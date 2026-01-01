Nikon D780 Kit 24-120mm f/4 ED VR зеркальный фотоаппарат

Описание

В полнокадровой фотокамере D780 предусмотрена быстрая специальная система гибридной АФ для съемки в режиме Live view, а также быстрая и надежная система АФ с определением фазы для съемки с видоискателем. В режиме Live view высокоточная система АФ обеспечивает охват с 273 точками АФ и АФ с распознаванием глаз. При съемке с видоискателем вы можете использовать 51-точечную систему АФ от Nikon с флагманскими возможностями слежения.

АФ при съемке с видоискателем

51-точечная система АФ с определением фазы обеспечивает работу при освещенности вплоть до −3 EV, а яркий оптический видоискатель позволяет в реальном времени точно отслеживать движущийся объект, который вы снимаете. Отслеживайте объекты со скоростью молнии, даже при слабом освещении.

Гарантированный захват цели

При съемке с видоискателем 51-точечная система АФ позволяет мгновенно адаптироваться благодаря быстрому переключению между улучшенными режимами АФ. Режим групповой АФ обеспечивает быстрое наведение на объект и улучшенную изоляцию фона.

АФ при съемке Live view

При съемке в режиме Live view 273-точечная система гибридной АФ покрывает прибл. 90 % кадра по горизонтали и 90 % по вертикали. Благодаря отклоняемому экрану можно свободно снимать с высоких и низких ракурсов, а также использовать функцию сенсорного спуска и сенсорной автофокусировки.

Четкие изображения при любом освещении

273-точечная система гибридной АФ обеспечивает работу при освещенности вплоть до −4 EV при съемке с объективами с максимальной диафрагмой f/2 или шире. В очень темных сценах вы можете активировать АФ при слабой освещенности и повысить чувствительность до −6 EV с помощью АЭ.

Передайте взгляд

При фотосъемке в режиме Live view интеллектуальная система гибридной АФ с функцией АФ с распознаванием глаз может фиксироваться на глазах человека. Независимо от того, находится ли он среди других людей или нет. При обнаружении глаз нескольких людей для выбора желаемого объекта фокусировки воспользуйтесь мультиселектором. Фотокамера будет фокусироваться на выбранных глазах, даже если ваш объект постоянно движется.

Запечатлейте бесценные секунды

Оцените серийную съемку со скоростью до 7 кадров в секунду с АФ/АЭ при съемке с видоискателем. Получите возможность снимать до 12 кадров в секунду с использованием бесшумной фотосъемки в режиме Live view. Вы получаете изображения с полным разрешением, даже при съемке в формате RAW.

Непрерывная сверхскоростная съемка

Хотите показать каждое движение? Снимайте в режиме Live view, и вы сможете делать снимки Full HD (2 МП) со скоростью до 120 кадров в секунду. Или делать снимки в формате 4K/UHD (8 МП) со скоростью до 30 кадров в секунду.

Все преграды снесены — сосредоточьтесь на творчестве. Надежная герметизация и прочный корпус из магниевого сплава гарантируют, что фотокамера D780 готова к работе в любом месте и в любых условиях. Два гнезда поддерживают быстрые SD-карты UHS-II, которые легко справляются с высокой скоростью серийной съемки и сохраняют буфер свободным. Благодаря выступающей рукоятке и большому ресурсу работы батареи этой фотокамерой можно снимать с утра до самой ночи.

Ключевые настройки можно быстро адаптировать с помощью сенсорного экрана или дисков управления. При съемке с ручной фокусировкой электронный дальномер фотокамеры помогает проверить, находится ли выбранная точка фокусировки в фокусе.

Благодаря меню обработки в фотокамере можно легко кадрировать изображения прямо на месте (теперь также по горизонтали или по вертикали). Вы можете удалить ненужные снимки только на карте в одном гнезде или на двух картах одновременно.

Захватывающие виды. Молниеносные движения. Полнокадровая КМОП-матрица с обратной подсветкой и разрешением 24,5 МП, а также процессор EXPEED 6 для обработки изображений создают изображения с низким уровнем шума и невероятным динамическим диапазоном как при высоких, так и при низких значениях ISO. 180K-пиксельный датчик RGB и улучшенная система распознавания сюжетов как в фотокамере D850 позволяют повысить точность замера экспозиции.

Диапазон чувствительности ISO от 100 до 51 200, расширяемый до невероятных 204 800 и снижаемый вплоть до 50 единиц ISO, позволяет мгновенно адаптироваться к изменяющемуся освещению. Получите насыщенные тона при ярком солнечном свете. Раскройте детали и нюансы при слабом освещении.

Выдержки от 1/8000 до 900 с дают вам больше возможностей для игры со временем. Легко синхронизируйте вспышки Speedlight от Nikon на высокой скорости для создания уникальных динамичных снимков движущихся объектов. Или замедлите движение, передавая красоту завораживающих следов света и ночных пейзажей.

Фотокамера D780 позволяет работать непосредственно с любыми объективами NIKKOR с байонетом F и совместима со всеми вспышками Speedlight от Nikon. Полностью поддерживается улучшенное беспроводное управление по радиоканалу для использования универсальной вспышки SB-5000. Возможности высокоскоростной передачи данных фотокамеры и беспроводное соединение облегчают передачу ваших изображений.

Характеристики: