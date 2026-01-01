X-Rite i1Display Studio EODISSTU калибратор монитора

Специалисты знают, что откалиброванный и профилированный дисплей - это критический элемент эффективного процесса работы с изображениями.
Расширенные возможности i1Display Studio EODISSTU включают в себя:
- Интеллектуальное итеративное профилирование: адаптивная технология, которая дает оптимизированные результаты для максимальной точности цвета на каждом уникальном дисплее каждый раз, когда вы профилируете.
- Flare Correct ™ измеряет и регулирует ваш профиль дисплея для уменьшения коэффициента контрастности, вызванного падением светового блика (или бликов) на поверхность дисплея. Точно измеряя эффективный коэффициент контрастности дисплея, вы получите еще более точный профиль дисплея.
- Измерение окружающего освещения X-Rite - автоматически определяет оптимальную яркость дисплея для сравнения отпечатков с вашим дисплеем на основе измерения условий освещения, в которых будут просматриваться отпечатки.
- Поддержка стандартов видео: NTSC, PAL SECAM, Rec. 709, Рек. 2020 и DCI-P3.
- Расширенные пользовательские элементы управления: Пользовательский контроль точки белого, яркости, контрастности и гаммы.
- Профилирование нескольких мониторов: Цветовое соответствие до четырех отдельных дисплеев для точности цветопередачи во всем рабочем процессе.
- Проверка профиля и напоминание: просмотр результатов до и после с включенными изображениями, загрузка собственного или использование средства просмотра гаммы 3D-профиля; установите интервалы напоминания, чтобы изменить профиль вашего дисплея.
Бесплатное мобильное приложение ColorTRUE можно загрузить из iTunes App Store и Google Play.