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Rekam iLook S740i Dark-Gray цифровая камера
Rekam iLook S740i Dark-Gray цифровая камера
Rekam iLook S740i Dark-Gray цифровая камера

Rekam iLook S740i Dark-Gray цифровая камера

Rekam
Артикул: OLE-1913

Rekam iLook S740i Dark-Gray цифровая камера

Компактная цифровая фотокамера темно-серого цвета с разрешением 16 мегапикселей и поддержкой карт памяти до 32 Гб. Цветной TFT ЖК-дисплей размером 2,4 дюйма. Запись видеофайлов M-JPEG со звуком, AVI, фото - JPEG. Корпус камеры легко умещается на ладони. Работает от 3 батареек ААА.

Описание

Характеристики:

  • Сенсор изображения CMOS
  • Разрешение фото 16 Мп, 4640 x 3480 (16 Mп)
  • Разрешение видеозаписи HD (1280x720); VGA (640x480)
  • Диагональ дисплея 2.4 дюйм
  • Тип дисплея цветной TFT ЖК-монитор
  • Карты памяти SD/MMC до 32 Гб
  • Зум цифровой 16.0х
  • Компенсация экспозиции ±3.0 EV
  • Баланс белого Авто / Солнечно / Пасмурно / Флуоресцент / Вольфрам
  • Сценарии Авто
  • ISO Авто
  • Автоспуск 2 сек., 5 сек.
  • Формат фотофайлов JPEG
  • Формат видеофайлов M-JPEG со звуком, AVI
  • Формат аудиофайлов WAV
  • Вспышка авто/принудительно/выкл.
  • Соединение USB 2.0
  • Питание 3 х ААА (покупаются отдельно)
  • Размеры 91 х 63 х 26 мм
  • Вес 61 гр

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