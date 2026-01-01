YongNuo 50 F1.8 объектив для Nikon

Описание

Объектив имеет высокую светосилу, что позволяет снимать без вспышки при плохих условиях освещенности и дает возможность отлично оценить глубину резкости.

Линзы изготовлены с просветлением, позволяющим избежать бликов и засветок, а длительный срока эксплуатации обеспечивает качественно изготовленный байонет.

Объектив имеет возможность работы как с полнокадровыми, так и с APS-C камерами и поддерживает как режим (AF), так и ручной режим наведения на резкость (MF).

Характеристики: