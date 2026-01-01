Tamron SP AF 70-200mm F/2.8 Di VC USD G2 Nikon F объектив

Специализированные низкодисперсные стеклянные LD (Low Dispersion) и XLD (Extra Low Dispersion) линзы предотвращают возможные аберрации. Покрытие eBAND (Extended Bandwidth & Angular-Dependency) устраняет лишние переотражения, давая более четкие, контрастные и яркие изображения.
Характеристики:
- Фокусное расстояние 70 - 200 мм
- Угол обзора 34°21' – 12°21' (для полнокадрового формата); 22°33' – 7°59' (для формата APS-C)
- Максимальная диафрагма f2.8
- Минимальная диафрагма f/22
- Конструкция объектива 23 элемента в 17 группах
- 9 лепестков диафрагмы
- Максимальный коэффициент увеличения 1:6,1
- Минимальное расстояние для фокусировки 0,95 м
- Диаметр светофильтра 77 мм
- Байонет Nikon F
- Размеры 191,3 х 88 мм
- Вес 1485 г