Nikon Z5 Body фотоаппарат

Описание

Весь мир в кадре

Добейтесь нового уровня детализации ваших фотографий и видеороликов, независимо от того, что вы снимаете. Благодаря полнокадровой матрице, мощному процессору EXPEED 6 и сверхрезкому электронному видоискателю фотокамера Nikon Z 5 позволяет легко создавать полнокадровые изображения. Вы даже можете кадрировать фотографии без потери деталей, что идеально подходит для печати снимков и веб-сайтов.

Притягивающие изображения

Портреты с богатыми тональными переходами. Видеоролики с очень малой глубиной резко изображаемого пространства. Полнокадровая 24,3-мегапиксельная КМОП-матрица в полной мере использует светособирающие возможности сверхширокого байонета Z для получения превосходных результатов.

Великолепные результаты при любом освещении

Наслаждайтесь свободой мгновенной адаптации к изменяющемуся освещению благодаря широкому диапазону чувствительности от 100 до 51 200 единиц ISO. Не думайте о шуме — получайте четкие изображения с невероятным динамическим диапазоном как при высоких, так и при низких значениях ISO.

Подавление вибраций: без колебаний

Мощная встроенная система подавления вибраций по пяти осям позволяет снимать с выдержками на пять ступеней длиннее, чем без нее. Независимо от того, какой объектив NIKKOR Z вы используете, кадры остаются резкими, а в видеороликах отсутствует дрожание.

Небольшой комплект, большая сила

Полнокадровая фотокамера Nikon Z 5 — портативная и мощная, как и объектив NIKKOR Z 24–50 мм, входящий в базовый комплект Z 5. Этот объектив NIKKOR Z является самым маленьким на рынке полнокадровым зум-объективом.¹ С его помощью всегда можно добиться превосходных результатов съемки — от интригующих широких углов до экспрессивных портретов.

Резкая фокусировка

273-точечная система гибридной АФ обеспечивает быструю, точную и плавную автофокусировку. Объекты захватываются и остаются в фокусе, независимо от того, где они находятся в кадре.

Совершенные портреты

Потрясающие снимки людей, собак и кошек. При съемке фотографий вы можете зафиксироваться на объекте и удерживать его в фокусе, даже если он движется.

Светосильные полнокадровые объективы NIKKOR Z

Испытайте новый уровень глубины и детализации. Фотокамера Nikon Z 5 совместима со всеми полнокадровыми объективами NIKKOR Z, и эта линейка продуктов постоянно пополняется новыми. От широкоугольных объективов с постоянным фокусным расстоянием до зум-телеобъективов, эти объективы для беззеркальных фотокамер обеспечивают большие скорость, тишину и резкость. Потрясающие возможности передачи деталей во время фото- и видеосъемки.

Двойные гнезда для карт памяти

Два гнезда поддерживают быстрые SD-карты UHS-II. Легко настройте гнезда, чтобы использовать одну карту для съемки, а другую — для резервного копирования. Или сохраняйте видеоролики на одной карте, а фотографии — на другой.

Прочная, но легкая

Корпус из прочного и легкого магниевого сплава и надежная герметизация защищают фотокамеру от пыли и влаги. Кнопки и каждая движущаяся часть корпуса надежно защищены от попадания пыли и капель воды.

Эргономичность Nikon Z

Корпус этой полнокадровой фотокамеры может быть меньше привычного, но с ней по-прежнему легко обращаться. Фотокамера очень удобно лежит в руке, а ключевые элементы управления расположены там, где нужно.

Сверхрезкий электронный видоискатель

То, что вы видите в электронном видоискателе высокой четкости с разрешением 3690 тыс. точек — это именно то, что вы получите в результате. Основные настройки, такие как экспозиция, ISO и баланс белого, применяются в режиме реального времени.

Продолжайте снимать

Вы можете заряжать (в выключенном состоянии) или питать фотокамеру Nikon Z 5 через USB². Удобно, если вы хотите снимать в течение более длительных периодов в помещении или во время записи цейтраферных видеороликов.

Наклоняйте, касайтесь, листайте

Подберите нужные углы с помощью поворотного сенсорного экрана и коснитесь для фокусировки. Легко пролистывайте фотографии и видеоролики, проверяйте снимки двойным касанием, чтобы увидеть область изображения в масштабе 100 %.

Все возможности для творчества

Создавайте фотографии и видеоролики в собственном стиле. Система Picture Control от Nikon позволяет применять уникальные творческие фильтры и осуществлять предварительный просмотр в реальном времени в электронном видоискателе или на мониторе.

Плавные видеоролики в формате 4K

Превратите обычные моменты в кино. Фотокамера Nikon Z 5 снимает резкие эпизоды в формате 4K Ultra HD, а полнокадровые объективы NIKKOR Z обеспечивают великолепную глубину резко изображаемого пространства. Легко делайте отдельные фотографии, не прекращая видеосъемку, и создавайте невероятные цейтраферные видеоролики с помощью встроенных функций фотокамеры.

Широкие возможности подключения

Встроенные Wi-Fi® и Bluetooth® упрощают обмен, а приложение Nikon SnapBridge может превратить ваш телефон в мощный аксессуар. Без труда передавайте фотографии или видеоролики или превратите мобильное устройство в дистанционный монитор и контроллер.

Характеристики:

Тип - Беззеркальная

Байонет объектива - Байонет Z от Nikon

Эффективный угол зрения - FX, полный кадр

Матрица - КМОП-матрица, 35,9 мм x 23,9 мм

Общее число пикселей - 24,93 млн

Система удаления пыли - Функция очистки матрицы, эталонные данные для удаления пыли (требуется программное обеспечение Capture NX-D)

Эффективное число пикселей - 24,3 млн

Размер изображения (в пикселях) - C выбранным для области изображения значением [FX (36 x 24)]: (большой) 6016 x 4016 (24,2 млн), (средний) 4512 x 3008 (13,6 млн), (маленький) 3008 x 2008 (6,0 млн), c выбранным для области изображения значением [DX (24 x 16)]: (большой) 3936 x 2624 (10,3 млн), (средний) 2944 x 1968 (5,8 млн), (маленький) 1968 x 1312 (2,6 млн), c выбранным для области изображения значением [1:1 (24 x 24)]: (большой) 4016 x 4016 (16,1 млн), (средний) 3008 x 3008 (9,0 млн), (маленький) 2000 x 2000 (4,0 млн), c выбранным для области изображения значением [16:9 (36 x 20)]: (большой) 6016 x 3384 (20,4 млн), (средний) 4512 x 2536 (11,4 млн), (маленький) 3008 x 1688 (5,1 млн); фотографии, сделанные при съемке видеороликов с размером кадра 3840 x 2160: 3840 x 2160; фотографии, сделанные при съемке видеороликов с другими размерами кадра: 1920 x 1080.

Хранение данных — формат файлов - NEF (RAW): 12- или 14-разрядный, обычное сжатие или сжатие без потерь, JPEG: совместимый с базовым форматом JPEG; доступны уровни сжатия: с высоким уровнем качества (прибл. 1 : 4), со средним уровнем качества (прибл. 1 : 8) или с низким уровнем качества (прибл. 1 : 16); приоритет размера и функция сжатия «Оптимальное качество», NEF (RAW)+JPEG: один снимок, записанный в обоих форматах: NEF (RAW) и JPEG.

Система Picture Control - «Авто», «Стандартный», «Нейтральный», «Насыщенный», «Монохромный», «Портрет», «Пейзаж» и «Равномерный», творческие режимы Picture Control («Сон», «Утро», «Поп», «Воскресенье», «Мрачность», «Драматичность», «Тишина», «Выбеливание», «Меланхолия», «Чистота», «Деним», «Игрушка», «Сепия», «Синий», «Красный», «Розовый», «Уголь», «Графит», «Два тона», «Сажа»); возможность изменения выбранного режима Picture Control и сохранения пользовательских режимов Picture Control

Носители данных - Карты памяти SD, SDHC (с поддержкой интерфейса UHS-II), SDXC (с поддержкой интерфейса UHS-II)

Носители данных - 2 карты Secure Digital (SD); карту в гнезде 2 можно использовать в случае переполнения, для резервного копирования, а также для раздельного хранения изображений в форматах NEF (RAW) и JPEG. Кроме того, поддерживается копирование снимков с одной карты на другую.

