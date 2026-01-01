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SmallRig 3864 CPL-VND Filter Kit светофильтр поляризационный, нейтрально-серый переменной плотности
SmallRig 3864 CPL-VND Filter Kit светофильтр поляризационный, нейтрально-серый переменной плотности
SmallRig 3864 CPL-VND Filter Kit светофильтр поляризационный, нейтрально-серый переменной плотности
SmallRig 3864 CPL-VND Filter Kit светофильтр поляризационный, нейтрально-серый переменной плотности
SmallRig 3864 CPL-VND Filter Kit светофильтр поляризационный, нейтрально-серый переменной плотности
SmallRig 3864 CPL-VND Filter Kit светофильтр поляризационный, нейтрально-серый переменной плотности

SmallRig 3864 CPL-VND Filter Kit светофильтр поляризационный, нейтрально-серый переменной плотности

SmallRig
Артикул: OLE-2215

Система «два в одном» состоит из двух поляризационных светофильтров диаметром 95мм с магнитным креплением, которые можно использовать по отдельности, как обычные поляризационные фильтры или соединить вместе и получить нейтрально-серый фильтр переменной плотности от 1 до 8 ступеней. Один из фильтров имеет зубчатое кольцо 0.8 mod, что позволяет работать с ручными и моторизованными приводами Follow Focus. В комплект входят переходные кольца 95–82мм, 95–77мм, 95–72мм, 95–67мм для установки на фотообъективы.

Описание

ВАЖНО:

  • Рекомендуемое фокусное расстояние объектива 16мм и больше
  • При максимальной плотности ND8 возможно появление крестообразного затенения.

Комплектация

  • Держатель светофильтров – 1 шт.                  
  • Поляризационный светофильтр – 2 шт.
  • Зажим для 15мм направляющей – 1 шт.
  • Направляющая 15мм (длина 10см) – 1 шт.
  • Переходные кольца (95–82 мм, 95–77 мм, 95–72 мм, 95–67 мм) – 4 шт.
  • Шестигранный ключ – 1 шт.

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