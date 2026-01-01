Fujifilm X-S20 Kit 15-45mm фотоаппарат

Описание

По эргономике камера выполнена в современном стиле, в отличие от ретро-дизайна X-T30 II или X-T5. Камера хорошо ложится в руку благодаря большому выступу под пальцы. Имеются передний, задний и верхний многофункциональные диски, чьи функции пользователь может задать по своему вкусу, также есть небольшой джойстик автофокуса (меньше, чем у X-H2 серии, и расположен не так удобно, но тем не менее). От фотоаппаратов старших серий типа X-T5 или X-H2 данная модель отличается прежде всего менее качественным видоискателем (меньше и по размеру, и по разрешению), а также более простым затвором (выдержка 1/4000 с, X-синхронизация 1/180 с) и пластиковым корпусом без защиты от пыли и влаги. При этом камеру не обделили по емкости батареи: здесь используется аккумулятор NP-W235, который обеспечивает солидные 750-800 кадров по стандарту CIPA (в реальном использовании – прибл. в 2-3 раза больше), или 80-85 минут видеозаписи. Благодаря порту USB 3.2 Gen2x1 (Type C) камера поддерживает быструю зарядку или постоянное питание от внешнего аккумулятора или сетевого адаптера, а вот установка батарейной ручки здесь не предусмотрена.

Камера обладает хорошими показателями по серийной фотосъемке: 20 кадров/с с электронным затвором со всей площади матрицы, 30 кадров/с с пониженным разрешением (дополнительный кроп-фактор 1.25х). Механический затвор, как уже было упомянуто, здесь более простой, выдает не более 8 кадров/с. Благодаря новому процессору X-Processor 5 качество автофокуса находится практически на уровне флагманских моделей: камера успешно определяет лица и глаза. а также объекты целиком – это позволяет ей не сбиваться на возникающие препятствия. В целом, X-S20 вполне подходит даже для таких сложных сюжетов, как съемка спорта или фотоохота на птиц.

По съемке видео X-S20 также мало в чем уступает флагманским моделям: основным режимом является 6.2К 30р, который работает в формате «open gate», то есть камера сохраняет данные со всего сенсора, с соотношением сторон 3:2, а не обрезает до привычных узких видеоформатов 16:9 или 17:9. Это обеспечивает, в частности, больше пространства при обработке видео: к примеру, вы можете вырезать из горизонтального кадра вертикальный, сохранив при этом разрешение 4К. Несмотря на пластиковый корпус, камера не грешит перегревом при длительной записи: судя по независимым тестам, в 6.2К камера не перегревается вообще. Единственным тяжелым для нее режимом является 4К 60р при записи на карту памяти – в этом случае X-S20 может перегреться до отключения приблизительно за 45-50 минут. Данную проблему можно решить с помощью внешнего вентилятора FAN-001, который продается отдельно. Установка вентилятора полностью решает вопрос с перегревами X-S20.

Fujifilm X-S20 поддерживает разные форматы видеозаписи. Правда, 6К видео записывается только с кодеком H.265, а вот при выборе 4К или Full HD можно использовать и менее тяжелый H.264, доступно как межкадровое сжатие Long GOP, так и внутрикадровое ALL-Intra. Также есть возможность подключить по HDMI внешний рекордер Atomos или Blackmagic для записи в формате 12 бит RAW – Apple ProRes RAW или Blackmagic RAW соответственно. Для начинающих пользователей есть упрощенный Vlog-режим, который позволяет добиваться высокого качества без глубокого погружения в технические детали. К примеру, функция Product Priority будет автоматически фокусировать камеру на объекте, который вы держите перед своим лицом, а функция Background Defocus позволит отрегулировать степень размытия фона парой касаний сенсорного экрана. При подключении к компьютеру X-S20 автоматически распознается как Full HD веб-камера без необходимости устанавливать специальные программы или карты захвата видео – это также очень удобно как для организации онлайн-стримов, так и для участия в видеозвонках или видеоконференциях.

Характеристики: