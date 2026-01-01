SmallRig 3864 CPL-VND Filter Kit светофильтр поляризационный, нейтрально-серый переменной плотности

Артикул: OLE-2215

Система «два в одном» состоит из двух поляризационных светофильтров диаметром 95мм с магнитным креплением, которые можно использовать по отдельности, как обычные поляризационные фильтры или соединить вместе и получить нейтрально-серый фильтр переменной плотности от 1 до 8 ступеней. Один из фильтров имеет зубчатое кольцо 0.8 mod, что позволяет работать с ручными и моторизованными приводами Follow Focus. В комплект входят переходные кольца 95–82мм, 95–77мм, 95–72мм, 95–67мм для установки на фотообъективы.