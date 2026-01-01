Fujifilm X-S20 Kit 15-45mm фотоаппарат

По эргономике камера выполнена в современном стиле, в отличие от ретро-дизайна X-T30 II или X-T5. Камера хорошо ложится в руку благодаря большому выступу под пальцы. Имеются передний, задний и верхний многофункциональные диски, чьи функции пользователь может задать по своему вкусу, также есть небольшой джойстик автофокуса (меньше, чем у X-H2 серии, и расположен не так удобно, но тем не менее). От фотоаппаратов старших серий типа X-T5 или X-H2 данная модель отличается прежде всего менее качественным видоискателем (меньше и по размеру, и по разрешению), а также более простым затвором (выдержка 1/4000 с, X-синхронизация 1/180 с) и пластиковым корпусом без защиты от пыли и влаги. При этом камеру не обделили по емкости батареи: здесь используется аккумулятор NP-W235, который обеспечивает солидные 750-800 кадров по стандарту CIPA (в реальном использовании – прибл. в 2-3 раза больше), или 80-85 минут видеозаписи. Благодаря порту USB 3.2 Gen2x1 (Type C) камера поддерживает быструю зарядку или постоянное питание от внешнего аккумулятора или сетевого адаптера, а вот установка батарейной ручки здесь не предусмотрена.
Камера обладает хорошими показателями по серийной фотосъемке: 20 кадров/с с электронным затвором со всей площади матрицы, 30 кадров/с с пониженным разрешением (дополнительный кроп-фактор 1.25х). Механический затвор, как уже было упомянуто, здесь более простой, выдает не более 8 кадров/с. Благодаря новому процессору X-Processor 5 качество автофокуса находится практически на уровне флагманских моделей: камера успешно определяет лица и глаза. а также объекты целиком – это позволяет ей не сбиваться на возникающие препятствия. В целом, X-S20 вполне подходит даже для таких сложных сюжетов, как съемка спорта или фотоохота на птиц.
По съемке видео X-S20 также мало в чем уступает флагманским моделям: основным режимом является 6.2К 30р, который работает в формате «open gate», то есть камера сохраняет данные со всего сенсора, с соотношением сторон 3:2, а не обрезает до привычных узких видеоформатов 16:9 или 17:9. Это обеспечивает, в частности, больше пространства при обработке видео: к примеру, вы можете вырезать из горизонтального кадра вертикальный, сохранив при этом разрешение 4К. Несмотря на пластиковый корпус, камера не грешит перегревом при длительной записи: судя по независимым тестам, в 6.2К камера не перегревается вообще. Единственным тяжелым для нее режимом является 4К 60р при записи на карту памяти – в этом случае X-S20 может перегреться до отключения приблизительно за 45-50 минут. Данную проблему можно решить с помощью внешнего вентилятора FAN-001, который продается отдельно. Установка вентилятора полностью решает вопрос с перегревами X-S20.
Fujifilm X-S20 поддерживает разные форматы видеозаписи. Правда, 6К видео записывается только с кодеком H.265, а вот при выборе 4К или Full HD можно использовать и менее тяжелый H.264, доступно как межкадровое сжатие Long GOP, так и внутрикадровое ALL-Intra. Также есть возможность подключить по HDMI внешний рекордер Atomos или Blackmagic для записи в формате 12 бит RAW – Apple ProRes RAW или Blackmagic RAW соответственно. Для начинающих пользователей есть упрощенный Vlog-режим, который позволяет добиваться высокого качества без глубокого погружения в технические детали. К примеру, функция Product Priority будет автоматически фокусировать камеру на объекте, который вы держите перед своим лицом, а функция Background Defocus позволит отрегулировать степень размытия фона парой касаний сенсорного экрана. При подключении к компьютеру X-S20 автоматически распознается как Full HD веб-камера без необходимости устанавливать специальные программы или карты захвата видео – это также очень удобно как для организации онлайн-стримов, так и для участия в видеозвонках или видеоконференциях.
Характеристики:
- Оптический зум: 3х
- Объектив: XC 15-45mmF3.5-5.6 OIS PZ
- Стабилизатор изображения: в камере, сдвиг матрицы, эффективность до 7 ступеней (зависит от модели объектива); оптический + электронный
- Диаметр светофильтра: 52 мм
- Датчик изображения: 23.6 х 15.6 мм X-Trans CMOS 4
- Число эффективных пикселей: 26.1 млн.
