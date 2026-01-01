Nikon D780 Kit 24-120mm f/4 ED VR зеркальный фотоаппарат

В полнокадровой фотокамере D780 предусмотрена быстрая специальная система гибридной АФ для съемки в режиме Live view, а также быстрая и надежная система АФ с определением фазы для съемки с видоискателем. В режиме Live view высокоточная система АФ обеспечивает охват с 273 точками АФ и АФ с распознаванием глаз. При съемке с видоискателем вы можете использовать 51-точечную систему АФ от Nikon с флагманскими возможностями слежения.
АФ при съемке с видоискателем
51-точечная система АФ с определением фазы обеспечивает работу при освещенности вплоть до −3 EV, а яркий оптический видоискатель позволяет в реальном времени точно отслеживать движущийся объект, который вы снимаете. Отслеживайте объекты со скоростью молнии, даже при слабом освещении.
Гарантированный захват цели
При съемке с видоискателем 51-точечная система АФ позволяет мгновенно адаптироваться благодаря быстрому переключению между улучшенными режимами АФ. Режим групповой АФ обеспечивает быстрое наведение на объект и улучшенную изоляцию фона.
АФ при съемке Live view
При съемке в режиме Live view 273-точечная система гибридной АФ покрывает прибл. 90 % кадра по горизонтали и 90 % по вертикали. Благодаря отклоняемому экрану можно свободно снимать с высоких и низких ракурсов, а также использовать функцию сенсорного спуска и сенсорной автофокусировки.
Четкие изображения при любом освещении
273-точечная система гибридной АФ обеспечивает работу при освещенности вплоть до −4 EV при съемке с объективами с максимальной диафрагмой f/2 или шире. В очень темных сценах вы можете активировать АФ при слабой освещенности и повысить чувствительность до −6 EV с помощью АЭ.
Передайте взгляд
При фотосъемке в режиме Live view интеллектуальная система гибридной АФ с функцией АФ с распознаванием глаз может фиксироваться на глазах человека. Независимо от того, находится ли он среди других людей или нет. При обнаружении глаз нескольких людей для выбора желаемого объекта фокусировки воспользуйтесь мультиселектором. Фотокамера будет фокусироваться на выбранных глазах, даже если ваш объект постоянно движется.
Запечатлейте бесценные секунды
Оцените серийную съемку со скоростью до 7 кадров в секунду с АФ/АЭ при съемке с видоискателем. Получите возможность снимать до 12 кадров в секунду с использованием бесшумной фотосъемки в режиме Live view. Вы получаете изображения с полным разрешением, даже при съемке в формате RAW.
Непрерывная сверхскоростная съемка
Хотите показать каждое движение? Снимайте в режиме Live view, и вы сможете делать снимки Full HD (2 МП) со скоростью до 120 кадров в секунду. Или делать снимки в формате 4K/UHD (8 МП) со скоростью до 30 кадров в секунду.
Все преграды снесены — сосредоточьтесь на творчестве. Надежная герметизация и прочный корпус из магниевого сплава гарантируют, что фотокамера D780 готова к работе в любом месте и в любых условиях. Два гнезда поддерживают быстрые SD-карты UHS-II, которые легко справляются с высокой скоростью серийной съемки и сохраняют буфер свободным. Благодаря выступающей рукоятке и большому ресурсу работы батареи этой фотокамерой можно снимать с утра до самой ночи.
Ключевые настройки можно быстро адаптировать с помощью сенсорного экрана или дисков управления. При съемке с ручной фокусировкой электронный дальномер фотокамеры помогает проверить, находится ли выбранная точка фокусировки в фокусе.
Благодаря меню обработки в фотокамере можно легко кадрировать изображения прямо на месте (теперь также по горизонтали или по вертикали). Вы можете удалить ненужные снимки только на карте в одном гнезде или на двух картах одновременно.
Захватывающие виды. Молниеносные движения. Полнокадровая КМОП-матрица с обратной подсветкой и разрешением 24,5 МП, а также процессор EXPEED 6 для обработки изображений создают изображения с низким уровнем шума и невероятным динамическим диапазоном как при высоких, так и при низких значениях ISO. 180K-пиксельный датчик RGB и улучшенная система распознавания сюжетов как в фотокамере D850 позволяют повысить точность замера экспозиции.
Диапазон чувствительности ISO от 100 до 51 200, расширяемый до невероятных 204 800 и снижаемый вплоть до 50 единиц ISO, позволяет мгновенно адаптироваться к изменяющемуся освещению. Получите насыщенные тона при ярком солнечном свете. Раскройте детали и нюансы при слабом освещении.
Выдержки от 1/8000 до 900 с дают вам больше возможностей для игры со временем. Легко синхронизируйте вспышки Speedlight от Nikon на высокой скорости для создания уникальных динамичных снимков движущихся объектов. Или замедлите движение, передавая красоту завораживающих следов света и ночных пейзажей.
Фотокамера D780 позволяет работать непосредственно с любыми объективами NIKKOR с байонетом F и совместима со всеми вспышками Speedlight от Nikon. Полностью поддерживается улучшенное беспроводное управление по радиоканалу для использования универсальной вспышки SB-5000. Возможности высокоскоростной передачи данных фотокамеры и беспроводное соединение облегчают передачу ваших изображений.
Характеристики:
- Тип
Цифровая зеркальная фотокамера
- Байонет объектива
Байонет F Nikon (с сопряжением АФ и контактами АФ)
- Эффективный угол зрения
Формат FX Nikon
- Матрица
КМОП-матрица формата FX размером 35,9 x 23,9 мм
- Общее число пикселей
25,28 млн
- Система удаления пыли
Функция очистки матрицы, эталонные данные для удаления пыли (требуется программное обеспечение Capture NX-D)
- Эффективное число пикселей
24,5 млн
- Размер изображения (в пикселях)
Область изображения FX (36 × 24): (большой) 6048 x 4024 (24,3 млн), (средний) 4528 x 3016 (13,7 млн), (маленький) 3024 x 2016 (6,1 млн). Область изображения DX (24 × 16): (большой) 3936 x 2624 (10,3 млн), (средний) 2944 x 1968 (5,8 млн), (маленький) 1968 x 1312 (2,6 млн). Область изображения 1 : 1 (24 x 24): (большой) 4016 x 4016 (16,1 млн), (средний) 3008 x 3008 (9,0 млн), (маленький) 2000 x 2000 (4,0 млн). Область изображения 16 : 9 (36 x 20): (большой) 6048 x 3400 (20,6 млн), (средний) 4528 x 2544 (11,5 млн), (маленький) 3024 x 1696 (5,1 млн). Фотографии, сделанные при съемке видеороликов с размером кадра 3840 x 2160: 3840 x 2160.
- Фотографии, сделанные при съемке видеороликов с другими размерами кадра: 1920 x 1080.
Хранение данных — формат файлов
- NEF (RAW): 12- или 14-разрядный, обычное сжатие или сжатие без потерь, JPEG: совместимый с базовым форматом JPEG; доступны уровни сжатия: с высоким уровнем качества (прибл. 1 : 4), со средним уровнем качества (прибл. 1 : 8) или с низким уровнем качества (прибл. 1 : 16); приоритет размера и функция сжатия «Оптимальное качество», NEF (RAW)+JPEG: один снимок, записанный в обоих форматах: NEF (RAW) и JPEG.
