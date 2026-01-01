Nikon Z5 Kit 24-50mm f/4-6.3 фотоаппарат

Испытайте новый уровень глубины и детализации. Фотокамера Nikon Z 5 совместима со всеми полнокадровыми объективами NIKKOR Z, и эта линейка продуктов постоянно пополняется новыми. От широкоугольных объективов с постоянным фокусным расстоянием до зум-телеобъективов, эти объективы для беззеркальных фотокамер обеспечивают большие скорость, тишину и резкость. Потрясающие возможности передачи деталей во время фото- и видеосъемки.
Два гнезда поддерживают быстрые SD-карты UHS-II. Легко настройте гнезда, чтобы использовать одну карту для съемки, а другую — для резервного копирования. Или сохраняйте видеоролики на одной карте, а фотографии — на другой.
Создавайте фотографии и видеоролики в собственном стиле. Система Picture Control от Nikon позволяет применять уникальные творческие фильтры и осуществлять предварительный просмотр в реальном времени в электронном видоискателе или на мониторе.
Превратите обычные моменты в кино. Фотокамера Nikon Z 5 снимает резкие эпизоды в формате 4K Ultra HD, а полнокадровые объективы NIKKOR Z обеспечивают великолепную глубину резко изображаемого пространства. Легко делайте отдельные фотографии, не прекращая видеосъемку, и создавайте невероятные цейтраферные видеоролики с помощью встроенных функций фотокамеры.
Характеристики:
- Объектив
Стабилизатор изображения встроенный, 5-осевой (сдвиг матрицы)
- Объектив Nikkor Z 24-50mm f/4-6.3
- Диаметр светофильтра, мм 52
- Оптический зум 2х
Память и интерфейсы
- Видеовыход HDMI mini (тип C)
- Подключение к компьютеру USB 3.0 (тип С)
- Карта памяти 2 слота для карт памяти SD / SDHC / SDXC (UHS-II)
- Беспроводное подключение Wi-Fi
- Беспроводное подключение Bluetooth
- Разъемы вход для микрофона 3.5 мм (стерео), выход на наушники 3.5 мм, разъем для пульта ДУ (типа USB)
Вспышка
- Внешняя вспышка «горячий башмак» для вспышек Nikon Speedlight и других совместимых; X-синхронизация 1/200 с.
- Встроенная вспышка Нет
Фотосъёмка
- Баланс белого «Авто» (3 варианта), «Авто для естественного освещения», «Лампы накаливания», «Лампы дневного света» (7 вариантов), «Прямой солнечный свет», «Вспышка», «Облачно», «Тень», ручной (до 6 значений), ручной в К (2500–10 000 К), тонкая настройка
- Серийная съемка 4.5 кадра/с (с АФ и автоэкспозицией)
- Одновременная съемка фото и видео Есть
- Цветовое пространство sRGB
- Цветовое пространство Adobe RGB
- Интервальная съемка Есть
- Формат файла RAW
- Формат файла JPEG
- Автоспуск 2 с, 5 с, 10 с, 20 с; от 1 до 9 экспозиций с интервалом 0,5; 1; 2 или 3 с
- Размер фотоизображения 6016 х 4016 (3:2), 3936 х 2624 (APS-C кроп), 4016 х 4016 (1:1), 6048 х 3400 (16:9)
Фокусировка
- Функции автофокуса Гибридная: фазовая + по контрасту, 273 точки (покрытие 90 % по вертикали и 90% горизонтали), 5 размеров зоны АФ, АФ по глазам, АФ по животным (фото), чувствительность от -3 до +19 EV
- Ручная фокусировка есть, с электронным дальномером
Управление эскпозицией
- Замер экспозиции TTL-замер по матрице: оценочный (матричный), центровзвешенный (75% вносит круг диаметром 12 мм), точечный замер (в круге диаметром 4 мм, около 1,5 % кадра), замер по ярким участкам
- Приоритет выдержки есть
- Экспокоррекция +/-5.0 EV с шагом 1/3, 1/2 или 1 EV
- Ручная экспозиция есть
- Приоритет диафрагмы есть
- Брекетинг экспозиции есть
- Выдержка 1/8000 - 30 с., длительная от руки (bulb), механический или электронный затвор
Физические характеристики
- Размеры 134 х 100.5 х 69.5 мм
- Вес 590 г (только корпус)
Матрица
- Соотношение сторон 3:2
- Датчик изображения 35.9 х 23.9 мм CMOS
- Число эффективных пикселей, Мп 24.3
- Светочувствительность ISO 100 - 51 200 c расширением до 50 - 102 400
Источники питания
- Питание литий-ионная аккумуляторная батарея EN-EL15с, прибл. 390 снимков (видоискатель) или 470 снимков (монитор) по стандарту CIPA, или 120 минут видеозаписи; от сети: питание по USB или сетевой адаптер EH-5c или EH-5b (коннектор EP-5B)
- Процессор Expeed 6
Видоискатель и дисплей
- Диоптрийная коррекция есть, от -4 до +2 диоптрии
- Дисплей 3.1" (8 см) ЖК TFT, 1.04 млн. точек, сенсорный, наклонный (вверх / вниз), 11 уровней яркости
- Видоискатель электронный, OLED 0.5" (1.3 см), 3.7 млн. точек (Quad VGA), увеличение прибл. 0.8х (фокусное расстояние 50 мм, фокус на бесконечность)
Съёмка видео
- Формат записи звука Linear PCM, AAC
- Разрешение видеозаписи 1920х1080
- Разрешение видеозаписи 3840х2160
- Видеосъемка 4K UHD 30р или Full HD 60р
- Продолжительность видео 29 мин. 59 с.
- Формат видеозаписи, сжатия, кодеки MPEG-4
- Формат видеозаписи, сжатия, кодеки H.264
- Формат видеозаписи, сжатия, кодеки MP4
- Формат видеозаписи, сжатия, кодеки MOV