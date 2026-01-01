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Sony Alpha A7 Mark III Kit 28-70mm (ILCE-7M3K) фотоаппарат
Sony Alpha A7 Mark III Kit 28-70mm (ILCE-7M3K) фотоаппарат
Sony Alpha A7 Mark III Kit 28-70mm (ILCE-7M3K) фотоаппарат
Sony Alpha A7 Mark III Kit 28-70mm (ILCE-7M3K) фотоаппарат
Sony Alpha A7 Mark III Kit 28-70mm (ILCE-7M3K) фотоаппарат
Sony Alpha A7 Mark III Kit 28-70mm (ILCE-7M3K) фотоаппарат
Sony Alpha A7 Mark III Kit 28-70mm (ILCE-7M3K) фотоаппарат

Sony Alpha A7 Mark III Kit 28-70mm (ILCE-7M3K) фотоаппарат

Sony
Артикул: MTG-2060

Sony Alpha A7 Mark III Kit 28-70mm (ILCE-7M3K) фотоаппарат. Полнокадровая камера формата 35 мм с впечатляющими возможностями: матрица 24 Мп. с обратной подсветкой (BSI CMOS), 693 точки фазовой автофокусировки, покрывающие 93% площади матрицы, серийная съемка 10 кадров/с, 5-осевая внутрикамерная оптическая стабилизация, 2 гнезда для карт памяти, новый аккумулятор высокой емкости (до 710 снимков по стандарту CIPA), видео 4К со всей площади матрицы без муара (за счет «оверсэмплинга»).

Описание

A7 III, как камера «начального» уровня, сохранила то же разрешение, что и предшественница, 24 миллионов пикселей, но сенсор совсем другой: это новый Exmor R BSI-CMOS сенсор, с обратной подсветкой и низким уровнем шума. Максимальная светочувствительность поднята с ISO 25600 до 51200 в обычном режиме, и до ISO 204800 в расширенном. Сама Sony говорит о снижении шума на 1.5 ступени. Улучшены и программные алгоритмы шумоподавления: благодаря распознаванию изображения, камера применяет разные уровни шумоподавления в разных частях кадра, с акцентом на сохранение мелких деталей.a7 III, как камера «начального» уровня, сохранила то же разрешение, что и предшественница, 24 миллионов пикселей, но сенсор совсем другой: это новый Exmor R BSI-CMOS сенсор, с обратной подсветкой и низким уровнем шума. Максимальная светочувствительность поднята с ISO 25600 до 51200 в обычном режиме, и до ISO 204800 в расширенном. Сама Sony говорит о снижении шума на 1.5 ступени. Улучшены и программные алгоритмы шумоподавления: благодаря распознаванию изображения, камера применяет разные уровни шумоподавления в разных частях кадра, с акцентом на сохранение мелких деталей.

Второе – это динамический диапазон. Судя по всему, a7 III использует такой же аналого-цифровой преобразователь, что и a7R III. Согласно данным Sony, на этапе АЦП используются 16-битная обработка, только после которой файл сжимается до 14-битного RAW. Это позволяет получить 15 ступеней динамического диапазона, т.е. почти что на уровне камер среднего формата. 

Третье – это 693 датчика фазовой автофокусировки, которые покрывают 93% площади матрицы, как у Sony a9. Это означает, что камера не потеряет объект съемки: если он вырвется из центральной части кадра, a7 III продолжит вести слежение. Скорость автофокуса увеличилась в 2 раза (по сравнению с a7 ii, по внутренним тестам Sony), а фокусировка по глазам («Eye AF») теперь работает в режиме следящей фокусировки. Вообще, возможность автоматически наводиться на глаза – это «убойная» особенность Sony, которую компания продолжает совершенствовать. Ранние версии Eye AF работали только в покадровом режиме, и только с одним объектом: при групповом портрете камера просто находила ближайший глаз и фокусировалась на нем. С момента выхода a9 она превратилась из «костыля» для новичков в полноценный профессиональный инструмент: теперь вы сами можете задать, по глазам какого человека в кадре камера должна сфокусироваться. Если человек отворачивается, камера не спешит переключиться на другого, а ждет, пока он не повернется обратно. Функция работает и в тех случаях, если ваша фотомодель смотрит в сторону, закрывает часть лица или находится в глубокой тени.

