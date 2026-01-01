X-Rite Pantone ColorMunki Design калибратор монитора и принтера

Описание

Калибратор создает профили на основе реального спектрофотометрического измерения, а не его эмуляции. Высокотехнологичный измерительный прибор позволяет скачать информацию о цветовой гамме с любой поверхности. С помощью программного обеспечения ColorMunki Create возможно создание палитры цветов на основе любого образца, а PrintSafe™ проверит, удастся ли распечатать захваченный оттенок на конкретном имеющемся в наличие печатном устройстве. С помощью устройства можно автоматически извлекать ключевые цвета из изображений и формировать их в специальные коллекции оттенков. Их можно синхронизировать с приложениями типа Adobe и Quark. Функции AppSet™ обеспечивает автоматический импорт цветов для графических приложений и получение правильных настроек. Возможности калибратора на этапе обработки Pantone ColorMunki Design обеспечивает точное отображение цветов на мониторе. Калибровка дисплея возможна в два уровня:

легкий (основные настройки, выполняющиеся в автоматическом режиме на основании данных спектрофотометра)

расширенный (полный контроль над температурой, белым, яркостью и контрастностью)

Допускается калибровка нескольких мониторов под единый уровень воспроизведения цветов, а также калибровка проекторов.

При печати колибратор производит быстрое профилирование печатных устройств RGB и CMYK, время на обработку образца-эталона не превышает 1 минуты. Пользователь может не только создать профиль на конкретном принтере, но и повысить его качество в процессе работы. Имеется возможность оптимизации параметров печати под черно-белые изображения.