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Fujifilm X-S10 Kit XF 16-80mm f/4 фотоаппарат
Fujifilm X-S10 Kit XF 16-80mm f/4 фотоаппарат
Fujifilm X-S10 Kit XF 16-80mm f/4 фотоаппарат
Fujifilm X-S10 Kit XF 16-80mm f/4 фотоаппарат
Fujifilm X-S10 Kit XF 16-80mm f/4 фотоаппарат

Fujifilm X-S10 Kit XF 16-80mm f/4 фотоаппарат

Fujifilm
Артикул: MTG-2044

Fujifilm X-S10 Kit XF 16-80mm f/4 фотоаппарат. X-S10 подойдет тем, кому нужна легкая камера с профессиональными функциями для фото и видеосъемки. В этой камере каждый найдет что-то для себя; востребованный режим AUTO/SP (Scene Position) автоматически устанавливает необходимые настройки, обеспечивая высокое качество изображения. При этом вам не придется производить точную настройку самостоятельно. Улучшенные функции видеосъемки позволяют получить видео высокой резкости с параметрами 4K/30P 4:2:2 10 бит или видео с разрешением Full HD и высокой скоростью 240 кадров в секунду. ЖК-дисплей с переменным углом наклона поворачивается на 180 градусов, поэтому камера придется по вкусу как фотографам и видеографам, так и авторам видео-блогов и просто любителям съемки.

Описание

Вес и объем встроенного механизма стабилизации изображения (IBIS) приблизительно на 30 % меньше своего аналога из предыдущей модели. Несмотря на свой компактный размер — вес камеры составляет всего 450 г – камера X-S10 обеспечивает 5-осевую стабилизацию изображения с эффективностью до 6 стопов. Это первая камера среднего класса серии Х, оснащенная механизмом амортизации затвора, который представляет собой механический демпфер, защищающий от незначительных вибраций, которые могут исходить от блока затвора, как результат- более четкие снимки в высоком разрешении.
Режимы моделирования пленки FUJIFILM были разработаны, благодаря оцифровке наиболее популярных и культовых типов аналоговой пленки. Камера X-S10 имеет 18 уникальных режимов, среди которых — ETERNA Bleach Bypass, создающий красивое, ненасыщенное, высококонтрастное изображение.
    Камера X-S10 оснащена усовершенствованным режимом [AUTO / SP (Scene Position)], который автоматически настраивает камеру для съемки определенной сцены. Четкие и яркие пейзажи, портреты с красивым оттенком кожи, сбалансированные фотографии при съемке в контровом свете — теперь всё это возможно вне зависимости от уровня навыков фотографа.
2.1 миллионов пикселей фазовой детекции матрицы X-TransTM CMOS4 в сочетании с мощностью процессора X-Processor 4 обеспечивают быструю и точную автофокусировку, которая срабатывает всего за 0,02 секунды, даже при -7,0 EV, с поддержкой функции следящего АФ.
Камера оснащена функцией высокоточного следящего автофокуса (Tracking AF) для съемки движущихся объектов, а также функцией автофокусировки по лицу/глазам, которая позволяет распознавать лица и глаза.
Высокоскоростная серийная съемка без затемнения со скоростью 8 кадров в секунду с механическим затвором и 30 кадров в секунду с электронным затвором.

     Камера X-S10 оснащена ЖК-дисплеем с переменным углом наклона, который может поворачиваться на 180 градусов. Это позволит не только снимать «селфи», но и фотографировать натюрморты и проводить видеосъемку с различных ракурсов.
Режим отображения в реальном времени (Live View) видоискателя поддерживает три режима форсирования ( Boost): с приоритетом слабого освещения, с приоритетом разрешения и с приоритетом частоты кадров.
Камера X-S10 позволяет создавать видео в формате 4К на основании данных, записанных в формате 6К, обеспечивая съемку в высоком разрешении с низким уровнем шума. Камера позволяет сохранять видео в формате 4K/30p 4:2:0 8 бит на SD карту памяти, а также выводить видео в формате 4K/30p 4:2:2 10 бит через порт HDMI.
Кроме того, она позволяет записывать видео в формате Full HD с разрешением 240р, производя съемку быстро движущихся объектов с десятикратным замедлением.
    Наряду с механизмом стабилизации матрицы (IBIS), камера X-S10 оснащена системой цифровой стабилизации изображения (DIS), которая подавляет дрожание камеры даже во время ходьбы. Режим IS Mode Boost способствует еще большей стабилизации и практически устраняет дрожание камеры даже при съемке с рук.
Кнопка видеозаписи расположена на верхней панели камеры, благодаря чему пользователи могут начать видеозапись даже во время съемки фотографий. Настройки экспозиции и фокусировки автоматически выставляются в режим AUTO.

