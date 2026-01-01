FST GC серая карта 30 cm

Фолиевый фильтр Primary Green 139 известного английского производителя Chris James Lighting Filters. Пропускная способность фильтра 11,9%, поглощение 0,92%.
Цена указана за один погонный метр.
Москва
Малая Семеновская 3с6
FST GC – удобная и практичная серая карта для легкой настройки камеры в условиях, когда требуется оперативность (свадьбы, репортажи и т.п.). Одна сторона окрашена в 18% серый цвет, другая сторона белая. Диаметр 30 см, карта складывается. Для удобства хранения и транспортировки упакована в специальную сумочку.
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Фолиевый фильтр Primary Green 139 известного английского производителя Chris James Lighting Filters. Пропускная способность фильтра 11,9%, поглощение 0,92%.
Цена указана за один погонный метр.
Меховая ветрозащита Fotokvant MZ-M Black для петличного микрофона.
Меховая ветрозащита предназначена минимизировать шум ветра при использовании микрофона в ветреную погоду. Ее искусственный мех специально разработан так, чтобы минимизировать шум ветра, оставаясь при этом акустически прозрачным. Посадочное отверстие эластичное, обеспечивает надежную фиксацию микрофона. Размер - 10 мм. Цвет - черный.
Grifon R5-1117 5 в 1 – отражатель с пятью поверхностями (белая, черная, серебристая, золотая и на просвет). Незаменим при съемке с естественным освещением на природе, а также при съемке в студии. Лайт-диск удобен для транспортировки, так как в сложенном состоянии занимает очень мало места. Размер, см – 110-168.
Grifon BA-2854HB – телескопическая перекладина длиной от 70 до 136 см, с муфтой и мешком для груза.
Предназначена для установки оборудования. Диаметр секций 26 и 23 мм. Вес конструкции - 0.7 кг. Нагрузка максимальная - 2.5 кг.
Fotokvant 200PL – удобная быстросъемная штативная площадка, типа Manfrotto 200PL-14 RC2 с винтом 1/4 дюйма.
Предназначена для быстрого крепления камеры на штативных головах. Плотно фиксирует фотоаппарат за счет резиновой накладки на поверхности площадки. Легко крепится за счет вращения специальной скобы, которая прикреплена к винту. Может быть установлена без использования дополнительный инструментов. Вес, г – 40. Материал изготовления – металл. Обратите внимание, что производитель может внести некоторые изменения в модель.