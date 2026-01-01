Nikon D850 Body зеркальный фотоаппарат

Технические характеристики:
- КМОП-матрица формата FX размером 35,9 x 23,9 мм
- Общее число пикселей 46,89 млн.
- Эффективное число пикселей 45,7 млн
- Размер изображения Область изображения FX (36x24), (большой) 8256x5504 (45,4млн), (средний) 6192x4128 (25,5млн), (маленький) 4128x2752 (11,3млн), область изображения 1,2x (30x20), (большой) 6880x4584 (31,5млн), (средний) 5152x3432 (17,6млн), (маленький) 3440x2288 (7,8млн). Область изображения DX (24x16), (большой) 5408x3600 (19,4млн), (средний) 4048x2696 (10,9млн), (маленький) 2704x1800 (4,8млн), область изображения 5: 4 (30x24), (большой) 6880x5504 (37,8млн), (средний) 5152x4120 (21,2млн), (маленький) 3440x752 (9,4млн), область изображения 1: 1 (24x24), (большой) 5504x5504 (30,2млн), (средний) 4128x4128 (17,0млн), (маленький) 2752x2752 (7,5млн) Фотографии формата FX, снятые при видеосъемке, (большой) 8256x4640 (38,3млн), (средний) 6192x3480 (21,5млн), (маленький) 4128x2320 (9,5млн) Фотографии формата DX, снятые при видеосъемке, (большой) 5408x3040 (16,4млн), (средний) 4048x2272 (9,1млн), (маленький) 2704x1520 (4,1млн)
- Формат файлов NEF (RAW): 12- или 14-разрядные (сжатие без потерь, обычное сжатие или без сжатия); доступны большие, средние и маленькие размеры (изображения среднего и маленького размера записываются с глубиной цвета 12бит посредством сжатия без потерь); TIFF (RGB); JPEG: совместимый с базовым форматом JPEG с высоким (сжатие прибл. 1:4), обычным (прибл. 1:8) или низким (сжатие прибл. 1:16) уровнем качества; доступно сжатие с оптимальным качеством; NEF (RAW)+JPEG: один снимок, записанный в обоих форматах: NEF (RAW) и JPEG.
- Байонет F Nikon (с сопряжением АФ и контактами АФ)
Карты памяти XQD, SD, SDHC (с поддержкой интерфейса UHS-II), SDXC (с поддержкой интерфейса UHS-II)
- Зеркальный прямой видоискатель с пентапризмой
- Точка фокуса видоискателя 17мм (–1,0м–1; от центральной поверхности линзы окуляра видоискателя
- Зеркало быстро-возвратного типа
- Механический затвор с вертикальным ходом шторок и электронным управлением; электронный спуск передней шторки доступен в режимах тихого спуска затвора, непрерывной съемки с тихим спуском затвора и подъема зеркала
- Выдержка от 1/8000 до 30с при шаге 1/3, 1/2 или 1EV, выдержка от руки, длительная выдержка, X250
- Выдержка синхронизации X=1/250с; синхронизация с затвором при выдержке 1/250с или более длинной; поддерживается автоматическая высокоскоростная синхронизация FP
- От 64 до 25 600 единиц ISO с шагом 1/3, 1/2 или 1 EV. Также можно установить значение приблизительно на 0,3; 0,5; 0,7 или 1 EV (эквивалентно 32 единицам ISO) ниже чувствительности 64 единиц ISO, либо значение приблизительно на 0,3; 0,5; 0,7; 1 или 2 EV (эквивалентно 102 400 единицам ISO) выше чувствительности 25 600 единиц ISO; имеется возможность автоматического управления чувствительностью ISO
- Режимы съемки S (покадровый), CL (непрерывный низкоскоростной), CH (непрерывный высокоскоростной), Q (тихий спуск затвора), QC (тихий непрерывный спуск затвора), автоспуск, MUP (подъем зеркала)
- Серийная съемка до 9 кадров/сек
- Автоспуск 2с, 5с, 10с, 20с; от 1 до 9 экспозиций с интервалом 0,5; 1; 2 или 3с
- TТL-замер экспозиции с помощью датчика RGB с разрешением приблизительно 180 000 пикселей
- Коррекция экспозиции От –5 до +5 EV с шагом 1/3, 1/2 или 1 EV
- Модуль датчика автофокусировки Multi-CAM 20K с определением фазы TTL, тонкой настройкой и 153 точками фокусировки (включая 99 датчиков перекрестного типа и 15 датчиков, поддерживающих диафрагму f/8), из которых 55 (35 датчиков перекрестного типа и 9 датчиков, поддерживающих диафрагму f/8) доступны для выбора
- Управление вспышкой TTL: управление вспышкой i-TTL с помощью датчика RGB разрешением приблизительно 180К (180 000) пикселей; сбалансированная заполняющая вспышка i-TTL для цифровых зеркальных фотокамер используется при матричном и центровзвешенном замере экспозиции, а также при замере экспозиции по ярким участкам, стандартная вспышка i-TTL для цифровых зеркальных фотокамер — при точечном замере
- Режимы синхронизации вспышки - Синхронизация по передней шторке, медленная синхронизация, синхронизация по задней шторке, подавление эффекта «красных глаз», медленная синхронизация с подавлением эффекта красных глаз, медленная синхронизация по задней шторке, выключена
- «Горячий» башмак стандарта ISO 518 с синхронизирующим контактом, контактом для передачи данных и предохраняющим фиксатором
- Высокоскоростной USB с разъемом Micro-B, разъем HDMI типа C, стереофонический мини-разъем (диаметром 3,5 мм)
- 10-контактный разъем дистанционного управления: можно использовать для подключения дополнительных кабелей дистанционного управления MC-30A/MC-36A, пультов дистанционного управления ML-3, беспроводных контроллеров дистанционного управления WR-R10 (необходим адаптер WR-A10) или WR-1, устройств GPS GP-1/GP-1A
- Отклоняемый сенсорный ЖК-монитор TFT с диагональю 8 см, углом обзора 170°, практически стопроцентным покрытием кадра и ручной регулировкой яркости. Разрешение: прибл. 2359 тыс. точек (XGA)
- Одна литий-ионная аккумуляторная батарея EN-EL15b. До 1840 фотографий. Согласно стандартам CIP
- Размер 146 x 124 x 78,5 мм
- Вес прибл. 915 г (только корпус фотокамеры)