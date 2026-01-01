Nikon Z30 Kit 16-50 DX VR фотоаппарат

Характеристики:
- Общее число мегапикселей матрицы 20.9 Мп
- Число эффективных мегапикселей 20.9 Мп
- Тип матрицы CMOS
- Физический размер матрицы 23.5 x 15.7 мм
- Кроп-фактор 1.5
- Максимальное разрешение 5568 x 3712
- ISO 100-51200 (возможно расширить до 204 800)
- Стабилизатор изображения (фотосъемка) оптический
- Баланс белого автоматический, из списка, вручную
- Встроенной вспышки нет
- Башмак для вспышки
- Режим серийной съемки 11 кадров в секунду
- Формат кадра (фотосъемка) 1:1, 3:2, 16:9
- Байонет Nikon Z
- Поворотный, сенсорный ЖК- экран 3" с разрешением 1040000 пикселей
- Диапазон выдержки 1/4000 сек до 30 сек
- Выдержка X-Sync 1/200 с
- Ручная настройка выдержки и диафрагмы
- Экспокоррекция +/- 5 EV с шагом 1/3 ступени
- Ручная фокусировка
- Минимальное расстояние съемки 0,2 м
- Тип поддерживаемых карт памяти SD, SDHC, SDXC (с поддержкой UHS-I)
- Форматы изображения JPEG, RAW
- Проводные интерфейсы USB-C, micro HDMI, вход для микрофона
- Беспроводные интерфейсы Bluetooth, Wi-Fi
- Запись видео поддержка 4K
- Поддержка Full HD
- Формат видеофайлов MOV, MP4
- Видеокодеки AVC/H.264, MPEG 4
- Максимальное разрешение видеороликов 3840x2160
- Число кадров при максимальном разрешении 30 кадр./сек
- Максимальная частота кадров при съемке Full HD-видео 120 кадр./сек
- Аккумулятор литий-ионный EN-EL25
- Емкость аккумулятора (количество фотографий) 330
- В комплекте объектив фокусное расстояние 16-50 мм
- Максимальное диафрагменное число f/3.5-6.3
- Минимальное диафрагменное число f/22-40
- Диаметр резьбы для светофильтра 46 мм
- Число оптических элементов/ групп оптических элементов 9 / 7
- Число лепестков диафрагмы 7
- Размеры камеры 128 х 73,5 х 59,5 мм
- Вес камеры (только корпус) 350 г