Файловая система - DCF 2.0, Exif 2.31

Видоискатель - Электронный видоискатель ОСИД (OLED) диагональю 1,27 см, разрешением прибл. 3690 тыс. точек (Quad VGA), с регулировкой цветового баланса, автоматической и ручной (11 уровней) регулировкой яркости.

Покрытие кадра - Прибл. 100 % по горизонтали и 100 % по вертикали

Увеличение - Прибл. 0,8-кратное (для объектива 50 мм, сфокусированного на бесконечность; с коррекцией -1,0 м-¹)

Точка фокуса видоискателя - 21 мм (-1,0 м-¹; от центральной поверхности линзы окуляра видоискателя)

Диоптрийная настройка - От -4 до +2 м-¹

Датчик видоискателя - Автоматическое переключение между монитором и видоискателем

Совместимые объективы - Объективы NIKKOR с байонетом Z, объективы NIKKOR с байонетом F (необходим переходник байонета; возможны ограничения)

Тип затвора - Механический затвор с вертикальным ходом шторок и электронным управлением; электронный спуск передней шторки; электронный затвор

Выдержка - От 1/8000 до 30 с (выбор шага 1/3 или 1/2 EV), выдержка от руки, время, X200

Выдержка синхронизации - X=1/200 с; синхронизация с затвором при выдержке 1/200 с или более длинной; поддерживается автоматическая высокоскоростная синхронизация FP

Режимы съемки - S (покадровая съемка), CL (непрерывная низкоскоростная), CH (непрерывная высокоскоростная), автоспуск

Скорость съемки - Непрерывная Н: прибл. 1–4 кадров в секунду. Непрерывная В: прибл. 4,5 кадра в секунду (максимальная скорость съемки, измеренная в результате внутренних испытаний.)

Автоспуск - 2 с, 5 с, 10 с, 20 с; от 1 до 9 экспозиций с интервалом 0,5; 1; 2 или 3 с

Замер экспозиции - Замер экспозиции TTL с помощью матрицы фотокамеры

Метод замера экспозиции - Матричный замер; центровзвешенный замер: 75 % вклада вносит круг диаметром 12 мм в центре кадра; может использоваться взвешенное усреднение по всей области кадра. Точечный замер: замер в круге диаметром 4 мм (около 1,5 % кадра), центрированном по выбранной точке фокусировки. Замер экспозиции по ярким участкам.

Диапазон замера экспозиции - От -3 до +17 EV (100 единиц ISO, объектив со светосилой f/2,0, 20 °C)

Режим - Авто; программный автоматический режим с гибкой программой (P); автоматический режим с приоритетом выдержки (S); автоматический режим с приоритетом диафрагмы (A); ручной (M); пользовательские настройки (U1, U2, U3)

Коррекция экспозиции - От -5 до +5 EV с шагом 1/3 или 1/2 EV в режимах P, S, A и M

Блокировка экспозиции - Освещенность блокируется на измеренном значении

Чувствительность ISO - От 100 до 51 200 единиц ISO с шагом 1/3 или 1/2 EV; также можно установить значение приблизительно на 0,3, 0,5, 0,7 или 1 EV (эквивалентно 50 единицам ISO) ниже 100 единиц ISO или на прибл. 0,3, 0,5, 0,7 или 1 EV (эквивалентно 102 400 единицам ISO) выше 51 200 единиц ISO; доступно автоматическое управление чувствительностью ISO

Активный D-Lighting, «Авто», «Сверхусиленный», «Усиленный», «Нормальный», «Умеренный» и «Выкл.»

