Nikon Coolpix P1000 цифровой фотоаппарат

Характеристики:
- КМОП-матрица 1/2,3 дюйма; общее число пикселей: прибл. 16,79 млн.
- Эффективное число пикселей 16,0 млн.
- Объектив NIKKOR со 125-кратным оптическим зумом
- Фокусное расстояние 4,3–539мм (угол зрения эквивалентен углу зрения объектива с фокусным расстоянием 24–3000 мм в формате 35мм)
- Диафрагма f/2,8–8
- Конструкция объектива 17 элементов в 12 группах
- Увеличение До 4 раз (угол зрения эквивалентен углу зрения объектива с фокусным расстоянием прибл. 12000мм в формате 35мм); до 3,6 раза при записи видеороликов в формате 2160/30p (4K UHD) или 2160/25p (4K UHD)
- Автофокусировка АФ с функцией определения контраста
- Диапазон расстояний фокусировки [W]: прибл. от 30см до бесконечности, [T]: прибл. от 7м до бесконечности, режим макросъемки: прибл. от 1см до бесконечности (в широкоугольном положении), прибл. от 7м до бесконечности (в положении телефото). Все расстояния измеряются от центра передней поверхности линзы.
- Форматы файлов Фотографии: JPEG, RAW (NRW) (собственный формат Nikon); видеоролики: MP4 (видео: H.264/MPEG-4 AVC, звук: стерео AAC)
- Размеры изображений в пикселях 6Мп 4608x3456, 8Мп 3264x2448, 4Мп 2272х1704, 2Мп 1600x1200, 16:9 12Мп 4608x2592, 3:2 14Мп 4608x3072, 1:1 12Мп 3456x3456
- Видеоролики размер и частота кадра 2160/30p (4K UHD), 2160/25p (4K UHD), 1080/30p, 1080/25p, 1080/60p, 1080/50p, 720/30p, 720/25p, 720/60p, 720/50p, HS 480/4x, HS 720/2x, HS 1080/0,5x
- Чувствительность ISO от 100 до 6400 единиц ISO
- Замер экспозиции Матричный, центровзвешенный, точечный
- Выдержка от 1/4000 до 1с, от 1/4000 до 30с (при чувствительности 100 единиц ISO в режиме M)
- Синхронизация при любой выдержке
- Семилепестковая ирисовая диафрагма с электронным управлением
- Диапазон диафрагмы 10 ступеней с шагом 1/3EV (W) (режимы A, M)
- Автоматический TTL режим вспышки с тестирующей предвспышкой
- Электронный видоискатель, 1 см, OLED разрешением прибл. 2359тыс. точек с диоптрийной настройкой (от −3 до +3м)
- ЖК-монитор TFT 8,1см, разрешением прибл. 921тыс.точек (RGB), с широким углом обзора, антибликовым покрытием, 5-уровневой регулировкой яркости и переменным углом наклона
- Механический и электронный затвор КМОП
- Носители информации SD, SDHC, SDXC
- «Горячий» башмак стандарта ISO 518 с синхронизирующим контактом, контактом для передачи данных и предохраняющим фиксатором
- Разъем Micro USB (используйте только USB-кабель UC-E21 из комплекта поставки), высокоскоростной USB, поддержка технологии прямой печати (PictBridge); Разъем HDMI micro (тип D)
- Одна литий-ионная аккумуляторная батарея EN-EL20a (в комплекте), сетевой блок питания EH-5b/EH-5c, требуется разъем питания EP-5C (приобретается дополнительно)
- Штативное гнездо ¼ дюйма
- Размеры 146,3 х 118,8 х 181,3 мм
- Вес 1415 гр.