Sony Alpha A6700 body фотоаппарат

Описание

CMOS-матрица Exmor R™ APS-C с тыловой подсветкой

CMOS-матрица Exmor R с 26 эффективными мегапикселями обеспечивает высокую чувствительность, разрешение и динамический диапазон благодаря тыловой подсветке, беззазорному покрытию микролинзами и просветляющему антибликовому покрытию массива светофильтров.



Процессор BIONZ XR™ для высокого качества изображения

Благодаря увеличенной в восемь раз вычислительной мощности новый процессор изображений BIONZ XR обеспечивает естественные тональные градации и реалистичные цвета при низком уровне шума как для фото-, так и для видеосъемки.



Широкий динамический диапазон для различных съемок

Стандартный диапазон светочувствительности α6700 находится в пределах между ISO 100 и ISO 32000. При съемке на базовых значениях ISO (100 и 640 в обычной гамме, 800 и 2500 при съемке в Log) сенсор камеры обеспечивает максимально широкий динамический диапазон, что позволяет передавать естественные градации в высококонтрастных условиях без пересвечивания светлых участков или полного ухода в черный цвет темных.

Стабильно точная экспозиция и цвет

Sony α6700 демонстрирует выдающееся автоматическое управление экспозицией. Она оснащена новым AE алгоритмом, изначально разработанным для полнокадровых моделей, который точно определяет лица и корректирует экспозицию по тону кожи. Камера сохраняет реалистичные цвета при различных источниках освещения, от солнечного света до театральных и стадионных прожекторов, и передает более естественные оттенки кожи, неба и листвы.

Выберите свой Creative Look

Цветовые профили Creative Look обеспечивают большую творческую свободу и простоту работы. Они включают 10 предустановленных профилей, готовых к использованию и дополнительно настраиваемых с помощью 8 параметров, что позволяет подобрать нужное настроение в соответствии с сюжетом съемки. Creative Look позволяют быстро подобрать желаемый вид кадра, даже если у вас нет в этом никакого опыта.

5-осевая оптическая стабилизация изображения

Уверенно снимайте с рук при низкой освещенности, 5-осевой встроенный оптический стабилизатор изображения, основываясь на данных прецизионных гироскопов и датчиков ускорения, компенсирует колебания и дрожание камеры с эффективностью до 5 ступеней экспозиции.

2 варианта RAW файлов и 4 варианта JPEG / HEIF

Камера α6700 поддерживает съемку в формате RAW в двух вариантах: со сжатием без потерь (lossless) или со стандартным сжатием. Первый вариант обеспечивает максимальное качество изображения с гарантией от появления артефактов, второй вариант экономит место на карте памяти и позволяет совершать более длинные серии снимков при выборе высокоскоростной съемки. Для изображений JPEG и HEIF добавлен параметр Light, при котором файлы занимают меньше места: удобно для передачи на телефон и далее по сотовой сети.

HEIF: файлы небольшого объема с отличным качеством

В камере α6700 добавлен формат HEIF (High Efficiency Image File), который обеспечивает более широкий динамический диапазон и плавные градации тонов благодаря 10-битной субдискретизации (JPEG использует только 8 бит). Формат HEIF использует передовую технологию сжатия для сохранения качества изображения при значительном уменьшении размера файла и экономии памяти.

Инновационная обработка на базе искусственного интеллекта

Камера α6700 оснащена отдельным инновационным AI процессором, который отвечает исключительно за искусственный интеллект. Это значительно повышает ее производительность, включая более точное распознавание различных объектов.



Оценка позы человека

Для распознавания движений α6700 использует данные о форме объекта, что улучшает распознавание глаз человека. Для точного распознавания положения тела и головы используются предварительно изученные формы тела (грубо говоря, скелет) и позы человека, что позволяет четко фиксировать автофокус и отслеживать объект, даже если он удаляется от камеры или если лицо человека частично закрыто шлемом, платком или солнцезащитными очками. Обновленная и более надежная система отслеживания в реальном времени упрощает съемку в разных условиях, позволяя сосредоточиться на композиции и самом объекте съемки.

Более широкое распознавание объектов

Помимо людей и животных Sony α6700 распознает птиц, насекомых, автомобили, поезда и самолеты – как в режиме фото, так и в режиме видеосъемки. Это значительно упрощает работу фотографа (не требуется ловить объект рамкой автофокуса, чтобы начать его отслеживание), а также обеспечивает более уверенный автофокус – камера значительно реже сбивается на посторонние объекты и возникающие препятствия. К примеру, камера продолжает отслеживать животных, даже если они отворачиваются и удаляются от фотографа. Если ранее фокусировка по глазам поддерживалась только для людей и млекопитающих, теперь она работает и с птицами, при этом общая эффективность распознавания животных увеличилась на 40% по сравнению с α6600.

