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Benro установочное кольцо 72 мм для FH100M2

Benro установочное кольцо 72 мм для FH100M2

Benro
Артикул: DAN-8275

Переходное установочное кольцо Benro 72 мм предназначено для установки держателя фильтров Benro FH100M2 или FH100M3 (для квадратных и прямоугольных фильтров шириной 100 мм) на объектив с резьбой 72 мм. Изготовлено из легкого алюминиевого сплава.

Описание

Benro установочное кольцо 72 мм для FH100M2

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