images
images
images
images
images
images
Fujifilm X-T30 II Body фотоаппарат серебро
Fujifilm X-T30 II Body фотоаппарат серебро
Fujifilm X-T30 II Body фотоаппарат серебро
Fujifilm X-T30 II Body фотоаппарат серебро
Fujifilm X-T30 II Body фотоаппарат серебро
Fujifilm X-T30 II Body фотоаппарат серебро

Fujifilm X-T30 II Body фотоаппарат серебро

Fujifilm
Артикул: MTG-2047

Fujifilm X-T30 II Body фотоаппарат серебро. Fujifilm X-T30 II наследует популярный компактный и легкий корпус камеры X-T30, обеспечивая при этом высокоскоростную автофокусировку и качество изображения, равное качеству флагманской модели FUJIFILM X-T4. Также X-T30 II оснащен новым ЖК-дисплеем высокого разрешения 1,62 млн точек. 

Описание

Модель X-T30 оснащена матрицей X-TransTM CMOS 4 с разрешением 26,1 МП и высокоскоростным процессором обработки изображений X-Processor 4, которые позволяют использовать функцию фазовой детекции автофокусировки по всему кадру (приблизительно 100 %). Самая быстрая автофокусировка серии Х, срабатывающая за 0,02 секунды, дополняется впечатляющей функцией отслеживания, которая позволяет не упустить решающий момент в различных ситуациях.  

Камера позволяет осуществлять серийную съемку без затемнения со скоростью 8 кадров в секунду с механическим затвором и 30 кадров в секунду с электронным затвором. 

При этом камера оснащена функцией фазовой детекции автофокусировки практически в условиях темноты –7,0 EV1, которая позволяет точно запечатлеть объект съемки в условиях низкого освещения и в темном помещении. 

Система автофокусировки основана на новейшем алгоритме, который позволяет улучшить функцию точного отслеживания движений объекта по сравнению с предыдущей моделью. Камера может с точностью отследить, движется ли субъект вперед или же удаляется от камеры. Функция распознавания лиц/глаз позволяет сохранять в фокусе лицо или глаза объекта при портретной съемке, во время которой объект двигается. 

X-T30 II обладает 18 режимами моделирования пленки, которые моделируют уникальные сочетания цветов, тональность и уровни насыщенности, в том числе режим Classic Neg, основанный на цветных негативах и обычно используемый для повседневной фотографии, а также режим ETERNA Bleach Bypass, точно моделирующая одноименную технику обработки пленки. Расширенная линейка предоставляет пользователям возможность выбора режима, подходящего для той или иной ситуации, словно меняя фотопленку, как в старые добрые времена. 

Алгоритм популярного режима AUTO, позволяющего автоматически настроить параметры для каждой сцены, был усовершенствован, и теперь позволяет получить изображение еще более высокого качества по сравнению с предыдущей моделью. Этот режим автоматически применяет Color Chrome эффект (синий), четкость, режим с приоритетом динамического диапазона и прочие параметры в зависимости от условий. Благодаря этому пейзажи получаются более четкими и яркими, тон кожи — красивее, и в это же время подчеркивается голубизна неба и естественный фон при портретной съемке, а также происходит контроль света и тени при съемке объектов, освещенных сзади. Благодаря автоматическому режиму AUTO делать прекрасные снимки, оптимизированные для индивидуальных условий, становится проще. 

Камера X-T30 II использует объем данных, эквивалентный формату 6К, для создания видео в формате 4К, обеспечивая съемку в высоком разрешении. Камера позволяет записывать видео в формате 4K/30P 8 бит 4:2:0 на SD-карту, а также видео в формате 4K/30P 10 бит 4:2:2 для вывода через кабель HDMI. Более того, теперь камера поддерживает высокоскоростное видео в формате Full HD/240P и может снимать быстро движущиеся объекты в режиме замедленной съемки до 10х. 

Камера подходит для различных стилей съемки, таких как полностью ручная съемка, в ходе которой используется диск управления выдержкой, расположенный на верхней панели, и быстрая съемка в режиме AUTO. Диск управления выдержкой позволяет визуально проверить текущие настройки, чтобы пользователи могли подготовиться к будущей съемке, пока камера выключена. Режим AUTO можно включить всего одним движением ручки включения автоматического режима, расположенной на верхней панели корпуса камеры. 

Новый ЖК-дисплей широкого разрешения 1,62 млн точек позволяет рассмотреть объект со всей четкостью.

