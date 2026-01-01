Nikon Coolpix P1000 цифровой фотоаппарат

Увеличение До 4 раз (угол зрения эквивалентен углу зрения объектива с фокусным расстоянием прибл. 12000мм в формате 35мм); до 3,6 раза при записи видеороликов в формате 2160/30p (4K UHD) или 2160/25p (4K UHD)

Увеличение До 4 раз (угол зрения эквивалентен углу зрения объектива с фокусным расстоянием прибл. 12000мм в формате 35мм); до 3,6 раза при записи видеороликов в формате 2160/30p (4K UHD) или 2160/25p (4K UHD)

Увеличение До 4 раз (угол зрения эквивалентен углу зрения объектива с фокусным расстоянием прибл. 12000мм в формате 35мм); до 3,6 раза при записи видеороликов в формате 2160/30p (4K UHD) или 2160/25p (4K UHD)