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Sony Alpha A6600 body фотоаппарат черный
Sony Alpha A6600 body фотоаппарат черный
Sony Alpha A6600 body фотоаппарат черный
Sony Alpha A6600 body фотоаппарат черный
Sony Alpha A6600 body фотоаппарат черный
Sony Alpha A6600 body фотоаппарат черный
Sony Alpha A6600 body фотоаппарат черный

Sony Alpha A6600 body фотоаппарат черный

Sony
Артикул: MTG-2272

 Sony Alpha A6600 body фотоаппарат черный. Компактная камера со впечатляющими возможностями для съемки фото и видео. Автофокус по глазам Sony Real-time Eye AF работает с людьми и животными, при съемке фото и видео. Встроенный 5-осевой стабилизатор изображения. Новый аккумулятор NP-FZ100 с удвоенной емкостью. Неограниченное время записи видео в 4К. Дисплей, поднимающийся на 180° для съемки селфи и видеоблогов. Разъем для наушников: точный контроль за качеством звука. HLG видео с широким динамическим диапазоном. Магниевый корпус с защитой от пыли и влаги.

Описание

Компактная камера со впечатляющими возможностями для съемки фото и видео.

Алгоритм Sony Real-time Eye AF по эффективности работы является сегодня абсолютным лидером: камеры очень быстро определяют глаза – как у людей, так и у животных, – а также очень цепко удерживают их в поле внимания, не переключаясь на других людей, если нужный человек на какой-то момент отвернется или закроет лицо рукой.

Датчики фазовой и контрастной фокусировки покрывают 88% кадра по ширине и 100% по высоте, обеспечивая уверенное слежение за любыми объектами.

Новый аккумулятор NP-FZ100 – от полнокадровых камер Alpha, время съемки увеличено приблизительно в 2.2 раза. Значительно увеличился выступ под пальцы, поэтому новую a6600 можно достаточно комфортно использовать даже с большими объективами. 

Новая конструкция ЖК-дисплея, ранее примененная в a6400, позволяет поднимать его на 180° вверх для удобства съемки селфи или видеоблога. Для удобства видеосъемки также добавлен разъем для наушников – теперь отслеживать уровень и качество звука стало гораздо проще.

По аналогии с a6400, в камеру добавлен интервалометр для съемки красочных тайм-лапсов – весьма востребованная функция. По сравнению с a6500 улучшена цветопередача – применяются улучшенные технологии обработки изображения, гораздо лучше стала передача оттенков кожи. 

Добавлен режим съемки видео в HLG формате, который обеспечивает широкий динамический диапазон для HDR-совместимых телевизоров и мониторов Sony.

Высокая скорость серийной съемки: 11 кадров в секунду с автофокусом и автоэкспозицией (без LiveView) или 8 кадров/с с LiveView.

Прочный магниевый корпус с защитой от пыли и влаги.

Характеристики:

  • Объектив - продается отдельно, объективы системы Sony E
  • Стабилизатор изображения - 5-осевой оптический стабилизатор (сдвиг матрицы) + стабилизация в объективе (если есть)
    Фотосъёмка
  • Автоспуск - 10 / 5 / 2 с (1, 3 или 5 кадров)
  • Размер фотоизображения - 6000 х 4000, 4240 х 2400, 3008 х 1688
  • Баланс белого - авто, 10 предустановок (в том числе «под водой»), пользовательский, установка температуры в К (2500K - 9900K))
  • Серийная съемка - 11 кадров в секунду (без LiveView), 8 кадров/с (с LiveView и автофокусом), 3 кадра/с (тихий режим), емкость буферной памяти: 46 кадров в формате RAW, 99 - 116 кадров в JPEG
  • Цифровой зум - Clear Image Zoom: фото: 2х, видео: 1.5, 2х, обычный: фото - до 8х, видео - 4х
    Съёмка видео
  • Битрейт - 4K, Full HD 120p: 100 или 60 Мбит/с, Full HD 60p и ниже: 50, 28, 17 Мбит/с
  • Формат записи звука - AAC LC, AC3, Dolby Digital 2ch, Linear PCM (Stereo)
  • Видеосъемка - UHD 4K 30 кадр/с и 1080p 120 кадров/с, HDMI выход: 4K или Full HD 4:2:2 8 bit
    Фокусировка
  • Функции автофокуса - гибридная автофокусировка: по контрасту (425 точек) + с детекцией фаз (425 датчиков), покадровая или следящая, Real-time Eye AF (фото, видео), Real-time Tracking, чувствительность EV -2 – EV 20
    Матрица
  • Датчик изображения - APS-C CMOS Exmor 23,5 х 15,6 мм (1.5x кроп-фактор)
  • Светочувствительность - фото: ISO 100 - 32000 c расширением до 102400; видео: ISO 100 - 32000
  • Число эффективных пикселей, Мп - 24.2
  • Управление эскпозицией
  • Замер экспозиции - 1200-зональный TTL-замер, матричный, центровзвешенный, точечный, по яркой области, усредненный по всему кадру
  • Брекетинг экспозиции - 3 / 5 кадров с шагом 1/3, 1/2, 2/3, 1.0, 2.0 или 3.0 EV; 9 кадров с шагом 1/3, 1/2, 2/3 или 1.0 EV
    Видоискатель и дисплей
  • Диоптрийная коррекция - от -4.0 до +3.0 диоптрий
  • Видоискатель - 0.39" (1 см), электронный, XGA OLED Tru-Finder 2.4 млн. точек, увеличение 0.7х (в 35-мм эквиваленте)
    Память и интерфейсы
  • Видеовыход - HDMI micro (тип D)
  • Карта памяти - SD, SDHC, SDXC (UHS-I), Memory Stick Pro Duo, Memory Stick PRO HG-Duo
  • Питание - литий-ионный аккумулятор NP-FZ100, приблизительно 720 снимков при использовании видоискателя / 810 снимков при использовании ЖК-экрана (по стандартам CIPA), видео: около 140 - 150 минут
    Физические характеристики
  • Вес - 503 г (с аккумулятором и картой памяти, без объектива)
  • Размеры - 120.0 х 66.9 х 69.3 мм
  • Внешняя вспышка - горячий башмак (стандартный), X-синхронизация 1/160 с.

Комплектация

  • Кабель Micro USB,
  • адаптер питания переменного тока,
  • аккумулятор NP-FZ100,
  • наплечный ремень,
  • крышка видоискателя,
  • кабель питания

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