Мультиэкспозиция - «Добавить», «Среднее», «Осветление», «Затемнение»

Другие параметры - HDR (расширенный динамический диапазон), подавление мерцания в режиме фотосъемки

Автофокусировка

Гибридная АФ с определением фазы/АФ с функцией определения контраста и вспомогательной подсветкой АФ

Диапазон срабатывания - От -3 до +19 EV,³ без АФ при слабой освещенности: от -2 до +19 EV

Привод объектива - Покадровая следящая АФ (AF-S), непрерывная следящая АФ (AF-C), постоянная АФ (AF-F; доступна только в режиме видеосъемки); прогнозирующая следящая фокусировка, ручная фокусировка (M): возможно использование электронного дальномера

Точки фокусировки - 273 (количество точек фокусировки, доступных в режиме фотосъемки, когда для режима зоны АФ выбрана одноточечная АФ, а для области изображения выбран FX)

Режим зоны АФ - Точечная (доступна только в режиме фотосъемки), одноточечная и динамическая АФ (доступны только в режиме фотосъемки); широкая область АФ (S); широкая область АФ (L); автоматический выбор зоны АФ

Блокировка фокусировки - Фокусировка блокируется нажатием спусковой кнопки затвора наполовину (покадровая следящая АФ/AF-S) или нажатием на центр вспомогательного селектора

Подавление вибраций — фотокамера - Смещение матрицы по пяти осям

Подавление вибраций — объектив - Смещение линз (при использовании объективов, оснащенных функцией подавления вибраций [VR])

Управление вспышкой

TTL: управление вспышкой i-TTL; сбалансированная заполняющая вспышка i-TTL используется при матричном, центровзвешенном замере экспозиции и замере экспозиции по ярким участкам, а стандартная заполняющая вспышка i-TTL — при точечном замере

Режим вспышки - Синхронизация по передней шторке, подавление эффекта «красных глаз», медленная синхронизация, медленная синхронизация с подавлением эффекта «красных глаз», медленная синхронизация по задней шторке, выключена

Коррекция вспышки - От -3 до +1 EV с шагом 1/3 или 1/2 EV в режимах P, S, A и M

Индикатор готовности вспышки - Светится, если дополнительная вспышка полностью заряжена; мигает в качестве предупреждения о недоэкспонировании после срабатывания вспышки на полную мощность

Башмак для принадлежностей - «Горячий» башмак стандарта ISO 518 с синхронизирующим контактом, контактом для передачи данных и предохраняющим фиксатором

Система креативного освещения Nikon - Управление вспышкой i-TTL, улучшенное беспроводное управление по радиоканалу, улучшенное беспроводное управление по оптическому каналу, моделирующий свет, блокировка мощности вспышки, передача информации о цветовой температуре, автоматическая высокоскоростная синхронизация FP, единое управление вспышкой

Баланс белого - «Авто» (3 типа), «Автоматический для естественного освещения», «Прямой солнечный свет», «Облачно», «Тень», «Лампы накаливания», «Лампы дневного света» (7 типов), «Вспышка», выбор цветовой температуры (2500–10 000 К), «Ручная настройка» (возможность хранения до 6 значений); для всех значений, кроме выбора цветовой температуры, доступна тонкая настройка

Типы брекетинга - «Экспозиция» и/или «Вспышка», «Баланс белого», «Активный D-Lighting» (ADL)

Видеоролики — замер экспозиции - Замер экспозиции TTL с помощью главной матрицы, замер экспозиции TTL с помощью матрицы фотокамеры

Видеоролики — метод замера экспозиции - Матричный, центровзвешенный или замер по ярким участкам

Видеоролики — размер кадра (в пикселях) и частота кадров - 3840 x 2160 (4K UHD): 30p (прогрессивная), 25p, 24p; 1920 x 1080: 60p, 50p, 30p, 25p, 24p