- Система Picture Control
«Авто», «Стандартный», «Нейтральный», «Насыщенный», «Монохромный», «Портрет», «Пейзаж» и «Равномерный», творческие режимы Picture Control («Сон», «Утро», «Поп», «Воскресенье», «Мрачность», «Драматичность», «Тишина», «Выбеливание», «Меланхолия», «Чистота», «Деним», «Игрушка», «Сепия», «Синий», «Красный», «Розовый», «Уголь», «Графит», «Сажа»); возможность изменения выбранного режима Picture Control и сохранения пользовательских режимов Picture Control
- Носители данных
Карты памяти SD, SDHC (с поддержкой интерфейса UHS-II), SDXC (с поддержкой интерфейса UHS-II)
- Двойные гнезда для карт памяти
2 карты Secure Digital (SD); карту в гнезде 2 можно использовать в случае переполнения, для резервного копирования, а также для раздельного хранения изображений в форматах NEF (RAW) и JPEG. Кроме того, поддерживается копирование снимков с одной карты на другую.
- Файловая система
DCF 2.0, Exif 2.31
- Видоискатель
Зеркальный прямой видоискатель с пентапризмой
- Покрытие кадра
FX: прибл. 100 % по горизонтали и 100 % по вертикали, DX: прибл. 97 % по горизонтали и 97 % по вертикали, 1 : 1: прибл. 97 % по горизонтали и 100 % по вертикали, 16 : 9: прибл. 100 % по горизонтали и 97 % по вертикали
- Увеличение
Прибл. 0,7-кратное (для объектива 50 мм с диафрагмой f/1,4, сфокусированного на бесконечность; с коррекцией -1,0 м-¹)
- Точка фокуса видоискателя
21 мм (-1,0 м-¹; от центральной поверхности линзы окуляра видоискателя)
- Диоптрийная настройка
От –3 до +1 м-¹
- Фокусировочный экран
Матовый экран типа В BriteView VIII с фокусировочными рамками зоны АФ (возможно отображение сетки кадрирования)
- Зеркало
Быстро-возвратного типа
- Предварительный просмотр глубины резкости
Доступно. При нажатии кнопки Pv устанавливается значение диафрагмы объектива, выбранное пользователем (режимы А и М) или фотокамерой (режимы P и S)
- Диафрагма объектива
Мгновенно-возвратного типа с электронным управлением
- Совместимые объективы
Типы G, E и D (некоторые ограничения применяются к объективам PC), другие объективы AF NIKKOR (кроме объективов IX NIKKOR и объективов для F3AF), объективы AI-P NIKKOR, объективы DX (с использованием области изображения DX (24 × 16)), объективы AI без микропроцессора (только в режимах A и M), при съемке с использованием видоискателя электронный дальномер можно использовать с объективами с максимальной диафрагмой f/5,6 или больше. С объективами с максимальной диафрагмой f/8 или больше электронный дальномер поддерживает 11 точек фокусировки.
- Тип затвора
Механический затвор с вертикальным ходом шторок и электронным управлением; электронный спуск передней шторки; электронный затвор
- Выдержка
От 1/8000 до 30 секунд (выбор шага 1/3 или 1/2 EV, возможность увеличения до 900 с в режиме M); выдержка от руки, длительная выдержка, X200
- Выдержка синхронизации
X=1/200 с; синхронизация с затвором при выдержке 1/200 с или более длинной; поддерживается автоматическая высокоскоростная синхронизация FP
- Режимы съемки
S (покадровый), CL (непрерывный низкоскоростной), CH (непрерывный высокоскоростной), Q (тихий спуск затвора), QC (тихий непрерывный спуск затвора), автоспуск, MUP (подъем зеркала)
- Скорость съемки
До 7 кадров в секунду. CL: от 1 до 6 кадров в секунду (съемка с помощью видоискателя); от 1 до 3 кадров в секунду (съемка в режиме live view). CH: 7 кадров в секунду; при съемке изображений в формате NEF/RAW во время бесшумной фотосъемки: 8 кадров в секунду (глубина цвета 14 бит) или 12 кадров в секунду (глубина цвета 12 бит) QC: 3 кадра в секунду
- Автоспуск
2 с, 5 с, 10 с, 20 с; от 1 до 9 экспозиций с интервалом 0,5; 1; 2 или 3 с
- Замер экспозиции
Съемка с использованием видоискателя: TTL-замер экспозиции с помощью датчика RGB с разрешением приблизительно 180 000 пикселей; Live view: TTL-замер экспозиции, выполняемый матрицей
- Метод замера экспозиции
Матричный: 3D цветовой матричный замер III (объективы типов G, E и D); цветовой матричный замер III (прочие объективы со встроенным микропроцессором); цветовой матричный замер экспозиции (доступен с объективами без микропроцессора, если в настройках фотокамеры указаны параметры объектива). Центровзвешенный: 75 % вклада вносит круг диаметром 12 мм в центре кадра; диаметр круга можно изменять на 8, 15 или 20 мм, или использовать взвешенное усреднение по всей области кадра (объективы без микропроцессора и AF-S Fisheye NIKKOR 8-15mm f/3.5-4.5E ED используют круг диаметром 12 мм). Точечный: замер в круге диаметром 4 мм (около 1,5 % кадра), центрированном по выбранной точке фокусировки (по центральной точке фокусировки, если используется объектив без микропроцессора или AF-S Fisheye NIKKOR 8-15mm f/3.5-4.5E ED). Замер по ярким участкам: доступен с объективами типа G, E и D.
