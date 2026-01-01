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Nikon Coolpix P950 цифровой аппарат
Nikon Coolpix P950 цифровой аппарат
Nikon Coolpix P950 цифровой аппарат
Nikon Coolpix P950 цифровой аппарат
Nikon Coolpix P950 цифровой аппарат

Nikon Coolpix P950 цифровой аппарат

Nikon
Артикул: OLE-2397

Компактная фотокамера с КМОП-матрицей с боратной подсветкой с разрешением 16,0 мегапикселя. Выдержка 1/2000 до 1с, ISO 100 до 1600. Видеоролики с разрешением 4K/UHD и стереозвуком. Система оптического подавления вибраций Dual Detect Optical VR. ЖК-монитор TFT 8,1см. Объектив NIKKOR со 83-кратным оптическим зумом (фокусное расстояние 4,3-357мм, диафрагма  f/2,8–6,5)

Описание

Характеристики:

  • Матрица 1/2,3 дюйма, тип КМОП; общее число пикселей: прибл. 16,79млн
  • Эффективное число пикселей 16,0 млн.
  • Объектив NIKKOR с 83-кратным оптическим зумом
  • Фокусное расстояние 4,3–357мм (угол зрения эквивалентен углу зрения объектива с фокусным расстоянием 24–2000мм в формате 35мм)
  • Диафрагма f/2,8–6,5
  • Конструкция объектива 16 элементов в 12 группах
  • Диапазон расстояний фокусировки [W]: прибл. от 50см до бесконечности, [T]: прибл. от 5,0м до бесконечности; макросъемка: [W]: прибл. от 1см до бесконечности, [T]: прибл. от 5,0м до бесконечности (все расстояния измеряются от центра передней поверхности объектива)
  • Электронный видоискатель OLED, 1см, разрешением прибл. 2359тыс. точек с  диоптрийной настройкой (от −3 до +3 м)
  • ЖК-монитор TFT с диагональю 8,1см, разрешением прибл. 921тыс. точек (RGB), широким углом обзора, антибликовым покрытием, 5-уровневой регулировкой яркости и переменным углом наклона
  • Носители данных SD, SDHC, SDXC
  • Формат файлов Фотографии: JPEG, RAW (NRW) (собственный формат Nikon); видеоролики: MP4 (видео: H.264/MPEG-4 AVC, звук: стерео AAC)
  • Размер изображения в пикселях 16 M [4608x3456], 8 M [3264x2448], 4 M [2272x1704], 2 M [1600x1200], 16:9 12 M [4608x2592], 3:2 14 M [4608x3072], 1:1 12 M [3456x3456]
  • Видеоролики размер и частота кадра 2160/30p (4K UHD), 2160/25p (4K UHD), 1080/30p, 1080/25p, 1080/60p, 1080/50p, 720/30p, 720/25p, 720/60p, 720/50p, HS 480/4x, HS 720/2x, HS 1080/0,5x
  • Чувствительность ISO От 100 до 1600 единиц ISO, [100–400], [100–800], [100–1600] (настройка по умолчанию), [100–3200], [100–6400], [100], [200], [400], [800], [1600], [3200] и [6400] доступны в режиме P, S, A, M, U или ручном режиме видео
  • Замер экспозиции Матричный, центровзвешенный, точечный
  • Механический и электронный затвор КМОП
  • Выдержка От 1/2000 до 1 секунды; в режиме P, A: от 1/2000 до 2 секунд (при чувствительности ISO [100–1600]) или от 1/2000 до 30 секунд (когда чувствительность ISO установлена на [100]); в режиме S, M: от 1/4000 (в широкоугольном положении с самым высоким значением числа f (самой маленькой диафрагмой)) до 30 секунд (можно установить чувствительность ISO 3200 или ниже); настройки «Выдержка от руки» и «Длительная выдержка» (можно установить, если чувствительность ISO составляет 1600 или ниже в режиме M): До 60 секунд. При записи видеороликов: от 1/8000 до 1/30 с (при частоте кадров [30 кадров в секунду (30p/60p)]) или от 1/8000 до 1/25 с (при частоте кадров [25 кадров в секунду (25p/50p)])
  • Синхронизация при любой выдержке
  • Шестилепестковая ирисовая диафрагма с электронным управлением
  • Диапазон диафрагмы 10 ступеней с шагом 1/3 EV (W) (режимы A, M)
  • Автоматический TTL режим вспышки с тестирующей предвспышкой
  • Коррекция экспозиции С шагом 1/3EV в диапазоне от –2 до +2EV
  • «Горячий» башмак стандарта ISO 518 с синхронизирующим контактом, контактом для передачи данных и предохраняющим фиксатором
  • Разъем Micro USB (используйте только USB-кабель UC-E21, входящий в комплект поставки), высокоскоростной USB; Разъем HDMI micro (тип D); Стереофонический мини-разъем (диаметром 3,5мм; поддерживается питание при подключении)
  • Одна литий-ионная аккумуляторная батарея EN-EL20a (в комплекте), сетевой блок питания EH-5d; требуется разъем питания EP-5C (приобретается дополнительно)
  • Штативное гнездо 1/4 дюйма
  • Размеры 140,2 х 109,6 х 149,8 мм
  • Вес 1005 гр.

Комплектация

  • Ремень,
  • крышка объектива LC-67,
  • литий-ионная аккумуляторная батарея EN-EL20a,
  • сетевое зарядное устройство EH-73P,
  • USB-кабель UC-E21,
  • бленда объектива HN-CP20

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