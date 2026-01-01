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Fujifilm X-T5 body фотоаппарат черный
Fujifilm X-T5 body фотоаппарат черный
Fujifilm X-T5 body фотоаппарат черный
Fujifilm X-T5 body фотоаппарат черный
Fujifilm X-T5 body фотоаппарат черный
Fujifilm X-T5 body фотоаппарат черный

Fujifilm X-T5 body фотоаппарат черный

Fujifilm
Артикул: MTG-1541

Fujifilm X-T5 body фотоаппарат черный. 

Fujifilm X-T5 — новая флагманская модель популярной серии камер APS-C формата. Это ориентированная на фотосъёмку беззеркальная камера с высокой детализацией и традиционной раскладкой органов управления. Современный автофокус и 40-мегапиксельная матрица. Знаменитый винтажный дизайн, ставший визитной карточкой не только X-T серии, но и всего бренда. Камера напоминает традиционные плёночные фотоаппараты прошлого века. Той же «философии» придерживались создатели системы органов управления. 

Описание

Характеристики:

  • Стабилизатор изображения: в камере, сдвиг матрицы, эффективность до 7 ступеней (зависит от модели объектива); оптический + электронный
  • Датчик изображения: 23.6 х 15.6 мм X-Trans CMOS 5 HR
  • Число эффективных пикселей: 40.2 млн.
  • Соотношение сторон: 3:2
  • Светочувствительность: фото: ISO 125 - 12800 c расширением до ISO 64 - 51200; видео: ISO 125 - 12800 c расширением до 25600
  • Тип процессора: X-Processor 5
  • Формат файла: JPEG, RAW (14 бит, сжатый с потерями, сжатый без потерь, несжатый), TIFF 8 / 16 бит, HEIF 10 бит 4:2:2
  • Баланс белого: авто (3 варианта), 7 предустановок, пользовательский (3 настройки), выбор цветовой температуры в К: 2500 - 10 000 К
  • Серийная съемка: электронный затвор: 13 кадров/с (163 снимка в JPEG, 56 в сжатом RAW, 22 в несжатом RAW), механический затвор: 15 кадров/с (119 JPEG, 94 / 23 в RAW); «предспуск»: 13 кадров/с при полунажатии на спуск; 70 кадров после полного нажатия (эл. затвор)
  • Цветовое пространство: sRGB, Adobe RGB
  • Автоспуск: 2, 10 с.
  • Размер фотоизображения: 7728 x 5152 (3:2), 6864 x 5152 (4:3), 7728 x 4344 (16:9), 5152 x 5152 (1:1), 6432 x 5152 (5:4) и менее
  • Интервальная съемка: есть, встроенный таймер с интервалометром
  • Видеосъемка: 6.2K 30p (10 бит или RAW через HDMI на внешний рекордер, доп. кроп 1.23x), 4K 60p (с пропуском линий или с доп. кропом 1.23х)
  • Разрешение видеозаписи: 6.2K: 6240 x 3510; DCI 4K 4096 х 2160, UHD 4K 3840 x 2160, Full HD 2048 х 1080 или 1920 х 1080Формат видеозаписи: H.265: MOV (10 бит 4:2:2 или 4:2:0, ALL-I или IPB), H.264: MOV или MP4 (только 8 бит 4:2:0)
  • Продолжительность видео: без программного ограничения; ограничения по температуре: 1 час в 4К 60р при 24-25° С; 90 минут в 6.2К 30р, вентилятор охлаждения не предусмотрен
  • Формат записи звука: MOV: Linear PCM 24 бит, 48 кГц, стерео, MP4: AAC стерео
  • Средний битрейт: 6.2К: 360 / 200 / 100 / 50 Мбит/с; 4К или FHD All-Intra: 360 Мбит/с, 4К или FHD Long GOP (IPB): 360 / 200 / 100 / 50 Мбит/с
  • Выдержка: механический затвор: 1/8000 с - 15 мин., ручная (bulb) - до 60 мин., электронный затвор: 1/32000 с. - 15 мин.; видео 6.2K: 1/8000 - 1/24 с, 4K / Full HD: 1/8000 - 1/4 с
  • Замер экспозиции: TTL-замер в 256 зонах, мульти / точечный / усредненный / центровзвешенный
  • Приоритет выдержки: есть
  • Приоритет диафрагмы: есть
  • Ручная экспозиция: есть
  • Экспокоррекция: +/- 5 EV с шагом 1/3 EV (видео: +/- 2 EV)
  • Брекетинг экспозиции: +/- 3 EV, 2 - 9 кадров
  • Автофокус: гибридный АФ: по контрасту + с детекцией фаз; 425 фазовых точек, распознавание лиц, глаз, животных, птиц, автомобилей, велосипедов, мотоциклов, самолетов, поездов; чувствительность до -7.0EV (с XF50mm F1.0)
  • Ручная фокусировка: есть, помощь фокусировки: увеличение, фокус-пикинг
  • Встроенная вспышка: не
  • тВнешняя вспышка: горячий башмак для вспышек Fujifilm и совместимых, X-синхронизация 1/250 с (мех. затвор), 1/125 с (эл. затвор), PC-разъем для студийных вспышек
  • Дисплей: 3 дюйма (7.6 см), ЖК TFT, прибл. 1.84 млн. точек, наклонно-поворотный, сенсорный
  • Видоискатель: электронный, XGA OLED 0.5" (1.3 см), 3.69 млн. точек, увеличение прибл. 0.8х (при 50 мм, фокусировка на бесконечность), вынос окулярной точки 24 мм
  • Диоптрийная коррекция: от -5 до +3 диоптрий
  • Карта памяти: 2 слота SD, SDHC, SDXC (UHS-I и UHS-II)
  • Связь с компьютером: USB 3.2 Gen2x1 (Type C)
  • Видео выход: HDMI Type D (Micro)
  • Разъемы: микрофон: 3.5 мм стерео, пульт дистанционного управления: 2.5 мм
  • Беспроводное соединение: Wi-Fi 802.11b / g / n / ac; Bluetooth 4.2, 2.4 ГГц
  • Питание: литий-ионная батарея NP-W235, приблизительно 580 кадров по стандарту CIPA (740 кадров в Эко-режиме) или 90 минут видео (6.2К 30р); зарядка или постоянное питание от USB (USB PD)
  • Вес: 557 г (с аккумулятором и картой памяти), 476 г (только камера)
  • Размеры: 129.5 х 91 х 63.8 мм (с выступающими частями), минимальная глубина: 37.9 мм.

Комплектация

  • батарея NP-W235
  • сетевой USB адаптер AC-5VJ
  • ремень
  • USB кабель
  • адаптер USB-C / 3.5 мм (для наушников)
  • крышка байонета
  • крышка башмака
  • крышка синхроразъема
  • руководство

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