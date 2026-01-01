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SmallRig 3840 магнитный держатель светофильтра 52мм для смартфона с креплением Moment
SmallRig 3840 магнитный держатель светофильтра 52мм для смартфона с креплением Moment
SmallRig 3840 магнитный держатель светофильтра 52мм для смартфона с креплением Moment
SmallRig 3840 магнитный держатель светофильтра 52мм для смартфона с креплением Moment
SmallRig 3840 магнитный держатель светофильтра 52мм для смартфона с креплением Moment

SmallRig 3840 магнитный держатель светофильтра 52мм для смартфона с креплением Moment

SmallRig
Артикул: OLE-2180

Держатель позволяет снимать на смартфон со светофильтром диаметром 52 мм. Держатель совместим с большим количеством клеток и чехлов для смартфонов,на которых есть быстросъемное крепление внешнего объектива стандарта M Mount. За счет магнитного крепления можно быстро устанавливать нужный светофильтр. Держатель не блокирует вспышку и лидар iPhone серии 12/13, не перекрывает все объективы (сверхширокоугольный, широкоугольный, теле).

Описание

ВАЖНО:

  • Держатель совместим только со светофильтрами с магнитным креплением.
  • Держатель необходимо закрепить над объективом, расположенным справа вверху. После установки проверьте положение держателя.

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