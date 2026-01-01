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FST GC серая карта 30 cm

FST GC серая карта 30 cm

FST
Артикул: NVF-2457

FST GC – удобная и практичная серая карта для легкой настройки камеры в условиях, когда требуется оперативность (свадьбы, репортажи и т.п.). Одна сторона окрашена в 18% серый цвет, другая сторона белая. Диаметр 30 см, карта складывается. Для удобства хранения и транспортировки упакована в специальную сумочку.

Описание

FST GC серая карта 30 cm

Комплектация

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