Точная фокусировка при слабом освещении: до -3 EV (свет полной луны)

Новые алгоритмы обеспечивают высокую точность автофокуса даже при низкой яркости -3 EV (свет полной луны) в режиме AF-S (объектив F2.0). Режим приоритета фокуса обеспечивает более надежную фокусировку: при нажатии на спуск камера сначала убедится, что фокус наведен точно, и только после этого сделает снимок. Также доступен режим приоритета скорости срабатывания.



Более 1000 изображений, 11 кадров/с

Мощный процессор BIONZ XR в камере α6700 в сочетании с большим буфером оперативной памяти позволяет камере снимать более 1000 JPEG-изображений, до 59 сжатых RAW-изображений или до 23 сжатых без потерь RAW-изображений в режиме скоростной серийной съемки (11 кадров/с).



Брекетинг фокуса для создания наилучшего снимка и съемки макро

α6700 может автоматически снимать до 299 изображений с последовательным перемещением точки фокусировки с заданными интервалами и в выбранном порядке. Выберите один или несколько снимков для создания композиций с недоступной ранее глубиной резкости. Режим наиболее актуален для съемки макро и предметной съемки.

Запись видео 4K для непревзойденного качества

Камера α6700 снимает видео 4K (QFHD: 3840 × 2160) с частотой до 60p (50p) с помощью запатентованной технологии супердискретизации 6K от Sony. За счет сжатия формата 6K в 4К на выходе достигается превосходная четкость видео. Кроме того, камера поддерживает высококачественные форматы XAVC S-I (All-Intra) и XAVC HS с 10-битной субдискретизацией 4:2:2.

Высокоскоростная запись 4К с частотой 120 кадров/с

Высококачественная запись с частотой 120p получения качества 4K QFHD (3840 × 2160) позволяет снимать видео высокого разрешения. Это расширяет творческие возможности при постобработке, позволяя подчеркнуть движение объекта или преобразовать его в замедленную съемку. Режим ускоренной съемки также позволяет записывать на камеру кадры с замедлением или ускорением.



Выразительная цветопередача S-Cinetone

В камере α6700 используется та же технология цветопередачи, что и в линейках профессиональных видеокамер CineAlta и Cinema Line – цветовой профиль Sony S-Cinetone обеспечивает кинематографичное изображение и естественные оттенки кожи даже без какой-либо дополнительной обработки.



Профиль S-Log3 с 14+ шагами динамического диапазона

Гамма S-Log3 позволяет сохранить более 14 ступеней экспозиции, сохраняя всю широту динамического диапазона современных матриц Sony для гибкого творческого редактирования.



Активный режим стабилизации для съемки видео с рук

Активный режим обеспечивает четкую стабилизацию изображения при съемке с рук, без дополнительных электронных или механических стабилизаторов. Это обеспечивает высокую мобильность: не нужно собирать и настраивать дополнительное оборудование.

Компенсации дыхания фокуса для стабильного угла обзора

Компенсации дыхания фокуса при съемке видео с совместимыми объективами Sony позволяет сохранить границы кадра неподвижными, когда вы переводите фокус с ближнего плана на дальний и обратно. Метаданные по дыханию фокуса также можно использовать в постпроизводстве.

Импорт LUT

Получите представление о том, как будет выглядеть видеоматериал после обработки – прямо во время съемки. Камера α6700 позволяет импортировать пользовательские LUT профили для предварительного просмотра на мониторе камеры во время записи.



Автоматическое кадрирование

Функция автоматического кадрирования самостоятельно обрезает изображение, используя ИИ для отслеживания объекта. Это позволяет создавать динамичные кадры когда вы снимаете сами себя, без помощи оператора. Выберите степень кадрирования и установите камеру таким образом, чтобы она могла охватывать всю сцену. По мере того, как вы перемещаетесь по сцене, камера будет самостоятельно передвигать кадр за вами.

Онлайн-стриминг в 4К

Благодаря поддержке протоколов UAV/UAC вам больше не понадобится использовать специальные карты захвата видео для онлайн-трансляции в высоком качестве. Просто подключите a6700 к компьютеру по USB кабелю и она распознается как веб-камера. Доступные разрешения: 4К 30р или Full HD 60р.

Характеристики:

ТИП КАМЕРЫ - Цифровая камера со сменной оптикой

БАЙОНЕТНОЕ КРЕПЛЕНИЕ - Байонет E

ТИП МАТРИЦЫ - Тип APS-C (23,3 × 15,5 мм), CMOS-матрица Exmor R

КОЛ-ВО ПИКСЕЛЕЙ (ОБЩЕЕ) - Прибл. 27,0 мегапикселя

КОЛ-ВО ПИКСЕЛЕЙ (ЭФФЕКТИВНОЕ) - Фотосъемка: прибл. макс. 26,0 мегапикселя1; видеосъемка: прибл. макс. 19,9 мегапикселя.

ДИАПАЗОН ЦВЕТОВЫХ ТЕМПЕРАТУР - 2500–9900 K

СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ОТ ПЫЛИ - да

ФОРМАТ ЗАПИСИ - JPEG (DCF версии 2.0, Exif версии 2.32, MPF Baseline), HEIF (совместимость с MPEG-A MIAF), RAW (совместимость с форматом Sony ARW 4.0)

РАЗМЕР ИЗОБРАЖЕНИЯ (В ПИКСЕЛЯХ) [3:2]

APS-C L: 6192 × 4128 (26 Мп); M: 4384 × 2920 (13 МП), S: 3104 × 2064 (6,4 Мп)

РЕЖИМЫ КАЧЕСТВА ИЗОБРАЖЕНИЯ - RAW, JPEG, HEIF(4:2:0 или 4:2:2), RAW и JPEG, RAW и HEIF

СЖАТИЕ ВИДЕО- XAVC S: MPEG-4 AVC/H.264, XAVC HS: MPEG-H HEVC/H.265

ФОРМАТ ЗАПИСИ АУДИО - LPCM с конфигурацией каналов 2 (48 кГц, 16 бит), LPCM с конфигурацией каналов 2 (48 кГц, 24 бита)2, LPCM с конфигурацией каналов 4 (48 кГц, 24 бита)

ФОРМАТ ЗАПИСИ ВИДЕО (XAVC HS 4K) - 3840 × 2160 (4:2:0, 10 бит) (прибл.): 119.88p (200 Мбит/с), 3840 × 2160 (4:2:0, 10 бит) (прибл.): 100p (200 Мбит/с), 3840 × 2160 (4:2:0, 10 бит) (прибл.): 59.94p (150 Мбит/с, 75 Мбит/с, 45 Мбит/с), 3840 × 2160 (4:2:0, 10 бит) (прибл.): 50p (150 Мбит/с, 75 Мбит/с, 45 Мбит/с), 3840 × 2160 (4:2:0, 10 бит) (прибл.): 23.98p (100 Мбит/с, 50 Мбит/с, 30 Мбит/с), 3840 × 2160 (4:2:2, 10 бит) (прибл.): 119.88p (280 Мбит/с), 3840 × 2160 (4:2:2, 10 бит) (прибл.): 100p (280 Мбит/с), 3840 × 2160 (4:2:2, 10 бит) (прибл.): 59.94p (200 Мбит/с, 100 Мбит/с), 3840 × 2160 (4:2:2, 10 бит) (прибл.): 50p (200 Мбит/с, 100 Мбит/с), 3840 × 2160 (4:2:2, 10 бит) (прибл.): 23.98p (100 Мбит/с, 50 Мбит/с)

ФОРМАТ ЗАПИСИ ВИДЕО (XAVC S HD) - 1920 × 1080 (4:2:0, 8 бит) (прибл.): 119.88p (100 Мбит/с, 60 Мбит/с), 1920 × 1080 (4:2:0, 8 бит) (прибл.): 100p (100 Мбит/с, 60 Мбит/с), 1920 × 1080 (4:2:0, 8 бит) (прибл.): 59.94p (50 Мбит/с, 25 Мбит/с), 1920 × 1080 (4:2:0, 8 бит) (прибл.): 50p (50 Мбит/с, 25 Мбит/с), 1920 × 1080 (4:2:0, 8 бит) (прибл.): 29.97p (50 Мбит/с, 16 Мбит/с), 1920 × 1080 (4:2:0, 8 бит) (прибл.): 25p (50 Мбит/с, 16 Мбит/с), 1920 × 1080 (4:2:0, 8 бит) (прибл.): 23.98p (50 Мбит/с), 1920 × 1080 (4:2:2, 10 бит) (прибл.): 59.94p (50 Мбит/с), 1920 × 1080 (4:2:2, 10 бит) (прибл.): 50p (50 Мбит/с), 1920 × 1080 (4:2:2, 10 бит) (прибл.): 29.97p (50 Мбит/с), 1920 × 1080 (4:2:2, 10 бит) (прибл.): 25p (50 Мбит/с), 1920 × 1080 (4:2:2, 10 бит) (прибл.): 23.98p (50 Мбит/с)

