Lumifor LAC-GC30 30 см серая карта

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Москва
Малая Семеновская 3с6
Lumifor LAC-GC30 30 см – компактная серая карта с мишенью, облегчает фокусировку, в разложенном состоянии имеет размер 30 см. Предназначена для быстрой настройки камеры при репортажной съемке, съемке на свадьбе и т.д. Одна сторона окрашена в 18% серый цвет, другая сторона белая. В комплекте сумка для хранения и переноски.
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