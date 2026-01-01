Novoflex ZEBRA XL серая/белая карта для установки баланса белого и экспозиции 15х20 мм

Артикул: OLE-0160

Серая карта Novoflex ZEBRA XL предназначена для настройки экспозиции и баланса белого. Одна сторона средне-серая для проверки и установки значения экспозиции. Другая сторона белая для установки баланса белого. Изготовлена из специального полимера, имеет антибликовое покрытие с обеих сторон. Размер 15х20 см.