ФОРМАТ ЗАПИСИ ВИДЕО (XAVC S-I 4K) - 3840 × 2160 (4:2:2, 10 бит) (прибл.): 59.94p (600 Мбит/с), 3840 × 2160 (4:2:2, 10 бит) (прибл.): 50p (500 Мбит/с), 3840 × 2160 (4:2:2, 10 бит) (прибл.): 29.97p (300 Мбит/с), 3840 × 2160 (4:2:2, 10 бит) (прибл.): 25p (250 Мбит/с), 3840 × 2160 (4:2:2, 10 бит) (прибл.): 23.98p (240 Мбит/с)

ФОРМАТ ЗАПИСИ ВИДЕО (XAVC S-I HD) - 1920 × 1080 (4:2:2, 10 бит) (прибл.): 59.94p (222 Мбит/с), 1920 × 1080 (4:2:2, 10 бит) (прибл.): 50p (185 Мбит/с), 1920 × 1080 (4:2:2, 10 бит) (прибл.): 29.97p (111 Мбит/с), 1920 × 1080 (4:2:2, 10 бит) (прибл.): 25p (93 Мбит/с), 1920 × 1080 (4:2:2, 10 бит) (прибл.): 23.98p (89 Мбит/с)

СЛОТ ДЛЯ КАРТЫ ПАМЯТИ - для карты памяти SD (с поддержкой UHS-I/II)

ТИП ФОКУСИРОВКИ - Быстрая гибридная автофокусировка (фазовая АФ/контрастная АФ)

ТОЧКА ФОКУСИРОВКИ - Фотосъемка: макс. 759 точек (автофокусировка с определением фазы), видеосъемка: макс. 495 точки (автофокусировка с определением фазы)

ДИАПАЗОН ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ФОКУСА - EV-3–EV-20 (при эквиваленте ISO 100 и установленном объективе со светосилой f/2,0)

ЦЕЛЕВОЙ ОБЪЕКТ РАСПОЗНАВАНИЯ (ФОТОГРАФИИ) - «Человек», «Животное», «Птица», «Насекомое», «Автомобиль, «Поезд», «Самолет»

ЦЕЛЕВОЙ ОБЪЕКТ РАСПОЗНАВАНИЯ (ВИДЕО) - «Человек», «Животное», «Птица», «Насекомое», «Автомобиль, «Поезд», «Самолет»

ДРУГИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Датчик отслеживания автофокусировки (фотосъемка), чувствительность к сдвигу объекта съемки при автофокусировке (видеосъемка),

Скорость перехода автофокусировки (видеосъемка), переключение зоны автофокусировки по вертикали и горизонтали, регистрация зоны автофокусировки, охват точки фокусировки, карта фокусировки (видеосъемка), помощь при автоматической фокусировке (видеосъемка)

ПОДСВЕТКА АВТОФОКУСИРОВКИ - Да (со встроенным светодиодом)

ТИП ЗАМЕРА - 1200-зональный оценочный

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ЗАМЕРА - EV-3–EV-20 (при эквиваленте ISO 100 и установленном объективе со светосилой f/2,0)

ЭКСПОКОРРЕКЦИЯ

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ISO - Фотосъемка: ISO 100–32000 (с возможностью расширения до ISO 50–102400), АВТО (ISO 100–6400, с выбором верхнего и нижнего предела), видеосъемка: эквивалент ISO 100–32 000, АВТО (ISO 100–6400, с выбором нижнего и верхнего пределов)

ПОДАВЛЕНИЕ МЕРЦАНИЯ - да

Электронный видоискатель 1,0 см (тип 0.39) (цветной), XGA OLED

ЧИСЛО ТОЧЕК- 2 359 296 точек

УВЕЛИЧЕНИЕ - прибл. 1,07x (эквивалент камеры с объективом 35 мм: прибл. 0,70x) с объективом с фокусным расстоянием 50 мм, наведенным на бесконечность, –1 м–1)

ДИОПТРИИ - От -4,0 до +3,0 м-1

РАССТОЯНИЕ ДО ТОЧКИ ОБЗОРА - Прибл. 22 мм от линзы окуляра, 19,4 мм от рамки окуляра при –1 м–1 (по стандарту CIPA)

ВЫБОР ЧАСТОТЫ КАДРОВ ВИДОИСКАТЕЛЯ - Режим NTSC: STD 60 кадров/с / HI 120 кадров/с, режим PAL: STD 50 кадров/с / HI 100 кадров/с

ТИП ЭКРАНА - 7,5 см (тип 3,0), TFT

СЕНСОРНАЯ ПАНЕЛЬ - Да

ЧИСЛО ТОЧЕК - 1 036 800 точек

НАСТРАИВАЕМЫЙ УГОЛ - Угол открывания: Прибл. 176°; Угол поворота: Прибл. 270°

ДРУГИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - Эффект мягкой кожи, Creative Look, пользовательская функция, профиль изображения, ускорение, автоматическое кадрирование, мой стиль изображения

ЗУМ CLEAR IMAGE (ФОТОГРАФИИ) - Примерно 2x

ЗУМ CLEAR IMAGE (ВИДЕО) - прибл. 1,5x (4K), прибл. 2x (HD)

ТИП ЗАТВОРА - Механический или электронный затвор

ВЫДЕРЖКА - Фотографии (механический затвор): от 1/4000 до 30 с, длительная выдержка, фотосъемка (электронный затвор): от 1/8000 до 30 с; видеосъемка: от 1/8000 до 1 с

СКОРОСТЬ СИНХРОНИЗАЦИИ ВСПЫШКИ - 1/160 с

ЗАТВОР С ЭЛЕКТРОННОЙ ПЕРЕДНЕЙ ШТОРКОЙ - Да, Вкл./Выкл.

ТИП - Механизм смещения матрицы с 5-осевой компенсацией (компенсация зависит от технических характеристик объектива)

ЭФФЕКТ КОМПЕНСАЦИИ - 5,0 шага (по стандарту CIPA. Только угловые перемещения. С установленным объективом FE 50 мм F1.2 GM. Шумоподавление на длинных выдержках выкл.)

КОМПЕНСАЦИЯ ВСПЫШКИ - +/-3,0 EV (переключение между шагами 1/3 и 1/2 EV)

СОВМЕСТИМОСТЬ ВНЕШНЕЙ ВСПЫШКИ - Системная вспышка Sony α совместима с мультиинтерфейсным разъемом; для использования вспышки, совместимой с автоблокируемым разъемом для крепления аксессуаров, подключите адаптер

СКОРОСТЬ ПРИВОДА ПРИ НЕПРЕРЫВНОЙ ЗАПИСИ (ПРИБЛ. МАКС.) - Hi+ — 11 кадров/с

КОЛ-ВО ЗАПИСЫВАЕМЫХ КАДРОВ (ПРИБЛ.) - JPEG сверхвысокое L — 143 кадра5; JPEG высокое L: более 1000 кадров5; JPEG стандартное L: более 1000 кадров5; RAW: 59 кадров5; RAW и JPG: 44 кадра5; RAW (сжатие без потерь): 23 кадра5; RAW (сжатие без потерь) и JPEG: 18 кадров

+/– 5,0 EV (шаг 1/3 EV или 1/2 EV на выбор)

Режимы воспроизведения

Режим увеличенного отображения, класс защиты, метка фрагмента (видеосъемка), рамка разделителя, обрезка, захват изображения

ФУНКЦИИ - Экранный диктор, увеличение фокусируемой области, карта фокусировки (видеосъемка), дисплей с усилением контуров, автофокусировка с распознаванием объекта, сенсорная фокусировка, сенсорное отслеживание, сенсорный затвор, сенсорная автоэкспозиция, ЖК-экран с переменным углом наклона, пользовательская функция

СКОРОСТЬ ПРИВОДА ПРИ НЕПРЕРЫВНОЙ ЗАПИСИ (ПРИБЛ. МАКС.) - Hi+ — 11 кадров/с

КОЛ-ВО ЗАПИСЫВАЕМЫХ КАДРОВ (ПРИБЛ.) - JPEG сверхвысокое L — 143 кадра5; JPEG высокое L: более 1000 кадров5; JPEG стандартное L: более 1000 кадров5; RAW: 59 кадров5; RAW и JPG: 44 кадра5; RAW (сжатие без потерь): 23 кадра5; RAW (сжатие без потерь) и JPEG: 18 кадров

МУЛЬТИИНТЕРФЕЙСНЫЙ РАЗЪЕМ - Да. Поддержка SuperSpeed USB, 5 Гбит/с (USB 3.2).

WLAN（ВСТРОЕННЫЙ） - Да. Совместимость с Wi-Fi, IEEE 802.11a/b/g/n/ac (диапазон 2,4/5 ГГц) 78

BLUETOOTH - Да (стандарт Bluetooth 4.2 (диапазон 2,4 ГГц)

ВЫХОДЫ HDMI - Микроразъем HDMI (тип D), 3840 × 2160 (59.94p, 50p, 29.97p, 25p, 23.98p); 1920 × 1080 (59.94p, 50p, 23.98p); 1920 × 1080 (59.94i, 50i); YCbCr 4:2:2, 10 бит / RGB 8 бит

МУЛЬТИИНТЕРФЕЙСНЫЙ РАЗЪЕМ - Да (с помощью цифрового звукового интерфейса)9

РАЗЪЕМ МИКРОФОНА - Да (стереофонический мини-разъем 3,5 мм)

РАЗЪЕМ НАУШНИКОВ - Да (стереофонический мини-разъем 3,5 мм)

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ (БЕСПРОВОДНОЙ) - Да (дистанционное управление по Bluetooth)

ФУНКЦИИ - Отправка на смартфон, дистанционное управление через смартфон, дистанционное управление через ПК

ФАЙЛЫ ФОРМАТА DATA ДЛЯ ВИДЕО - MJPEG, YUV420

РАЗРЕШЕНИЕ ВИДЕОЗАПИСИ - 3840 × 2160 (15p/30p), 3840 × 2160 (12.5p/25p), 1920 × 1080 (30p/60p), 1920 × 1080 (25p/50p), 1280 × 720 (30p), 1280 × 720 (25p)

МИКРОФОН - Встроенный стереофонический

АС - Встроенный, монофонический

ПАРАМЕТР - Затемнение, хроматические аберрации, искажение, смещение угла обзора (видеосъемка)

АККУМУЛЯТОР В КОМПЛЕКТЕ - Один аккумулятор NP-FZ100

ВРЕМЯ РАБОТЫ ОТ АККУМУЛЯТОРА (ФОТОГРАФИЯ) - Прибл. 550 снимков (видоискатель), прибл. 570 снимков (ЖК-монитор) (стандарт CIPA)11

ВРЕМЯ РАБОТЫ ОТ АККУМУЛЯТОРА (ВИДЕОСЪЕМКА, ФАКТИЧЕСКАЯ ЗАПИСЬ) - Прибл. 95 мин, если используется видоискатель; прибл. 100 мин, если используется ЖК-монитор (стандарт CIPA)12

ВРЕМЯ РАБОТЫ ОТ АККУМУЛЯТОРА (ВИДЕОСЪЕМКА, НЕПРЕРЫВНАЯ ЗАПИСЬ) - Прибл. 190 мин, если используется видоискатель; прибл. 185 мин, если используется ЖК-монитор (стандарт CIPA)

ВНУТРЕННЯЯ ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА - Да (доступна через разъем USB Type-C. Совместимость с USB Power Delivery)

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ USB - Да (доступна через разъем USB Type-C. Совместимость с USB Power Delivery)

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ (ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ВИДОИСКАТЕЛЯ) - Фотосъемка: прибл. 3,6 Вт (с установленным объективом E PZ 16–50 мм F3.5-5.6 OSS); видеосъемка: прибл. 5,2 Вт (с установленным объективом E PZ 16–50 мм f/3.5–5.6 OSS)

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ (ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЖК-ЭКРАНА) - Фотосъемка: прибл. 3,5 Вт (с установленным объективом E PZ 16–50 мм F3.5-5.6 OSS); видеосъемка: прибл. 5,3 Вт (с установленным объективом E PZ 16–50 мм F3.5-5.6 OSS)

ВЕС (С АККУМУЛЯТОРОМ И КАРТОЙ ПАМЯТИ) - Прибл. 493 г

ТОЛЬКО КОРПУС - Прибл. 409 г

РАЗМЕРЫ (Ш X В X Г) - Прибл. 122,0 × 69,0 × 75,1 мм, прибл. 122,0 × 69,0 × 63,6 мм (от рукоятки до монитора) / прибл. 4 7/8 × 2 3/4 × 3 дюйм., прибл. 4 7/8 × 2 3/4 × 2 5/8 дюйм. (от рукоятки до монитора)