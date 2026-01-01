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Nikon Coolpix P1000 цифровой фотоаппарат
Nikon Coolpix P1000 цифровой фотоаппарат
Nikon Coolpix P1000 цифровой фотоаппарат
Nikon Coolpix P1000 цифровой фотоаппарат
Nikon Coolpix P1000 цифровой фотоаппарат
Nikon Coolpix P1000 цифровой фотоаппарат
Nikon Coolpix P1000 цифровой фотоаппарат
Nikon Coolpix P1000 цифровой фотоаппарат

Nikon Coolpix P1000 цифровой фотоаппарат

Nikon
Артикул: OLE-2396

Компактная фотокамера с КМОП-матрицей с разрешением 16,0 мегапикселя. Выдержка 1/4000 до 30с, ISO 100 до 6400. Видеоролики с разрешением 4K/UHD и стереозвуком. Функция подавления вибраций ЖК-монитор TFT 8,1см. Объектив NIKKOR со 125-кратным оптическим зумом (фокусное расстояние 4,3-329мм, диафрагма  f/2,8–8)

Описание

Характеристики:

  • КМОП-матрица 1/2,3 дюйма; общее число пикселей: прибл. 16,79 млн.
  • Эффективное число пикселей 16,0 млн.
  • Объектив NIKKOR со 125-кратным оптическим зумом
  • Фокусное расстояние 4,3–539мм (угол зрения эквивалентен углу зрения объектива с фокусным расстоянием 24–3000 мм в формате 35мм)
  • Диафрагма f/2,8–8
  • Конструкция объектива 17 элементов в 12 группах
  • Увеличение До 4 раз (угол зрения эквивалентен углу зрения объектива с фокусным расстоянием прибл. 12000мм в формате 35мм); до 3,6 раза при записи видеороликов в формате 2160/30p (4K UHD) или 2160/25p (4K UHD)
  • Автофокусировка АФ с функцией определения контраста
  • Диапазон расстояний фокусировки [W]: прибл. от 30см до бесконечности, [T]: прибл. от 7м до бесконечности, режим макросъемки: прибл. от 1см до бесконечности (в широкоугольном положении), прибл. от 7м до бесконечности (в положении телефото). Все расстояния измеряются от центра передней поверхности линзы.
  • Форматы файлов Фотографии: JPEG, RAW (NRW) (собственный формат Nikon); видеоролики: MP4 (видео: H.264/MPEG-4 AVC, звук: стерео AAC)
  • Размеры изображений в пикселях 6Мп 4608x3456, 8Мп 3264x2448, 4Мп 2272х1704, 2Мп 1600x1200, 16:9 12Мп 4608x2592, 3:2 14Мп 4608x3072, 1:1 12Мп 3456x3456
  • Видеоролики размер и частота кадра 2160/30p (4K UHD), 2160/25p (4K UHD), 1080/30p, 1080/25p, 1080/60p, 1080/50p, 720/30p, 720/25p, 720/60p, 720/50p, HS 480/4x, HS 720/2x, HS 1080/0,5x
  • Чувствительность ISO от 100 до 6400 единиц ISO
  • Замер экспозиции Матричный, центровзвешенный, точечный
  • Выдержка от 1/4000 до 1с, от 1/4000 до 30с (при чувствительности 100 единиц ISO в режиме M)
  • Синхронизация при любой выдержке
  • Семилепестковая ирисовая диафрагма с электронным управлением
  • Диапазон диафрагмы 10 ступеней с шагом 1/3EV (W) (режимы A, M)
  • Автоматический TTL режим вспышки с тестирующей предвспышкой
  • Электронный видоискатель, 1 см, OLED разрешением прибл. 2359тыс. точек с диоптрийной настройкой (от −3 до +3м)
  • ЖК-монитор TFT 8,1см, разрешением прибл. 921тыс.точек (RGB), с широким углом обзора, антибликовым покрытием, 5-уровневой регулировкой яркости и переменным углом наклона
  • Механический и электронный затвор КМОП
  • Носители информации SD, SDHC, SDXC
  • «Горячий» башмак стандарта ISO 518 с синхронизирующим контактом, контактом для передачи данных и предохраняющим фиксатором
  • Разъем Micro USB (используйте только USB-кабель UC-E21 из комплекта поставки), высокоскоростной USB, поддержка технологии прямой печати (PictBridge); Разъем HDMI micro (тип D)
  • Одна литий-ионная аккумуляторная батарея EN-EL20a (в комплекте), сетевой блок питания EH-5b/EH-5c, требуется разъем питания EP-5C (приобретается дополнительно)
  • Штативное гнездо ¼ дюйма
  • Размеры 146,3 х 118,8 х 181,3 мм
  • Вес 1415 гр.


Комплектация

  • Ремень,
  • крышка объектива LC-77,
  • литий-ионная аккумуляторная батарея EN-EL20a,
  • сетевое зарядное устройство EH-73P,
  • USB-кабель UC-E21,
  • байонетная бленда HB-CP1

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