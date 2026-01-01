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Nikon Z5 Body фотоаппарат
Nikon Z5 Body фотоаппарат
Nikon Z5 Body фотоаппарат
Nikon Z5 Body фотоаппарат
Nikon Z5 Body фотоаппарат

Nikon Z5 Body фотоаппарат

Nikon
Артикул: MTG-2265

Nikon Z5 Body фотоаппарат. Профессиональная полнокадровая беззеркальная цифровая фотокамера. 24,3-мегапиксельная КМОП-матрица в полной мере использует возможности байонета Z. Диапазон чувствительности от 100 до 51 200 единиц ISO. Видоискатель высокой четкости с разрешением 3690 тыс. точек. Система Picture Control от Nikon позволяет применять уникальные творческие фильтры и осуществлять предварительный просмотр в реальном времени в электронном видоискателе или на мониторе.

Описание

Весь мир в кадре
Добейтесь нового уровня детализации ваших фотографий и видеороликов, независимо от того, что вы снимаете. Благодаря полнокадровой матрице, мощному процессору EXPEED 6 и сверхрезкому электронному видоискателю фотокамера Nikon Z 5 позволяет легко создавать полнокадровые изображения. Вы даже можете кадрировать фотографии без потери деталей, что идеально подходит для печати снимков и веб-сайтов.

Притягивающие изображения
Портреты с богатыми тональными переходами. Видеоролики с очень малой глубиной резко изображаемого пространства. Полнокадровая 24,3-мегапиксельная КМОП-матрица в полной мере использует светособирающие возможности сверхширокого байонета Z для получения превосходных результатов.

Великолепные результаты при любом освещении
Наслаждайтесь свободой мгновенной адаптации к изменяющемуся освещению благодаря широкому диапазону чувствительности от 100 до 51 200 единиц ISO. Не думайте о шуме — получайте четкие изображения с невероятным динамическим диапазоном как при высоких, так и при низких значениях ISO.

Подавление вибраций: без колебаний
Мощная встроенная система подавления вибраций по пяти осям позволяет снимать с выдержками на пять ступеней длиннее, чем без нее. Независимо от того, какой объектив NIKKOR Z вы используете, кадры остаются резкими, а в видеороликах отсутствует дрожание.

Небольшой комплект, большая сила
Полнокадровая фотокамера Nikon Z 5 — портативная и мощная, как и объектив NIKKOR Z 24–50 мм, входящий в базовый комплект Z 5. Этот объектив NIKKOR Z является самым маленьким на рынке полнокадровым зум-объективом.¹ С его помощью всегда можно добиться превосходных результатов съемки — от интригующих широких углов до экспрессивных портретов.

Резкая фокусировка
273-точечная система гибридной АФ обеспечивает быструю, точную и плавную автофокусировку. Объекты захватываются и остаются в фокусе, независимо от того, где они находятся в кадре.

Совершенные портреты
Потрясающие снимки людей, собак и кошек. При съемке фотографий вы можете зафиксироваться на объекте и удерживать его в фокусе, даже если он движется.

Светосильные полнокадровые объективы NIKKOR Z
Испытайте новый уровень глубины и детализации. Фотокамера Nikon Z 5 совместима со всеми полнокадровыми объективами NIKKOR Z, и эта линейка продуктов постоянно пополняется новыми. От широкоугольных объективов с постоянным фокусным расстоянием до зум-телеобъективов, эти объективы для беззеркальных фотокамер обеспечивают большие скорость, тишину и резкость. Потрясающие возможности передачи деталей во время фото- и видеосъемки.

Двойные гнезда для карт памяти
Два гнезда поддерживают быстрые SD-карты UHS-II. Легко настройте гнезда, чтобы использовать одну карту для съемки, а другую — для резервного копирования. Или сохраняйте видеоролики на одной карте, а фотографии — на другой.

Прочная, но легкая
Корпус из прочного и легкого магниевого сплава и надежная герметизация защищают фотокамеру от пыли и влаги. Кнопки и каждая движущаяся часть корпуса надежно защищены от попадания пыли и капель воды.

Эргономичность Nikon Z
Корпус этой полнокадровой фотокамеры может быть меньше привычного, но с ней по-прежнему легко обращаться. Фотокамера очень удобно лежит в руке, а ключевые элементы управления расположены там, где нужно.

Сверхрезкий электронный видоискатель
То, что вы видите в электронном видоискателе высокой четкости с разрешением 3690 тыс. точек — это именно то, что вы получите в результате. Основные настройки, такие как экспозиция, ISO и баланс белого, применяются в режиме реального времени.

Продолжайте снимать
Вы можете заряжать (в выключенном состоянии) или питать фотокамеру Nikon Z 5 через USB². Удобно, если вы хотите снимать в течение более длительных периодов в помещении или во время записи цейтраферных видеороликов.

Наклоняйте, касайтесь, листайте
Подберите нужные углы с помощью поворотного сенсорного экрана и коснитесь для фокусировки. Легко пролистывайте фотографии и видеоролики, проверяйте снимки двойным касанием, чтобы увидеть область изображения в масштабе 100 %.

Все возможности для творчества
Создавайте фотографии и видеоролики в собственном стиле. Система Picture Control от Nikon позволяет применять уникальные творческие фильтры и осуществлять предварительный просмотр в реальном времени в электронном видоискателе или на мониторе.

Плавные видеоролики в формате 4K
Превратите обычные моменты в кино. Фотокамера Nikon Z 5 снимает резкие эпизоды в формате 4K Ultra HD, а полнокадровые объективы NIKKOR Z обеспечивают великолепную глубину резко изображаемого пространства. Легко делайте отдельные фотографии, не прекращая видеосъемку, и создавайте невероятные цейтраферные видеоролики с помощью встроенных функций фотокамеры.

Широкие возможности подключения
Встроенные Wi-Fi® и Bluetooth® упрощают обмен, а приложение Nikon SnapBridge может превратить ваш телефон в мощный аксессуар. Без труда передавайте фотографии или видеоролики или превратите мобильное устройство в дистанционный монитор и контроллер.

Характеристики:

Тип - Беззеркальная

  • Байонет объектива - Байонет Z от Nikon
  • Эффективный угол зрения - FX, полный кадр
  • Матрица - КМОП-матрица, 35,9 мм x 23,9 мм
  • Общее число пикселей - 24,93 млн
  • Система удаления пыли - Функция очистки матрицы, эталонные данные для удаления пыли (требуется программное обеспечение Capture NX-D)
  • Эффективное число пикселей - 24,3 млн
  • Размер изображения (в пикселях) - C выбранным для области изображения значением [FX (36 x 24)]: (большой) 6016 x 4016 (24,2 млн), (средний) 4512 x 3008 (13,6 млн), (маленький) 3008 x 2008 (6,0 млн), c выбранным для области изображения значением [DX (24 x 16)]: (большой) 3936 x 2624 (10,3 млн), (средний) 2944 x 1968 (5,8 млн), (маленький) 1968 x 1312 (2,6 млн), c выбранным для области изображения значением [1:1 (24 x 24)]: (большой) 4016 x 4016 (16,1 млн), (средний) 3008 x 3008 (9,0 млн), (маленький) 2000 x 2000 (4,0 млн), c выбранным для области изображения значением [16:9 (36 x 20)]: (большой) 6016 x 3384 (20,4 млн), (средний) 4512 x 2536 (11,4 млн), (маленький) 3008 x 1688 (5,1 млн); фотографии, сделанные при съемке видеороликов с размером кадра 3840 x 2160: 3840 x 2160; фотографии, сделанные при съемке видеороликов с другими размерами кадра: 1920 x 1080.
  • Хранение данных — формат файлов - NEF (RAW): 12- или 14-разрядный, обычное сжатие или сжатие без потерь, JPEG: совместимый с базовым форматом JPEG; доступны уровни сжатия: с высоким уровнем качества (прибл. 1 : 4), со средним уровнем качества (прибл. 1 : 8) или с низким уровнем качества (прибл. 1 : 16); приоритет размера и функция сжатия «Оптимальное качество», NEF (RAW)+JPEG: один снимок, записанный в обоих форматах: NEF (RAW) и JPEG.
  • Система Picture Control - «Авто», «Стандартный», «Нейтральный», «Насыщенный», «Монохромный», «Портрет», «Пейзаж» и «Равномерный», творческие режимы Picture Control («Сон», «Утро», «Поп», «Воскресенье», «Мрачность», «Драматичность», «Тишина», «Выбеливание», «Меланхолия», «Чистота», «Деним», «Игрушка», «Сепия», «Синий», «Красный», «Розовый», «Уголь», «Графит», «Два тона», «Сажа»); возможность изменения выбранного режима Picture Control и сохранения пользовательских режимов Picture Control
  • Носители данных - Карты памяти SD, SDHC (с поддержкой интерфейса UHS-II), SDXC (с поддержкой интерфейса UHS-II)
  • Носители данных - 2 карты Secure Digital (SD); карту в гнезде 2 можно использовать в случае переполнения, для резервного копирования, а также для раздельного хранения изображений в форматах NEF (RAW) и JPEG. Кроме того, поддерживается копирование снимков с одной карты на другую.
  • Файловая система - DCF 2.0, Exif 2.31
  • Видоискатель - Электронный видоискатель ОСИД (OLED) диагональю 1,27 см, разрешением прибл. 3690 тыс. точек (Quad VGA), с регулировкой цветового баланса, автоматической и ручной (11 уровней) регулировкой яркости.
  • Покрытие кадра - Прибл. 100 % по горизонтали и 100 % по вертикали
  • Увеличение - Прибл. 0,8-кратное (для объектива 50 мм, сфокусированного на бесконечность; с коррекцией -1,0 м-¹)
  • Точка фокуса видоискателя - 21 мм (-1,0 м-¹; от центральной поверхности линзы окуляра видоискателя)
  • Диоптрийная настройка - От -4 до +2 м-¹
  • Датчик видоискателя - Автоматическое переключение между монитором и видоискателем
  • Совместимые объективы - Объективы NIKKOR с байонетом Z, объективы NIKKOR с байонетом F (необходим переходник байонета; возможны ограничения)
  • Тип затвора - Механический затвор с вертикальным ходом шторок и электронным управлением; электронный спуск передней шторки; электронный затвор
  • Выдержка - От 1/8000 до 30 с (выбор шага 1/3 или 1/2 EV), выдержка от руки, время, X200
  • Выдержка синхронизации - X=1/200 с; синхронизация с затвором при выдержке 1/200 с или более длинной; поддерживается автоматическая высокоскоростная синхронизация FP
  • Режимы съемки - S (покадровая съемка), CL (непрерывная низкоскоростная), CH (непрерывная высокоскоростная), автоспуск
  • Скорость съемки - Непрерывная Н: прибл. 1–4 кадров в секунду. Непрерывная В: прибл. 4,5 кадра в секунду (максимальная скорость съемки, измеренная в результате внутренних испытаний.)
  • Автоспуск - 2 с, 5 с, 10 с, 20 с; от 1 до 9 экспозиций с интервалом 0,5; 1; 2 или 3 с
  • Замер экспозиции - Замер экспозиции TTL с помощью матрицы фотокамеры
