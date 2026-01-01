Benro установочное кольцо 72 мм для FH100M2

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Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Переходное установочное кольцо Benro 72 мм предназначено для установки держателя фильтров Benro FH100M2 или FH100M3 (для квадратных и прямоугольных фильтров шириной 100 мм) на объектив с резьбой 72 мм. Изготовлено из легкого алюминиевого сплава.
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