Все точки автофокуса, согласно утверждению Sony, имеют чувствительность -3 EV, т.е. продолжают работать в практически полной темноте (при свете луны). Через меню камеры также можно настроить, насколько чутко a7 III будет вести объект. Следящая фазовая фокусировка также поддерживается при использовании объективов Sony A (от зеркальных камер), хотя скорость серийной съемки при следящем автофокусе с ними снижается до 3 кадров/с. Одну или несколько избранных точек фокусировки можно привязать к определенным кнопкам на камере, чтобы моментально переключаться на них при необходимости. Суммируя все сказанное про автофокус можно сказать, что в этой области a7 III располагает профессиональным функционалом безо всяких «но» и «если».Все точки автофокуса, согласно утверждению Sony, имеют чувствительность -3 EV, т.е. продолжают работать в практически полной темноте (при свете луны). Через меню камеры также можно настроить, насколько чутко a7 III будет вести объект. Следящая фазовая фокусировка также поддерживается при использовании объективов Sony A (от зеркальных камер), хотя скорость серийной съемки при следящем автофокусе с ними снижается до 3 кадров/с. Одну или несколько избранных точек фокусировки можно привязать к определенным кнопкам на камере, чтобы моментально переключаться на них при необходимости. Суммируя все сказанное про автофокус можно сказать, что в этой области a7 III располагает профессиональным функционалом безо всяких «но» и «если».

Скорость серийной съемки a7 III также впечатляет: камера делает до 10 кадров/с, независимо от того, какой тип затвора используется, обычный механический или бесшумный электронный. Скорость считывания данных с матрицы по сравнению с a7 II удвоена, поэтому «эффект желе» (rolling shutter) при использовании электронного затвора будет гораздо менее заметен. При этом a7 III умеет даже кое-что из того, что недоступно a9 – а именно, она может снимать в 14-битном несжатом RAW при серийной съемке (a9 в этом случае переключается на 12-битный сжатый RAW). Длина серии также впечатляет: 177 снимков в JPEG, 89 в сжатом RAW или 40 в несжатом. Кроме того, камера позволяет заходить в настройки, не дожидаясь конца записи на карту, а также может автоматически группировать по стопкам кадры, записанные в одной серии. При серийной съемке можно использовать «обнаружение мерцания» (может снижать скорость серийной съемки, не работает при использовании электронного затвора).

Что касается эргономики, управления и внешнего вида, то тут все просто: a7 III использует практически тот же корпус, что и a7R III. Джойстик автофокуса, кнопка AF-ON, 11 переназначаемых кнопок, отклоняемый сенсорный экран, переработанная, более упорядоченная система меню – с одной стороны, здесь нет никаких сюрпризов, с другой – для любительской камеры это выглядит очень круто. Как и в a7R III, здесь используется новый аккумулятор NP-FZ100, в 2 раза более емкий по сравнению со старым NP-FW50 (до 710 снимков по стандарту CIPA). При использовании батарейной ручки VG-C3EM автономность камеры можно удвоить еще раз.  Передняя и верхняя панели корпуса, а также внутреннее шасси выполнены из магниевого сплава, байонет усилен: теперь он крепится на 6 винтов, что лучше для использования тяжелых линз. Задняя панель, скорее всего, сделана из поликарбоната (в этом a7 III и a7R III расходятся). Корпус обладает некоторым уровнем влагозащиты, однако слишком полагаться на это не стоит: нижняя панель может дать течь через батарейный отсек, который изолирован недостаточно качественно (по крайней мере, так было у a7R III).
Если продолжать сравнение с a7R III, то здесь используется менее качественный видоискатель: разрешение ниже (2.4 млн. точек против 3.7 млн.) и отсутствует режим быстрого обновления (100 или 120 Гц). Наконец, у a7 III отсутствует порт синхронизации со студийными вспышками (PC Sync) – хотя в наше время, когда на рынке в достатке представлены быстрые и надежные радиосинхронизаторы, вход для синхрокабеля - это больше рудимент и дань традиции. В остальном отличий нет, хотя камеры разнятся по цене почти в 2 раза.
Запись видео – еще одна область, где a7 III может стать эффективным инструментом. И дело вот в чем: в то время как a7R III для наилучших результатов приходится использовать 1.5х кроп матрицы, а7 III может использовать всю ширину сенсора. При этом, как и другие камеры Sony, она использует так называемый «оверсэмплинг»: камера считывает в 2.5 раза больше пикселей, чем нужно для 4К, и затем просто сжимает их до стандарта UHD, что обеспечивает максимальную детализацию и отсутствие муара.

