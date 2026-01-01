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Calibrite ColorChecker Display калибратор монитора
Calibrite ColorChecker Display калибратор монитора
Calibrite ColorChecker Display калибратор монитора

Calibrite ColorChecker Display калибратор монитора

X-Rite
Артикул: DAN-8421

Calibrite ColorChecker Display калибратор монитора. 

Calibrite ColorChecker Display — это калибратор для мониторов, разработанный специалистами X-Rite. Он поможет реализовать креативные идеи при разработке дизайна или при создании творческих проектов, в которых требуется очень высокая точность передачи цвета. Устройство использует простой wizard-интерфейс и прекрасно подходит для профилирования мониторов стационарных компьютеров, дисплеев ноутбуков и проекторов.

Описание

Для настройки калибратора ColorChecker Display используются приложения ccStudio и ccColorimeter от X-Rite. У них простой и понятный Wizard-интерфейс, они удобны и имеют все нужные функции, включая напоминание о необходимости повторной калибровки вашего дисплея через какое-то время.
КАЛИБРОВКА МОНИТОРА:
В устройстве используются технологии, позволяющие добиться полного соответствия в отображении цветов.
Смарт-итерационное профилирование. Это технология, которая оптимизирует результаты калибровки и позволяет добиться максимальной точности цветопередачи на каждом дисплее.
Функция Flare Correct для измерения и настройки профиля вашего дисплея. Она помогает снизить соотношение контраста, вызванного эффектом бликов на поверхности экрана.
Измерение уровня освещения. Система автоматически определяет оптимальную яркость монитора, опираясь на освещение в комнате, для максимально точного отображения картинки на вашем экране.
Поддерживает стандарты видео DCI-P3, PAL SECAM, Rec. 709, NTSC и Rec. 2020.
Имеет удобные регуляторы для настройки яркости, точки белого, а также соотношения гаммы и контраста.
Возможность профилирования нескольких мониторов, с помощью которой точность цветопередачи будет соответствовать на 4 разных мониторах.
Напоминание о повторной калибровке и подтверждение профиля. Эта функция позволяет сравнивать цветопередачу до и после калибровки.

Совместимые ОС:
MacOS X 10.14 или более поздняя версия.
Windows 8.1 (32/64 бита) и Windows 10 (32/64 бита).
Требуется установка последней версии обновлений или Service Pack для всех операционных систем.

Проектор:
Для Mac: Intel Core 2 Duo или лучше.
Для Windows: Intel Core 2 Duo и AMD Athlon XP или лучше.

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