  • Метод замера экспозиции - Матричный замер; центровзвешенный замер: 75 % вклада вносит круг диаметром 12 мм в центре кадра; может использоваться взвешенное усреднение по всей области кадра. Точечный замер: замер в круге диаметром 4 мм (около 1,5 % кадра), центрированном по выбранной точке фокусировки. Замер экспозиции по ярким участкам.
  • Диапазон замера экспозиции - От -3 до +17 EV (100 единиц ISO, объектив со светосилой f/2,0, 20 °C)
  • Режим - Авто; программный автоматический режим с гибкой программой (P); автоматический режим с приоритетом выдержки (S); автоматический режим с приоритетом диафрагмы (A); ручной (M); пользовательские настройки (U1, U2, U3)
  • Коррекция экспозиции - От -5 до +5 EV с шагом 1/3 или 1/2 EV в режимах P, S, A и M
  • Блокировка экспозиции - Освещенность блокируется на измеренном значении
  • Чувствительность ISO - От 100 до 51 200 единиц ISO с шагом 1/3 или 1/2 EV; также можно установить значение приблизительно на 0,3, 0,5, 0,7 или 1 EV (эквивалентно 50 единицам ISO) ниже 100 единиц ISO или на прибл. 0,3, 0,5, 0,7 или 1 EV (эквивалентно 102 400 единицам ISO) выше 51 200 единиц ISO; доступно автоматическое управление чувствительностью ISO
  • Активный D-Lighting, «Авто», «Сверхусиленный», «Усиленный», «Нормальный», «Умеренный» и «Выкл.»
  • Мультиэкспозиция - «Добавить», «Среднее», «Осветление», «Затемнение»
  • Другие параметры - HDR (расширенный динамический диапазон), подавление мерцания в режиме фотосъемки
  • Автофокусировка
  • Гибридная АФ с определением фазы/АФ с функцией определения контраста и вспомогательной подсветкой АФ
  • Диапазон срабатывания - От -3 до +19 EV,³ без АФ при слабой освещенности: от -2 до +19 EV
  • Привод объектива - Покадровая следящая АФ (AF-S), непрерывная следящая АФ (AF-C), постоянная АФ (AF-F; доступна только в режиме видеосъемки); прогнозирующая следящая фокусировка, ручная фокусировка (M): возможно использование электронного дальномера
  • Точки фокусировки - 273 (количество точек фокусировки, доступных в режиме фотосъемки, когда для режима зоны АФ выбрана одноточечная АФ, а для области изображения выбран FX)
  • Режим зоны АФ - Точечная (доступна только в режиме фотосъемки), одноточечная и динамическая АФ (доступны только в режиме фотосъемки); широкая область АФ (S); широкая область АФ (L); автоматический выбор зоны АФ
  • Блокировка фокусировки - Фокусировка блокируется нажатием спусковой кнопки затвора наполовину (покадровая следящая АФ/AF-S) или нажатием на центр вспомогательного селектора
  • Подавление вибраций — фотокамера - Смещение матрицы по пяти осям
  • Подавление вибраций — объектив - Смещение линз (при использовании объективов, оснащенных функцией подавления вибраций [VR])
  • Управление вспышкой
  • TTL: управление вспышкой i-TTL; сбалансированная заполняющая вспышка i-TTL используется при матричном, центровзвешенном замере экспозиции и замере экспозиции по ярким участкам, а стандартная заполняющая вспышка i-TTL — при точечном замере
  • Режим вспышки - Синхронизация по передней шторке, подавление эффекта «красных глаз», медленная синхронизация, медленная синхронизация с подавлением эффекта «красных глаз», медленная синхронизация по задней шторке, выключена
  • Коррекция вспышки - От -3 до +1 EV с шагом 1/3 или 1/2 EV в режимах P, S, A и M
  • Индикатор готовности вспышки - Светится, если дополнительная вспышка полностью заряжена; мигает в качестве предупреждения о недоэкспонировании после срабатывания вспышки на полную мощность
  • Башмак для принадлежностей - «Горячий» башмак стандарта ISO 518 с синхронизирующим контактом, контактом для передачи данных и предохраняющим фиксатором
  • Система креативного освещения Nikon - Управление вспышкой i-TTL, улучшенное беспроводное управление по радиоканалу, улучшенное беспроводное управление по оптическому каналу, моделирующий свет, блокировка мощности вспышки, передача информации о цветовой температуре, автоматическая высокоскоростная синхронизация FP, единое управление вспышкой
  • Баланс белого - «Авто» (3 типа), «Автоматический для естественного освещения», «Прямой солнечный свет», «Облачно», «Тень», «Лампы накаливания», «Лампы дневного света» (7 типов), «Вспышка», выбор цветовой температуры (2500–10 000 К), «Ручная настройка» (возможность хранения до 6 значений); для всех значений, кроме выбора цветовой температуры, доступна тонкая настройка
  • Типы брекетинга - «Экспозиция» и/или «Вспышка», «Баланс белого», «Активный D-Lighting» (ADL)
