Nikon Z7 II Kit 24-70 f/4 S фотоаппарат

Характеристики:

Матрица FX, КМОП, 35,9 x 23,9 мм

Общее число пикселей 46,89 млн.

Эффективное число пикселей 45,7 млн.

Байонет Nikon Z

Совместимые объективы Объективы NIKKOR с байонетом Z, объективы NIKKOR с байонетом F (необходим переходник байонета; возможны ограничения)

Размер изображения( в пикселях) C выбранным для области изображения значением [FX (36 x 24)]: (большой) 8256 x 5504 (45,4 млн), (средний) 6192 x 4128 (25,6 млн), (маленький) 4128 x 2752 (11,4 млн), c выбранным для области изображения значением [DX (24 x 16)]: (большой) 5408 x 3600 (19,5 млн), (средний) 4048 x 2696 (10,9 млн), (маленький) 2704 x 1800 (4,9 млн), c выбранным для области изображения значением [5:4 (30 x 24)]: (большой) 6880 x 5504 (37,9 млн), (средний) 5152 x 4120 (21,2 млн), (маленький) 3440 x 2752 (9,5 млн), c выбранным для области изображения значением [1:1 (24 x 24)]: (большой) 5504 x 5504 (30,3 млн), (средний) 4128 x 4128 (17 млн), (маленький) 2752 x 2752 (7,6 млн), c выбранным для области изображения значением [16:9 (36 x 20)]: (большой) 8256 x 4640 (38,3 млн), (средний) 6192 x 3480 (21,5 млн), (маленький) 4128 x 2320 (9,6 млн); фотографии, сделанные при съемке видеороликов с размером кадра 3840 x 2160: 3840 x 2160; фотографии, сделанные при съемке видеороликов с другими размерами кадра: 1920 x 1080

Формат файлов NEF (RAW): 12- или 14-разрядные (сжатие без потерь, обычное сжатие или без сжатия); доступны большие, средние и маленькие размеры (изображения среднего и маленького размера записываются с глубиной цвета 12 бит с использованием сжатия без потерь), JPEG: совместимый с базовым форматом JPEG; доступны уровни сжатия: с высоким уровнем качества (прибл. 1:4), со средним уровнем качества (прибл. 1:8) или с низким уровнем качества (прибл. 1:16); приоритет размера и функция сжатия «Оптимальное качество», NEF (RAW)+JPEG: один снимок, записанный в обоих форматах: NEF (RAW) и JPEG.

Носители данных Карты памяти CFexpress (тип B), XQD, SD, SDHC (с поддержкой интерфейса UHS-II), SDXC (с поддержкой интерфейса UHS-II)

Двойные гнезда для карт памяти: 1 карта CFexpress или XQD и 1 карта Secure Digital (SD); обе могут использоваться как для основной, так и для резервной записи, а также для раздельного хранения изображений в форматах NEF (RAW) и JPEG. Кроме того, поддерживается копирование снимков с одной карты на другую

Электронный видоискатель ОСИД (OLED) диагональю 1,27см, разрешением прибл. 3690тыс. точек (Quad VGA), с регулировкой цветового баланса, автоматической и ручной (11 уровней) регулировкой яркости

Точка фокуса видоискателя 21 мм (-1,0 м; от центральной поверхности линзы окуляра видоискателя)

Механический затвор с вертикальным ходом шторок и электронным управлением; электронный спуск передней шторки; электронный затвор

Выдержка От 1/8000 до 30 секунд (выбор шага 1/3 или 1/2 EV, возможность увеличения до 900 с в режиме M); выдержка от руки, длительная выдержка, X200

Выдержка синхронизации X=1/200с; синхронизация с затвором при выдержке 1/200с или более длинной; поддерживается автоматическая высокоскоростная синхронизация FP

Серийная съемка до 10 кадров в секунду, непрерывный низкоскоростной: прибл. 1–5 кадров в секунду. Непрерывный высокоскоростной: прибл. 5,5 кадра в секунду (14бит в формате NEF/RAW: прибл. 5 кадров в секунду) Непрерывный высокоскоростной (продленный): прибл. 10 кадров в секунду (14бит в формате NEF/RAW: прибл. 9 кадров в секунду)

Автоспуск 2с, 5с, 10с, 20с; от 1 до 9 экспозиций с интервалом 0,5; 1; 2 или 3с

Замер экспозиции TTL с помощью матрицы фотокамеры

Диапазон замера экспозиции от -3 до +17 EV

Коррекция экспозиции От –5 до +5 EV с шагом 1/3 или 1/2 EV в режимах P, S, A и M

ISO от 64 до 25600 единиц ISO с шагом 1/3 или 1/2 EV; также можно установить значения прибл. на 0,3, 0,5, 0,7 или 1 EV (эквивалентно 32 единицам ISO) меньше 64 единиц ISO либо значения прибл. на 0,3, 0,5, 0,7, 1 или 2 EV (эквивалентно 102400 единицам ISO) больше 25600 единиц ISO; возможность автоматического управления чувствительностью ISO (рекомендуемый индекс экспозиции)

HDR (расширенный динамический диапазон), подавление мерцания в режиме фотосъемки

Привод объектива Покадровая следящая АФ (AF-S), непрерывная следящая АФ (AF-C), постоянная АФ (AF-F; доступна только в режиме видеосъемки); прогнозирующая следящая фокусировка, ручная фокусировка (M): возможно использование электронного дальномера

Управление вспышкой TTL: управление вспышкой i-TTL; сбалансированная заполняющая вспышка i-TTL используется при матричном, центровзвешенном замере экспозиции и замере экспозиции по ярким участкам, а стандартная заполняющая вспышка i-TTL — при точечном замере

Режим вспышки Синхронизация по передней шторке, подавление эффекта «красных глаз», медленная синхронизация, медленная синхронизация с подавлением эффекта «красных глаз», медленная синхронизация по задней шторке, выключена

«Горячий» башмак стандарта ISO 518 с синхронизирующим контактом, контактом для передачи данных и предохраняющим фиксатором

Видеоролики — размер кадра (в пикселях) и частота кадров: 3840x2160 (4K UHD): 60p (прогрессивная)/50p/30p/25р/24p. 1920x1080: 120p/100p/60p/50p/30p/25p/24p. 1920x1080 (замедленная съемка): 30p x4/25p x4/24p

Видеоролики — формат файла MOV, MP4

Отклоняемый сенсорный ЖК-монитор TFT диагональю 8 см с разрешением прибл. 2100 тыс. точек, углом обзора 170°, практически стопроцентным покрытием кадра, ручной регулировкой цветового баланса и ручной (11 уровней) регулировкой яркости.

Разъем USB типа C (SuperSpeed USB); рекомендуется подключение к встроенному порту USB, разъем HDMI типа C; аудиовход стереофонический мини-разъем (диаметром 3,5мм; поддерживается питание при подключении); аудиовыход стереофонический мини-разъем (диаметром 3,5мм)

Одна литий-ионная аккумуляторная батарея EN-EL15c

Сетевой блок питания EH-5d/EH-5c/EH-5b; необходим разъем питания EP-5B (приобретается дополнительно)

Штативное гнездо 1/4 дюйма (ISO 1222)

Размеры 134 x 100,5 x 69,5 мм