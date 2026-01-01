Sony Alpha A7 Mark III Kit 28-70mm (ILCE-7M3K) фотоаппарат

Описание

A7 III, как камера «начального» уровня, сохранила то же разрешение, что и предшественница, 24 миллионов пикселей, но сенсор совсем другой: это новый Exmor R BSI-CMOS сенсор, с обратной подсветкой и низким уровнем шума. Максимальная светочувствительность поднята с ISO 25600 до 51200 в обычном режиме, и до ISO 204800 в расширенном. Сама Sony говорит о снижении шума на 1.5 ступени. Улучшены и программные алгоритмы шумоподавления: благодаря распознаванию изображения, камера применяет разные уровни шумоподавления в разных частях кадра, с акцентом на сохранение мелких деталей.a7 III, как камера «начального» уровня, сохранила то же разрешение, что и предшественница, 24 миллионов пикселей, но сенсор совсем другой: это новый Exmor R BSI-CMOS сенсор, с обратной подсветкой и низким уровнем шума. Максимальная светочувствительность поднята с ISO 25600 до 51200 в обычном режиме, и до ISO 204800 в расширенном. Сама Sony говорит о снижении шума на 1.5 ступени. Улучшены и программные алгоритмы шумоподавления: благодаря распознаванию изображения, камера применяет разные уровни шумоподавления в разных частях кадра, с акцентом на сохранение мелких деталей.

Второе – это динамический диапазон. Судя по всему, a7 III использует такой же аналого-цифровой преобразователь, что и a7R III. Согласно данным Sony, на этапе АЦП используются 16-битная обработка, только после которой файл сжимается до 14-битного RAW. Это позволяет получить 15 ступеней динамического диапазона, т.е. почти что на уровне камер среднего формата.

Третье – это 693 датчика фазовой автофокусировки, которые покрывают 93% площади матрицы, как у Sony a9. Это означает, что камера не потеряет объект съемки: если он вырвется из центральной части кадра, a7 III продолжит вести слежение. Скорость автофокуса увеличилась в 2 раза (по сравнению с a7 ii, по внутренним тестам Sony), а фокусировка по глазам («Eye AF») теперь работает в режиме следящей фокусировки. Вообще, возможность автоматически наводиться на глаза – это «убойная» особенность Sony, которую компания продолжает совершенствовать. Ранние версии Eye AF работали только в покадровом режиме, и только с одним объектом: при групповом портрете камера просто находила ближайший глаз и фокусировалась на нем. С момента выхода a9 она превратилась из «костыля» для новичков в полноценный профессиональный инструмент: теперь вы сами можете задать, по глазам какого человека в кадре камера должна сфокусироваться. Если человек отворачивается, камера не спешит переключиться на другого, а ждет, пока он не повернется обратно. Функция работает и в тех случаях, если ваша фотомодель смотрит в сторону, закрывает часть лица или находится в глубокой тени.

Все точки автофокуса, согласно утверждению Sony, имеют чувствительность -3 EV, т.е. продолжают работать в практически полной темноте (при свете луны). Через меню камеры также можно настроить, насколько чутко a7 III будет вести объект. Следящая фазовая фокусировка также поддерживается при использовании объективов Sony A (от зеркальных камер), хотя скорость серийной съемки при следящем автофокусе с ними снижается до 3 кадров/с. Одну или несколько избранных точек фокусировки можно привязать к определенным кнопкам на камере, чтобы моментально переключаться на них при необходимости. Суммируя все сказанное про автофокус можно сказать, что в этой области a7 III располагает профессиональным функционалом безо всяких «но» и «если».Все точки автофокуса, согласно утверждению Sony, имеют чувствительность -3 EV, т.е. продолжают работать в практически полной темноте (при свете луны). Через меню камеры также можно настроить, насколько чутко a7 III будет вести объект. Следящая фазовая фокусировка также поддерживается при использовании объективов Sony A (от зеркальных камер), хотя скорость серийной съемки при следящем автофокусе с ними снижается до 3 кадров/с. Одну или несколько избранных точек фокусировки можно привязать к определенным кнопкам на камере, чтобы моментально переключаться на них при необходимости. Суммируя все сказанное про автофокус можно сказать, что в этой области a7 III располагает профессиональным функционалом безо всяких «но» и «если».



Скорость серийной съемки a7 III также впечатляет: камера делает до 10 кадров/с, независимо от того, какой тип затвора используется, обычный механический или бесшумный электронный. Скорость считывания данных с матрицы по сравнению с a7 II удвоена, поэтому «эффект желе» (rolling shutter) при использовании электронного затвора будет гораздо менее заметен. При этом a7 III умеет даже кое-что из того, что недоступно a9 – а именно, она может снимать в 14-битном несжатом RAW при серийной съемке (a9 в этом случае переключается на 12-битный сжатый RAW). Длина серии также впечатляет: 177 снимков в JPEG, 89 в сжатом RAW или 40 в несжатом. Кроме того, камера позволяет заходить в настройки, не дожидаясь конца записи на карту, а также может автоматически группировать по стопкам кадры, записанные в одной серии. При серийной съемке можно использовать «обнаружение мерцания» (может снижать скорость серийной съемки, не работает при использовании электронного затвора).



