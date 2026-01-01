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X-Rite i1Display Studio EODISSTU калибратор монитора
X-Rite i1Display Studio EODISSTU калибратор монитора
X-Rite i1Display Studio EODISSTU калибратор монитора

X-Rite i1Display Studio EODISSTU калибратор монитора

X-Rite
Артикул: DAN-4341

Калибратор монитора X-Rite i1Display Studio EODISSTU.

Профессиональный калибратор дисплеев для самой идеальной цветопередачи. Идеальное решение для тех, кому нужна скорость, возможности настройки и гибкость при достижении максимальной точности цветопередачи.

Описание

Специалисты знают, что откалиброванный и профилированный дисплей - это критический элемент эффективного процесса работы с изображениями.

Расширенные возможности i1Display Studio EODISSTU включают в себя:

  • Интеллектуальное итеративное профилирование: адаптивная технология, которая дает оптимизированные результаты для максимальной точности цвета на каждом уникальном дисплее каждый раз, когда вы профилируете.
  • Flare Correct ™ измеряет и регулирует ваш профиль дисплея для уменьшения коэффициента контрастности, вызванного падением светового блика (или бликов) на поверхность дисплея. Точно измеряя эффективный коэффициент контрастности дисплея, вы получите еще более точный профиль дисплея.
  • Измерение окружающего освещения X-Rite - автоматически определяет оптимальную яркость дисплея для сравнения отпечатков с вашим дисплеем на основе измерения условий освещения, в которых будут просматриваться отпечатки.
  • Поддержка стандартов видео: NTSC, PAL SECAM, Rec. 709, Рек. 2020 и DCI-P3.
  • Расширенные пользовательские элементы управления: Пользовательский контроль точки белого, яркости, контрастности и гаммы.
  • Профилирование нескольких мониторов: Цветовое соответствие до четырех отдельных дисплеев для точности цветопередачи во всем рабочем процессе.
  • Проверка профиля и напоминание: просмотр результатов до и после с включенными изображениями, загрузка собственного или использование средства просмотра гаммы 3D-профиля; установите интервалы напоминания, чтобы изменить профиль вашего дисплея.

Бесплатное мобильное приложение ColorTRUE можно загрузить из iTunes App Store и Google Play.

Комплектация

  • Колориметр i1Display Studio.
  • Программное обеспечение для профилирования i1Studio для дисплеев и проекторов.

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