Nikon Coolpix P950 цифровой аппарат

Характеристики:
- Матрица 1/2,3 дюйма, тип КМОП; общее число пикселей: прибл. 16,79млн
- Эффективное число пикселей 16,0 млн.
- Объектив NIKKOR с 83-кратным оптическим зумом
- Фокусное расстояние 4,3–357мм (угол зрения эквивалентен углу зрения объектива с фокусным расстоянием 24–2000мм в формате 35мм)
- Диафрагма f/2,8–6,5
- Конструкция объектива 16 элементов в 12 группах
- Диапазон расстояний фокусировки [W]: прибл. от 50см до бесконечности, [T]: прибл. от 5,0м до бесконечности; макросъемка: [W]: прибл. от 1см до бесконечности, [T]: прибл. от 5,0м до бесконечности (все расстояния измеряются от центра передней поверхности объектива)
- Электронный видоискатель OLED, 1см, разрешением прибл. 2359тыс. точек с диоптрийной настройкой (от −3 до +3 м)
- ЖК-монитор TFT с диагональю 8,1см, разрешением прибл. 921тыс. точек (RGB), широким углом обзора, антибликовым покрытием, 5-уровневой регулировкой яркости и переменным углом наклона
- Носители данных SD, SDHC, SDXC
- Формат файлов Фотографии: JPEG, RAW (NRW) (собственный формат Nikon); видеоролики: MP4 (видео: H.264/MPEG-4 AVC, звук: стерео AAC)
- Размер изображения в пикселях 16 M [4608x3456], 8 M [3264x2448], 4 M [2272x1704], 2 M [1600x1200], 16:9 12 M [4608x2592], 3:2 14 M [4608x3072], 1:1 12 M [3456x3456]
- Видеоролики размер и частота кадра 2160/30p (4K UHD), 2160/25p (4K UHD), 1080/30p, 1080/25p, 1080/60p, 1080/50p, 720/30p, 720/25p, 720/60p, 720/50p, HS 480/4x, HS 720/2x, HS 1080/0,5x
- Чувствительность ISO От 100 до 1600 единиц ISO, [100–400], [100–800], [100–1600] (настройка по умолчанию), [100–3200], [100–6400], [100], [200], [400], [800], [1600], [3200] и [6400] доступны в режиме P, S, A, M, U или ручном режиме видео
- Замер экспозиции Матричный, центровзвешенный, точечный
- Механический и электронный затвор КМОП
- Выдержка От 1/2000 до 1 секунды; в режиме P, A: от 1/2000 до 2 секунд (при чувствительности ISO [100–1600]) или от 1/2000 до 30 секунд (когда чувствительность ISO установлена на [100]); в режиме S, M: от 1/4000 (в широкоугольном положении с самым высоким значением числа f (самой маленькой диафрагмой)) до 30 секунд (можно установить чувствительность ISO 3200 или ниже); настройки «Выдержка от руки» и «Длительная выдержка» (можно установить, если чувствительность ISO составляет 1600 или ниже в режиме M): До 60 секунд. При записи видеороликов: от 1/8000 до 1/30 с (при частоте кадров [30 кадров в секунду (30p/60p)]) или от 1/8000 до 1/25 с (при частоте кадров [25 кадров в секунду (25p/50p)])
- Синхронизация при любой выдержке
- Шестилепестковая ирисовая диафрагма с электронным управлением
- Диапазон диафрагмы 10 ступеней с шагом 1/3 EV (W) (режимы A, M)
- Автоматический TTL режим вспышки с тестирующей предвспышкой
- Коррекция экспозиции С шагом 1/3EV в диапазоне от –2 до +2EV
- «Горячий» башмак стандарта ISO 518 с синхронизирующим контактом, контактом для передачи данных и предохраняющим фиксатором
- Разъем Micro USB (используйте только USB-кабель UC-E21, входящий в комплект поставки), высокоскоростной USB; Разъем HDMI micro (тип D); Стереофонический мини-разъем (диаметром 3,5мм; поддерживается питание при подключении)
- Одна литий-ионная аккумуляторная батарея EN-EL20a (в комплекте), сетевой блок питания EH-5d; требуется разъем питания EP-5C (приобретается дополнительно)
- Штативное гнездо 1/4 дюйма
- Размеры 140,2 х 109,6 х 149,8 мм
- Вес 1005 гр.