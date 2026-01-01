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YongNuo 50F1.8II автофокусный объектив 50 мм для камер Canon белый
YongNuo 50F1.8II автофокусный объектив 50 мм для камер Canon белый
YongNuo 50F1.8II автофокусный объектив 50 мм для камер Canon белый
YongNuo 50F1.8II автофокусный объектив 50 мм для камер Canon белый
YongNuo 50F1.8II автофокусный объектив 50 мм для камер Canon белый

YongNuo 50F1.8II автофокусный объектив 50 мм для камер Canon белый

Yongnuo
Артикул: DAN-3444

Автофокусный объектив YongNuo 50F1.8II, 50 мм для камер Canon, белый.

Практичный объектив с автофокусом. Предназначен, в первую очередь, для портретной фотосъемки. Модель в чем-то копирует более продвинутый Canon 50/1.8 STM.

Описание

В новой версии используется металлический байонет (одно из главных отличий), она имеет шкалу дистанций фокусировки в метрах и футах и минимальную дистанцию фокусировки 35 см и, как следствие, максимальный коэффициент увеличения улучшился. Первая версия имела МДФ 45 см.

Объектив имеет высокую светосилу, что позволяет снимать без вспышки при плохих условиях освещенности и дает возможность отлично оценить глубину резкости.

Линзы изготовлены с просветлением, позволяющим избежать бликов и засветок, а длительный срока эксплуатации обеспечивает качественно изготовленный байонет.

Объектив имеет возможность работы как с полнокадровыми, так и с APS-C камерами и поддерживает как режим (AF), так и ручной режим наведения на резкость (MF). 

Характеристики:

  • фокусное расстояние, мм - 50
  • значение диафрагмы - f/1.8
  • минимальное значение диафрагмы - f/22
  • байонет - Canon
  • минимальное расстояние фокусировки, cм - 35
  • оптическая конструкция (группы/элементы) - 5/6
  • лепестки диафрагмы - 7
  • стабилизация изображения - нет
  • автофокус - есть
  • диаметр фильтра, мм - 58
  • размеры, мм - 65х60
  • вес, г - 162

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