Характеристики:

  • Датчик изображения: 23.6 х 15.6 мм X-Trans CMOS 4
  • Число эффективных пикселей: 26 млн.
  • Соотношение сторон: 3:2
  • Светочувствительность: ISO 160 - 12800 c расширением до ISO 80 - 51200 (видео: ISO 160 - 12800)
  • Тип процессора: X-Processor 4
  • Формат файла: JPEG, RAW (14 бит)
  • Баланс белого: авто (3 варианта), 7 предустановок, пользовательский (3 настройки), выбор цветовой температуры в К: 2500 - 10 000 К
  • Серийная съемка: электронный затвор: 20 кадров/с, 32 снимка в JPEG, 17 в RAW (30 кадров/с при разрешении 16 Мп, кроп 1.25х, 29 в JPEG, 17 в RAW), механический затвор: 8 кадров/с (105 JPEG, 18-23 RAW); все режимы - с автофокусом, автоэкспозицией и LiveView
  • Цветовое пространство: sRGB, Adobe RGB
  • Автоспуск: 2, 10 с.
  • Размер фотоизображения: 6240 x 4160 (3:2), 6240 x 3512 (16:9), 4160 x 4160 (1:1) и менее
  • Интервальная съемка: есть
  • Видеосъемка: DCI или UHD 4K 30p, Full HD 60р (со всей ширины матрицы), 120р, 240р (кроп 1.29); дискретизация на карту памяти: 8 бит 4:2:0, вывод по HDMI: 10 бит 4:2:2 (30p), гамма F-Log
  • Разрешение видеозаписи: DCI 4K 4096 х 2160: до 30 кадров/с, UHD 4K 3840 x 2160: до 30 кадров/с, Full HD 2048 х 1080: до 60 кадров/с, Full HD 1920 х 1080: до 240 кадров/с
  • Формат видеозаписи: MOV (MPEG-4 AVC/H.264), MP4 (MPEG-4 AVC/H.264, AAC)
  • Продолжительность видео: 4K: до 30 мин, Full HD: до 30 мин., Full HD 120p до 6 мин., Full HD 240p до 3 мин.
  • Формат записи звука: MOV: Linear PCM 24 бит, 48 кГц, стерео, MP4: AAC стерео
  • Средний битрейт: 4К: 100 / 200 Мбит/с; Full HD: 100 / 200 Мбит/с, Full HD 100 / 120 / 200 / 240p: 200 Мбит/с
  • Выдержка: механический затвор: 1/4000 - 30 с., ручная (bulb) - до 60 мин., электронный затвор: 1/32000 - 1 с.
  • Замер экспозиции: TTL-замер в 256 зонах, мульти / точечный / усредненный / центровзвешенный
  • Приоритет выдержки: есть
  • Приоритет диафрагмы: есть
  • Ручная экспозиция: есть
  • Экспокоррекция: +/- 5 EV с шагом 1/3 EV
  • Брекетинг экспозиции: +/- 3 EV, 2 - 9 кадров
  • Автофокус: гибридный АФ: по контрасту + с детекцией фаз; 425 фазовых точек (91% кадра по горизонтали, 94.5% по вертикали), 1 точка, зона, широкая зона / трекинг (AF-S / AF-C)
  • Ручная фокусировка: есть
  • Встроенная вспышка: есть, в.ч. 7 (м, ISO 200), в.ч. 5 (м, ISO 100)
  • Внешняя вспышка: горячий башмак для вспышек Fujifilm и совместимых, X-синхронизация 1/180 с.
  • Дисплей: 3 дюйма (7.6 см), ЖК TFT, прибл. 1.62 млн. точек, с изменяемым углом наклона (вверх, вниз)
  • Видоискатель: электронный, OLED 0.39" (1 см), 2.36 млн. точек, увеличение прибл. 0.62х (при 50 мм, фокусировка на бесконечность), 60 или 100 Гц, вынос окулярной точки 23 мм
  • Диоптрийная коррекция: от -4 до +2 дптр.
  • Карта памяти: SD, SDHC, SDXC (UHS-I), 1 слот
  • Связь с компьютером: USB-С 3.2 Gen1x1
  • Видео выход: HDMI micro D
  • Разъемы: 2.5 мм для микрофона или пульта дистанционного управления: возможно подключение наушников через USB-C разъем
  • Беспроводное соединение: Wi-Fi 802.11b / g / n; Bluetooth 4.2 2.4 ГГц
  • Питание: литий-ионная батарея NP-W126S, приблизительно 390 кадров по стандарту CIPA, или 45 минут видео (4K 30p); зарядка или работа от USB
  • Вес: 378 г (с аккумулятором и картой памяти), 329 г (только корпус)
  • Размеры: 118.4 х 82.8 х 46.8 мм.

Комплектация

  • батарея NP-W126S,
  • USB-кабель,
  • ремень,
  • руководство

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

Ремни для фотокамеры, поясные крепления, полезная информация по разгрузке для фото- и видеотехники
Ремни для фотокамеры, поясные крепления, полезная информация по разгрузке для фото- и видеотехники
Аббас
Аббас
Обзор RGB LED светильника Phottix T200R TUBE LIGHT от Фотогора
Обзор RGB LED светильника Phottix T200R TUBE LIGHT от Фотогора
Нереальная Реальность своими руками. МК фоторежиссёра Владимира Бероева
Нереальная Реальность своими руками. МК фоторежиссёра Владимира Бероева
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.