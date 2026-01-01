Sony Alpha A6400 kit 16-50mm фотоаппарат серебро

Характеристики:
- Процессор BIONZ X
- Соотношение размеров сторон экрана 3:2
- Количество эффективных пикселей около 24,2 мегапикселей
- Общее количество пикселей около 25 мегапикселей
- Матрица CMOS матрица Exmor типа APS-С (23,5 х 15,6 мм)
- Формат записи: JPEG (DCF вер. 2.0, Exif версии 2.31, совместимость с MPF Baseline), RAW (формат Sony ARW 2.3)
- Размер изображения (пиксели) [3:2] L: 6000 × 4000 (24М), М: 4240 × 2832 (12М), S: 3008 × 2000 (6.0M)
- Размер изображения (пиксели) [16:9] L — 6000 × 3376 (20М) М: 4240×2400 (10M), S: 3008 x 1688 (5.1M)
- Размер изображения (пиксели) [1:1] L — 4000 x 4000 (16 МП), M: 2832 x 2832 (8,0 МП), S: 2000 x 2000 (4,0 МП)
- Размер изображения (пиксели) [SWEEP PANORAMA] Широкоугольное положение: горизонтальное 12 416 x 1856 (23 МП), вертикальное 5536 x 2160 (12 МП), Стандартное: горизонтальное 8192 x 1856 (15 МП), вертикальное 3872 x 2160 (8,4 МП)
- Режимы качества изображения RAW, RAW и JPEG (сверхвысокое, высокое и стандартное разрешение), JPEG (сверхвысокое, высокое и стандартное разрешение)
- функции динамического диапазона Off («Выкл»), Dynamic Range Optimizer (Auto/Level) («Оптимизатор динамического диапазона (Авто / Уровень)»), Auto High Dynamic Range («Автоматический расширенный динамический диапазон»): Off («Выкл»), Auto Exposure Difference («Автоматическое отклонение экспозиции»), Exposure Difference Level («Уровень отклонения экспозиции», 1,0-6,0 EV, с шагом 1,0 EV)
- Цветовое пространство Стандарт sRGB (с гаммой sYCC) и стандарт Adobe RGB, совместимые с TRILUMINOS™ Color
- 14BIT RAW
- Формат записи видео XAVC S с поддержкой формата AVCHD 2.0
- Формат сжатия видео XAVC S: MPEG-4 AVC/H.264, AVCHD: MPEG-4, AVC/H.264
- Формат записи аудио XAVC S: LPCM 2-кан., AVCHD: Dolby Digital (AC-3) 2 кан., Dolby Digital Stereo Creator
- Цветовое пространство Стандарт xvYCC (x.v.Color при подключении по HDMI-кабелю) совместимость с TRILUMINOS Color
- Размер изображения (пиксели), NTSC: XAVC S 4K: 3840×2160 (30p, 100M), 3840×2160 (24p, 100M), 3840×2160 (30p, 60M), 3840×2160 (24p, 60M), XAVC S HD: 1920 x 1080 (120p, 100M), 1920 x 1080 (120p, 60M), 1920 x 1080 (60p, 50M), 1920 x 1080 (30p, 50M), 1920 x 1080 (24p, 50M), 1920 x 1080 (60p, 25M), 1920 x 1080 (30p, 16M), AVCHD: 1920 x 1080 (60i, 24M, FX), 1920 x 1080 (60i, 17M, FH)
- Размер изображения (пиксели), PAL: XAVC S 4K: 3840×2160 (25p, 100M), 3840×2160 (25p, 60M), XAVC S HD: 1920 x 1080 (100p, 100M), 1920 x 1080 (100p, 60M), 1920 x 1080 (50p, 50M), 1920 x 1080 (25p, 50M), 1920 x 1080 (50p, 25M), 1920 x 1080 (25p, 16M); AVCHD: 1920 x 1080 (50i, 24M, FX), 1920 x 1080 (50i, 17M, FH)
- Частота кадров видео Режим NTSC: 1, 2, 4, 8, 15, 30, 60, 120 кадров в секунду; режим PAL: 1, 2, 3, 6, 12, 25, 50, 100 кадров в секунду,
- Размер изображения (частота кадров) Режим NTSC: 1920 x 1080 (60p, 30p, 24p), режим PAL: 1920 x 1080 (50p, 25p)
- Режимы баланса белого Авто / Дневной свет / Тень / Облачно / Лампы накаливания / Люминесцентное освещение (Теплый белый / Холодный белый / Дневной белый свет / Дневной свет) / Вспышка / Под водой / Цветовая температура (2500–9900 K) и цветной фильтр от (G7 до M7 (57 шагов), от A7 до B7 (29 шагов)) / Пользовательская настройка
- Микрорегулировка AWB Да (G7–M7, 57 шагов; A7–B7, 29 шагов)
- Настройка приоритетности в AWB Да
- Быстрая гибридная автофокусировка (фазовая/контрастная)
- Точка фокусировки 425 точек (фазовая автофокусировка) / 425 точек (контрастная автофокусировка)
- Диапазон светочувствительности фокуса EV-2 - EV20 (эквивалент ISO100 с объективом со светосилой f/2.0)
- Режим фокусировки AF-A (автоматическая автофокусировка), AF-S (автофокусировка для одного снимка), AF-C (непрерывная автофокусировка), DMF (прямая ручная фокусировка), ручная фокусировка
- Светочувствительность при замере экспозиции EV-2–EV20 (при эквиваленте ISO100 с объективом со светосилой f/2.0)
- Режим экспонлиетрии Мультисегментный, центровзвешенный, точечный, точечный по стандартному/крупному участку, усредненный для всего экрана, по самой яркой области
- Компенсация экспозиции +/–5,0 EV (шаг 1/3 EV или 1/2 EV на выбор)
- Брекетинг автоэкспозиции Брекетинг: непрерывн., Брекетинг: покадровый, 3/5/9 кадров на выбор. При выборе 3 или 5 кадров с шагом 1/3, 1/2, 2/3, 1.0, 2.0 или 3.0 EV, при выборе 9 кадров с шагом 1/3, 1/2, 2/3 или 1.0 EV.