  • Видеоролики — замер экспозиции - Замер экспозиции TTL с помощью главной матрицы, замер экспозиции TTL с помощью матрицы фотокамеры
  • Видеоролики — метод замера экспозиции - Матричный, центровзвешенный или замер по ярким участкам
  • Видеоролики — размер кадра (в пикселях) и частота кадров - 3840 x 2160 (4K UHD): 30p (прогрессивная), 25p, 24p; 1920 x 1080: 60p, 50p, 30p, 25p, 24p
  • Видеоролики — формат файла - MOV, MP4
  • Видеоролики — сжатие - H.264/MPEG-4 Advanced Video Coding
  • Видеоролики — формат записи звука - Линейный PCM (для видеороликов, записанных в формате MOV), AAC (для видеороликов, записанных в формате MP4)
  • Видеоролики — устройство записи звука - Встроенный стерео- или внешний микрофон с аттенюатором; возможность регулировки чувствительности
  • Коррекция экспозиции - От –3 до +3 EV с шагом 1/3 или 1/2 EV в режимах P, S, A и M
  • Видеоролики — чувствительность ISO - M: ручной выбор (от 100 единиц ISO до 25 600; выбор шага 1/3 или 1/2 EV); автоматическое управление чувствительностью ISO (от 100 единиц ISO до 25 600) с возможностью выбора верхнего предельного значения, режимы P, S, A: автоматическое управление чувствительностью ISO (от 100 единиц ISO до 25 600) с возможностью выбора верхнего предельного значения. Авто: автоматическое управление чувствительностью ISO (от 100 до 25 600 единиц ISO).
  • Видеоролик — Активный D-Lighting - «Настройки как для снимков», «Сверхусиленный», «Высокий», «Нормальный», «Низкий» или «Выключено»
  • Видеоролик — другие параметры - Запись цейтраферного видео, электронное подавление вибраций, отметки времени
  • Монитор - Отклоняемый сенсорный ЖК-монитор TFT диагональю 8 см с разрешением прибл. 1040 тыс. точек, углом обзора 170°, практически стопроцентным покрытием кадра, ручной регулировкой цветового баланса и ручной (11 уровней) регулировкой яркости.
  • Просмотр - Полнокадровый просмотр и просмотр миниатюр (4, 9 или 72 изображения или в календарном формате) с увеличением при просмотре, увеличение с обрезкой при просмотре, просмотр видео, показ слайдов (снимков и/или видеороликов), отображение гистограммы, засветки, информация о снимке, отображение данных о местоположении, оценка снимков и автоматический поворот изображения
  • USB - Разъем типа C (SuperSpeed USB); рекомендуется подключение к встроенному порту USB
  • Выход HDMI - Разъем HDMI типа C
  • Аудиовход - Стереофонический мини-разъем (диаметром 3,5 мм; поддерживается питание при подключении)
  • Аудиовыход - Стереофонический мини-разъем (диаметром 3,5 мм)
  • Разъем(ы) для принадлежностей - Встроенный (может использоваться с такими дополнительными принадлежностями, как кабель дистанционного управления MC-DC2)
  • Стандарты Wi-Fi (беспроводной локальной сети) - IEEE 802.11b/g/n
  • Рабочая частота Wi-Fi (беспроводной локальной сети) - 2412–2462 МГц (канал 11)
  • Максимальная выходная мощность Wi-Fi (беспроводной локальной сети) - 0,7 дБм
  • Безопасность Wi-Fi (беспроводной локальной сети) - Открытая система, WPA2-PSK
  • Стандарты Bluetooth - Спецификация Bluetooth версии 4.2; Bluetooth: от 2402 до 2480 МГц, Bluetooth Low Energy: от 2402 до 2480 МГц; Bluetooth: –4,8 дБм, Bluetooth Low Energy: –6,3 дБм; прибл. 10 м⁶
  • Батарея - Одна литий-ионная аккумуляторная батарея EN-EL15c⁷
  • Батарейный блок - Батарейный блок MB-N10 (приобретается отдельно); две батареи EN-EL15c⁸
  • Сетевой блок питания - Сетевое зарядное устройство EH-7P (приобретается дополнительно); сетевой блок питания EH-5d/EH-5c/EH-5b, необходим разъем питания EP-5B (приобретается дополнительно)
  • Штативное гнездо - 1/4 дюйма (ISO 1222)
  • Размеры (Ш x В x Д) - Прибл. 134 x 100,5 x 69,5 мм
  • Вес - Прибл. 675 г с батареей и картой памяти, но без защитной крышки; прибл. 590 г (только корпус фотокамеры)
  • Рабочая среда — температура - от 0 до +40 °C
  • Рабочая среда — влажность - Не более 85 % (без конденсации)

Комплектация

  • Защитная крышка BF-N1,
  • резиновый наглазник DK-29 (поставляется прикрепленным к фотокамере),
  • литий-ионная аккумуляторная батарея EN-EL15c с защитной крышкой,
  • зарядное устройство для батареи MH-25a (поставляется с сетевым переходником или сетевым шнуром, тип и форма которого зависят от страны или региона продажи),
  • ремень AN-DC19,
  • USB-кабель UC-E24, к
  • рышка башмака для принадлежностей BS-1.

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