Rekam iLook K430i Blue цифровая камера 

Характеристики:
- Сенсор изображения CMOS
- Разрешение фото 5170 x 3878 (20 Мп)
- Разрешение видеозаписи HD: 1280×720; VGA (640x480)
- Диагональ дисплея 2 дюйма
- Тип дисплея цветной TFT ЖК-монитор
- Карты памяти microSD / microSDHC / microSDXC до 32 ГБ
- Сценарии Авто
- ISO Авто
- Зум цифровой 4.0х
- Формат фотофайлов JPEG
- Формат видеофайлов M-JPEG со звуком, AVI
- Формат аудиофайлов WAV
- Фотосъёмка «селфи» второй камерой формате VGA
- Встроенный проигрыватель MP3
- Встроенные игры (6 шт.)
- Встроенные фотоэффекты (7 шт.)
- Встроенные фоторамки (17 шт.)
- Автоотключение 1, 2, 3 мин.
- Соединение USB 2.0
- Питание Литий-ионная батарея
- Размеры 87х 65 х 37 мм
- Вес 58 гр.