- ISO Фотосъемка: ISO 100-32000 (чувствительность ISO до ISO 102400 может быть установлена как расширенный диапазон ISO), AUTO (ISO 100–6400, с выбором верхнего и нижнего предела), видеосъемка: эквивалент ISO 100–32000, АВТО (ISO 100-6400, с выбором нижнего и верхнего предела)
- Электронный видоискатель 1,0 см (тип 0.39) (цветной) 2,359,296 точек, охват поля зрения 100%
- ЖК-экран сенсорный 7,5 см (тип 3.0), широкий TFT, 921 600 точек
- Выдержка Фотосъемка: от 1/4000 до 30 с, длительная; видеосъемка: 1/4000–1/4 (1/3 шага) до 1/50 в режиме АВТО (до 1/25 в режиме автоматического медленного затвора)
- Скорость синхронизации вспышки 1/160 с
- Затвор с электронной передней шторкой Да, Вкл/Выкл
- Встроенная вспышка ведущее число 6 (в метрах при ISO 100)
- Покрытие вспышки 16 мм (фокусное расстояние указано на объективе)
- TTL с предвспышкой
- Компенсация вспышки +/-3,0 EV (переключение между шагами 1/3 и 1/2 EV)
- Время перезарядки прибл. 4 с
- Системная вспышка Sony α совместима с мультиинтерфейсным разъемом; для использования вспышки, совместимой с автоблокируемым разъемом для крепления аксессуаров, подключите адаптер
- Режимы работы затвора Покадровая съемка, серийная съемка (варианты Hi+/Hi/Mid/Lo), автотаймер, автотаймер (сер.), брекетинг (покадр.), брекетинг (сер.), брекетинг баланса белого, брекетинг DRO
- Скорость привода при непрерывной съемки (прибл. Макс.) Серийная съемка: Hi+ — 11 кадров в секунду, Hi — 8 кадров в секунду, Mid — 6 кадров в секунду, Lo — 3 кадра/с
- Максимальная серия JPEG сверхвысокое L: 99 кадров, JPEG высокое L: 115 кадров; JPEG стандартное L: 116 кадров; RAW: 46 кадров; RAW и JPG: 44 кадра
- Автоспуск Задержка 10 с / задержка 5 с / задержка 2 с / Автотаймер для серийной съемки (3 кадра с задержкой 10 с / 5 кадров с задержкой 10 с / 3 кадра с задержкой 5 с / 5 кадров с задержкой 5 с / 3 кадра с задержкой 2 с / 5 кадров с задержкой 2 с) / Автотаймер для съемки с брекетингом (выкл. / задержка 2 с / задержка 5 с / задержка 10 с)
- Интерфейс ПК Внешний накопитель, MTP, пульт ДУ для ПК
- Мультиразъем / разъем MICRO USB
- NFC™(поддержка тегов NFC Forum Type 3), пульт ДУ One Touch, передача одним касанием
- Модуль беспроводной LAN (встроенный) Поддержка Wi-Fi, IEEE 802.11b/g/n (диапазон 2,4 ГГц), просмотр на смартфоне, дистанционное управление с помощью смартфона, передача на компьютер, трансляция на телевизор
- стандарт Bluetooth 4.1, диапазон 2,4 ГГц
- Выход HD Разъем micro HDMI (тип D), BRAVIA Sync (связь с меню), PhotoTV HD, вывод видео в формате 4K, воспроизведение 4K-фотографий
- Мультиинтерфейсный разъем
- Стереофонический мини-разъем 3,5 мм)
- Приложение PC REMOTE
- Встроенный стереомикрофон или XLR-K2M/XLR-K1M/ECM-XYST1M (приобретается дополнительно)
- Тип поддерживаемых карт памяти MS PRO-HG Duo, MS PRO Duo, SDXC, SDHC, SD
- Питание один аккумулятор NP-FW50
- Внешнее питание Адаптер питания переменного тока AC-PW20 (продается отдельно)
- Размеры прибл. 120,0 x 66,9 x 59,7 мм
- Вес с аккумулятором и картой памяти прибл. 403 г
Объектив
- Байонет Е
- Фокусное расстояние 16 — 50 мм (35 мм эквивалент : 24 — 75 мм)
- Минимальное диафрагменное число f/22-36
- Максимальное диафрагменное число f/3.5-5.6
- Число групп/оптичсеких элементов 9/8
- Число лепестков диафрагмы 7
- Привод автофокусировки
- Диаметр резьбы для светофильтра 40,5 мм