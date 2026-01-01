Fujifilm X-T30 II Kit XF 18-55mm f/2.8-4.0 фотоаппарат черный

Описание

Модель X-T30 оснащена матрицей X-TransTM CMOS 4 с разрешением 26,1 МП и высокоскоростным процессором обработки изображений X-Processor 4, которые позволяют использовать функцию фазовой детекции автофокусировки по всему кадру (приблизительно 100 %). Самая быстрая автофокусировка серии Х, срабатывающая за 0,02 секунды, дополняется впечатляющей функцией отслеживания, которая позволяет не упустить решающий момент в различных ситуациях.

Камера позволяет осуществлять серийную съемку без затемнения со скоростью 8 кадров в секунду с механическим затвором и 30 кадров в секунду с электронным затвором.

При этом камера оснащена функцией фазовой детекции автофокусировки практически в условиях темноты –7,0 EV1, которая позволяет точно запечатлеть объект съемки в условиях низкого освещения и в темном помещении.

Система автофокусировки основана на новейшем алгоритме, который позволяет улучшить функцию точного отслеживания движений объекта по сравнению с предыдущей моделью. Камера может с точностью отследить, движется ли субъект вперед или же удаляется от камеры. Функция распознавания лиц/глаз позволяет сохранять в фокусе лицо или глаза объекта при портретной съемке, во время которой объект двигается.

X-T30 II обладает 18 режимами моделирования пленки, которые моделируют уникальные сочетания цветов, тональность и уровни насыщенности, в том числе режим Classic Neg, основанный на цветных негативах и обычно используемый для повседневной фотографии, а также режим ETERNA Bleach Bypass, точно моделирующая одноименную технику обработки пленки. Расширенная линейка предоставляет пользователям возможность выбора режима, подходящего для той или иной ситуации, словно меняя фотопленку, как в старые добрые времена.

Алгоритм популярного режима AUTO, позволяющего автоматически настроить параметры для каждой сцены, был усовершенствован, и теперь позволяет получить изображение еще более высокого качества по сравнению с предыдущей моделью. Этот режим автоматически применяет Color Chrome эффект (синий), четкость, режим с приоритетом динамического диапазона и прочие параметры в зависимости от условий. Благодаря этому пейзажи получаются более четкими и яркими, тон кожи — красивее, и в это же время подчеркивается голубизна неба и естественный фон при портретной съемке, а также происходит контроль света и тени при съемке объектов, освещенных сзади. Благодаря автоматическому режиму AUTO делать прекрасные снимки, оптимизированные для индивидуальных условий, становится проще.

Камера X-T30 II использует объем данных, эквивалентный формату 6К, для создания видео в формате 4К, обеспечивая съемку в высоком разрешении. Камера позволяет записывать видео в формате 4K/30P 8 бит 4:2:0 на SD-карту, а также видео в формате 4K/30P 10 бит 4:2:2 для вывода через кабель HDMI. Более того, теперь камера поддерживает высокоскоростное видео в формате Full HD/240P и может снимать быстро движущиеся объекты в режиме замедленной съемки до 10х.

Камера подходит для различных стилей съемки, таких как полностью ручная съемка, в ходе которой используется диск управления выдержкой, расположенный на верхней панели, и быстрая съемка в режиме AUTO. Диск управления выдержкой позволяет визуально проверить текущие настройки, чтобы пользователи могли подготовиться к будущей съемке, пока камера выключена. Режим AUTO можно включить всего одним движением ручки включения автоматического режима, расположенной на верхней панели корпуса камеры.

Новый ЖК-дисплей широкого разрешения 1,62 млн точек позволяет рассмотреть объект со всей четкостью.

Характеристики: