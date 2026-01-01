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X-Rite i1Photo Pro 2 калибратор монитора/принтера и фотошкалы

X-Rite i1Photo Pro 2 калибратор монитора/принтера и фотошкалы

X-Rite
Артикул: NVF-5722

X-Rite i1Photo Pro 2 – инструмент для  создания индивидуальных цветовых профилей для фотокамер, мониторов и фотопринтеров, что гарантирует правильность цветопередачи при съемке, просмотре и распечатке.

Описание

i1Photo Pro 2 предлагает самые точные и согласованные калибровку и построение профилей от съемки до просмотра и распечатки. i1Photo Pro 2 сочетает аппаратное и программное обеспечение мирового класса, что обеспечивает наивысочайший профессиональный уровень управления цветом для профессиональных фотографов.

Спектрофотометр i1Pro 2 самое точное и передовое устройство на рынке на сегодняшний день, предлагает новый уровень точности, надежности, гибкости и простоты в использовании. Оно обладает расширенным набором профессиональных функций, включая последние достижения в стандартизации ISO.

Последняя версия ПО i1Profiler включает в себя базовый и расширенный режимы, позволяющие профессионально калибровать и строить профили для мониторов и проекторов, в т.ч. для видеомонтажа, с использованием новых специализированных шаблонов настроек. Также включает инструментарий для контроля качества дисплеев и принтеров. Начиная с версии 1.3 ПО i1Profiler поддерживает русский язык.

Шкала и программное обеспечение ColorChecker для калибровки фотокамеры. Создают индивидуальные цветовые профили фотокамер, которые позволяют достичь исключительно высокого качества цветопередачи при обработке фотографий RAW, даже для сложных условий при искусственных источниках освещения.

PANTONE® Color Manager. Это простое в использовании ПО для создания и работы с цветовыми палитрами позволяет работать со смесевыми цветами и держать свои библиотеки Pantone в актуальном состоянии.

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