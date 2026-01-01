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X-Rite Pantone ColorMunki Design калибратор монитора и принтера
X-Rite Pantone ColorMunki Design калибратор монитора и принтера
X-Rite Pantone ColorMunki Design калибратор монитора и принтера
X-Rite Pantone ColorMunki Design калибратор монитора и принтера
X-Rite Pantone ColorMunki Design калибратор монитора и принтера
X-Rite Pantone ColorMunki Design калибратор монитора и принтера
X-Rite Pantone ColorMunki Design калибратор монитора и принтера
X-Rite Pantone ColorMunki Design калибратор монитора и принтера

X-Rite Pantone ColorMunki Design калибратор монитора и принтера

X-Rite
Артикул: DAN-1427

X-Rite Pantone ColorMunki Design - калибратор монитора и принтера.

Мощная и простая в использовании система калибровки мониторов для фотографов и дизайнеров.

Описание

Калибратор создает профили на основе реального спектрофотометрического измерения, а не его эмуляции. Высокотехнологичный измерительный прибор позволяет скачать информацию о цветовой гамме с любой поверхности. С помощью программного обеспечения ColorMunki Create возможно создание палитры цветов на основе любого образца, а PrintSafe™ проверит, удастся ли распечатать захваченный оттенок на конкретном имеющемся в наличие печатном устройстве. С помощью устройства можно автоматически извлекать ключевые цвета из изображений и формировать их в специальные коллекции оттенков. Их можно синхронизировать с приложениями типа Adobe и Quark. Функции AppSet™ обеспечивает автоматический импорт цветов для графических приложений и получение правильных настроек. Возможности калибратора на этапе обработки Pantone ColorMunki Design обеспечивает точное отображение цветов на мониторе. Калибровка дисплея возможна в два уровня:

  • легкий (основные настройки, выполняющиеся в автоматическом режиме на основании данных спектрофотометра)
  • расширенный (полный контроль над температурой, белым, яркостью и контрастностью)

Допускается калибровка нескольких мониторов под единый уровень воспроизведения цветов, а также калибровка проекторов.

При печати колибратор производит быстрое профилирование печатных устройств RGB и CMYK, время на обработку образца-эталона не превышает 1 минуты. Пользователь может не только создать профиль на конкретном принтере, но и повысить его качество в процессе работы. Имеется возможность оптимизации параметров печати под черно-белые изображения.

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