- Диапазон (100 единиц ISO, объектив со светосилой f/1,4, 20 °C)
Матричный или центровзвешенный замер: от –3 до +20 EV. Точечный замер: от 2 до 20 EV. Замер по ярким участкам: от 0 до 20 EV
- Сопряжение с экспонометром
Со встроенным микропроцессором, AI
- Режим
Автоматические режимы; программный автоматический режим с гибкой программой (P); автоматический режим с приоритетом выдержки (S); автоматический режим с приоритетом диафрагмы (A); ручной (M); режимы спецэффектов (EFCT) («Ночное видение»; «Суперяркие»; «Поп»; «Фотоиллюстрация»; «Эффект игрушечной камеры»; «Эффект миниатюры»; «Выборочный цвет»; «Силуэт»; «Высокий ключ»; «Низкий ключ»); пользовательские настройки (U1 и U2)
- Коррекция экспозиции
От –5 до +5 EV; от –3 до +3 EV при съемке видеороликов (с шагом 1/3 или 1/2 EV) в режимах P, S, A, M и EFCT
- Блокировка экспозиции
Освещенность блокируется на измеренном значении
- Чувствительность ISO
От 100 до 51 200 единиц ISO с шагом 1/3 или 1/2 EV; также можно установить значения прибл. на 0,3, 0,5, 0,7 или 1 EV (эквивалентно 50 единицам ISO) меньше 100 единиц ISO либо значения прибл. на 0,3, 0,5, 0,7, 1 или 2 EV (эквивалентно 204 800 единицам ISO) больше 51 200 единиц ISO; возможность автоматического управления чувствительностью ISO (рекомендуемый индекс экспозиции)
Активный D-Lighting
- Набор доступных для выбора значений: «Авто», «Сверхусиленный», «Усиленный», «Нормальный», «Умеренный» или «Выкл.»
Автофокусировка
- Съемка с использованием видоискателя: определение фазы TTL выполняется с помощью усовершенствованного модуля автофокусировки Multi-CAM 3500 II с поддержкой 51 точки фокусировки (включая 15 датчиков перекрестного типа; f/8 поддерживается 11 датчиками); поддержка тонкой настройки автофокусировки. Live view: гибридная АФ с определением фазы/АФ с функцией определения контраста, определяется матрицей; поддержка тонкой настройки автофокусировки.
- Диапазон срабатывания
Съемка с использованием видоискателя: от –3 до +19 EV; Live view²: от –5 до +19 EV; от –7 до +19 EV с АФ при слабой освещенности
Привод объектива
- Покадровая следящая АФ (AF-S), непрерывная следящая АФ (AF-C), автоматическое переключение режимов АФ (AF-A; доступна только в режиме фотосъемки); постоянная АФ (AF-F; доступна только в режиме видеосъемки), прогнозирующая следящая фокусировка, включающаяся автоматически в зависимости от состояния объекта, ручная фокусировка (M): возможно использование электронного дальномера
- Точки фокусировки
Съемка с использованием видоискателя: 51 точка при выборе параметра [Все точки] для пользовательской настройки a6 [Используемые точки фокусировки], 11 точек при выборе параметра [Через одну], Live view: 273 точки при выборе параметра [Все точки] для пользовательской настройки a6 [Используемые точки фокусировки], 77 точек при выборе параметра [Через одну]
Режим зоны АФ
- Съемка с использованием видоискателя: одноточечная АФ, 9-, 21- или 51-точечная динамическая АФ, 3D слежение, групповая АФ, автоматический выбор зоны АФ. Live view: точечная АФ (доступна только в режиме фотосъемки, покадровая следящая АФ/AF-S), одноточечная АФ, динамическая АФ (доступна только в режиме фотосъемки, непрерывная следящая АФ/AF-C), широкая область АФ (S), широкая область АФ (L), автоматический выбор зоны АФ
- Блокировка фокусировки
Фокусировка блокируется нажатием спусковой кнопки затвора наполовину (покадровая следящая АФ/AF-S) или нажатием кнопки «AE-L/AF-L» (АЭ-Б/АФ-Б)
- Встроенная вспышка
Съемка с использованием видоискателя: управление вспышкой TTL выполняется с помощью датчика RGB с разрешением приблизительно 180 000 тыс. пикселей; съемка в режиме live view: управление вспышкой TTL выполняется матрицей; сбалансированная заполняющая вспышка i-TTL для цифровых зеркальных фотокамер используется при матричном и центровзвешенном замере экспозиции, а также при замере экспозиции по ярким участкам; стандартная заполняющая вспышка i-TTL для цифровых зеркальных фотокамер — при точечном замере
- Режим вспышки
Синхронизация по передней шторке, подавление эффекта «красных глаз», медленная синхронизация, медленная синхронизация с подавлением эффекта «красных глаз», медленная синхронизация по задней шторке, выключена
- Коррекция вспышки
От –3 до +1 EV с шагом 1/3 или 1/2 EV в режимах P, S, A и M
- Индикатор готовности вспышки
Светится, если полностью заряжена дополнительная вспышка; мигает после срабатывания вспышки на полную мощность
- Башмак для принадлежностей
«Горячий» башмак стандарта ISO 518 с синхронизирующим контактом, контактом для передачи данных и предохраняющим фиксатором
Система креативного освещения Nikon
- Управление вспышкой i-TTL, улучшенное беспроводное управление по радиоканалу, улучшенное беспроводное управление по оптическому каналу, моделирующий свет, блокировка мощности вспышки, передача информации о цветовой температуре, автоматическая высокоскоростная синхронизация FP, вспомогательная подсветка АФ при автофокусировке с несколькими зонами (съемка с помощью видоискателя), единое управление вспышкой
- Синхроконтакт
Переходник синхроконтакта AS-15 (приобретается дополнительно)
- Баланс белого
«Авто» (3 варианта), «Автоматический для естественного освещения», «Прямой солнечный свет», «Облачно», «Тень», «Лампы накаливания», «Лампы дневного света» (7 вариантов), «Вспышка», «Выбор цветовой температуры» (2500–10 000 К), «Ручная настройка» (можно сохранить до 6 значений, в режиме Live view можно измерить точечный баланс белого), для всех значений, кроме выбора цветовой температуры, доступна тонкая настройка
