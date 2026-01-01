Nikon D7500 Kit 18-140 VR зеркальный фотоаппарат

Технические характеристики:
- КМОП-матрица формата DX размером 23,5x15,7мм
- Общее число пикселей 21,51 млн
- Эффективное число пикселей 20,9 млн.
- Размер изображения Область изображения DX (24x16), (большой) 5568x3712 (20,6млн), (средний) 4176x2784 (11,6млн), (маленький) 2784x1856 (5,1млн); область изображения 1,3x(18x12), (большой) 4272x2848 (12,1млн), (средний) 3200x2136 (6,8млн), (маленький) 2128x1424 (3млн); фотографии с областью изображения DX, снятые при видеосъемке, (большой) 5568x3128 (17,4млн), (средний) 4176x2344 (9,7млн), (маленький) 2784x1560 (4,3млн); фотографии с областью изображения 1,3X, снятые при видеосъемке, (большой) 4272x2400 (10,2млн), (средний) 3200x1800 (5,7млн), (маленький) 2128x1192 (2,5млн); фотографии, снятые при видеосъемке с размером кадра 3840x2160: 3840x2160 (8,2млн)
- Байонет F Nikon (с сопряжением АФ и контактами АФ)
- Зеркальный прямой видоискатель с пентапризмой, зеркало быстро-возвратного действия.
- Увеличение прибл. 0,94-кратное (для объектива 50мм с диафрагмой f/1,4, сфокусированного на бесконечность; с коррекцией –1,0м-1)
- Точка фокуса видоискателя 18,5мм (–1,0м–1; от центральной поверхности линзы окуляра видоискателя)
- Матовый фокусировочный экран BriteView Clear Matte Mark II типа В с рамками зоны АФ (возможно отображение сетки кадрирования)
- Механический затвор с вертикальным ходом шторок и электронным управлением; электронный спуск передней шторки доступен в режиме съемки с подъемом зеркала
- Выдержка от 1/8000 до 30с с шагом 1/3 или ½ EV, выдержка от руки, длительная выдержка, X250
- Выдержка синхронизации X=1/250 с; синхронизация с затвором при выдержке 1/320 с или длиннее (дальность действия вспышки уменьшается при выдержках от 1/320 до 1/250с)
- Режим съемки S (покадровый), CL (непрерывный низкоскоростной), CH (непрерывный высокоскоростной), Q (тихий спуск затвора), QC (тихий непрерывный спуск затвора), автоспуск, MUP (подъем зеркала)
- Скорость съемки до 8 кадров в секунду; CL: 1–7 кадров в секунду; CH: 8 кадров в секунду;
- Автоспуск 2 с, 5 с, 10 с, 20 с; от 1 до 9 экспозиций с интервалом 0,5; 1; 2 или 3 с
- TTL-замер экспозиции с помощью датчика RGB с разрешением приблизительно 180 000 тыс. пикселей
- Коррекция экспозиции: возможность регулировки в диапазоне от –5 до +5 EV с шагом 1/3 или ½ EV в режимах P, S, A, M, SCENE (Сюжет) и EFFECTS (Спецэффекты)
- ISO от 100 до 51 200 единиц ISO с шагом 1/3 или ½ EV. Также можно установить значение приблизительно на 0,3; 0,5; 0,7 или 1 EV (эквивалент 50 единиц ISO) ниже чувствительности 100 единиц ISO, либо значение приблизительно на 0,3; 0,5; 0,7; 1; 2; 3; 4 или 5 EV (эквивалент 1 640 000 единиц ISO) выше чувствительности 51 200 единиц ISO; имеется возможность автоматического управления чувствительностью ISO
- Расширенный модуль автофокусировки Nikon Advanced Multi-CAM 3500 II с определением фазы TTL, точной настройкой, 51 точкой фокусировки (включая 15 датчиков перекрестного типа; 1 датчик поддерживает диафрагму f/8) и вспомогательной подсветкой АФ (дальность действия прибл. 0,5–3 м)
- Формат файлов NEF (RAW): 12- или 14-разрядный, обычное сжатие или сжатие без потерь, JPEG: совместимый с базовым форматом JPEG с высоким (сжатие прибл. 1:4), обычным (прибл. 1:8) или низким (сжатие прибл. 1:16) уровнем качества; доступно сжатие с оптимальным качеством; NEF (RAW)+JPEG: один снимок, записанный в обоих форматах: NEF (RAW) и JPEG.
- Формат файлов видеороликов MOV, MP4
- Встроенная вспышка ведущее число прибл. 12; 12 при ручном режиме вспышки (м, 100 единиц ISO, 20°C)
- Управление вспышкой TTL: управление вспышкой i-TTL с помощью датчика RGB с разрешением приблизительно 180000 тыс. пикселей доступно со встроенной вспышкой; сбалансированная заполняющая вспышка i-TTL для цифровых зеркальных фотокамер используется при матричном и центровзвешенном замере экспозиции, а также при замере экспозиции по ярким участкам; стандартная заполняющая вспышка i-TTL для цифровых зеркальных фотокамер — при точечном замере
- «Горячий» башмак стандарта ISO 518 с синхронизирующим контактом, контактом для передачи данных и предохраняющим фиксатором
- Live view для фотографий, Live view для видеороликов
- Отклоняемый сенсорный ЖК-монитор TFT с диагональю 8 см, углом обзора 170°, практически стопроцентным покрытием кадра, ручной регулировкой яркости, включением и отключением экрана с помощью датчика видоискателя
- Карты памяти SD, SDHC (с поддержкой интерфейса UHS-I), SDXC (с поддержкой интерфейса UHS-I)
- Высокоскоростной USB с разъемом Micro-B, разъем HDMI типа C, стереофонический мини-разъем (диаметром 3,5 мм)
- Беспроводные контроллеры дистанционного управления: WR-1, WR-R10 (приобретаются дополнительно). Кабель дистанционного управления: MC-DC2 (приобретается дополнительно). Устройство GPS: GP-1/GP-1A (приобретается дополнительно)
- Литий-ионная аккумуляторная батарея EN-EL15a, сетевой блок питания EH-5c; необходим разъем питания EP-5B (приобретается дополнительно)
- Размер 135,5x104x72,5 мм
- Вес прибл. 640 г (только корпус фотокамеры)