Bessa реверсивный макроадаптер Canon EOS 62 мм

Артикул: NVF-7241

Bessa Canon EOS 62 мм – реверсивный макроадаптер для крепления объектива с диаметром резьбы под фильтры 62 мм.

Если прикрепить макроадаптер к фотокамере, можно обычный объектив с внутренней резьбой 62 мм превратить в макрообъектив. Реверсивное кольцо не передает электронных данных между камерой и объективом, соответственно автоматика объектива работать не будет. Возможно только ручное управление. Фокусировка производится путем приближения-удаления камеры и объекта съемки.