Novoflex ZEBRA XL серая/белая карта для установки баланса белого и экспозиции 15х20 мм

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Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Серая карта Novoflex ZEBRA XL предназначена для настройки экспозиции и баланса белого. Одна сторона средне-серая для проверки и установки значения экспозиции. Другая сторона белая для установки баланса белого. Изготовлена из специального полимера, имеет антибликовое покрытие с обеих сторон. Размер 15х20 см.
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