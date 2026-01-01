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Nikon Z30 Kit 16-50 DX VR фотоаппарат
Nikon Z30 Kit 16-50 DX VR фотоаппарат
Nikon Z30 Kit 16-50 DX VR фотоаппарат

Nikon Z30 Kit 16-50 DX VR фотоаппарат

Nikon
Артикул: OLE-2394

Беззеркальный фотоаппарат с CMOS-матрицей с разрешением 20.9 мегапикселя. Байонет Z Nikon. Выдержка 1/4000 до 30с, ISO 100 до 51200. Серийная съемка 11 кадров/сек. Видео в формате 4K/Full HD. Отклоняемый сенсорный ЖК-монитор TFT с диагональю 3". В комплекте объектив NIKKOR Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR

Описание

Характеристики:

  • Общее число мегапикселей матрицы 20.9 Мп
  • Число эффективных мегапикселей 20.9 Мп
  • Тип матрицы CMOS
  • Физический размер матрицы 23.5 x 15.7 мм
  • Кроп-фактор 1.5
  • Максимальное разрешение 5568 x 3712
  • ISO 100-51200 (возможно расширить до 204 800)
  • Стабилизатор изображения (фотосъемка) оптический
  • Баланс белого автоматический, из списка, вручную
  • Встроенной вспышки нет
  • Башмак для вспышки
  • Режим серийной съемки 11 кадров в секунду
  • Формат кадра (фотосъемка) 1:1, 3:2, 16:9
  • Байонет Nikon Z
  • Поворотный, сенсорный ЖК- экран 3" с разрешением 1040000 пикселей
  • Диапазон выдержки 1/4000 сек до 30 сек
  • Выдержка X-Sync 1/200 с
  • Ручная настройка выдержки и диафрагмы
  • Экспокоррекция +/- 5 EV с шагом 1/3 ступени
  • Ручная фокусировка
  • Минимальное расстояние съемки 0,2 м
  • Тип поддерживаемых карт памяти SD, SDHC, SDXC (с поддержкой UHS-I)
  • Форматы изображения JPEG, RAW
  • Проводные интерфейсы USB-C, micro HDMI, вход для микрофона
  • Беспроводные интерфейсы Bluetooth, Wi-Fi
  • Запись видео поддержка 4K
  • Поддержка Full HD
  • Формат видеофайлов MOV, MP4
  • Видеокодеки AVC/H.264, MPEG 4
  • Максимальное разрешение видеороликов 3840x2160
  • Число кадров при максимальном разрешении 30 кадр./сек
  • Максимальная частота кадров при съемке Full HD-видео 120 кадр./сек
  • Аккумулятор литий-ионный EN-EL25
  • Емкость аккумулятора (количество фотографий) 330
  • В комплекте объектив фокусное расстояние 16-50 мм
  • Максимальное диафрагменное число f/3.5-6.3
  • Минимальное диафрагменное число f/22-40
  • Диаметр резьбы для светофильтра 46 мм
  • Число оптических элементов/ групп оптических элементов 9 / 7
  • Число лепестков диафрагмы 7
  • Размеры камеры 128 х 73,5 х 59,5 мм
  • Вес камеры (только корпус) 350 г

Комплектация

  • Фотокамера
  • Объектив
  • USB кабель
  • Аккумулятор
  • Документация
  • Крышка байонета
  • Ремень

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