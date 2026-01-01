Sony Alpha A7 Mark III Kit 28-70mm (ILCE-7M3K) фотоаппарат

A7 III, как камера «начального» уровня, сохранила то же разрешение, что и предшественница, 24 миллионов пикселей, но сенсор совсем другой: это новый Exmor R BSI-CMOS сенсор, с обратной подсветкой и низким уровнем шума. Максимальная светочувствительность поднята с ISO 25600 до 51200 в обычном режиме, и до ISO 204800 в расширенном. Сама Sony говорит о снижении шума на 1.5 ступени. Улучшены и программные алгоритмы шумоподавления: благодаря распознаванию изображения, камера применяет разные уровни шумоподавления в разных частях кадра, с акцентом на сохранение мелких деталей.a7 III, как камера «начального» уровня, сохранила то же разрешение, что и предшественница, 24 миллионов пикселей, но сенсор совсем другой: это новый Exmor R BSI-CMOS сенсор, с обратной подсветкой и низким уровнем шума. Максимальная светочувствительность поднята с ISO 25600 до 51200 в обычном режиме, и до ISO 204800 в расширенном. Сама Sony говорит о снижении шума на 1.5 ступени. Улучшены и программные алгоритмы шумоподавления: благодаря распознаванию изображения, камера применяет разные уровни шумоподавления в разных частях кадра, с акцентом на сохранение мелких деталей.
Второе – это динамический диапазон. Судя по всему, a7 III использует такой же аналого-цифровой преобразователь, что и a7R III. Согласно данным Sony, на этапе АЦП используются 16-битная обработка, только после которой файл сжимается до 14-битного RAW. Это позволяет получить 15 ступеней динамического диапазона, т.е. почти что на уровне камер среднего формата.
Третье – это 693 датчика фазовой автофокусировки, которые покрывают 93% площади матрицы, как у Sony a9. Это означает, что камера не потеряет объект съемки: если он вырвется из центральной части кадра, a7 III продолжит вести слежение. Скорость автофокуса увеличилась в 2 раза (по сравнению с a7 ii, по внутренним тестам Sony), а фокусировка по глазам («Eye AF») теперь работает в режиме следящей фокусировки. Вообще, возможность автоматически наводиться на глаза – это «убойная» особенность Sony, которую компания продолжает совершенствовать. Ранние версии Eye AF работали только в покадровом режиме, и только с одним объектом: при групповом портрете камера просто находила ближайший глаз и фокусировалась на нем. С момента выхода a9 она превратилась из «костыля» для новичков в полноценный профессиональный инструмент: теперь вы сами можете задать, по глазам какого человека в кадре камера должна сфокусироваться. Если человек отворачивается, камера не спешит переключиться на другого, а ждет, пока он не повернется обратно. Функция работает и в тех случаях, если ваша фотомодель смотрит в сторону, закрывает часть лица или находится в глубокой тени.
Все точки автофокуса, согласно утверждению Sony, имеют чувствительность -3 EV, т.е. продолжают работать в практически полной темноте (при свете луны). Через меню камеры также можно настроить, насколько чутко a7 III будет вести объект. Следящая фазовая фокусировка также поддерживается при использовании объективов Sony A (от зеркальных камер), хотя скорость серийной съемки при следящем автофокусе с ними снижается до 3 кадров/с. Одну или несколько избранных точек фокусировки можно привязать к определенным кнопкам на камере, чтобы моментально переключаться на них при необходимости. Суммируя все сказанное про автофокус можно сказать, что в этой области a7 III располагает профессиональным функционалом безо всяких «но» и «если».Все точки автофокуса, согласно утверждению Sony, имеют чувствительность -3 EV, т.е. продолжают работать в практически полной темноте (при свете луны). Через меню камеры также можно настроить, насколько чутко a7 III будет вести объект. Следящая фазовая фокусировка также поддерживается при использовании объективов Sony A (от зеркальных камер), хотя скорость серийной съемки при следящем автофокусе с ними снижается до 3 кадров/с. Одну или несколько избранных точек фокусировки можно привязать к определенным кнопкам на камере, чтобы моментально переключаться на них при необходимости. Суммируя все сказанное про автофокус можно сказать, что в этой области a7 III располагает профессиональным функционалом безо всяких «но» и «если».
Скорость серийной съемки a7 III также впечатляет: камера делает до 10 кадров/с, независимо от того, какой тип затвора используется, обычный механический или бесшумный электронный. Скорость считывания данных с матрицы по сравнению с a7 II удвоена, поэтому «эффект желе» (rolling shutter) при использовании электронного затвора будет гораздо менее заметен. При этом a7 III умеет даже кое-что из того, что недоступно a9 – а именно, она может снимать в 14-битном несжатом RAW при серийной съемке (a9 в этом случае переключается на 12-битный сжатый RAW). Длина серии также впечатляет: 177 снимков в JPEG, 89 в сжатом RAW или 40 в несжатом. Кроме того, камера позволяет заходить в настройки, не дожидаясь конца записи на карту, а также может автоматически группировать по стопкам кадры, записанные в одной серии. При серийной съемке можно использовать «обнаружение мерцания» (может снижать скорость серийной съемки, не работает при использовании электронного затвора).