Что касается эргономики, управления и внешнего вида, то тут все просто: a7 III использует практически тот же корпус, что и a7R III. Джойстик автофокуса, кнопка AF-ON, 11 переназначаемых кнопок, отклоняемый сенсорный экран, переработанная, более упорядоченная система меню – с одной стороны, здесь нет никаких сюрпризов, с другой – для любительской камеры это выглядит очень круто. Как и в a7R III, здесь используется новый аккумулятор NP-FZ100, в 2 раза более емкий по сравнению со старым NP-FW50 (до 710 снимков по стандарту CIPA). При использовании батарейной ручки VG-C3EM автономность камеры можно удвоить еще раз. Передняя и верхняя панели корпуса, а также внутреннее шасси выполнены из магниевого сплава, байонет усилен: теперь он крепится на 6 винтов, что лучше для использования тяжелых линз. Задняя панель, скорее всего, сделана из поликарбоната (в этом a7 III и a7R III расходятся). Корпус обладает некоторым уровнем влагозащиты, однако слишком полагаться на это не стоит: нижняя панель может дать течь через батарейный отсек, который изолирован недостаточно качественно (по крайней мере, так было у a7R III).

Если продолжать сравнение с a7R III, то здесь используется менее качественный видоискатель: разрешение ниже (2.4 млн. точек против 3.7 млн.) и отсутствует режим быстрого обновления (100 или 120 Гц). Наконец, у a7 III отсутствует порт синхронизации со студийными вспышками (PC Sync) – хотя в наше время, когда на рынке в достатке представлены быстрые и надежные радиосинхронизаторы, вход для синхрокабеля - это больше рудимент и дань традиции. В остальном отличий нет, хотя камеры разнятся по цене почти в 2 раза.

Запись видео – еще одна область, где a7 III может стать эффективным инструментом. И дело вот в чем: в то время как a7R III для наилучших результатов приходится использовать 1.5х кроп матрицы, а7 III может использовать всю ширину сенсора. При этом, как и другие камеры Sony, она использует так называемый «оверсэмплинг»: камера считывает в 2.5 раза больше пикселей, чем нужно для 4К, и затем просто сжимает их до стандарта UHD, что обеспечивает максимальную детализацию и отсутствие муара.



Преимуществ перед a7R III сразу несколько – больший размер пикселей (в теории должно давать меньше шума на высоких ISO), сохранение широкого угла обзора, сохранение предельно малой глубины резкости при открытой диафрагме (хотя это палка о двух концах).

Есть преимущества по сравнению с Sony a9: есть запись в S-Log с сохранением до 14 ступеней динамического диапазона (S-Log2, S-Log3), есть запись с HLG-гаммой, есть сохраняемые профили изображения (Picture Profiles), которые можно копировать от одной камеры к другой (работает даже с разными моделями камер Sony). Недостатки: нет быстрого «анти-дисторсионного» затвора.

Есть преимущества и по сравнению с a7S II – это работающий фазовый автофокус, в том числе с функцией фокусировки по глазам. Недостатки: rolling shutter-эффект у a7 III, скорее всего, будет сильнее (просто за счет вдвое большего числа пикселей), хуже качество изображения при очень высоких ISO.



Дискретизация видеосигнала по-прежнему остается 8-битной: 4:2:0 при записи на карту памяти или 4:2:2 при выводе по HDMI. Битрейт по меркам 2018 года тоже не самый высокий: 100 Мбит/с для режима 4К означают сильное сжатие, приемлемое для Youtube-блогов и видеожурналистики, но для профессионального производства (кино, реклама, клипы) этого маловато. Впрочем, это ограничение, равно как и временное (30 минут непрерывной съемки), можно обойти с помощью внешнего HDMI-рекордера. Для записи качественного звука у a7 III есть вход для микрофона (3.5 мм) и выход на наушники (3.5 мм), кроме того, камера совместима с накамерным микшерами XLR-K2M и XLR-K1M, которые позволяют записывать сразу 2 XLR-микрофона (с раздельным контролем громкости).

Как другие камеры Sony, a7 III использует 5-осевую внутрикамерную стабилизацию изображения, которая также может работать вместе со стабилизатором в объективе (при его наличии). Хотя, надо сказать, именно при видеозаписи стабилизация у Sony работает не так эффективно, как у других систем – просто за счет того, что матрица большая, а свободного пространства для ее смещения в камере не так много. В фоторежиме стабилизатор Sony a7 III обладает высокой эффективностью: 5 ступеней экспозиции по стандартам измерения CIPA (с объективом Planar T* FE 50mm F1.4 ZA).

Характеристики: