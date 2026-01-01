Calibrite ColorChecker Display калибратор монитора. 

Описание

Для настройки калибратора ColorChecker Display используются приложения ccStudio и ccColorimeter от X-Rite. У них простой и понятный Wizard-интерфейс, они удобны и имеют все нужные функции, включая напоминание о необходимости повторной калибровки вашего дисплея через какое-то время.

КАЛИБРОВКА МОНИТОРА:

В устройстве используются технологии, позволяющие добиться полного соответствия в отображении цветов.

Смарт-итерационное профилирование. Это технология, которая оптимизирует результаты калибровки и позволяет добиться максимальной точности цветопередачи на каждом дисплее.

Функция Flare Correct для измерения и настройки профиля вашего дисплея. Она помогает снизить соотношение контраста, вызванного эффектом бликов на поверхности экрана.

Измерение уровня освещения. Система автоматически определяет оптимальную яркость монитора, опираясь на освещение в комнате, для максимально точного отображения картинки на вашем экране.

Поддерживает стандарты видео DCI-P3, PAL SECAM, Rec. 709, NTSC и Rec. 2020.

Имеет удобные регуляторы для настройки яркости, точки белого, а также соотношения гаммы и контраста.

Возможность профилирования нескольких мониторов, с помощью которой точность цветопередачи будет соответствовать на 4 разных мониторах.

Напоминание о повторной калибровке и подтверждение профиля. Эта функция позволяет сравнивать цветопередачу до и после калибровки.

Совместимые ОС:

MacOS X 10.14 или более поздняя версия.

Windows 8.1 (32/64 бита) и Windows 10 (32/64 бита).

Требуется установка последней версии обновлений или Service Pack для всех операционных систем.

Проектор:

Для Mac: Intel Core 2 Duo или лучше.

Для Windows: Intel Core 2 Duo и AMD Athlon XP или лучше.