Что касается эргономики, управления и внешнего вида, то тут все просто: a7 III использует практически тот же корпус, что и a7R III. Джойстик автофокуса, кнопка AF-ON, 11 переназначаемых кнопок, отклоняемый сенсорный экран, переработанная, более упорядоченная система меню – с одной стороны, здесь нет никаких сюрпризов, с другой – для любительской камеры это выглядит очень круто. Как и в a7R III, здесь используется новый аккумулятор NP-FZ100, в 2 раза более емкий по сравнению со старым NP-FW50 (до 710 снимков по стандарту CIPA). При использовании батарейной ручки VG-C3EM автономность камеры можно удвоить еще раз. Передняя и верхняя панели корпуса, а также внутреннее шасси выполнены из магниевого сплава, байонет усилен: теперь он крепится на 6 винтов, что лучше для использования тяжелых линз. Задняя панель, скорее всего, сделана из поликарбоната (в этом a7 III и a7R III расходятся). Корпус обладает некоторым уровнем влагозащиты, однако слишком полагаться на это не стоит: нижняя панель может дать течь через батарейный отсек, который изолирован недостаточно качественно (по крайней мере, так было у a7R III).
Если продолжать сравнение с a7R III, то здесь используется менее качественный видоискатель: разрешение ниже (2.4 млн. точек против 3.7 млн.) и отсутствует режим быстрого обновления (100 или 120 Гц). Наконец, у a7 III отсутствует порт синхронизации со студийными вспышками (PC Sync) – хотя в наше время, когда на рынке в достатке представлены быстрые и надежные радиосинхронизаторы, вход для синхрокабеля - это больше рудимент и дань традиции. В остальном отличий нет, хотя камеры разнятся по цене почти в 2 раза.
Запись видео – еще одна область, где a7 III может стать эффективным инструментом. И дело вот в чем: в то время как a7R III для наилучших результатов приходится использовать 1.5х кроп матрицы, а7 III может использовать всю ширину сенсора. При этом, как и другие камеры Sony, она использует так называемый «оверсэмплинг»: камера считывает в 2.5 раза больше пикселей, чем нужно для 4К, и затем просто сжимает их до стандарта UHD, что обеспечивает максимальную детализацию и отсутствие муара.
Преимуществ перед a7R III сразу несколько – больший размер пикселей (в теории должно давать меньше шума на высоких ISO), сохранение широкого угла обзора, сохранение предельно малой глубины резкости при открытой диафрагме (хотя это палка о двух концах).
Есть преимущества по сравнению с Sony a9: есть запись в S-Log с сохранением до 14 ступеней динамического диапазона (S-Log2, S-Log3), есть запись с HLG-гаммой, есть сохраняемые профили изображения (Picture Profiles), которые можно копировать от одной камеры к другой (работает даже с разными моделями камер Sony). Недостатки: нет быстрого «анти-дисторсионного» затвора.
Есть преимущества и по сравнению с a7S II – это работающий фазовый автофокус, в том числе с функцией фокусировки по глазам. Недостатки: rolling shutter-эффект у a7 III, скорее всего, будет сильнее (просто за счет вдвое большего числа пикселей), хуже качество изображения при очень высоких ISO.
Дискретизация видеосигнала по-прежнему остается 8-битной: 4:2:0 при записи на карту памяти или 4:2:2 при выводе по HDMI. Битрейт по меркам 2018 года тоже не самый высокий: 100 Мбит/с для режима 4К означают сильное сжатие, приемлемое для Youtube-блогов и видеожурналистики, но для профессионального производства (кино, реклама, клипы) этого маловато. Впрочем, это ограничение, равно как и временное (30 минут непрерывной съемки), можно обойти с помощью внешнего HDMI-рекордера. Для записи качественного звука у a7 III есть вход для микрофона (3.5 мм) и выход на наушники (3.5 мм), кроме того, камера совместима с накамерным микшерами XLR-K2M и XLR-K1M, которые позволяют записывать сразу 2 XLR-микрофона (с раздельным контролем громкости).
Как другие камеры Sony, a7 III использует 5-осевую внутрикамерную стабилизацию изображения, которая также может работать вместе со стабилизатором в объективе (при его наличии). Хотя, надо сказать, именно при видеозаписи стабилизация у Sony работает не так эффективно, как у других систем – просто за счет того, что матрица большая, а свободного пространства для ее смещения в камере не так много. В фоторежиме стабилизатор Sony a7 III обладает высокой эффективностью: 5 ступеней экспозиции по стандартам измерения CIPA (с объективом Planar T* FE 50mm F1.4 ZA).
