Rekam iLook S740i Dark-Gray цифровая камера

Характеристики:
- Сенсор изображения CMOS
- Разрешение фото 16 Мп, 4640 x 3480 (16 Mп)
- Разрешение видеозаписи HD (1280x720); VGA (640x480)
- Диагональ дисплея 2.4 дюйм
- Тип дисплея цветной TFT ЖК-монитор
- Карты памяти SD/MMC до 32 Гб
- Зум цифровой 16.0х
- Компенсация экспозиции ±3.0 EV
- Баланс белого Авто / Солнечно / Пасмурно / Флуоресцент / Вольфрам
- Сценарии Авто
- ISO Авто
- Автоспуск 2 сек., 5 сек.
- Формат фотофайлов JPEG
- Формат видеофайлов M-JPEG со звуком, AVI
- Формат аудиофайлов WAV
- Вспышка авто/принудительно/выкл.
- Соединение USB 2.0
- Питание 3 х ААА (покупаются отдельно)
- Размеры 91 х 63 х 26 мм
- Вес 61 гр