- Соотношение сторон: 3:2
- Светочувствительность: фото: ISO 160 - 12800 c расширением до ISO 80 - 51200; видео: ISO 125 - 12800 c расширением до 25600
- Тип процессора: X-Processor 5
- Формат файла: JPEG, RAW (14 бит, сжатый / сжатый без потерь / несжатый), TIFF 8 / 16 бит, HEIF 10 бит 4:2:2
- Баланс белого: авто (3 варианта), 7 предустановок, пользовательский (3 настройки), выбор цветовой температуры в К: 2500 - 10 000 К
- Серийная съемка: электронный затвор: 20 кадров/с (256 снимка в JPEG, 79 в сжатом RAW, 28 в несжатом RAW), 30 кадров/с при кроп 1.25х; механический затвор: 8 кадров/с (1000+ JPEG, 1000+ в сжатом RAW / 35 без сжатия)
- Цветовое пространство: sRGB, Adobe RGB
- Автоспуск: 2, 10 с.
- Размер фотоизображения: 6240 x 4160 (3:2), 6240 x 3512 (16:9), 4160 x 4160 (1:1) и менее
- Интервальная съемка: есть, встроенный таймер с интервалометром
- Видеосъемка: 6.2K 30p (10 бит или RAW через HDMI на внешний рекордер), 4K до 60p, Full HD до 240 кадров/с (доп. кроп 1.29х)
- Разрешение видеозаписи: 6.2K: 6240 x 4160 (соотношение 3:2); DCI 4K 4096 х 2160, UHD 4K 3840 x 2160, Full HD 2048 х 1080 или 1920 х 1080
- Формат видеозаписи: H.265: MOV (10 бит 4:2:2 или 4:2:0, ALL-I или IPB), H.264: MOV или MP4; RAW через HDMI: Apple ProRes RAW или Blackmagic RAW
- Продолжительность видео: без программного ограничения; ограничения по температуре: возможен перегрев через 45-50 минут при записи в 4К 60р без установки вентилятора, в остальных случаях перегрев не фиксируется
- Формат записи звука: MOV: Linear PCM 24 бит, 48 кГц, стерео, MP4: AAC стерео
- Средний битрейт: 6.2К: 360 / 200 / 100 / 50 Мбит/с; 4К или FHD All-Intra: 360 Мбит/с, 4К или FHD Long GOP (IPB): 360 / 200 / 100 / 50 Мбит/с
- Выдержка: механический затвор: 1/4000 с - 15 мин., ручная (bulb) - до 60 мин., электронный затвор: 1/32000 с. - 15 мин.; видео: 1/4000 - 1/24 с
- Замер экспозиции: TTL-замер в 256 зонах, мульти / точечный / усредненный / центровзвешенный
- Приоритет выдержки: есть
- Приоритет диафрагмы: есть
- Ручная экспозиция: есть
- Экспокоррекция: +/- 5 EV с шагом 1/3 EV (видео: +/- 2 EV)
- Брекетинг экспозиции: +/- 3 EV, 2 - 9 кадров
- Автофокус: гибридный АФ: по контрасту + с детекцией фаз; 425 точек / 117 зон, распознавание лиц, глаз, животных, птиц, автомобилей, велосипедов, мотоциклов, самолетов, поездов; чувствительность до -7.0EV (с XF50mm F1.0)
- Ручная фокусировка: есть, помощь фокусировки: увеличение, фокус-пикинг
- Внешняя вспышка: горячий башмак для вспышек Fujifilm и совместимых, X-синхронизация 1/180 с (мех. затвор)
- Дисплей: 3 дюйма (7.6 см), ЖК TFT, прибл. 1.84 млн. точек, наклонно-поворотный, сенсорный
- Видоискатель: электронный, OLED 0.39" (1 см), 2.36 млн. точек, увеличение прибл. 0.62х (при 50 мм, фокусировка на бесконечность), вынос окулярной точки 17.5 мм
- Диоптрийная коррекция: от -4 до +2 диоптрий
- Карта памяти: 2 слота SD, SDHC, SDXC (UHS-I и UHS-II), до 2 Тб
- Связь с компьютером: USB 3.2 Gen2x1 (Type C), поддержка UVC: подключается как веб-камера
- Видео выход: HDMI Type D (Micro)
- Разъемы: микрофон: 3.5 мм стерео, выход на наушники: 3.5 мм стерео
- Беспроводное соединение: Wi-Fi 802.11b / g / n / ac; Bluetooth 4.2, 2.4 ГГц
- Питание: литий-ионная батарея NP-W235, приблизительно 750 кадров по стандарту CIPA (800 кадров в Эко-режиме) или 85 минут видео (6.2К 30р); зарядка или постоянное питание от USB (USB PD)
- Вес: 491 г (с аккумулятором и картой памяти), 410 г (только камера)
- Размеры: 127.7 х 85.1 х 65.4 мм (с выступающими частями), минимальная глубина: 32.9 мм.