Характеристики:
- Оптический зум: 2.5х
- Объектив: FE 28-70 mm F3.5-5.6 OSS
- Стабилизатор изображения: оптический, 5-осевой, внутри камеры + в объективе
- Диаметр светофильтра: 55 мм
- Датчик изображения: 35.6 х 23.8 Exmor R CMOS (КМОП с обратной подсветкой)
- Число эффективных пикселей: 24.2 миллиона
- Соотношение сторон: 3:2
- Светочувствительность: фото: ISO 100 - 51 200 с расширением до 50 - 204 800; видео: ISO 100 - 51 200 с расширением до 100 - 102 400.
- Тип процессора: Bionz XЦифровой зум: 1.5х, 4х
- Формат файла: JPEG, RAW (ARW, 14 бит)
- Баланс белого: авто (3 варианта), 7 предустановок, пользовательский, установка температуры в К (2500 - 9900 К)
- Серийная съемка: 10 кадров/с (механический или электронный затвор, следящий АФ / АЭ, 163 кадра в JPEG Extra Fine, 89 в сжатом RAW, 79 в RAW + JPEG, 40 в несжатом RAW), скорость может снижаться с объективами Sony A и других систем, с функцией "обнаружение мерцания"
- Цветовое пространство: sRGB, AdobeRGB
- Автоспуск: 2, 5, 10 с., 1, 3 или 5 снимков
- Размер фотоизображения: 6000 x 4000 (3:2), 6000 х 3376 (16:9), 3936 х 2624 (APS-C)
- Интервальная съемка: добавлена с прошивкой 3.0 (апрель 2019), 1 - 9999 снимков с интервалом 1-60 с
- Видеосъемка: 4K UHD 30p, дискретизация при внутренней записи 8 бит 4:2:0, при выводе по HDMI 8 бит 4:2:2
- Разрешение видеозаписи: 3840 x 2160 (24, 25, 30 кадров/с), 1920 x 1080 (120, 100, 60, 50, 25, 24 кадра/с),
- Формат видеозаписи: XAVC S, AVCHD Ver. 2
- Продолжительность видео: 29 мин. 59 с.
- Формат записи звука: XAVC S: Linear PCM 2.0, AVCHD: Dolby Digital (AC-3) 2.0, Dolby Digital Stereo
- Средний битрейт: 4К: 100 или 60 Мбит/с; Full HD: 100 - 17 Мбит/с
- Выдержка: 1/8000 - 30 с, длительный от руки (bulb)
- Замер экспозиции: TTL 1200 зон: матричный многосегментный, центрально-взвешенный, точечный, усредненный (по всей площади), по светлым зонам
- Приоритет выдержки: есть
- Приоритет диафрагмы: есть
- Ручная экспозиция: есть
- Экспокоррекция: +/- 5.0EV (шаг 1/3 EV, 1/2 EV)
- Брекетинг экспозиции: 3 или 5 кадров с шагом от 1/3 до 3 EV, 9 кадров с шагом от 1/3 до 1 EV
- Автофокус: гибридный АФ: по контрасту + с детекцией фаз; 693 фазовые точки + 425 контрастных, фокусировка по лицам, по глазам (в следящем режиме), чувствительность фазовых датчиков: -3 - 20 EV
- Ручная фокусировка: есть
- Внешняя вспышка: горячий башмак для вспышек Sony и совместимых, X-синхронизация 1/250 с
- Дисплей: 3 дюйма (7.5 см), ЖК TFT c переменным углом наклона (вверх до 107°, вниз до 41°), прибл. 921 тыс. точек, сенсорный
- Видоискатель: электронный, OLED 0.5" (1.3 см), 2.4 млн. точек, увеличение прибл. 0.78х
- Диоптрийная коррекция: есть, от - 4 до +3 диоптрий
- Карта памяти: 2 гнезда для карт SDHC, SDXC или Memory Stick PRO Duo, 1 гнездо с поддержкой SDXC UHS-II
- Связь с компьютером: USB 3.1 тип С
- Видео выход: HDMI micro D
- Разъемы: вход для микрофона 3.5 мм, выход на наушники 3.5 мм
- Беспроводное соединение: Wi-Fi, IEEE 802.11b/g/n (2.4 ГГц), Bluetooth 4.1, NFC
- Питание: литий-ионный аккумулятор NP-FZ100 (610 кадров при использовании видоискателя, 710 кадров при использовании монитора, CIPA), зарядка и постоянная работа при питании по USB
- Вес: 650 г
- Размеры: 126.9 х 95.6 х 73.7 мм (62.7 мм без учета выступающих частей).