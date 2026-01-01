X-Rite i1Display Studio EODISSTU калибратор монитора

Артикул: DAN-4341

Калибратор монитора X-Rite i1Display Studio EODISSTU.

Профессиональный калибратор дисплеев для самой идеальной цветопередачи. Идеальное решение для тех, кому нужна скорость, возможности настройки и гибкость при достижении максимальной точности цветопередачи.