- Брекетинг баланса белого
«Экспозиция» и/или «Вспышка», «Баланс белого» и «Активный D-Lighting» (ADL)
- Live view — режимы
Live view для фотографий, Live view для видеороликов
Видеоролики — замер экспозиции
- Замер экспозиции TTL с помощью матрицы фотокамеры
Видеоролики — метод замера экспозиции
Матричный, центровзвешенный или замер по ярким участкам
- Видеоролики — размер кадра (в пикселях) и частота кадров
3840 x 2160 (4K UHD); 30p (прогрессивная), 25p, 24p. 1920 x 1080; 120p, 100p, 60p, 50p, 30p, 25p, 24p. 1920 x 1080 (замедленная съемка); 30p x4, 25p x4, 24p x5. Фактическая частота кадров для 120p, 100p, 60p, 50p, 30p, 25p и 24p составляет 119,88, 100, 59,94, 50, 29,97, 25 и 23,976 кадра в секунду соответственно
- Видеоролики — формат файла
MOV, MP4
- Видеоролики — сжатие
H.264/MPEG-4 Advanced Video Coding
- Видеоролики — формат записи звука
Линейный PCM, AAC
- Видеоролики — устройство записи звука
Встроенный стерео- или внешний микрофон с аттенюатором; возможность регулировки чувствительности
- Видеоролики — чувствительность ISO
Ручной выбор (от 100 единиц ISO до 51 200; выбор шага 1/3 или 1/2 EV), также можно установить значение прибл. на 0,3, 0,5, 0,7, 1 или 2 EV (эквивалент 204 800 единиц ISO) выше 51 200 единиц ISO; автоматическое управление чувствительностью ISO (от 100 единиц ISO до Hi-2) с возможностью выбора верхнего предельного значения.
- Видеоролик — другие параметры
Запись цейтраферного видео, электронное подавление вибраций, отметки времени, выводы видео — логарифмический (N-Log) и HDR (HLG)
- Монитор
Отклоняемый сенсорный ЖК-монитор TFT с диагональю 8 см, разрешением прибл. 2359 тыс. точек (XGA), углом обзора 170°, практически стопроцентным покрытием кадра, ручной регулировкой (11 уровней) яркости и регулировкой цветового баланса
- Просмотр
Полнокадровый просмотр и просмотр уменьшенных изображений (4, 9, 72 изображ. или календарь) с увеличением при просмотре, увеличение с обрезкой при просмотре, просмотр видео, показ слайдов (снимков и/или видеороликов), отображение гистограммы, отображение засветки, информация о снимке, отображение данных о местоположении, оценка снимков, автоматический поворот изображения и индексная маркировка
USB
- Разъем типа C (SuperSpeed USB); рекомендуется подключение к встроенному порту USB
- Выход HDMI
Разъем HDMI типа C
- Аудиовход
Стереофонический мини-разъем (диаметром 3,5 мм; поддерживается питание при подключении)
- Аудиовыход
- Стереофонический мини-разъем (диаметром 3,5 мм)
Разъем(ы) для принадлежностей
- Встроенный (может использоваться с такими принадлежностями, как кабель дистанционного управления MC-DC2)
Стандарты Wi-Fi (беспроводной локальной сети)
IEEE 802.11b/g/n/a/ac, 2412–2462 МГц (канал 11) и 5180–5320 МГц, диапазон 2,4 ГГц: 2,9 дБм, диапазон 5 ГГц: 8,7 дБм, открытая система, WPA2-PSK
- Стандарты Bluetooth
Спецификация Bluetooth версии 4.2; Bluetooth: от 2402 до 2480 МГц, Bluetooth Low Energy: от 2402 до 2480 МГц; Bluetooth: –2,6 дБм, Bluetooth Low Energy: –4,1 дБм; диапазон: прибл. 10 м
- Батарея
Одна литий-ионная аккумуляторная батарея EN-EL15b
- Сетевой блок питания
Сетевой блок питания EH-5d/EH-5c/EH-5b; необходим разъем питания EP-5B (приобретается дополнительно)
- Штативное гнездо
1/4 дюйма (ISO 1222)
- Размеры (Ш x В x Д)
Прибл. 143,5 x 115,5 x 76 мм
- Вес
Прибл. 840 г с батареей и картой памяти SD, но без защитной крышки; прибл. 755 г (только корпус фотокамеры)
Рабочая среда — температура
от 0 до +40 °C
- Рабочая среда — влажность
Не более 85 % (без конденсации)