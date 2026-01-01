YongNuo 50F1.8II автофокусный объектив 50 мм для камер Canon белый

Описание

В новой версии используется металлический байонет (одно из главных отличий), она имеет шкалу дистанций фокусировки в метрах и футах и минимальную дистанцию фокусировки 35 см и, как следствие, максимальный коэффициент увеличения улучшился. Первая версия имела МДФ 45 см.

Объектив имеет высокую светосилу, что позволяет снимать без вспышки при плохих условиях освещенности и дает возможность отлично оценить глубину резкости.

Линзы изготовлены с просветлением, позволяющим избежать бликов и засветок, а длительный срока эксплуатации обеспечивает качественно изготовленный байонет.

Объектив имеет возможность работы как с полнокадровыми, так и с APS-C камерами и поддерживает как режим (AF), так и ручной режим наведения на резкость (MF).

Характеристики: