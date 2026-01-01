YongNuo 50 F1.8 объектив для Nikon

Объектив имеет высокую светосилу, что позволяет снимать без вспышки при плохих условиях освещенности и дает возможность отлично оценить глубину резкости.
Линзы изготовлены с просветлением, позволяющим избежать бликов и засветок, а длительный срока эксплуатации обеспечивает качественно изготовленный байонет.
Объектив имеет возможность работы как с полнокадровыми, так и с APS-C камерами и поддерживает как режим (AF), так и ручной режим наведения на резкость (MF).
Характеристики:
- фокусное расстояние, мм - 50
- значение диафрагмы - f/1.8
- минимальное значение диафрагмы - f/22
- байонет - Nikon F
- минимальное расстояние фокусировки, cм - 45
- оптическая конструкция (группы/элементы) - 5/6
- лепестки диафрагмы - 7
- стабилизация изображения - нет
- автофокус - есть
- диаметр фильтра, мм - 52
- размеры, мм - 65х60
- вес, г - 120