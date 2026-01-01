SmallRig 3864 CPL-VND Filter Kit светофильтр поляризационный, нейтрально-серый переменной плотности

ВАЖНО:
- Рекомендуемое фокусное расстояние объектива 16мм и больше
- При максимальной плотности ND8 возможно появление крестообразного затенения.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Система «два в одном» состоит из двух поляризационных светофильтров диаметром 95мм с магнитным креплением, которые можно использовать по отдельности, как обычные поляризационные фильтры или соединить вместе и получить нейтрально-серый фильтр переменной плотности от 1 до 8 ступеней. Один из фильтров имеет зубчатое кольцо 0.8 mod, что позволяет работать с ручными и моторизованными приводами Follow Focus. В комплект входят переходные кольца 95–82мм, 95–77мм, 95–72мм, 95–67мм для установки на фотообъективы.
ВАЖНО:
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