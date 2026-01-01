Sony Alpha A6600 body фотоаппарат черный

Компактная камера со впечатляющими возможностями для съемки фото и видео.
Алгоритм Sony Real-time Eye AF по эффективности работы является сегодня абсолютным лидером: камеры очень быстро определяют глаза – как у людей, так и у животных, – а также очень цепко удерживают их в поле внимания, не переключаясь на других людей, если нужный человек на какой-то момент отвернется или закроет лицо рукой.
Датчики фазовой и контрастной фокусировки покрывают 88% кадра по ширине и 100% по высоте, обеспечивая уверенное слежение за любыми объектами.
Новый аккумулятор NP-FZ100 – от полнокадровых камер Alpha, время съемки увеличено приблизительно в 2.2 раза. Значительно увеличился выступ под пальцы, поэтому новую a6600 можно достаточно комфортно использовать даже с большими объективами.
Новая конструкция ЖК-дисплея, ранее примененная в a6400, позволяет поднимать его на 180° вверх для удобства съемки селфи или видеоблога. Для удобства видеосъемки также добавлен разъем для наушников – теперь отслеживать уровень и качество звука стало гораздо проще.
По аналогии с a6400, в камеру добавлен интервалометр для съемки красочных тайм-лапсов – весьма востребованная функция. По сравнению с a6500 улучшена цветопередача – применяются улучшенные технологии обработки изображения, гораздо лучше стала передача оттенков кожи.
Добавлен режим съемки видео в HLG формате, который обеспечивает широкий динамический диапазон для HDR-совместимых телевизоров и мониторов Sony.
Высокая скорость серийной съемки: 11 кадров в секунду с автофокусом и автоэкспозицией (без LiveView) или 8 кадров/с с LiveView.
Прочный магниевый корпус с защитой от пыли и влаги.
Характеристики:
- Объектив - продается отдельно, объективы системы Sony E
- Стабилизатор изображения - 5-осевой оптический стабилизатор (сдвиг матрицы) + стабилизация в объективе (если есть)
Фотосъёмка
- Автоспуск - 10 / 5 / 2 с (1, 3 или 5 кадров)
- Размер фотоизображения - 6000 х 4000, 4240 х 2400, 3008 х 1688
- Баланс белого - авто, 10 предустановок (в том числе «под водой»), пользовательский, установка температуры в К (2500K - 9900K))
- Серийная съемка - 11 кадров в секунду (без LiveView), 8 кадров/с (с LiveView и автофокусом), 3 кадра/с (тихий режим), емкость буферной памяти: 46 кадров в формате RAW, 99 - 116 кадров в JPEG
- Цифровой зум - Clear Image Zoom: фото: 2х, видео: 1.5, 2х, обычный: фото - до 8х, видео - 4х
Съёмка видео
- Битрейт - 4K, Full HD 120p: 100 или 60 Мбит/с, Full HD 60p и ниже: 50, 28, 17 Мбит/с
- Формат записи звука - AAC LC, AC3, Dolby Digital 2ch, Linear PCM (Stereo)
- Видеосъемка - UHD 4K 30 кадр/с и 1080p 120 кадров/с, HDMI выход: 4K или Full HD 4:2:2 8 bit
Фокусировка
- Функции автофокуса - гибридная автофокусировка: по контрасту (425 точек) + с детекцией фаз (425 датчиков), покадровая или следящая, Real-time Eye AF (фото, видео), Real-time Tracking, чувствительность EV -2 – EV 20
Матрица
- Датчик изображения - APS-C CMOS Exmor 23,5 х 15,6 мм (1.5x кроп-фактор)
- Светочувствительность - фото: ISO 100 - 32000 c расширением до 102400; видео: ISO 100 - 32000
- Число эффективных пикселей, Мп - 24.2
- Управление эскпозицией
- Замер экспозиции - 1200-зональный TTL-замер, матричный, центровзвешенный, точечный, по яркой области, усредненный по всему кадру
- Брекетинг экспозиции - 3 / 5 кадров с шагом 1/3, 1/2, 2/3, 1.0, 2.0 или 3.0 EV; 9 кадров с шагом 1/3, 1/2, 2/3 или 1.0 EV
Видоискатель и дисплей
- Диоптрийная коррекция - от -4.0 до +3.0 диоптрий
- Видоискатель - 0.39" (1 см), электронный, XGA OLED Tru-Finder 2.4 млн. точек, увеличение 0.7х (в 35-мм эквиваленте)
Память и интерфейсы
- Видеовыход - HDMI micro (тип D)
- Карта памяти - SD, SDHC, SDXC (UHS-I), Memory Stick Pro Duo, Memory Stick PRO HG-Duo
- Питание - литий-ионный аккумулятор NP-FZ100, приблизительно 720 снимков при использовании видоискателя / 810 снимков при использовании ЖК-экрана (по стандартам CIPA), видео: около 140 - 150 минут
Физические характеристики
- Вес - 503 г (с аккумулятором и картой памяти, без объектива)
- Размеры - 120.0 х 66.9 х 69.3 мм
- Внешняя вспышка - горячий башмак (стандартный), X-синхронизация 1/160 с.