Преимуществ перед a7R III сразу несколько – больший размер пикселей (в теории должно давать меньше шума на высоких ISO), сохранение широкого угла обзора, сохранение предельно малой глубины резкости при открытой диафрагме (хотя это палка о двух концах).
Есть преимущества по сравнению с Sony a9: есть запись в S-Log с сохранением до 14 ступеней динамического диапазона (S-Log2, S-Log3), есть запись с HLG-гаммой,  есть сохраняемые профили изображения (Picture Profiles), которые можно копировать от одной камеры к другой (работает даже с разными моделями камер Sony). Недостатки: нет быстрого «анти-дисторсионного» затвора.
Есть преимущества и по сравнению с a7S II – это работающий фазовый автофокус, в том числе с функцией фокусировки по глазам. Недостатки: rolling shutter-эффект у a7 III, скорее всего, будет сильнее (просто за счет вдвое большего числа пикселей), хуже качество изображения при очень высоких ISO.

Дискретизация видеосигнала по-прежнему остается 8-битной: 4:2:0 при записи на карту памяти или 4:2:2 при выводе по HDMI. Битрейт по меркам 2018 года тоже не самый высокий:  100 Мбит/с для режима 4К означают сильное сжатие, приемлемое для Youtube-блогов и видеожурналистики, но для профессионального производства (кино, реклама, клипы) этого маловато. Впрочем, это ограничение, равно как и временное (30 минут непрерывной съемки), можно обойти с помощью внешнего HDMI-рекордера. Для записи качественного звука у a7 III есть вход для микрофона (3.5 мм) и выход на наушники (3.5 мм), кроме того, камера совместима с накамерным микшерами XLR-K2M и XLR-K1M, которые позволяют записывать сразу 2 XLR-микрофона (с раздельным контролем громкости).
Как другие камеры Sony, a7 III использует 5-осевую внутрикамерную стабилизацию изображения, которая также может работать вместе со стабилизатором в объективе (при его наличии). Хотя, надо сказать, именно при видеозаписи стабилизация у Sony работает не так эффективно, как у других систем – просто за счет того, что матрица большая, а свободного пространства для ее смещения в камере не так много. В фоторежиме стабилизатор Sony a7 III обладает высокой эффективностью: 5 ступеней экспозиции по стандартам измерения CIPA (с объективом Planar T* FE 50mm F1.4 ZA).

Характеристики:

  • Оптический зум: 2.5х
  • Объектив: FE 28-70 mm F3.5-5.6 OSS
  • Стабилизатор изображения: оптический, 5-осевой, внутри камеры + в объективе
  • Диаметр светофильтра: 55 мм
  • Датчик изображения: 35.6 х 23.8 Exmor R CMOS (КМОП с обратной подсветкой)
  • Число эффективных пикселей: 24.2 миллиона
  • Соотношение сторон: 3:2
  • Светочувствительность: фото: ISO 100 - 51 200 с расширением до 50 - 204 800; видео: ISO 100 - 51 200 с расширением до 100 - 102 400.
  • Тип процессора: Bionz XЦифровой зум: 1.5х, 4х
  • Формат файла: JPEG, RAW (ARW, 14 бит)
  • Баланс белого: авто (3 варианта), 7 предустановок, пользовательский, установка температуры в К (2500 - 9900 К)
  • Серийная съемка: 10 кадров/с (механический или электронный затвор, следящий АФ / АЭ, 163 кадра в JPEG Extra Fine, 89 в сжатом RAW, 79 в RAW + JPEG, 40 в несжатом RAW), скорость может снижаться с объективами Sony A и других систем, с функцией "обнаружение мерцания"
  • Цветовое пространство: sRGB, AdobeRGB
  • Автоспуск: 2, 5, 10 с., 1, 3 или 5 снимков
  • Размер фотоизображения: 6000 x 4000 (3:2), 6000 х 3376 (16:9), 3936 х 2624 (APS-C)
  • Интервальная съемка: добавлена с прошивкой 3.0 (апрель 2019), 1 - 9999 снимков с интервалом 1-60 с
  • Видеосъемка: 4K UHD 30p, дискретизация при внутренней записи 8 бит 4:2:0, при выводе по HDMI 8 бит 4:2:2
  • Разрешение видеозаписи: 3840 x 2160 (24, 25, 30 кадров/с), 1920 x 1080 (120, 100, 60, 50, 25, 24 кадра/с),
  • Формат видеозаписи: XAVC S, AVCHD Ver. 2
  • Продолжительность видео: 29 мин. 59 с.
  • Формат записи звука: XAVC S: Linear PCM 2.0, AVCHD: Dolby Digital (AC-3) 2.0, Dolby Digital Stereo
  • Средний битрейт: 4К: 100 или 60 Мбит/с; Full HD: 100 - 17 Мбит/с
  • Выдержка: 1/8000 - 30 с, длительный от руки (bulb)
  • Замер экспозиции: TTL 1200 зон: матричный многосегментный, центрально-взвешенный, точечный, усредненный (по всей площади), по светлым зонам
  • Приоритет выдержки: есть
  • Приоритет диафрагмы: есть
  • Ручная экспозиция: есть
  • Экспокоррекция: +/- 5.0EV (шаг 1/3 EV, 1/2 EV)
  • Брекетинг экспозиции: 3 или 5 кадров с шагом от 1/3 до 3 EV, 9 кадров с шагом от 1/3 до 1 EV
  • Автофокус: гибридный АФ: по контрасту + с детекцией фаз; 693 фазовые точки + 425 контрастных, фокусировка по лицам, по глазам (в следящем режиме), чувствительность фазовых датчиков: -3 - 20 EV
  • Ручная фокусировка: есть
  • Внешняя вспышка: горячий башмак для вспышек Sony и совместимых, X-синхронизация 1/250 с
  • Дисплей: 3 дюйма (7.5 см), ЖК TFT c переменным углом наклона (вверх до 107°, вниз до 41°), прибл. 921 тыс. точек, сенсорный
  • Видоискатель: электронный, OLED 0.5" (1.3 см), 2.4 млн. точек, увеличение прибл. 0.78х
  • Диоптрийная коррекция: есть, от - 4 до +3 диоптрий
  • Карта памяти: 2 гнезда для карт SDHC, SDXC или Memory Stick PRO Duo, 1 гнездо с поддержкой SDXC UHS-II
  • Связь с компьютером: USB 3.1 тип С
  • Видео выход: HDMI micro D
  • Разъемы: вход для микрофона 3.5 мм, выход на наушники 3.5 мм
  • Беспроводное соединение: Wi-Fi, IEEE 802.11b/g/n (2.4 ГГц), Bluetooth 4.1, NFC
  • Питание: литий-ионный аккумулятор NP-FZ100 (610 кадров при использовании видоискателя, 710 кадров при использовании монитора, CIPA), зарядка и постоянная работа при питании по USB
  • Вес: 650 г
  • Размеры: 126.9 х 95.6 х 73.7 мм (62.7 мм без учета выступающих частей).

Комплектация

  • объектив SEL2870,
  • крышки передняя и задняя,
  • бленда,
  • аккумулятор NP-FZ100,
  • сетевой адаптер AC-UUD12,
  • USB кабель,
  • ремень,
  • крышка корпуса,
  • крышка горячего башмака,
  • крышка видоискателя. 

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