет пользователям уверенно использовать любой объектив, даже адаптированный, для получения критически важных изображений, не сталкиваясь с размытием изображения из-за дрожания камеры.

Благодаря специальной обработке автофокусировка a7RC значительно улучшается за счет более интеллектуальных возможностей отслеживания и распознавания объектов, а также надежной гибридной системы автофокусировки, которой славятся камеры Alpha. Автофокусировка с распознаванием в реальном времени работает с семью различными выбираемыми типами целей:

Человек, который отслеживает положение тела и головы для получения точных портретов. Производительность автофокусировки по глазам в реальном времени также была улучшена на 60 % благодаря возможностям оценки позы человека.



Режимы «Животное», «Птица» и «Животное/Птица» теперь на 40 % точнее позволяют отслеживать и распознавать различные типы животных. Распознавание этих объектов включает в себя собак, кошек, птиц и других людей, с возможностью точно фокусироваться на глазах и распознавать тела и головы животных.



Распознавание насекомых обеспечивает еще более высокую производительность благодаря возможности обнаружения головы или всего насекомого.



Распознавание автомобиля/поезда и самолета означает, что камера может обнаружить переднюю часть поезда, нос самолета или легко обнаружить весь быстродвижущийся объект.



Функция отслеживания в реальном времени использует распознавание движущихся объектов на основе искусственного интеллекта, что делает ее особенно подходящей для съемки спортивных состязаний и боевых действий.



Кроме того, функция оценки позы человека позволяет камере различать нескольких людей и удерживать фокус на целевом объекте; даже если кто-то переходит дорогу, камера сохраняет фокус на ключевом человеке.

Система быстрой гибридной автофокусировки, охватывающая 79 % площади полнокадрового изображения или 100 % области кадрирования APS-C, включает в себя плотную сетку из 693 точек определения фазы для быстрой и точной фокусировки в различных условиях освещения с пониженной чувствительностью. до -4 ЕВ. Эту систему фокусировки можно использовать во всех режимах записи, что позволяет использовать ее как для видео, так и для фотосъемки.



Постоянная DMF (Прямая ручная фокусировка) позволяет в любой момент использовать кольцо фокусировки объектива для ручного управления фокусировкой, что упрощает переключение фокусировки на другой объект даже при работе с автофокусировкой.



Для фотографирования движущихся объектов эта система автофокусировки поддерживает максимальную скорость непрерывной съемки 10 кадров в секунду, обеспечивая постоянное отслеживание автофокусировки между каждым последовательным кадром.



Возможен встроенный в камеру брекетинг фокусировки с возможностью записи до 299 кадров с последовательно смещенными точками фокусировки для создания составных изображений во время постобработки с большей, чем возможно, глубиной резкости.

Автофокусировка по глазам в реальном времени полностью поддерживается во время видеозаписи для обнаружения объектов и отслеживания глаз людей, животных и птиц во время съемки.

Карта фокуса — это уникальный способ визуализации глубины резкости, который работает аналогично выделению пиков с помощью красочного наложения сцены, которое указывает, какие части сцены находятся перед и за точкой фокусировки, в зависимости от выбранной диафрагмы.



Функция AF Assist, перенесенная из цифровой кинокамеры FX6, позволяет интуитивно переключаться на ручное управление фокусировкой для регулировки положения фокусировки при работе с автофокусировкой. Это быстрый способ выборочного переключения фокуса между различными объектами сцены во время записи.



Компенсация Focus Breathing — уникальное решение для компенсации того, как определенные объективы ведут себя при перестановке фокуса, автоматически сглаживает переходы фокуса и поддерживает постоянное поле зрения при изменении положения фокуса во время съемки. Этот режим слегка обрезает изображение и корректирует любые обнаруженные изменения в композиции во время фокусировки.



Записывайте полнокадровое видео 4K с частотой 60 кадров в секунду в 10-битном формате 4:2:2, используя усовершенствованный формат XAVC SI для обеспечения стабильной производительности и качества со скоростью передачи данных до 600 Мбит/с, а при внешней записи через полноразмерный порт HDMI 16-битный необработанный выходной сигнал можно использовать для еще большего тонального воспроизведения и гибкости постобработки.



При использовании обрезки Super 35 возможна запись полного считывания пикселей с разрешением до UHD 4K и частотой кадров до 30p или можно использовать передискретизацию 6,2K для большей резкости и детализации.



Необработанный вывод поддерживается с разрешением до 4K 60p, а также возможна одновременная внутренняя запись 4K.



При записи в формате Full HD высокоскоростная запись со скоростью 120 кадров в секунду позволяет записывать видеоролики с 4-кратным и 5-кратным замедлением с частотой воспроизведения, установленной на 30p или 24p.



Гамма-кривые S-Log3 и S-Gamut3.Cine обеспечивают более 15 ступеней динамического диапазона и повышают гибкость постобработки, включая сопоставление видео с других камер Sony Cinema Line.



S-Cinetone можно использовать для передачи четких цветов и здорового тона кожи, основанного на технологии профессиональных камер Cinema Line, таких как VENICE. Этот цветовой профиль предлагает естественные полутона, мягкие цвета и особенно хорошо контролируемые блики.



Creative Looks можно внедрить в записанный материал, чтобы создать определенное настроение во время записи и свести к минимуму необходимость редактирования.



Созданные пользователем LUT и предустановки можно настроить для точного мониторинга отснятого материала или предварительного просмотра определенного вида во время съемки, а также применить к монитору камеры, электронному видоискателю или выходу HDMI.

Наличие переднего диска управления обеспечивает дополнительный уровень контроля и скорости на кончике вашего указательного пальца и гарантирует, что вы не будете постоянно использовать большие пальцы в момент пиковых действий.



Используйте функцию выхода USB камеры с управлением UVC/UAC через компьютер для потоковой передачи приложений и трансляций.



Встроенный Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac позволяет осуществлять связь в диапазонах 2,4 ГГц и 5 ГГц для мгновенного обмена изображениями на мобильные устройства для прямого обмена в социальных сетях, по электронной почте и на сайтах облачных хранилищ.



Встроенные 3,5-мм порты для наушников и микрофона обеспечивают больший контроль над звуком во время записи видео.



Электронный OLED-видоискатель с разрешением 2,36 м имеет яркое изображение с высоким разрешением и 0,70-кратным увеличением для наблюдения на уровне глаз и занятий спортом, а также специальный режим со скоростью 120 кадров в секунду для более плавного просмотра при отслеживании движущихся объектов.



Открывающийся вбок сенсорный ЖК-дисплей с диагональю 3,0 дюйма и разрешением 1,03 м с переменным углом наклона работает под высоким, низким и фронтальным углами.



Вмещает литий-ионную аккумуляторную батарею Z большой емкости, а также может питаться через USB-соединение от компьютера или мобильного аккумулятора. Это соединение также можно использовать для зарядки аккумулятора.



Прочный корпус из магниевого сплава имеет прочный профиль и оснащен пыле- и влагозащитой для защиты от суровых условий окружающей среды.

Характеристики: