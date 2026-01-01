Nikon Coolpix P950 цифровой аппарат

Выдержка От 1/2000 до 1 секунды; в режиме P, A: от 1/2000 до 2 секунд (при чувствительности ISO [100–1600]) или от 1/2000 до 30 секунд (когда чувствительность ISO установлена на [100]); в режиме S, M: от 1/4000 (в широкоугольном положении с самым высоким значением числа f (самой маленькой диафрагмой)) до 30 секунд (можно установить чувствительность ISO 3200 или ниже); настройки «Выдержка от руки» и «Длительная выдержка» (можно установить, если чувствительность ISO составляет 1600 или ниже в режиме M): До 60 секунд. При записи видеороликов: от 1/8000 до 1/30 с (при частоте кадров [30 кадров в секунду (30p/60p)]) или от 1/8000 до 1/25 с (при частоте кадров [25 кадров в секунду (25p/50p)])