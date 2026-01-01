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Fujifilm X-H2 Body фотоаппарат
Fujifilm X-H2 Body фотоаппарат
Fujifilm X-H2 Body фотоаппарат
Fujifilm X-H2 Body фотоаппарат
Fujifilm X-H2 Body фотоаппарат

Fujifilm X-H2 Body фотоаппарат

Fujifilm
Артикул: MTG-1539

Fujifilm X-H2 Body фотоаппарат. 

Фотокамера оснащенная революционной 40-мегапиксельной матрицей BSI и арсеналом передовых функций, заключенных в небольшой и прочный корпус серии X. Эта высокопроизводительная камера, стоящая на вершине линейки X-System, унаследовала многие достижения системы GFX в технологии цифрового захвата, чтобы обеспечить качество изображения, детализацию и цветопередачу, невиданные ранее в камерах с кроп-сенсором, сохраняя при этом свой характерный компактный форм-фактор и стильный дизайн, благодаря которому X-System приобрела верных поклонников по всему миру.

Описание

Характеристики: 

  • Стабилизатор изображения: в камере, сдвиг матрицы, эффективность до 7 ступеней (зависит от модели объектива); оптический + электронный
  • Датчик изображения: 23.6 х 15.6 мм X-Trans CMOS 5 HR
  • Число эффективных пикселей: 40.2 млн.
  • Соотношение сторон: 3:2
  • Светочувствительность: фото: ISO 125 - 12800 c расширением до ISO 64 - 51200; видео: ISO 125 - 12800 c расширением до 25600
  • Тип процессора: X-Processor 5
  • Формат файла: JPEG, RAW (14 бит, сжатый с потерями, сжатый без потерь, несжатый), TIFF 8 / 16 бит, HEIF 10 бит 4:2:2
  • Баланс белого: авто (3 варианта), 7 предустановок, пользовательский (3 настройки), выбор цветовой температуры в К: 2500 - 10 000 К
  • Серийная съемка: электронный затвор: 13 кадров/с (1000+ снимков в JPEG или RAW, 127 в JPEG + RAW), механический затвор: 15 кадров/с (1000+ JPEG, 1000+ RAW, 104 JPEG + RAW); «предспуск»: до 13 кадров/с при полунажатии на спуск; *карта CFexpress Type B
  • Цветовое пространство: sRGB, Adobe RGB
  • Автоспуск: 2, 10 с.
  • Размер фотоизображения: 7728 x 5152 (3:2), 6864 x 5152 (4:3), 7728 x 4344 (16:9), 5152 x 5152 (1:1), 6432 x 5152 (5:4) и менее
  • Интервальная съемка: есть, встроенный таймер с интервалометром
  • Видеосъемка: 8K 30р, 6.2K 30p, 4K 60p (с пропуском линий), 4K HQ 30р (супердискретизация из 8К), Full HD 60р (без кропа), 240р (кроп 1.23х), ProRes 422 или H.265 10 бит 4:2:2 на карту памяти, вывод по HDMI: 12 бит ProRes RAW или BRaw (только 8K 30p), 10 бит 4:2:2
  • Разрешение видеозаписи: 8K 3:2: 7680 х 4320, 6.2K: 6240 x 3510; DCI 4K 4096 х 2160, UHD 4K 3840 x 2160, Full HD 2048 х 1080 или 1920 х 1080
  • Формат видеозаписи: MOV: Apple ProRes 422 HQ, ProRes 422, ProRes 422 LT; HEVC/H.265 (10 или 8 бит), MP4: MPEG-4 AVC/H.264 (только 8 бит), сжатие All Intra или Long GOP
  • Продолжительность видео: без программного ограничения; ограничения по температуре: около 4 часов в 4К 60р при 24-25° С; для охлаждения при высокоскоростной съемке (4К 120р) в жаркую погоду доступен опциональный вентилятор FAN-001
  • Формат записи звука: MOV: Linear PCM 24 бит, 48 кГц, стерео, MP4, HEVC/: AAC стерео
  • Средний битрейт: 8K ProRes 422: 3520, 2352 или 1632 Мбит/с, H.265 All-I 4:2:2 / 4:2:0: 720 / 360 Мбит/с, H.265 Long GOP: 720 - 50 Мбит/с; 4K HQ ProRes 422: 939, 627 или 435 Мбит/с; H.265 All-I: 720 / 360 Мбит/с, H.265 Long GOP: 720 - 50 Мбит/с, H.264 4:2:0: 360 Мбит/с
  • Выдержка: механический затвор: 1/8000 с - 15 мин., ручная (bulb) - до 60 мин., электронный затвор: 1/32000 с. - 15 мин.; видео 8K: 1/8000 - 1/24 с, 4K / Full HD: 1/8000 - 1/4 с
  • Замер экспозиции: TTL-замер в 256 зонах, мульти / точечный / усредненный / центровзвешенный
  • Приоритет выдержки: есть
  • Приоритет диафрагмы: есть
  • Ручная экспозиция: есть
  • Экспокоррекция: +/- 5 EV с шагом 1/3 EV (видео: +/- 2 EV)
  • Брекетинг экспозиции: +/- 3 EV, 2 - 9 кадровАвтофокус: гибридный АФ: по контрасту + с детекцией фаз; 425 фазовых точек, распознавание лиц, глаз, животных, птиц, автомобилей, велосипедов, мотоциклов, самолетов, поездов; чувствительность до -7.0EV (с XF50mm F1.0)
  • Ручная фокусировка: есть, помощь фокусировки: увеличение, фокус-пикинг
  • Встроенная вспышка: нет
  • Внешняя вспышка: горячий башмак для вспышек Fujifilm и совместимых, X-синхронизация 1/250 с (мех. затвор),PC-разъем для студийных вспышек
  • Дисплей: 3 дюйма (7.6 см), ЖК TFT, прибл. 1.62 млн. точек, откидной, сенсорный
  • Видоискатель: электронный, XGA OLED 0.5" (1.3 см), 5.76 млн. точек, увеличение прибл. 0.8х (при 50 мм, фокусировка на бесконечность), вынос окулярной точки 24 мм
  • Диоптрийная коррекция: от -5 до +3 диоптрий
  • Карта памяти: 1 слот SD, SDHC, SDXC (UHS-I и UHS-II), 1 слот CFexpress Type B; до 2 Тб.
  • Связь с компьютером: USB 3.2 Gen2x1 (Type C)
  • Видео выход: HDMI Type A
  • Разъемы: микрофон: 3.5 мм стерео, наушники: 3.5 мм стерео, пульт дистанционного управления: 2.5 мм
  • Беспроводное соединение: Wi-Fi 802.11b / g / n / ac; Bluetooth 4.2, 2.4 ГГц
  • Питание: литий-ионная батарея NP-W235, приблизительно 540 кадров по стандарту CIPA (680 кадров в Эко-режиме) или 70 минут видео (8К 30р); зарядка или постоянное питание от USB (USB PD)
  • Вес: 660 г (с аккумулятором и картой памяти), 579 г (только камера)
  • Размеры: 136.3 х 92.9 х 84.6 мм (с выступающими частями), минимальная глубина: 42.8 мм.

Комплектация

  • батарея NP-W235
  • сетевой USB адаптер AC-5VJ
  • ремень
  • USB кабель
  • крышка байонета
  • крышки разъемов (5 шт.)
  • руководство

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