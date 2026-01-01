Fujifilm X-T30 II Kit 15-45mm фотоаппарат черный

Модель X-T30 оснащена матрицей X-TransTM CMOS 4 с разрешением 26,1 МП и высокоскоростным процессором обработки изображений X-Processor 4, которые позволяют использовать функцию фазовой детекции автофокусировки по всему кадру (приблизительно 100 %). Самая быстрая автофокусировка серии Х, срабатывающая за 0,02 секунды, дополняется впечатляющей функцией отслеживания, которая позволяет не упустить решающий момент в различных ситуациях.
Камера позволяет осуществлять серийную съемку без затемнения со скоростью 8 кадров в секунду с механическим затвором и 30 кадров в секунду с электронным затвором.
При этом камера оснащена функцией фазовой детекции автофокусировки практически в условиях темноты –7,0 EV1, которая позволяет точно запечатлеть объект съемки в условиях низкого освещения и в темном помещении.
Система автофокусировки основана на новейшем алгоритме, который позволяет улучшить функцию точного отслеживания движений объекта по сравнению с предыдущей моделью. Камера может с точностью отследить, движется ли субъект вперед или же удаляется от камеры. Функция распознавания лиц/глаз позволяет сохранять в фокусе лицо или глаза объекта при портретной съемке, во время которой объект двигается.
X-T30 II обладает 18 режимами моделирования пленки, которые моделируют уникальные сочетания цветов, тональность и уровни насыщенности, в том числе режим Classic Neg, основанный на цветных негативах и обычно используемый для повседневной фотографии, а также режим ETERNA Bleach Bypass, точно моделирующая одноименную технику обработки пленки. Расширенная линейка предоставляет пользователям возможность выбора режима, подходящего для той или иной ситуации, словно меняя фотопленку, как в старые добрые времена.
Алгоритм популярного режима AUTO, позволяющего автоматически настроить параметры для каждой сцены, был усовершенствован, и теперь позволяет получить изображение еще более высокого качества по сравнению с предыдущей моделью. Этот режим автоматически применяет Color Chrome эффект (синий), четкость, режим с приоритетом динамического диапазона и прочие параметры в зависимости от условий. Благодаря этому пейзажи получаются более четкими и яркими, тон кожи — красивее, и в это же время подчеркивается голубизна неба и естественный фон при портретной съемке, а также происходит контроль света и тени при съемке объектов, освещенных сзади. Благодаря автоматическому режиму AUTO делать прекрасные снимки, оптимизированные для индивидуальных условий, становится проще.
Камера X-T30 II использует объем данных, эквивалентный формату 6К, для создания видео в формате 4К, обеспечивая съемку в высоком разрешении. Камера позволяет записывать видео в формате 4K/30P 8 бит 4:2:0 на SD-карту, а также видео в формате 4K/30P 10 бит 4:2:2 для вывода через кабель HDMI. Более того, теперь камера поддерживает высокоскоростное видео в формате Full HD/240P и может снимать быстро движущиеся объекты в режиме замедленной съемки до 10х.
Камера подходит для различных стилей съемки, таких как полностью ручная съемка, в ходе которой используется диск управления выдержкой, расположенный на верхней панели, и быстрая съемка в режиме AUTO. Диск управления выдержкой позволяет визуально проверить текущие настройки, чтобы пользователи могли подготовиться к будущей съемке, пока камера выключена. Режим AUTO можно включить всего одним движением ручки включения автоматического режима, расположенной на верхней панели корпуса камеры.
Новый ЖК-дисплей широкого разрешения 1,62 млн точек позволяет рассмотреть объект со всей четкостью.
Характеристики:
- Оптический зум: 3х
- Объектив: XC 15-45mm f/3.5-5.6 OIS PZ
- Стабилизатор изображения: в объективе (наличие зависит от модели)
- Диаметр светофильтра: 52 мм
- Датчик изображения: 23.6 х 15.6 мм X-Trans CMOS 4
- Число эффективных пикселей: 26 млн.
