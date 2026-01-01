Benro установочное кольцо 67 мм для FH100M2

Артикул: DAN-8274

Переходное установочное кольцо Benro 67 мм предназначено для установки держателя фильтров Benro FH100M2 или FH100M3 (для квадратных и прямоугольных фильтров шириной 100 мм) на объектив с резьбой 67 мм. Изготовлено из легкого алюминиевого сплава.