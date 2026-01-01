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Nikon Z5 Kit 24-50mm f/4-6.3 фотоаппарат
Nikon Z5 Kit 24-50mm f/4-6.3 фотоаппарат
Nikon Z5 Kit 24-50mm f/4-6.3 фотоаппарат
Nikon Z5 Kit 24-50mm f/4-6.3 фотоаппарат
Nikon Z5 Kit 24-50mm f/4-6.3 фотоаппарат
Nikon Z5 Kit 24-50mm f/4-6.3 фотоаппарат

Nikon Z5 Kit 24-50mm f/4-6.3 фотоаппарат

Nikon
Артикул: MTG-2862

Nikon Z5 Kit 24-50mm f/4-6.3 фотоаппарат. Благодаря полнокадровой матрице, мощному процессору EXPEED 6 и сверхрезкому электронному видоискателю фотокамера Nikon Z 5 позволяет легко создавать полнокадровые изображения. Широкий диапазон чувствительности от 100 до 51 200 единиц ISO. Видеоролики с очень малой глубиной резко изображаемого пространства. Полнокадровая 24,3-мегапиксельная КМОП-матрица в полной мере использует светособирающие возможности сверхширокого байонета Z. 

Описание

Испытайте новый уровень глубины и детализации. Фотокамера Nikon Z 5 совместима со всеми полнокадровыми объективами NIKKOR Z, и эта линейка продуктов постоянно пополняется новыми. От широкоугольных объективов с постоянным фокусным расстоянием до зум-телеобъективов, эти объективы для беззеркальных фотокамер обеспечивают большие скорость, тишину и резкость. Потрясающие возможности передачи деталей во время фото- и видеосъемки.

Два гнезда поддерживают быстрые SD-карты UHS-II. Легко настройте гнезда, чтобы использовать одну карту для съемки, а другую — для резервного копирования. Или сохраняйте видеоролики на одной карте, а фотографии — на другой.

Создавайте фотографии и видеоролики в собственном стиле. Система Picture Control от Nikon позволяет применять уникальные творческие фильтры и осуществлять предварительный просмотр в реальном времени в электронном видоискателе или на мониторе.

Превратите обычные моменты в кино. Фотокамера Nikon Z 5 снимает резкие эпизоды в формате 4K Ultra HD, а полнокадровые объективы NIKKOR Z обеспечивают великолепную глубину резко изображаемого пространства. Легко делайте отдельные фотографии, не прекращая видеосъемку, и создавайте невероятные цейтраферные видеоролики с помощью встроенных функций фотокамеры.

Характеристики:

  • Объектив
    Стабилизатор изображения встроенный, 5-осевой (сдвиг матрицы)
  • Объектив Nikkor Z 24-50mm f/4-6.3
  • Диаметр светофильтра, мм 52
  • Оптический зум 2х
    Память и интерфейсы
  • Видеовыход HDMI mini (тип C)
  • Подключение к компьютеру USB 3.0 (тип С)
  • Карта памяти 2 слота для карт памяти SD / SDHC / SDXC (UHS-II)
  • Беспроводное подключение Wi-Fi
  • Беспроводное подключение Bluetooth
  • Разъемы вход для микрофона 3.5 мм (стерео), выход на наушники 3.5 мм, разъем для пульта ДУ (типа USB)
    Вспышка
  • Внешняя вспышка «горячий башмак» для вспышек Nikon Speedlight и других совместимых; X-синхронизация 1/200 с.
  • Встроенная вспышка Нет
    Фотосъёмка
  • Баланс белого «Авто» (3 варианта), «Авто для естественного освещения», «Лампы накаливания», «Лампы дневного света» (7 вариантов), «Прямой солнечный свет», «Вспышка», «Облачно», «Тень», ручной (до 6 значений), ручной в К (2500–10 000 К), тонкая настройка
  • Серийная съемка 4.5 кадра/с (с АФ и автоэкспозицией)
  • Одновременная съемка фото и видео Есть
  • Цветовое пространство sRGB
  • Цветовое пространство Adobe RGB
  • Интервальная съемка Есть
  • Формат файла RAW
  • Формат файла JPEG
  • Автоспуск 2 с, 5 с, 10 с, 20 с; от 1 до 9 экспозиций с интервалом 0,5; 1; 2 или 3 с
  • Размер фотоизображения 6016 х 4016 (3:2), 3936 х 2624 (APS-C кроп), 4016 х 4016 (1:1), 6048 х 3400 (16:9)
    Фокусировка
  • Функции автофокуса Гибридная: фазовая + по контрасту, 273 точки (покрытие 90 % по вертикали и 90% горизонтали), 5 размеров зоны АФ, АФ по глазам, АФ по животным (фото), чувствительность от -3 до +19 EV
  • Ручная фокусировка есть, с электронным дальномером
    Управление эскпозицией
  • Замер экспозиции TTL-замер по матрице: оценочный (матричный), центровзвешенный (75% вносит круг диаметром 12 мм), точечный замер (в круге диаметром 4 мм, около 1,5 % кадра), замер по ярким участкам
  • Приоритет выдержки есть
  • Экспокоррекция +/-5.0 EV с шагом 1/3, 1/2 или 1 EV
  • Ручная экспозиция есть
  • Приоритет диафрагмы есть
  • Брекетинг экспозиции есть
  • Выдержка 1/8000 - 30 с., длительная от руки (bulb), механический или электронный затвор
    Физические характеристики
  • Размеры 134 х 100.5 х 69.5 мм
  • Вес 590 г (только корпус)
    Матрица
  • Соотношение сторон 3:2
  • Датчик изображения 35.9 х 23.9 мм CMOS
  • Число эффективных пикселей, Мп 24.3
  • Светочувствительность ISO 100 - 51 200 c расширением до 50 - 102 400
    Источники питания
  • Питание литий-ионная аккумуляторная батарея EN-EL15с, прибл. 390 снимков (видоискатель) или 470 снимков (монитор) по стандарту CIPA, или 120 минут видеозаписи; от сети: питание по USB или сетевой адаптер EH-5c или EH-5b (коннектор EP-5B)
  • Процессор Expeed 6
    Видоискатель и дисплей
  • Диоптрийная коррекция есть, от -4 до +2 диоптрии
  • Дисплей 3.1" (8 см) ЖК TFT, 1.04 млн. точек, сенсорный, наклонный (вверх / вниз), 11 уровней яркости
  • Видоискатель электронный, OLED 0.5" (1.3 см), 3.7 млн. точек (Quad VGA), увеличение прибл. 0.8х (фокусное расстояние 50 мм, фокус на бесконечность)
    Съёмка видео
  • Формат записи звука Linear PCM, AAC
  • Разрешение видеозаписи 1920х1080
  • Разрешение видеозаписи 3840х2160
  • Видеосъемка 4K UHD 30р или Full HD 60р
  • Продолжительность видео 29 мин. 59 с.
  • Формат видеозаписи, сжатия, кодеки MPEG-4
  • Формат видеозаписи, сжатия, кодеки H.264
  • Формат видеозаписи, сжатия, кодеки MP4
  • Формат видеозаписи, сжатия, кодеки MOV

Комплектация

  • Ремень AN-DC19
  • Защитная крышка BF-N1
  • Крышка «горячего» башмака BS-1
  • Окуляр видоискателя DK-29
  • Литий-ионная аккумуляторная батарея EN-EL15c
  • Зарядное устройство MH-25a
  • USB-кабель UC-E24
  • Зум-объектив NIKKOR Z 24-50mm f/4-6.3
  • Переходник байонета FTZ

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