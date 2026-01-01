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Nikon D7500 Body зеркальный фотоаппарат
Nikon D7500 Body зеркальный фотоаппарат
Nikon D7500 Body зеркальный фотоаппарат
Nikon D7500 Body зеркальный фотоаппарат

Nikon D7500 Body зеркальный фотоаппарат

Nikon
Артикул: OLE-2388

Зеркальный фотоаппарат с КМОП-матрицей формата DX с разрешением 20,9 мегапикселя. EXPEED 5. 180K-пиксельный датчик RGB для замера экспозиции. Байонет F Nikon. Выдержка 1/8000 до 30с, ISO 100 до 51 200 единиц ISO. Серийная съемка 8 кадров/сек. Видео в формате 4K/UHD. Отклоняемый сенсорный ЖК-монитор TFT с диагональю 8 см, углом обзора 170°. 

Описание

Технические характеристики:

  • КМОП-матрица формата DX размером 23,5x15,7мм
  • Общее число пикселей 21,51 млн
  • Эффективное число пикселей 20,9 млн.
  • Размер изображения Область изображения DX (24x16), (большой) 5568x3712 (20,6млн), (средний) 4176x2784 (11,6млн), (маленький) 2784x1856 (5,1млн); область изображения 1,3x(18x12), (большой) 4272x2848 (12,1млн), (средний) 3200x2136 (6,8млн), (маленький) 2128x1424 (3млн); фотографии с областью изображения DX, снятые при видеосъемке, (большой) 5568x3128 (17,4млн), (средний) 4176x2344 (9,7млн), (маленький) 2784x1560 (4,3млн); фотографии с областью изображения 1,3X, снятые при видеосъемке, (большой) 4272x2400 (10,2млн), (средний) 3200x1800 (5,7млн), (маленький) 2128x1192 (2,5млн); фотографии, снятые при видеосъемке с размером кадра 3840x2160: 3840x2160 (8,2млн)
  • Байонет F Nikon (с сопряжением АФ и контактами АФ)
  • Зеркальный прямой видоискатель с пентапризмой, зеркало быстро-возвратного действия.
  • Увеличение прибл. 0,94-кратное (для объектива 50мм с диафрагмой f/1,4, сфокусированного на бесконечность; с коррекцией –1,0м-1)
  • Точка фокуса видоискателя 18,5мм (–1,0м–1; от центральной поверхности линзы окуляра видоискателя)
  • Матовый фокусировочный экран BriteView Clear Matte Mark II типа В с рамками зоны АФ (возможно отображение сетки кадрирования)
  • Механический затвор с вертикальным ходом шторок и электронным управлением; электронный спуск передней шторки доступен в режиме съемки с подъемом зеркала
  • Выдержка от 1/8000 до 30с с шагом 1/3 или ½ EV, выдержка от руки, длительная выдержка, X250
  • Выдержка синхронизации X=1/250 с; синхронизация с затвором при выдержке 1/320 с или длиннее (дальность действия вспышки уменьшается при выдержках от 1/320 до 1/250с)
  • Режим съемки S (покадровый), CL (непрерывный низкоскоростной), CH (непрерывный высокоскоростной), Q (тихий спуск затвора), QC (тихий непрерывный спуск затвора), автоспуск, MUP (подъем зеркала)
  • Скорость съемки до 8 кадров в секунду; CL: 1–7 кадров в секунду; CH: 8 кадров в секунду;
  • Автоспуск 2 с, 5 с, 10 с, 20 с; от 1 до 9 экспозиций с интервалом 0,5; 1; 2 или 3 с
  • TTL-замер экспозиции с помощью датчика RGB с разрешением приблизительно 180 000 тыс. пикселей
  • Коррекция экспозиции: возможность регулировки в диапазоне от –5 до +5 EV с шагом 1/3 или ½ EV в режимах P, S, A, M, SCENE (Сюжет) и EFFECTS (Спецэффекты)
  • ISO от 100 до 51 200 единиц ISO с шагом 1/3 или ½ EV. Также можно установить значение приблизительно на 0,3; 0,5; 0,7 или 1 EV (эквивалент 50 единиц ISO) ниже чувствительности 100 единиц ISO, либо значение приблизительно на 0,3; 0,5; 0,7; 1; 2; 3; 4 или 5 EV (эквивалент 1 640 000 единиц ISO) выше чувствительности 51 200 единиц ISO; имеется возможность автоматического управления чувствительностью ISO
  • Расширенный модуль автофокусировки Nikon Advanced Multi-CAM 3500 II с определением фазы TTL, точной настройкой, 51 точкой фокусировки (включая 15 датчиков перекрестного типа; 1 датчик поддерживает диафрагму f/8) и вспомогательной подсветкой АФ (дальность действия прибл. 0,5–3 м)
  • Формат файлов NEF (RAW): 12- или 14-разрядный, обычное сжатие или сжатие без потерь, JPEG: совместимый с базовым форматом JPEG с высоким (сжатие прибл. 1:4), обычным (прибл. 1:8) или низким (сжатие прибл. 1:16) уровнем качества; доступно сжатие с оптимальным качеством; NEF (RAW)+JPEG: один снимок, записанный в обоих форматах: NEF (RAW) и JPEG.
  • Формат файлов видеороликов MOV, MP4
  • Встроенная вспышка ведущее число прибл. 12; 12 при ручном режиме вспышки (м, 100 единиц ISO, 20°C)
  • Управление вспышкой TTL: управление вспышкой i-TTL с помощью датчика RGB с разрешением приблизительно 180000 тыс. пикселей доступно со встроенной вспышкой; сбалансированная заполняющая вспышка i-TTL для цифровых зеркальных фотокамер используется при матричном и центровзвешенном замере экспозиции, а также при замере экспозиции по ярким участкам; стандартная заполняющая вспышка i-TTL для цифровых зеркальных фотокамер — при точечном замере
  • «Горячий» башмак стандарта ISO 518 с синхронизирующим контактом, контактом для передачи данных и предохраняющим фиксатором
  • Live view для фотографий, Live view для видеороликов
  • Отклоняемый сенсорный ЖК-монитор TFT с диагональю 8 см, углом обзора 170°, практически стопроцентным покрытием кадра, ручной регулировкой яркости, включением и отключением экрана с помощью датчика видоискателя
  • Карты памяти SD, SDHC (с поддержкой интерфейса UHS-I), SDXC (с поддержкой интерфейса UHS-I)
  • Высокоскоростной USB с разъемом Micro-B, разъем HDMI типа C, стереофонический мини-разъем (диаметром 3,5 мм)
  • Беспроводные контроллеры дистанционного управления: WR-1, WR-R10 (приобретаются дополнительно). Кабель дистанционного управления: MC-DC2 (приобретается дополнительно). Устройство GPS: GP-1/GP-1A (приобретается дополнительно)
  • Литий-ионная аккумуляторная батарея EN-EL15a, сетевой блок питания EH-5c; необходим разъем питания EP-5B (приобретается дополнительно)
  • Размер 135,5x104x72,5 мм
  • Вес прибл. 640 г (только корпус фотокамеры)

Комплектация

  • Nikon D7500 Body
  • Резиновый наглазник DK-28,
  • защитная крышка BF-1B,
  • литий-ионная аккумуляторная батарея EN-EL15a (с защитной крышкой),
  • зарядное устройство MH-25a,
  • крышка окуляра DK-5,
  • ремень фотокамеры AN-DC3 BK,
  • USB-кабель E20

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