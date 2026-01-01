Nikon D7500 Body зеркальный фотоаппарат

Артикул: OLE-2388

Зеркальный фотоаппарат с КМОП-матрицей формата DX с разрешением 20,9 мегапикселя. EXPEED 5. 180K-пиксельный датчик RGB для замера экспозиции. Байонет F Nikon. Выдержка 1/8000 до 30с, ISO 100 до 51 200 единиц ISO. Серийная съемка 8 кадров/сек. Видео в формате 4K/UHD. Отклоняемый сенсорный ЖК-монитор TFT с диагональю 8 см, углом обзора 170°.