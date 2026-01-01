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Tamron SP AF 70-200mm F/2.8 Di VC USD G2 Nikon F объектив
Tamron SP AF 70-200mm F/2.8 Di VC USD G2 Nikon F объектив
Tamron SP AF 70-200mm F/2.8 Di VC USD G2 Nikon F объектив

Tamron SP AF 70-200mm F/2.8 Di VC USD G2 Nikon F объектив

Tamron
Артикул: OLE-2713

Светосильный телеобъектив с фокусным расстоянием 70-200 мм и постоянной светосилой f2.8Байонет Nikon F.  Совместим с телеконвертерами Tamron. Система 5-ступенчатой оптической стабилизации (VC). Оснащен дополнительным креплением для штатива.

Описание

Специализированные низкодисперсные стеклянные LD (Low Dispersion) и XLD (Extra Low Dispersion) линзы предотвращают возможные аберрации. Покрытие eBAND (Extended Bandwidth & Angular-Dependency) устраняет лишние переотражения, давая более четкие, контрастные и яркие изображения.

Характеристики:

  • Фокусное расстояние 70 - 200 мм
  • Угол обзора 34°21' – 12°21' (для полнокадрового формата); 22°33' – 7°59' (для формата APS-C)
  • Максимальная диафрагма f2.8
  • Минимальная диафрагма f/22
  • Конструкция объектива 23 элемента в 17 группах
  • 9 лепестков диафрагмы
  • Максимальный коэффициент увеличения 1:6,1
  • Минимальное расстояние для фокусировки 0,95 м
  • Диаметр светофильтра 77 мм
  • Байонет Nikon F
  • Размеры 191,3 х 88 мм
  • Вес 1485 г


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