- Соотношение сторон: 3:2
- Светочувствительность: ISO 160 - 12800 c расширением до ISO 80 - 51200 (видео: ISO 160 - 12800)
- Тип процессора: X-Processor 4
- Формат файла: JPEG, RAW (14 бит)
- Баланс белого: авто (3 варианта), 7 предустановок, пользовательский (3 настройки), выбор цветовой температуры в К: 2500 - 10 000 К
- Серийная съемка: электронный затвор: 20 кадров/с, 32 снимка в JPEG, 17 в RAW (30 кадров/с при разрешении 16 Мп, кроп 1.25х, 29 в JPEG, 17 в RAW), механический затвор: 8 кадров/с (105 JPEG, 18-23 RAW); все режимы - с автофокусом, автоэкспозицией и LiveView
- Цветовое пространство: sRGB, Adobe RGB
- Автоспуск: 2, 10 с.
- Размер фотоизображения: 6240 x 4160 (3:2), 6240 x 3512 (16:9), 4160 x 4160 (1:1) и менее
- Интервальная съемка: есть
- Видеосъемка: DCI или UHD 4K 30p, Full HD 60р (со всей ширины матрицы), 120р, 240р (кроп 1.29); дискретизация на карту памяти: 8 бит 4:2:0, вывод по HDMI: 10 бит 4:2:2 (30p), гамма F-Log
- Разрешение видеозаписи: DCI 4K 4096 х 2160: до 30 кадров/с, UHD 4K 3840 x 2160: до 30 кадров/с, Full HD 2048 х 1080: до 60 кадров/с, Full HD 1920 х 1080: до 240 кадров/с
- Формат видеозаписи: MOV (MPEG-4 AVC/H.264), MP4 (MPEG-4 AVC/H.264, AAC)
- Продолжительность видео: 4K: до 30 мин, Full HD: до 30 мин., Full HD 120p до 6 мин., Full HD 240p до 3 мин.
- Формат записи звука: MOV: Linear PCM 24 бит, 48 кГц, стерео, MP4: AAC стерео
- Средний битрейт: 4К: 100 / 200 Мбит/с; Full HD: 100 / 200 Мбит/с, Full HD 100 / 120 / 200 / 240p: 200 Мбит/с
- Выдержка: механический затвор: 1/4000 - 30 с., ручная (bulb) - до 60 мин., электронный затвор: 1/32000 - 1 с.
- Замер экспозиции: TTL-замер в 256 зонах, мульти / точечный / усредненный / центровзвешенный
- Приоритет выдержки: есть
- Приоритет диафрагмы: есть
- Ручная экспозиция: есть
- Экспокоррекция: +/- 5 EV с шагом 1/3 EV
- Брекетинг экспозиции: +/- 3 EV, 2 - 9 кадров
- Автофокус: гибридный АФ: по контрасту + с детекцией фаз; 425 фазовых точек (91% кадра по горизонтали, 94.5% по вертикали), 1 точка, зона, широкая зона / трекинг (AF-S / AF-C)
- Ручная фокусировка: есть
- Встроенная вспышка: есть, в.ч. 7 (м, ISO 200), в.ч. 5 (м, ISO 100)
- Внешняя вспышка: горячий башмак для вспышек Fujifilm и совместимых, X-синхронизация 1/180 с.
- Дисплей: 3 дюйма (7.6 см), ЖК TFT, прибл. 1.62 млн. точек, с изменяемым углом наклона (вверх, вниз)
- Видоискатель: электронный, OLED 0.39" (1 см), 2.36 млн. точек, увеличение прибл. 0.62х (при 50 мм, фокусировка на бесконечность), 60 или 100 Гц, вынос окулярной точки 23 мм
- Диоптрийная коррекция: от -4 до +2 дптр.
- Карта памяти: SD, SDHC, SDXC (UHS-I), 1 слот
- Связь с компьютером: USB-С 3.2 Gen1x1
- Видео выход: HDMI micro D
- Разъемы: 2.5 мм для микрофона или пульта дистанционного управления: возможно подключение наушников через USB-C разъем
- Беспроводное соединение: Wi-Fi 802.11b / g / n; Bluetooth 4.2 2.4 ГГц
- Питание: литий-ионная батарея NP-W126S, приблизительно 390 кадров по стандарту CIPA, или 45 минут видео (4K 30p); зарядка или работа от USB
- Вес: 378 г (с аккумулятором и картой памяти), 329 г (только корпус)
- Размеры: 118.4 х 82.8 х 46.8 мм.