X-Rite i1Display Pro Plus калибратор монитора

Описание

Ключевые преимущества i1Display Pro Plus это высокоточное измерение светимости и яркости до 2000 нит, новейшая технология вычитания черного тока, которая обеспечивает правильные нормальные уровни детализации и максимальную точность темных цветов. Она крайне полезна при работе с OLED-дисплеями и прочими экранами, способными достичь точки черного, близкой к нулю.



Базовая гамма-кривая BT.1886 - стандарт для HDTV - крайне полезная особенность для рабочих процессов 3D LUT, а также для дисплеев, которые поддерживают HDR. Это позволяет обеспечить наилучшее поведение черных оттенков и идеально плавные уровни детализации, минимизируя при этом клиппинг в темных областях.



Полная совместимость с интерфейсом USB-C благодаря наличию адаптера USB-C - USB-A.

Примечание. Для подключения к устройству X-Rite требуется адаптер USB OTG (On-the-Go). При работе со смартфоном, мобильный телефон может являться USB-хостом, либо же поддерживать USB OTG (On-the-Go).