Видеоролики — формат файла - MOV, MP4

Видеоролики — сжатие - H.264/MPEG-4 Advanced Video Coding

Видеоролики — формат записи звука - Линейный PCM (для видеороликов, записанных в формате MOV), AAC (для видеороликов, записанных в формате MP4)

Видеоролики — устройство записи звука - Встроенный стерео- или внешний микрофон с аттенюатором; возможность регулировки чувствительности

Коррекция экспозиции - От –3 до +3 EV с шагом 1/3 или 1/2 EV в режимах P, S, A и M

Видеоролики — чувствительность ISO - M: ручной выбор (от 100 единиц ISO до 25 600; выбор шага 1/3 или 1/2 EV); автоматическое управление чувствительностью ISO (от 100 единиц ISO до 25 600) с возможностью выбора верхнего предельного значения, режимы P, S, A: автоматическое управление чувствительностью ISO (от 100 единиц ISO до 25 600) с возможностью выбора верхнего предельного значения. Авто: автоматическое управление чувствительностью ISO (от 100 до 25 600 единиц ISO).

Видеоролик — Активный D-Lighting - «Настройки как для снимков», «Сверхусиленный», «Высокий», «Нормальный», «Низкий» или «Выключено»

Видеоролик — другие параметры - Запись цейтраферного видео, электронное подавление вибраций, отметки времени

Монитор - Отклоняемый сенсорный ЖК-монитор TFT диагональю 8 см с разрешением прибл. 1040 тыс. точек, углом обзора 170°, практически стопроцентным покрытием кадра, ручной регулировкой цветового баланса и ручной (11 уровней) регулировкой яркости.

Просмотр - Полнокадровый просмотр и просмотр миниатюр (4, 9 или 72 изображения или в календарном формате) с увеличением при просмотре, увеличение с обрезкой при просмотре, просмотр видео, показ слайдов (снимков и/или видеороликов), отображение гистограммы, засветки, информация о снимке, отображение данных о местоположении, оценка снимков и автоматический поворот изображения

USB - Разъем типа C (SuperSpeed USB); рекомендуется подключение к встроенному порту USB

Выход HDMI - Разъем HDMI типа C

Аудиовход - Стереофонический мини-разъем (диаметром 3,5 мм; поддерживается питание при подключении)

Аудиовыход - Стереофонический мини-разъем (диаметром 3,5 мм)

Разъем(ы) для принадлежностей - Встроенный (может использоваться с такими дополнительными принадлежностями, как кабель дистанционного управления MC-DC2)

Стандарты Wi-Fi (беспроводной локальной сети) - IEEE 802.11b/g/n

Рабочая частота Wi-Fi (беспроводной локальной сети) - 2412–2462 МГц (канал 11)

Максимальная выходная мощность Wi-Fi (беспроводной локальной сети) - 0,7 дБм

Безопасность Wi-Fi (беспроводной локальной сети) - Открытая система, WPA2-PSK

Стандарты Bluetooth - Спецификация Bluetooth версии 4.2; Bluetooth: от 2402 до 2480 МГц, Bluetooth Low Energy: от 2402 до 2480 МГц; Bluetooth: –4,8 дБм, Bluetooth Low Energy: –6,3 дБм; прибл. 10 м⁶

Батарея - Одна литий-ионная аккумуляторная батарея EN-EL15c⁷

Батарейный блок - Батарейный блок MB-N10 (приобретается отдельно); две батареи EN-EL15c⁸

Сетевой блок питания - Сетевое зарядное устройство EH-7P (приобретается дополнительно); сетевой блок питания EH-5d/EH-5c/EH-5b, необходим разъем питания EP-5B (приобретается дополнительно)

Штативное гнездо - 1/4 дюйма (ISO 1222)

Размеры (Ш x В x Д) - Прибл. 134 x 100,5 x 69,5 мм

Вес - Прибл. 675 г с батареей и картой памяти, но без защитной крышки; прибл. 590 г (только корпус фотокамеры)

Рабочая среда — температура - от 0 до +40 °C