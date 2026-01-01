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Novoflex ZEBRA XL серая/белая карта для установки баланса белого и экспозиции 21х30 мм

Novoflex ZEBRA XL серая/белая карта для установки баланса белого и экспозиции 21х30 мм

Novoflex
Артикул: OLE-0159

Серая карта Novoflex ZEBRA XL предназначена для настройки экспозиции и баланса белого. Одна сторона средне-серая для проверки и установки значения экспозиции. Другая сторона белая для установки баланса белого. Изготовлена из специального полимера, имеет антибликовое покрытие с обеих сторон. Размер 21х30 см. 

Описание

Novoflex ZEBRA XL серая/белая карта для установки баланса белого и экспозиции 21х30 мм

Комплектация

  • Серая карта двусторонняя – 1 шт.
  • Чехол – 1 шт.

 

Полезные ссылки:

Что такое серая карта, как ею пользоваться и настраивать правильно баланс белого

Что такое «стоп» экспозиции в фотографии?

 

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