Характеристики: 

  • Оптический зум: 5х
  • Объектив: Fujifilm XF 16-80mm F4 R OIS WR
  • Стабилизатор изображения: в объективе + в камере, сдвиг матрицы, эффективность до 6 ступеней (зависит от модели объектива); оптический + электронный
  • Диаметр светофильтра: 72 мм
  • Датчик изображения: 23.6 х 15.6 мм X-Trans CMOS 4
  • Число эффективных пикселей: 26 млн.
  • Соотношение сторон: 3:2
  • Светочувствительность: ISO 160 - 12800 c расширением до ISO 80 - 51200 (видео: ISO 160 - 12800)
  • Тип процессора: X-Processor 4
  • Формат файла: JPEG, RAW (14 бит, сжатый с потерями, сжатый без потерь, несжатый)
  • Баланс белого: авто (3 варианта), 7 предустановок, пользовательский (3 настройки), выбор цветовой температуры в К: 2500 - 10 000 К
  • Серийная съемка: электронный затвор: 30 кадров/с (кроп 1.25х), 20 кадров/с (32 снимка в JPEG, 17 в RAW), механический затвор: 8 кадров/с (105 JPEG, 18 RAW); все режимы - с автофокусом, автоэкспозицией и LiveView
  • Цветовое пространство: sRGB, Adobe RGB
  • Автоспуск: 2, 10 с.
  • Размер фотоизображения: 6240 x 4160 (3:2), 6240 x 3512 (16:9), 4160 x 4160 (1:1) и менее
  • Интервальная съемка: есть, встроенный интервалометр (время начала, число снимков, интервал)
  • Видеосъемка: DCI или UHD 4K 30p (со всей ширины сенсора), Full HD 60р (без кропа), 120р / 240р (кроп 1.29), F-Log на карту памяти (8 бит 4:2:0), вывод по HDMI: 10 бит 4:2:2
  • Разрешение видеозаписи: DCI 4K 4096 х 2160, UHD 4K 3840 x 2160, Full HD: 2048 х 1080 или 1920 х 1080
  • Формат видеозаписи: MOV (MPEG-4 AVC/H.264), MP4 (MPEG-4 AVC/H.264)
  • Продолжительность видео: 4К 30р, Full HD 60р: 30 мин., Full HD 120p до 6 мин.; 240р: до 3 мин.
  • Формат записи звука: MOV: Linear PCM 24 бит, 48 кГц, стерео, MP4: AAC стерео
  • Средний битрейт: 4К: 100 или 200 Мбит/с; Full HD: 50 / 100 / 200 Мбит/
  • Выдержка: механический затвор: 1/8000 - 30 с., ручная (bulb) - до 60 мин., электронный затвор: 1/32000 - 30 с.
  • Замер экспозиции: TTL-замер в 256 зонах, мульти / точечный / усредненный / центровзвешенный
  • Приоритет выдержки: есть
  • Приоритет диафрагмы: есть
  • Ручная экспозиция: есть
  • Экспокоррекция: +/- 5 EV с шагом 1/3 EV (видео: +/- 2 EV)
  • Брекетинг экспозиции: +/- 3 EV, 2 - 9 кадров
  • Автофокус: гибридный АФ: по контрасту + с детекцией фаз: 1 точка, зона, широкая зона / трекинг (AF-S / AF-C), фокус по лицам, фокус по глазам (фото и видео)
  • Ручная фокусировка: есть
  • Внешняя вспышка: горячий башмак для вспышек Fujifilm и совместимых, X-синхронизация 1/180 с.
  • Дисплей: 3 дюйма (7.6 см), ЖК TFT, прибл. 1.04 млн. точек, откидной, сенсорный
  • Видоискатель: электронный, XGA OLED 0.39" (1 см), 2.4 млн. точек, увеличение прибл. 0.62х (при 50 мм, фокусировка на бесконечность), 100 Гц
  • Диоптрийная коррекция: есть
  • Карта памяти: SD, SDHC, SDXC (UHS-I), 1 слот
  • Связь с компьютером: USB 3.2 Gen1 (Type C)
  • Видео выход: HDMI micro D
  • Разъемы: 3.5 мм стерео (для микрофона или пульта ДУ), наушники: через USB-C порт (адаптер в комплекте)
  • Беспроводное соединение: Wi-Fi 802.11b / g / n; Bluetooth 4.2, 2.4 ГГц
  • Питание: литий-ионная батарея NP-W126S, приблизительно 325 кадров по стандарту CIPA или 45 минут видео; зарядка и/или постоянное питание от USB
  • Вес: 465 г (с аккумулятором и картой памяти)
  • Размеры: 126 х 85.1 х 65.4 мм (с выступающими частями), минимальная глубина: 32.9 мм.

Комплектация

  • батарея NP-W126S,
  • USB кабель,
  • ремень,
  • адаптер для наушников (3.5 мм - Type-C),
  • крышка байонета,
  • руководство

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