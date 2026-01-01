Sony Alpha A6600 body фотоаппарат черный

Описание

Компактная камера со впечатляющими возможностями для съемки фото и видео.

Алгоритм Sony Real-time Eye AF по эффективности работы является сегодня абсолютным лидером: камеры очень быстро определяют глаза – как у людей, так и у животных, – а также очень цепко удерживают их в поле внимания, не переключаясь на других людей, если нужный человек на какой-то момент отвернется или закроет лицо рукой.

Датчики фазовой и контрастной фокусировки покрывают 88% кадра по ширине и 100% по высоте, обеспечивая уверенное слежение за любыми объектами.

Новый аккумулятор NP-FZ100 – от полнокадровых камер Alpha, время съемки увеличено приблизительно в 2.2 раза. Значительно увеличился выступ под пальцы, поэтому новую a6600 можно достаточно комфортно использовать даже с большими объективами.

Новая конструкция ЖК-дисплея, ранее примененная в a6400, позволяет поднимать его на 180° вверх для удобства съемки селфи или видеоблога. Для удобства видеосъемки также добавлен разъем для наушников – теперь отслеживать уровень и качество звука стало гораздо проще.

По аналогии с a6400, в камеру добавлен интервалометр для съемки красочных тайм-лапсов – весьма востребованная функция. По сравнению с a6500 улучшена цветопередача – применяются улучшенные технологии обработки изображения, гораздо лучше стала передача оттенков кожи.

Добавлен режим съемки видео в HLG формате, который обеспечивает широкий динамический диапазон для HDR-совместимых телевизоров и мониторов Sony.

Высокая скорость серийной съемки: 11 кадров в секунду с автофокусом и автоэкспозицией (без LiveView) или 8 кадров/с с LiveView.

Прочный магниевый корпус с защитой от пыли и влаги.

Характеристики: