Nikon Z30 Kit 16-50 DX VR фотоаппарат

Артикул: OLE-2394

Беззеркальный фотоаппарат с CMOS-матрицей с разрешением 20.9 мегапикселя. Байонет Z Nikon. Выдержка 1/4000 до 30с, ISO 100 до 51200. Серийная съемка 11 кадров/сек. Видео в формате 4K/Full HD. Отклоняемый сенсорный ЖК-монитор TFT с диагональю 3". В комплекте объектив NIKKOR Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR