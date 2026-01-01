Sekonic Exposure Profile Target II экcпонометрический профиль

Описание

С одной стороны мишени 18%-ая серая карта, с помощью которой настраивается баланс белого цифровой камеры перед созданием экспонометрического профиля. С другой – экспозиционная карта, в центре которой участок 18% серого, окруженный растяжкой из 24 серых тонов с шагом 1/6 ступени, от ярких к темным. Экспонометрический профиль II (Exposure Profile Target II) обеспечивает более быструю и точную калибровку. Необходимо сделать всего 3 снимка для получения широкого диапазона данных об экспозиционных параметрах камеры. Первый снимок выполняется при нормальных параметрах, полученных измерениями с экспонометром Sekonic L-758DR. Второй – со сдвигом экспозиции на -3EV ступени вниз, и третий – со сдвигом экспозиции на +3EV ступени вверх. При работе с любым из экспонометров Sekonic L-758D, L-758DR, L-758Cine, L-478D или L-478DR для создания экспозиционных профилей камеры и ее комбинаций с объективами, используйте мишень Exposure Profile Target II, полностью совместимую с бесплатным программным обеспечением Data Transfer Software.